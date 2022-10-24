Бійці 28-ї ОМБр зі стрілецької зброї збили на Херсонщині російський безпілотник іранського виробництва "Герань-1". ВIДЕО
Бійці 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ збили зі стрілецької зброї іранський безпілотник Shahed (Герань-1).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на сторінку бригади у фейсбуці.
"Днями під час однієї з ворожих атак по півдню зграєю дронів-камікадзе, бойовий підрозділ наших лицарів на Херсонщині стрілецькою зброєю приземлив один із "Shahed". Тепер на ворожий баражуючий боєприпас чекає експертиза і ретельне вивчення додаткових способів протидії такому виду зброї", - йдеться у повідомленні.
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24 жовтня, з 13.00 по 13.30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад Повітряних Сил збито два ударних вертольоти Ка-52.
24 жовтня, близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної збито третій за добу російський вертоліт Ка-52, можливо із двигунами від українського виробника.
Б'ємо ворога, де б він не ховався!
Слава Україні!
Повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил Збройних сил України у https://www.facebook.com/kpszsu/ Facebook .
Слава ЗСУ...
Героям Слава....