Росія знищує все. Ракетами та дронами зруйновано понад третину енергетичної галузі України, - Зеленський. ВIДЕО

Ракетами та іранськими ударними дронами зруйновано понад третину енергетичної галузі України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, відбудови та модернізації України, яка триває в Берліні, інформує Цензор.НЕТ.

"Порт чи вокзал, школа чи лікарня, житловий будинок чи станція техобслуговування машин, завод чи пекарня, елеватор із пшеницею чи електростанція... Росія знищує все це. Ракетами та іранськими ударними дронами зруйновано понад третину самої лише енергетичної галузі... І це напередодні зими! Маємо разом протистояти такому російському терору і розглядати це з погляду безпеки - чотирьох її елементів", - зазначив глава держави.

За його словами, нам потрібна безпека на землі, у небі, фінансова безпека.

"І четвертий рівень - це наша інституційна спроможність. Те, як ми реалізуємо всі наші програми посилення і програми відбудови - уже зараз, коли війна ще триває, і розраховані на післявоєнний період", - додав він.

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