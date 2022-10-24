Ніколи більше Росія не буде суб’єктом, який може щось комусь диктувати, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський традиційно виступив із зверненням до українців ввечері 24 жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Володимира Зеленського.
"Ніколи більше Росія не буде суб’єктом, який може щось комусь диктувати. Немає більше в неї потенціалу, щоб диктувати. Світ це бачить. Російський потенціал розтрачується зараз на це божевілля – на війну проти нашої держави й усього вільного світу.
Був газовий вплив – немає. Був військовий вплив – випарується. Була політична вага – тепер ізоляція, що постійно збільшується. Були ідеологічні амбіції – тепер лише огида.
І це дуже важлива зміна конфігурації в нашій частині Євразії: чим більше свого потенціалу Росія втратить зараз, тим більше реальної свободи отримають усі народи і поруч з Росією, і в її межах. Україна – у першу чергу", - зазначається у повідомленні.
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і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери,
не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували, ми пустили свиню до хати,
свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє. Так що це за худоба така?
#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко
Так шо, не скоро ми з тих помий виберемося.
За що садить?
Зелене бидло цього теж не розуміло, тому і позаводило справи проти Свинарчуків, генералів, тощо. Натомість дали добро на продаж моторів кацапам.
@vyshebaba
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6 год
Думаю, під час Голодомору 1930-х наші пращури казали «Українці ніколи цього не забудуть, ніколи цього не пробачать». Потім на десятиліття пробачили, подружились.
Якщо ми повторимо помилку наших батьків, вони повернуться нищити наших онуків. Все російське - геть н а з а в ж д и
До речі, Черчіля ви не вважаєте адекватом? Його посада рівнозначна посаді президента і в очі Гітлера (чи будь-кого іншого) він не зазирав.
(А.Конан-Дойл, "Затерянный мир")
)))))
Це так мило .
)))))
Це так мило .
алеж без суфльора
Яким боком Україна до Евразiї?