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Мобілізовані з Кантемирівської дивізії РФ без управління, зв’язку та логістики живуть на передовій у "шалаші": "Нас на#бали! Патронов нет! Восемь "двухсотых". ВIДЕО

Окупанти з Кантемирівської дивізії, яка зараз веде бої у Луганській та Харківській області, мають великі проблеми з логістикою, а також низьку боєздатність.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Це епічне відео, безумовно, гідне статусу відео дня. Командир 5-ї роти 423-го полку 4-ї гвардійської Кантемирівської танкової дивізії та його мобілізовані солдати записали відео про важкі втрати полку, відсутність управління, зв'язку, забезпечення, зимової форми. Цікаво, що на відео немає жодних ознак викопаних росіянами укриттів, вони живуть на передовій у... "шалаші"! Ні бліндажу, ні хоча б окопа просто сидять у посадці. Транспорту немає, воду носять на собі. Спорядження – лише те, що купили за свої гроші на ринку. Серед піхотинців є кілька людей старшого віку. Про тяжкі втрати 423-го поки що говорить характерна деталь - командир роти - мобілізований офіцер, не кадровий", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, мобілізоване поповнення має низьку боєздатність, армія окупантів має великі проблеми з логістикою, брак спорядження.

"Навіть у кадровій гвардійській дивізії, "придворній", яка входить до складу елітної 1-ї гвардійської танкової армії. Не варто думати, що вся російська армія має такий вигляд, є й цілком боєздатні частини. Не варто думати, що ворог такий слабкий, як цей полк. Але відео показує, що Росія не справляється з мобілізацією, насамперед немає часу на підготовку, немає сержантів та молодших офіцерів, брак командирів гострий. Ця війна - війна характеру, у ворога також тяжке становище, також великі втрати, навіть така масова мобілізація ще забезпечує Путіну абсолютну перевагу. Такого ворога можна і треба бити", - підсумував Бутусов.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти намагаються підняти бойовий дух мобілізованих за рахунок відрядження в Україну служителів культу з РПЦ, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17516) Бутусов Юрій (3598) мобілізація (3074)


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Топ коментарі
+96
И ни одна скотина не задается вопросом, что эта скотина забыла в Украине?
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25.10.2022 14:33
+95
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25.10.2022 14:29
+76
Чмобики убогие. Ноют, что не получается убивать украинцев. Но ничего, скоро 155мм снаряд прекратит их страдания.
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25.10.2022 14:32
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Патронов но вы держитесь!!!!
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25.10.2022 18:25 Відповісти
в общем, патронов нет, а остальное их все устраивает.
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25.10.2022 18:25 Відповісти
Блогер из Литвы Саша Кушнарь просит на своем контенте NEWSADER. Заполнить петицию Байдену о предоставлении Украине системы PATRIOT...,времени много не займет заходите к нему на страницу и заполняете документ особой важности ...
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25.10.2022 18:26 Відповісти
Це мають дивитися в українських штабах а не на "цензорі". І негайно, користуючись їх повною надієздатністю!, знищувати кацапських окупантів. Ні! Будемо чекати доки їх нагодують, обмундирують, підженуть їм техніку, артилерію і тоді "станемо героїчно їбошить ситу кацапню". Це абсурд! Їх послали "на забій" то ж не тягніть - "забивайте"! З радістю подивлюсь сюжет про те що він цих "вітязєй руzкого міра" залишилось. Щось їх живе скавчання не тішить...
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25.10.2022 18:50 Відповісти
Головне запитання, навіщо? Навіщо мучать себе і не дають жити сусідам? Весь світ живе в своє задоволення, Африка шукає воду, продукти, бо там їх немає, на Алясці холодно..., а навіщо щось шукати кацапам коли всього вдосталь і жити,як 1000 років назал орда в таких шалашах? Знищувати хати, лікарні, школи сусіда і обзивати його фашистом і нацистом?
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25.10.2022 18:59 Відповісти
Нємцов свого часу сказав що ***** "єпанутий", а він найкращий серед кацапів. То ж можна зрозуміти в якому стані решта гірших за нього...
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26.10.2022 00:55 Відповісти
головне запитання, Чму вони в Ураїні? загарбник має бути знищений-з любов"ю. Віримо в ЗСУ.
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25.10.2022 19:38 Відповісти
читаю комментарии и диву даюсь советуют где и как рашистам обустроиться. Да им тварям каждому по два метра в землю заживо, и что бы там сгнили уроды. СОВЕТЧИКИ.
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25.10.2022 19:46 Відповісти
3диxайте кацаби від голоду і xолоду а ми 3економимо боеприпаси
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25.10.2022 20:07 Відповісти
Nu chjo ruskie , jebites kak hatite ....🤣🤣🤣
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25.10.2022 20:15 Відповісти
как бы не расплакаться от сочувствия к этому биоматерилау....
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25.10.2022 20:42 Відповісти
- Дивизия Кацапяка. Полезных действий нет. Воды нет. Обмундирования нет. Населена мобиками. Растудыть твою налево, твою дивизию! Аминь.
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25.10.2022 20:53 Відповісти
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25.10.2022 21:16 Відповісти
Не псі-хуйте !....
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25.10.2022 22:04 Відповісти
якесь безграмотне картинку робило (я не про тебе, якщо це не ти).
не "помиЇм", а "помиЄмо"!,

та і кому поставити забуло

п.с. мій комент - не картинка-мотиватор. тому не треба тут про велику букву на початку речення.
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26.10.2022 02:21 Відповісти
В чому наї..ли, в тому що доведеться по-дорослому воювати та здихати в Україні, а не в парадній формі вишивати по Хрещатику?
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25.10.2022 23:14 Відповісти
саме така логіка у рабів! рабів не годують - "а эта очень абідна"!
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26.10.2022 02:23 Відповісти
Треба щоб наші ЗСУ "намалювали" їм карту відступу на територію Мордора і дали їм "прискорення" ... А то потім ще ''збирать" їх по посадкам та ярам....
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25.10.2022 23:37 Відповісти
Цікаво, а що там робить Ю.Луценко. Чи то схожий на нього очкарик. А я подумав, що він прийшов до орків поїсти. Прошу вибачення, але дуже схожий.
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26.10.2022 09:09 Відповісти
Куля в лоба, живе собі в теплій країні, і плівати він хотів на весь світ, задоволений своїм твориням, і все у нього нв п'ятерочку, бо наїбал усіх...
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26.10.2022 11:29 Відповісти
Патронов нет. И это их так сильно волнует?
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27.10.2022 00:05 Відповісти
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