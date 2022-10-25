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Біля відділення ФСБ та штабу роспропагандистів у окупованому Мелітополі вибухнула автівка, - Федоров. ВIДЕО

Зранку 25 жовтня в окупованому Мелітополі прогримів вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вибух прогримів біля відділення рашистської ФСБ, яке розміщується в будівлі мелітопольського зрадника Балицького.

"За попередніми даними біля приміщення, в якому розташовано один зі штабів пропагандистів кремля і ведеться ретрансляція росЗМІ, вибухнуло авто", - зазначає Федоров.

Тим часом, РосЗМІ повідомляють, що вибух стався біля будівлі запорізької обласної телекомпанії "ЗаТВ".

Також читайте: Гаряча ніч для окупантів на Мелітопольщині. Пролунало 7 потужних вибухів біля залізничного мосту у Світлодолинському, - Федоров

Автор: 

вибух (4481) Мелітополь (771) Федоров Іван (649)


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Наплодили кацапи штабів, немає де вже і машину з вибухівкою поставить.
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25.10.2022 09:50 Відповісти
Такие операции надо проводить в несколько этапов:
1. Взорвали машину в заданной точке...
2. Пока там суета, сразу под видом скорой или полиции подогнали вторую машину...
3. Ждём, когда там соберётся всё кодло спасателей/следователей и т.п. ...
4. Взрываем вторую машину со всей публикой из п.3.....
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25.10.2022 10:00 Відповісти
А з ротозєями шо робити?
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25.10.2022 10:04 Відповісти
Их обычно держат за оцеплением. После первой такой операции , может и трагичной для ротозеев, больше ротозеев уже не будет....
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25.10.2022 10:23 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.10.2022 10:11 Відповісти
ГРУ воюет с ФСБ. Или еще кто-то с кем-то
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25.10.2022 10:12 Відповісти
 
 