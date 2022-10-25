ЗСУ завдали удару по місцю дислокації "кадирівців": 40 окупантів ліквідовано, 60 - поранено. ВIДЕО

Українські воїни завдали ракетного удару по місцю дислокації "кадирівців".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за попередньою інформацією, близько 40 окупантів ліквідовано, ще понад 60 поранено.

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