Біля відділення ФСБ та штабу роспропагандистів у окупованому Мелітополі вибухнула автівка, - Федоров. ВIДЕО
Зранку 25 жовтня в окупованому Мелітополі прогримів вибух.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вибух прогримів біля відділення рашистської ФСБ, яке розміщується в будівлі мелітопольського зрадника Балицького.
"За попередніми даними біля приміщення, в якому розташовано один зі штабів пропагандистів кремля і ведеться ретрансляція росЗМІ, вибухнуло авто", - зазначає Федоров.
Тим часом, РосЗМІ повідомляють, що вибух стався біля будівлі запорізької обласної телекомпанії "ЗаТВ".
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1. Взорвали машину в заданной точке...
2. Пока там суета, сразу под видом скорой или полиции подогнали вторую машину...
3. Ждём, когда там соберётся всё кодло спасателей/следователей и т.п. ...
4. Взрываем вторую машину со всей публикой из п.3.....