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ЗСУ завдали удару по місцю дислокації "кадирівців": 40 окупантів ліквідовано, 60 - поранено. ВIДЕО

Українські воїни завдали ракетного удару по місцю дислокації "кадирівців".

 Як повідомляє Цензор.НЕТ, за попередньою інформацією, близько 40 окупантів ліквідовано, ще понад 60 поранено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кадиров вважає "слабкими" удари РФ по Україні і вимагає "стерти з землі міста"

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Кадиров Рамзан (527) знищення (7313)


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Топ коментарі
+146
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25.10.2022 10:48
+87
надіюсь ці ракети були добре помащені добротним свинним салом чи смальцем ...
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25.10.2022 10:46
+64
Счастья, здоровья и больших успехов
в личной жизни всем погибшим

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25.10.2022 10:50
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надіюсь ці ракети були добре помащені добротним свинним салом чи смальцем ...
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25.10.2022 10:46 Відповісти
Вони взагалі на смальці працюють ці спецракети, а охолоджувальна рідина в радіаторах то свиняча моча))
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25.10.2022 11:00 Відповісти
то є добре !!! натурпродукт ...
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25.10.2022 11:01 Відповісти
Сеча, ви мали на увазі...
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25.10.2022 11:34 Відповісти
Схоже на те, бо вони такі задоволєні й облизуються без кінця.
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25.10.2022 12:32 Відповісти
Треба добивати.
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25.10.2022 10:46 Відповісти
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25.10.2022 10:48 Відповісти
Где столько девствениц Аллах наберёт для ишаков кадырки.
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25.10.2022 10:48 Відповісти
замєніт дєвствєнимі ішакамі...
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25.10.2022 10:51 Відповісти
Так уже за 68тищ перевалило, даже выбрать есть из кого.
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25.10.2022 10:53 Відповісти
замість них будуть молоді чмобіки ))
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25.10.2022 11:05 Відповісти
бараняче блеяння....- тікайте в свої забиті аули поки живі
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25.10.2022 10:49 Відповісти
Счастья, здоровья и больших успехов
в личной жизни всем погибшим

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25.10.2022 10:50 Відповісти
єноти все кращі в мережі.....
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25.10.2022 11:55 Відповісти
Ага, до 24 лютого єнот танцював...))))
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25.10.2022 17:54 Відповісти
Дуже шкода що не всі серливі кадирівські шакали подохли...
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25.10.2022 10:50 Відповісти
це навіть добре !!! ті що вижили, з допомогою "сарафанного радіо" будуть поширювати в чечні, інших місцевостях паРаші інфу про злих "укронациків" з гамериканською зброєю ...
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25.10.2022 10:53 Відповісти
Кетчупом обмазались, мукой притрусились.. ох уж эти клоуны.
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25.10.2022 10:51 Відповісти
Подарунок кадирову ,туди вам дорога тупі чурбани.
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25.10.2022 10:51 Відповісти
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25.10.2022 10:51 Відповісти
це вчорашня інформація.
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25.10.2022 10:51 Відповісти
и это прекрасно!! значит к этому часу сдохло ещё столько же раненых)))
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25.10.2022 14:48 Відповісти
О! тут якраз пасує фотка головного вівцейоба
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25.10.2022 10:52 Відповісти
І чого вони всі тицяють пальцем в небо?
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25.10.2022 11:21 Відповісти
тільки що в дупи поковиряв-облизав-тепер сушить
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25.10.2022 11:26 Відповісти
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25.10.2022 14:34 Відповісти
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25.10.2022 16:57 Відповісти
Це жест, який використовується при висловленні мусульманами вислову: "Така була воля Аллаха!" (В даному випадку "Аллах захотів, щоб "хаймерси" потрапили точно в ціль!")
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25.10.2022 16:51 Відповісти
Великий жаль, що там, у цей час, не було Дона ГанДона та його *********.
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25.10.2022 10:53 Відповісти
Аллаха треба прославляти добрими справами
а не казати слава Аллаху, що половина їх здохли а половина поранені
і це в війні яка крім ***** нікому не потрібна
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25.10.2022 10:54 Відповісти
Тупі бородаті макаки.
Як вони взагалі могли прийти на нашу землю після того що кацапи зробили з їхньою?
Питання риторичне.
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25.10.2022 10:56 Відповісти
прекрасна ілюстрація того, що могло б бути, якби Україна здалася.
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25.10.2022 13:30 Відповісти
Вот зачем чеченцам умирать на Украинской земле? Что они от этого получат? Умирать на своей земле, умирать нароссии хоть какой-то смысл.
Не суйтесь к нам. Мы вас всех убьем.
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25.10.2022 10:56 Відповісти
це не чеченці помирають, а запроданці, колоборанти, шайтани - кадирівці !!!
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25.10.2022 11:09 Відповісти
Тобто ?? Вони не чеченці ??
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25.10.2022 12:10 Відповісти
Настоящие чеченцы воюют вместе с украинцами, а это - "кадыровцы", не настоящие чеченцы, между ними - огромная разница..
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25.10.2022 12:18 Відповісти
Я без "задніх" думок - по факту.

У нас тут своїх колаборантів вистачає, тільки встигаємо рота від подиву відкривати.
Крім того, у оточенні Пу є брати Ковальчуки ! За прізвищем, саме украінці за національністю. І таких у РФ десятки мільйонів. І серед агресорів - десятки тисяч.

Щодо кадировців. Це якби їх було 150 осіб, або 1500 ... але їх 70-80 тис. тільки бійців НГ РФ.
Це не виняток, а суспільне, массове явище. Їх вже на тер-ї України ліквідували декілька сотень.

Такі справи.
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25.10.2022 13:02 Відповісти
Nea, - na ixnem ce murtady.
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27.10.2022 02:59 Відповісти
Какой Аллах вам, вы овцеебы неверные.
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25.10.2022 10:57 Відповісти
"Чуркин о погибших детях в Алеппо: Их посыпают пылью, чтобы выдать за жертв". Присипані пилюкою "дітки Кадирова" гарно виглядають. Той сирійський хлопчих все ж випросив помсту в Аллаха.
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25.10.2022 10:58 Відповісти
КадырОВЦЫ - все такие чумные, как если тока шо зi смереки грохнулись, еще и добавки просят.
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25.10.2022 10:58 Відповісти
Похоже они приехали в Украину бороться за Аллаха.
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25.10.2022 10:58 Відповісти
чеченов надо побольше мочить
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25.10.2022 10:58 Відповісти
Вы один из немногих смелых людей который называет чеченцев чеченцами.
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25.10.2022 11:03 Відповісти
нохчі-чеченці це ті котрі воюють в Україні за волю України а ті хто воюює за кацапів то кадирівські манкурти
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25.10.2022 11:28 Відповісти
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25.10.2022 11:01 Відповісти
Странный макияж какой-то. Собрались гейши и тычат пальцем в небо. Стрёмная оргия. Незачёт.
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25.10.2022 11:05 Відповісти
Кадирка в жіночих Прадо теж некомільфо.
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25.10.2022 11:28 Відповісти
Треба далі накривати скупчення ворога важкою артою,якщо є можливість....Нашим бійцям це збереже життя та полегшить гнати ворога з рідної землі.
Але ЗСУ все це знають без нас.
Гарний настрій після таких позитивних новин.
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25.10.2022 11:08 Відповісти
Шо то выглядят обосравшимися ахмадсиловцы .
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25.10.2022 11:09 Відповісти
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25.10.2022 11:11 Відповісти
Це якісь тік-ток, сидять у якомусь шалмані, всі морди у коксу, та ще і носи один одному понабивали.
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25.10.2022 11:12 Відповісти
Шо це в них губи червоні? Намазали щоб вівцям сподобалось?
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25.10.2022 11:12 Відповісти
А шо з ліцамі?) Новий макіяж для тіктока? Кажуть зараз мода на поліетиленові чорні плащі. Так що вдягайтесь несоромтесь вівцьотрахи. А ми нову серію відео чекатимемо.
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25.10.2022 11:16 Відповісти
в першу чергу не до лікаря, а в Тік-Ток...
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25.10.2022 11:16 Відповісти
Чого прийшли в Україну за інтереси московщини. прикриваючись Аллахом ? Мають знищувати русню не тільки в Ічкерії, а і на всій терріторії московщини як своїх кровних 200-річних ворогів.
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25.10.2022 11:19 Відповісти
нохчі воюють в Україні за волю України
а це кадирівські мавпи-манкурти
різницю розумієте?
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25.10.2022 11:22 Відповісти
нохчі воюють за волю Ічкерії.
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25.10.2022 12:11 Відповісти
мавпи вміють розмовляти?
таким мавпам потрібно спілкуватись із вівцями в хліву
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25.10.2022 11:20 Відповісти
Нормальний контент вийшов для тік току
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25.10.2022 11:21 Відповісти
КаДЫРКАМ таки не дошло?! Аллах знает, что вас, фашистских уродов, защищать не надо!
Не путайте причину со следствием.
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25.10.2022 11:53 Відповісти
А чому в них губи накрашені...знову цілували ікони один в одного
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25.10.2022 11:56 Відповісти
Труппы чеченского театра имени овцы Зульфии в гриме Пьеро желают товарищу Аллаху полный амбар!
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25.10.2022 12:03 Відповісти
ВПЕВНЕНИЙ на 100%, що ЗСУ УКРАЇНИ і НАШІ БОЙОВІ ПОБРАТИМИ, допоможуть цим барано*обам як найшвидше предстати перед їхнім акбаром ...!!!
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25.10.2022 12:17 Відповісти
сиділи би в своїх аулах, бавились би з козами..Ні - треба було попертись на війну,
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25.10.2022 12:19 Відповісти
Ахмат- фуевий чай! Grinfild-сила!
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25.10.2022 12:38 Відповісти
Grinfild moskalska marka
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25.10.2022 23:23 Відповісти
бармалеї коксу перенюхали аж кров носом пішла
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25.10.2022 13:00 Відповісти
Плацдарм прострілюється навиліт. Йде так зване ізнурениє врага. Тримають в тонусі. Заградзагонам дістається і по крупному.
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25.10.2022 13:04 Відповісти
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25.10.2022 14:07 Відповісти
Л.Толстой * О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. *
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25.10.2022 15:44 Відповісти
Аллах на 60% недоахбар
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25.10.2022 15:53 Відповісти
Это правда, что осколки ну ети волфрамовие макро шарики токсичные?или очередная утка?
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25.10.2022 16:14 Відповісти
--- В родині НЕ без виродка ...
НЕ варто оцей сурогат кадирова /надломлений держимордівськими катюгами РФ / називати ЧЕЧЕНЦЯМИ..
Ічкерія --- така ж свободолюбива і багатостраждальна народність. як і ми Своє свободолюбство цей маленький гордий народ переконливо довів на своїх націрнально-- визвольних/ Першій --1994р; і Другій--1999р /війнах. Хіба всі ми НЕ вболівали за їх спротив ?
І хіба НЕ вони одні із перших народів Кавказу вступили у смертельний двобій із московською ордою 1817р під орудою Імана Шаміль .Це вони слугували праобразами .для написання і поеми " Кавказ" --Т. Шевченка.І навіть вражаючих схвалень волелюбства чеченців-- російським графом Л. Толстим../того. що написав " Війна і мир " / Так що НЕ варто релігійну парнуху гнать на ЧЕЧЕНЦІВ : реальні чеченці. сьогодні пліч-о-пліч з нашими хлопцями--оборонцями довбають цю ліліПУТІНСЬКУ гидоту !!!
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25.10.2022 16:41 Відповісти
копчені підори звичайні, ****** пошмалені.
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25.10.2022 19:26 Відповісти
К (jak kurwa} dyrow: matkojebco czeczenski-już jesteś trupem.
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26.10.2022 03:51 Відповісти
Ці овцейоби з давніх пір на Кавказі промишляли грабунком сусідів. Це в них вже в інстинктах закладено, от і пруться в Украіну щоб чимось поживитись. Так і вся ця кацапська орда. Фільм є про Варшавський розгром Красной Арміі в 22 році. Там комісар виліз на тачанку і кричить лапотникам :" Перед вами Варшава ! Там много шоколада !" За тим загадковим шоколадом з невідомим кацапам смаком вони і лізуть в чужі землі грабувати.
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26.10.2022 12:12 Відповісти
У бою з українцями брали участь сини глави Чечні рамзана кадирова, Ахмат, Елі і Адам, якім 16, 15 і 14 років. Про це кадиров написав у своєму Телеґрам-каналі.

Сини кадирова просто звикають до смаку людської крові, адже свого першого росіянина рамзана кадиров убив в шістнадцятирічному віці.
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27.10.2022 23:31 Відповісти
 
 