Біля відділення ФСБ та штабу роспропагандистів у окупованому Мелітополі вибухнула автівка, - Федоров. ВIДЕО

Зранку 25 жовтня в окупованому Мелітополі прогримів вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вибух прогримів біля відділення рашистської ФСБ, яке розміщується в будівлі мелітопольського зрадника Балицького.

"За попередніми даними біля приміщення, в якому розташовано один зі штабів пропагандистів кремля і ведеться ретрансляція росЗМІ, вибухнуло авто", - зазначає Федоров.

Тим часом, РосЗМІ повідомляють, що вибух стався біля будівлі запорізької обласної телекомпанії "ЗаТВ".

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