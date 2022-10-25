Мобілізовані з Кантемирівської дивізії РФ без управління, зв’язку та логістики живуть на передовій у "шалаші": "Нас на#бали! Патронов нет! Восемь "двухсотых". ВIДЕО

Окупанти з Кантемирівської дивізії, яка зараз веде бої у Луганській та Харківській області, мають великі проблеми з логістикою, а також низьку боєздатність.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Це епічне відео, безумовно, гідне статусу відео дня. Командир 5-ї роти 423-го полку 4-ї гвардійської Кантемирівської танкової дивізії та його мобілізовані солдати записали відео про важкі втрати полку, відсутність управління, зв'язку, забезпечення, зимової форми. Цікаво, що на відео немає жодних ознак викопаних росіянами укриттів, вони живуть на передовій у... "шалаші"! Ні бліндажу, ні хоча б окопа просто сидять у посадці. Транспорту немає, воду носять на собі. Спорядження – лише те, що купили за свої гроші на ринку. Серед піхотинців є кілька людей старшого віку. Про тяжкі втрати 423-го поки що говорить характерна деталь - командир роти - мобілізований офіцер, не кадровий", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, мобілізоване поповнення має низьку боєздатність, армія окупантів має великі проблеми з логістикою, брак спорядження.

"Навіть у кадровій гвардійській дивізії, "придворній", яка входить до складу елітної 1-ї гвардійської танкової армії. Не варто думати, що вся російська армія має такий вигляд, є й цілком боєздатні частини. Не варто думати, що ворог такий слабкий, як цей полк. Але відео показує, що Росія не справляється з мобілізацією, насамперед немає часу на підготовку, немає сержантів та молодших офіцерів, брак командирів гострий. Ця війна - війна характеру, у ворога також тяжке становище, також великі втрати, навіть така масова мобілізація ще забезпечує Путіну абсолютну перевагу. Такого ворога можна і треба бити", - підсумував Бутусов.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти намагаються підняти бойовий дух мобілізованих за рахунок відрядження в Україну служителів культу з РПЦ, - Генштаб