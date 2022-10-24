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Бійці 28-ї ОМБр зі стрілецької зброї збили на Херсонщині російський безпілотник іранського виробництва "Герань-1". ВIДЕО

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ збили зі стрілецької зброї іранський безпілотник Shahed (Герань-1).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на сторінку бригади у фейсбуці.

"Днями під час однієї з ворожих атак по півдню зграєю дронів-камікадзе, бойовий підрозділ наших лицарів на Херсонщині стрілецькою зброєю приземлив один із "Shahed". Тепер на ворожий баражуючий боєприпас чекає експертиза і ретельне вивчення додаткових способів протидії такому виду зброї", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Бійці 28-ї ОМБр із стрілецької зброї знищили російський дрон-камікадзе "Ланцет" та розвідувальний БПЛА "Елерон". ФОТО

Автор: 

безпілотник (4201) Іран (2045) 28 окрема механізована бригада (188) Херсонська область (5789)


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Сюди іранці за доказами зібрались, от їм і показати. Але подарувати лише копію, а оригінал для Трибуналу зберегти.
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24.10.2022 23:45 Відповісти
только тупые кацапы могли придумать для "шахидов" такое ни разу не палевное название "тегерань". Когда полотенцеголовые передадут им свои "фатехи", то кацапы переназовут их "раися".
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24.10.2022 23:52 Відповісти
Ты не понимаешь! Это у Путина такое чувство юмора. Как "эта лодка утонула" Петров с Башировым - гомики, удар по мосту Кличко...
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25.10.2022 10:29 Відповісти
ЗБИТО ТРЕТІЙ ЗА ДОБУ Ка-52

24 жовтня, з 13.00 по 13.30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад Повітряних Сил збито два ударних вертольоти Ка-52.

24 жовтня, близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної збито третій за добу російський вертоліт Ка-52, можливо із двигунами від українського виробника.

Б'ємо ворога, де б він не ховався!
Слава Україні!

Повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил Збройних сил України у https://www.facebook.com/kpszsu/ Facebook .
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25.10.2022 00:24 Відповісти
Прототип є, треба клепати копії та за ******* їх.
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25.10.2022 01:47 Відповісти
Чим і як збивають наші воїни шахідів в Миколаїві - https://www.youtube.com/watch?v=UImwOHudxF0 https://www.youtube.com/watch?v=UImwOHudxF0

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25.10.2022 02:15 Відповісти
Покажіть це тому експерду, що вчора втирав тут на цензорі, що його неможливо збити стрілецькою зброєю, а побачивши його відразу потрібно ховатися , явно нашім хлопцям ніколи таке гімно читати...
Слава ЗСУ...
Героям Слава....
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25.10.2022 06:36 Відповісти
Ты не путай своих овец с государственными! Одно дело стрелять из карабина с рук, а другое - массированный рой пуль.
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25.10.2022 10:32 Відповісти
 
 