Бійці 28-ї ОМБр зі стрілецької зброї збили на Херсонщині російський безпілотник іранського виробництва "Герань-1". ВIДЕО

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ збили зі стрілецької зброї іранський безпілотник Shahed (Герань-1).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на сторінку бригади у фейсбуці.

"Днями під час однієї з ворожих атак по півдню зграєю дронів-камікадзе, бойовий підрозділ наших лицарів на Херсонщині стрілецькою зброєю приземлив один із "Shahed". Тепер на ворожий баражуючий боєприпас чекає експертиза і ретельне вивчення додаткових способів протидії такому виду зброї", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Бійці 28-ї ОМБр із стрілецької зброї знищили російський дрон-камікадзе "Ланцет" та розвідувальний БПЛА "Елерон". ФОТО