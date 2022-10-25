УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4626 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
2 509 14

Росія знищує все. Ракетами та дронами зруйновано понад третину енергетичної галузі України, - Зеленський. ВIДЕО

Ракетами та іранськими ударними дронами зруйновано понад третину енергетичної галузі України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський  під час Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, відбудови та модернізації України, яка триває в Берліні, інформує Цензор.НЕТ.

"Порт чи вокзал, школа чи лікарня, житловий будинок чи станція техобслуговування машин, завод чи пекарня, елеватор із пшеницею чи електростанція... Росія знищує все це. Ракетами та іранськими ударними дронами зруйновано понад третину самої лише енергетичної галузі... І це напередодні зими! Маємо разом протистояти такому російському терору і розглядати це з погляду безпеки - чотирьох її елементів", - зазначив глава держави.

За його словами, нам потрібна безпека на землі, у небі, фінансова безпека.

"І четвертий рівень - це наша інституційна спроможність. Те, як ми реалізуємо всі наші програми посилення і програми відбудови - уже зараз, коли війна ще триває, і розраховані на післявоєнний період", - додав він.

Також читайте: Зеленський закликав ЄС створити фінансовий "Рамштайн"

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) обстріл (28672) росія (65360) енергетика (2601)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
головне щоб асфальт не зруйнували! стільки мільярдів туди вбухав!
показати весь коментар
25.10.2022 13:49
+5
А чому б вазєлєнскому не сказати в тій же гарячій промові, як так співпало, що після його поїздки в Оман були згорнуті ВСІ ракетні, дронові і протиповітряного захисту програми? Прокоментувати справу клістронів? Відмову фінансувати додатково військо перед вторгненням. Виплати бабі бєні сум, яких з головою вистачилоб на залізний купол над тим же Дніпром чи Харковом?
показати весь коментар
25.10.2022 16:17
+4
Місяць тому Зеленський обіцяв допомогти Європі пережити енергетичну кризу експортом електроенергії з України. Але це почули і в іншому місці. Маю надію більше не буде ніяких подібних заяв і обіцянок. Використовувати наші газосховища тощо.
показати весь коментар
25.10.2022 14:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
головне щоб асфальт не зруйнували! стільки мільярдів туди вбухав!
показати весь коментар
25.10.2022 13:49 Відповісти
І вже знов бУхають!

При цьому в усіх наших містах вже активно ремонтують дороги… Поверх не зовсім пошкодженого асфальту вже вкладають свіжішій шар. Хочеш-не хочеш, а замислишся про те, навіщо це робиться і скільки на це витрачається… Джерело:
показати весь коментар
25.10.2022 14:49 Відповісти
Місяць тому Зеленський обіцяв допомогти Європі пережити енергетичну кризу експортом електроенергії з України. Але це почули і в іншому місці. Маю надію більше не буде ніяких подібних заяв і обіцянок. Використовувати наші газосховища тощо.
показати весь коментар
25.10.2022 14:11 Відповісти
дарма надієтесь,шановний,то ж буба квартальний,йому писком що небудь брякнути,що два пальці ...)))
показати весь коментар
25.10.2022 14:31 Відповісти
..шо два пальці об асфальт
показати весь коментар
25.10.2022 14:40 Відповісти
А що, зруйноване не відновлюють, хай і повільно? Бо якщо ні, то ще 5-6 таких ударів, і нас нічого не залишиться.

PS Про всяк випадок: я не зрадник і не кацапський бот. Я киянин, і мені неоднаково, що буде з країною.
показати весь коментар
25.10.2022 14:25 Відповісти
...Бо за 8 місяців війни питання захисту критичної інфраструктури у нашої блаженної влади взагалі не вспливло.
показати весь коментар
25.10.2022 14:53 Відповісти
Як проти цього боротися.
Або закупити повно пво.
Або заімєть ракети великої дальності і бити у відповідь.
показати весь коментар
25.10.2022 15:00 Відповісти
Як виглядає Миколаїв у ночі. Працюють хюнтери з 36 бригади на шахіди - https://www.youtube.com/watch?v=1FS0kwzVSD4&t=62s
показати весь коментар
25.10.2022 15:27 Відповісти
А чому б вазєлєнскому не сказати в тій же гарячій промові, як так співпало, що після його поїздки в Оман були згорнуті ВСІ ракетні, дронові і протиповітряного захисту програми? Прокоментувати справу клістронів? Відмову фінансувати додатково військо перед вторгненням. Виплати бабі бєні сум, яких з головою вистачилоб на залізний купол над тим же Дніпром чи Харковом?
показати весь коментар
25.10.2022 16:17 Відповісти
Як це все почалося

показати весь коментар
25.10.2022 17:52 Відповісти
Знов виповзло! А як же ж асфальт, як без асфальту?
показати весь коментар
25.10.2022 18:40 Відповісти
Росія знищує все, а я далі буду знімати на камеру і жалітися ЄС
показати весь коментар
25.10.2022 21:17 Відповісти
закрийте цьому нытику небо вже
показати весь коментар
26.10.2022 10:42 Відповісти
 
 