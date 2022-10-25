ЗСУ завдали удару по місцю дислокації "кадирівців": 40 окупантів ліквідовано, 60 - поранено. ВIДЕО
Українські воїни завдали ракетного удару по місцю дислокації "кадирівців".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за попередньою інформацією, близько 40 окупантів ліквідовано, ще понад 60 поранено.
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в личной жизни всем погибшим
а не казати слава Аллаху, що половина їх здохли а половина поранені
і це в війні яка крім ***** нікому не потрібна
Як вони взагалі могли прийти на нашу землю після того що кацапи зробили з їхньою?
Питання риторичне.
Не суйтесь к нам. Мы вас всех убьем.
У нас тут своїх колаборантів вистачає, тільки встигаємо рота від подиву відкривати.
Крім того, у оточенні Пу є брати Ковальчуки ! За прізвищем, саме украінці за національністю. І таких у РФ десятки мільйонів. І серед агресорів - десятки тисяч.
Щодо кадировців. Це якби їх було 150 осіб, або 1500 ... але їх 70-80 тис. тільки бійців НГ РФ.
Це не виняток, а суспільне, массове явище. Їх вже на тер-ї України ліквідували декілька сотень.
Такі справи.
Але ЗСУ все це знають без нас.
Гарний настрій після таких позитивних новин.
а це кадирівські мавпи-манкурти
різницю розумієте?
таким мавпам потрібно спілкуватись із вівцями в хліву
Не путайте причину со следствием.
НЕ варто оцей сурогат кадирова /надломлений держимордівськими катюгами РФ / називати ЧЕЧЕНЦЯМИ..
Ічкерія --- така ж свободолюбива і багатостраждальна народність. як і ми Своє свободолюбство цей маленький гордий народ переконливо довів на своїх націрнально-- визвольних/ Першій --1994р; і Другій--1999р /війнах. Хіба всі ми НЕ вболівали за їх спротив ?
І хіба НЕ вони одні із перших народів Кавказу вступили у смертельний двобій із московською ордою 1817р під орудою Імана Шаміль .Це вони слугували праобразами .для написання і поеми " Кавказ" --Т. Шевченка.І навіть вражаючих схвалень волелюбства чеченців-- російським графом Л. Толстим../того. що написав " Війна і мир " / Так що НЕ варто релігійну парнуху гнать на ЧЕЧЕНЦІВ : реальні чеченці. сьогодні пліч-о-пліч з нашими хлопцями--оборонцями довбають цю ліліПУТІНСЬКУ гидоту !!!
Сини кадирова просто звикають до смаку людської крові, адже свого першого росіянина рамзана кадиров убив в шістнадцятирічному віці.