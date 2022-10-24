Ніколи більше Росія не буде суб’єктом, який може щось комусь диктувати, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно виступив із зверненням до українців ввечері 24 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Володимира Зеленського.

"Ніколи більше Росія не буде суб’єктом, який може щось комусь диктувати. Немає більше в неї потенціалу, щоб диктувати. Світ це бачить. Російський потенціал розтрачується зараз на це божевілля – на війну проти нашої держави й усього вільного світу.

Був газовий вплив – немає. Був військовий вплив – випарується. Була політична вага – тепер ізоляція, що постійно збільшується. Були ідеологічні амбіції – тепер лише огида.

І це дуже важлива зміна конфігурації в нашій частині Євразії: чим більше свого потенціалу Росія втратить зараз, тим більше реальної свободи отримають усі народи і поруч з Росією, і в її межах. Україна – у першу чергу", - зазначається у повідомленні.

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