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Ніколи більше Росія не буде суб’єктом, який може щось комусь диктувати, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно виступив із зверненням до українців ввечері 24 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Володимира Зеленського.

"Ніколи більше Росія не буде суб’єктом, який може щось комусь диктувати. Немає більше в неї потенціалу, щоб диктувати. Світ це бачить. Російський потенціал розтрачується зараз на це божевілля – на війну проти нашої держави й усього вільного світу.

Був газовий вплив – немає. Був військовий вплив – випарується. Була політична вага – тепер ізоляція, що постійно збільшується. Були ідеологічні амбіції – тепер лише огида.

І це дуже важлива зміна конфігурації в нашій частині Євразії: чим більше свого потенціалу Росія втратить зараз, тим більше реальної свободи отримають усі народи і поруч з Росією, і в її межах. Україна – у першу чергу", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз точно не час для яскравих вітрин та вивісок, - Зеленський закликав місцеву владу економити електроенергію

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) звернення (607)


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Топ коментарі
+22
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24.10.2022 22:17
+21
Павло Вишебаба
@vyshebaba
·
6 год
Думаю, під час Голодомору 1930-х наші пращури казали «Українці ніколи цього не забудуть, ніколи цього не пробачать». Потім на десятиліття пробачили, подружились.

Якщо ми повторимо помилку наших батьків, вони повернуться нищити наших онуків. Все російське - геть н а з а в ж д и
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24.10.2022 22:21
+12
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24.10.2022 23:03
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все вірно- разом до Перемоги..- смерть кацапам
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24.10.2022 22:13 Відповісти
Місце рашки біля параші .
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24.10.2022 22:13 Відповісти
Так це їхнє улюблене місце.
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24.10.2022 22:16 Відповісти
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24.10.2022 23:03 Відповісти
"брудну бомбу" у Львові брали?))) https://glavk.net/foto/articles_images/1000/1219_2.jpg
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25.10.2022 04:01 Відповісти
у Львові проводились випробування, не публікуйте секретних фотографій
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25.10.2022 20:16 Відповісти
Усе правильно сказав. паРаша більше нікому нічого не буде диктувати. Тим більше українцям.
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24.10.2022 22:17 Відповісти
Ну то як жити на українській землі, жерти наш хліб, ходити по небу моєї землі, хвороба би їх забрала,
і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери,
не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували, ми пустили свиню до хати,
свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє. Так що це за худоба така?

#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко
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25.10.2022 00:17 Відповісти
не вчили, тому що при владі сиділи кацапи! Під цих кацапів вічно узаконювали правила ведення документації на кацапській мові, дитсадки на кацапській мові, в школах пару годин для української мови та літератури і почьотноє мєсто для кацапської, документообіг в багатьох структурах донедавна був на кацапській мові (і зараз є де-не-де)! Та по вулиці йдеш - усюди кацапська!

Так шо, не скоро ми з тих помий виберемося.

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25.10.2022 07:23 Відповісти
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24.10.2022 22:17 Відповісти
Фінансове шахрайство і держ зрада - трохи є різниця
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24.10.2022 22:20 Відповісти
продаж товарів військового значення це фінансове шахрайство, допоки кінцеві вироби не впали на голови українців ?
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24.10.2022 22:22 Відповісти
Кінцеві вироби? Російські гелікоптери? А кому сбиті алігатори впали на голову? 😆
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24.10.2022 22:27 Відповісти
Не бачу приводу для сміху. Хіба що вам ракета ще не попадалась.
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24.10.2022 22:30 Відповісти
А що, "мотор січ" можуть і ракети робити?
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24.10.2022 22:36 Відповісти
Ви каратель русни чи старатель ?
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24.10.2022 22:38 Відповісти
Дегенерат , бомбы сброшенные из рашистских вертолетов с моторами Богуслаева бомбили Киев , Николаев, Мариуполь,Запорожье
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24.10.2022 22:38 Відповісти
Раз пише - значит так і було а шо не так .
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24.10.2022 22:26 Відповісти
Кошмарили каденцию ПП значит знали в чем дело ,а вот то что не посадили никого,значит бабло всё порешало
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25.10.2022 06:02 Відповісти
Тому що в нас законів про держзраду немає.
За що садить?
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25.10.2022 07:38 Відповісти
Все это конечно плохо ,но статья по которой обвиняют предателя появилась после 24 февраля , и вызывает сомнение ,гнал двигателя сотнями ,даже аэробус ,у которого площадки по всему миру делают 850 самолетов в год . При Порошенко ,мною ,уважаемому ,умудрялись покупать запчасти на танки из раши. Черный ,теневой рынок ,ни кто не отменял . Но поймали на чем то , молодцы.
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25.10.2022 09:28 Відповісти
Одна справа озброювати власну армію - інша справа озброювати ворожу армію.
Зелене бидло цього теж не розуміло, тому і позаводило справи проти Свинарчуків, генералів, тощо. Натомість дали добро на продаж моторів кацапам.
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25.10.2022 11:55 Відповісти
Я всегда голосовал ,за Порошенка . Но люблю правду ,как только выше указанный персонаж продал акции китайско- русской фирме ,зеленные остановили продажу через суд ,(может даже американцы вмешались ? ) . Думаю ни кто добро не давал ,а через прокладки ,торговать можно всегда. Уверен ,до сих пор в супермаркетах Киева есть товары российские производителей ,или российских владельцев предприятий ,которые поменяли дислокацию и названия.
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26.10.2022 10:56 Відповісти
На рідкість розумні слова він сказав
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24.10.2022 22:17 Відповісти
Скумбрія написала, а він лише озвучив.
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24.10.2022 22:24 Відповісти
Оце 100 %
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24.10.2022 22:18 Відповісти
Павло Вишебаба
@vyshebaba
·
6 год
Думаю, під час Голодомору 1930-х наші пращури казали «Українці ніколи цього не забудуть, ніколи цього не пробачать». Потім на десятиліття пробачили, подружились.

Якщо ми повторимо помилку наших батьків, вони повернуться нищити наших онуків. Все російське - геть н а з а в ж д и
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24.10.2022 22:21 Відповісти
Під час голодоморів відбулося близько 5000 збройних повстань по Україні, які були придушені. Звісно, москало-комуняцька історія про це мовчить, а пострадянській барижно-окупаційній українській владі вигідний образ українця-терпіли.
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24.10.2022 22:33 Відповісти
Пізнувато було. Українці спочатку повірили ворогу, який вже знищив всі паростки нашої державності.
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24.10.2022 22:35 Відповісти
Ні, не повірили, билися на смерть - просто москалів більше було, а нам мало хто допомагав та й за сотні років окупації багато манкуртів розплодилося.
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24.10.2022 22:41 Відповісти
Це так. Ходимо по колу з граблями вже не одне століття. А минуле століття повторюється майже з абсолютною точністю
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24.10.2022 22:39 Відповісти
Тих пращурів згноїли або втратили в ГУЛАГах, а решту залякали
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25.10.2022 07:28 Відповісти
Ни кто не подружился , всегда стояли сторонкой , все знали все и помнили . Просто были в оккупации . В бывшей ГДР ,люди тоже жили ,и не плохо.
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25.10.2022 09:32 Відповісти
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24.10.2022 22:34 Відповісти
Я вообще Володю слушать не могу, когда он о чем-то серьезном говорит, у меня тогда диссонанс )) и вообще я соскучился по его творчеству и по его улыбкам. Мне его аж жалко сейчас. Вляпался он так, что не дай Бог.
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24.10.2022 22:42 Відповісти
На следующих выборах исправишь. Я думаю, Володя будет только рад ) да только потом будешь плакать за предыдущим президентом )
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24.10.2022 22:46 Відповісти
Телемарафєт заявляє про свою монополію на диктатуру.
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24.10.2022 22:27 Відповісти
Ура! Зєлю в президенти!
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24.10.2022 22:37 Відповісти
Зараз в президентах Єрмак.
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24.10.2022 22:49 Відповісти
І Єрмака теж в президенти! Урааа!!1
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24.10.2022 22:50 Відповісти
А зеленого змия к жабе на свидание 😂😆
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24.10.2022 22:51 Відповісти
Гурррааа!
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24.10.2022 22:55 Відповісти
Так. Не пройшло й 4х років...
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24.10.2022 23:26 Відповісти
Та всем тихо! Бубочка разошелся. Может друзяк своих почистит.
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24.10.2022 22:42 Відповісти
Заглядывать в глаза друг другу это обязанность всех адекватных президентов. Только Гитлер и Муссолини не собирались никому в глаза заглядывать. Ну и пуйло.
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24.10.2022 22:48 Відповісти
Он обязан был говорить это, это протокол адекватной дипломатии. Если бы он сказал: "та я вертел этого пуйла на бую, будем крошить русню, резать кацапских свиноматок и топить из детей", то тебе такое, конечно, понравилось бы, но тогда от нас отвернулся бы весь цивилизованный мир.
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24.10.2022 22:54 Відповісти
Все, скатился к мату и оскорблениям, как истинный кацап, когда все твои аргументы разбиты вдребезги и крыть больше нечем
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24.10.2022 22:57 Відповісти
Щось ти розійшовся.... можеш написати: путин-*****, рф- страна терорист, кацап- нелюдь,раб *********** на швабре . Щоб впевнитись що не фсбшна х#єта ти.
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24.10.2022 23:05 Відповісти
Уууу, да вам, батенька, лечиться надо...
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24.10.2022 23:13 Відповісти
Та то вообще-то не я сказал 😆😆
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24.10.2022 23:21 Відповісти
Я никому не сосу. Я объективно оцениваю все плюсы и минусы каждого кандидата. А вот ты сосешь и молишься кое-кому. Сам же об этом выше сказал
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24.10.2022 23:07 Відповісти
Гітлер заглядував. То ви історію погано вчили. Погугліть кому і за що Гітлер зі сльозами на очах клявся в довічній дружбі і просрав через це наступ на СРСР.
До речі, Черчіля ви не вважаєте адекватом? Його посада рівнозначна посаді президента і в очі Гітлера (чи будь-кого іншого) він не зазирав.
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24.10.2022 22:58 Відповісти
Естественно, после начала полномасштабных боевых действий никто никому в глаза не заглядывает. А что, Зеля после 24 февраля хотел заглянуть пуйлу в глаза? Я ещё раз повторяю вам, уважаемая гадюка, есть протокол дипломатии и, пока ситуация не скатилась в неконтролируемый хаос, обязанность дипломатов, в т ч, президента, предотвратить это. Нужными словами, какими-то даже может комплиментами врагам. У Зели этого не получилось. Хотя я его для этого выбирал, чтобы он нашел нужные слова для донбассовцев, крымчан и даже пуйла, чтобы избежать катастрофу.
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24.10.2022 23:04 Відповісти
А, то перемовини Арахамія в березні з кацапами вів в Стамбулі без дозволу Зєлі? За власною ініціативою! "Он воно чо, Міхалич" (С)
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24.10.2022 23:09 Відповісти
Арахамия пуйлу в глаза заглядывал? Вы что-то отклоняетесь от вашего основного тезиса.
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24.10.2022 23:11 Відповісти
Ще й як.
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24.10.2022 23:16 Відповісти
Тобі вже писали- напиши "Каратель Русні", що просто: "путін - *****! "
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24.10.2022 23:50 Відповісти
А ще Арахам щосили тулив нам рашку гарантом безпеки. І уе теж він не з власної ініціативи робив
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25.10.2022 01:14 Відповісти
Щось тебе забагато " Каратель Русні". Називаєшся красіво, а відать гамно, хоча і під нашим, Українським прапором. Будь здоровий, на всяд випадок.
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24.10.2022 23:44 Відповісти
Среди ночной тишины часто раздавались протяжные вопли какого-нибудь первобытного Иезекииля, оплакивающего свою былую славу и былое величие обезьяньего города.

(А.Конан-Дойл, "Затерянный мир")
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24.10.2022 22:53 Відповісти
Так, а що, президент зказав не правильно? Коментарі такі, що він зразу повинен був усіх зрадників повісить. Помилки глобальні, а чи його в цьому вина? Мабудь так, бо в очі заглядав. Помилився. Робимо свою справу, б'ємо кацапів-а час покаже, хто винний, повірте винних дуже багато.
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24.10.2022 23:14 Відповісти
"Помилився."

)))))
Це так мило .
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24.10.2022 23:23 Відповісти
Це в мій адрес?
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24.10.2022 23:27 Відповісти
"Це в мій адрес?" /zap/
)))))
Це так мило .
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24.10.2022 23:31 Відповісти
Так, звичайно в ваш.
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25.10.2022 00:11 Відповісти
я би обійняв ту людину, що пише йому тексти... вивірені тексти
алеж без суфльора
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24.10.2022 23:28 Відповісти
Напише, іщє, що не будь.
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25.10.2022 00:00 Відповісти
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24.10.2022 23:51 Відповісти
давайте будемо справедливі! ніяких ударних угрупувань і не було! вони перли парадним стрієм
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25.10.2022 00:09 Відповісти
давайте будемо справедливі!он обманывал о том что нападения не будет
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25.10.2022 00:36 Відповісти
хороші, дошкульні тексти йому пишуть сценаристи... І він класно їх озвучує, слід визнати. Артист!
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25.10.2022 00:05 Відповісти
И это очень важное изменение конфигурации в нашей части Евразии Источник:
Яким боком Україна до Евразiї?
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25.10.2022 03:56 Відповісти
Хтось сідає дивитися вечірню казочку "Володін кінозал", а я сідаю читати коментарії під публікацією
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25.10.2022 07:14 Відповісти
 
 