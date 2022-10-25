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Поліція врятувала з Бахмута 8-річного хлопчика: його тато і вагітна мама загинули внаслідок обстрілу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники поліції врятували 8-річного хлопчика, який сам залишився в Бахмуті в районі, куди практично немає доступу, батьки дитини загинули під час артилерійського обстрілу.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Як зазначається, 8-річний Богдан залишився сам під обстрілами в районі, куди практично немає доступу. Його родину відібрали росіяни: тато й мама загинули на вулиці під час артилерійського удару. Жінка була на 7 місяці вагітності. Правоохоронцям вдалося забрали дитину з-під вогню. Зараз Богдан перебуває у безпечному місці, по нього вже їдуть рідні.

"До поліції надійшла інформація про те, що в Бахмуті потребує екстреної евакуації дитина. Район, де мешкав хлопчик, – під постійними ударами росіян, а шляхи до нього зруйновані, дістатися туди майже неможливо. Попри це, було організовано рятувальний рейс. До складу екіпажу увійшли начальник відділу превенції, парамедики, працівник служби у справах дітей", – розповіли у Нацполіції.

Також дивіться: Минулої доби окупанти здійснили 15 вогневих атак на Донеччину. Бахмут обстріляно із "Градів", - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція врятувала з Бахмута 8-річного хлопчика: його тато і вагітна мама загинули внаслідок обстрілу 01

А також зазначили, що частину дороги довелося долати пішки, залишивши броньоване авто. Співробітники поліції розшукали дитину, яку прихистила сусідка. Як виявилося, декілька днів тому батьки залишили сина під опікою знайомої та вирушили на похорон до свого родича. У цей момент поряд вибухнув снаряд – подружжя загинуло від осколкових поранень.

Поліція врятувала з Бахмута 8-річного хлопчика: його тато і вагітна мама загинули внаслідок обстрілу 02

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Автор: 

діти (5093) Нацполіція (15202) порятунок (119) Бахмут (1561)


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Топ коментарі
+40
В оон покажіть сюжет падлам...
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25.10.2022 17:14
+38
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25.10.2022 17:18
+25
Їм зараз ніколи. Вони нужденним сім'ям кацапських мобілізованих допомогу збирають.
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25.10.2022 17:22
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В оон покажіть сюжет падлам...
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25.10.2022 17:14 Відповісти
Їм зараз ніколи. Вони нужденним сім'ям кацапських мобілізованих допомогу збирають.
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25.10.2022 17:22 Відповісти
не плутайте, то червоний хрест.
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25.10.2022 19:02 Відповісти
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25.10.2022 17:18 Відповісти
ось таке буде з вами якщо голосувати за проросійскі партії в бахмуті.
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25.10.2022 17:19 Відповісти
Думаєш, щось зміниться?
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25.10.2022 17:24 Відповісти
ось приклад. буча. рускі убивали, убивали, різали, гвалтували цих довбаних бучан, а тільки наші війска їх відкинули, бучанске бидло на пасху поперлося в бучанскі церкви московского патріархату.
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25.10.2022 17:28 Відповісти
ну вони ж вижили, то пішли дякувати кірілу, що їх не вбили
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25.10.2022 19:04 Відповісти
бидла всюди вистачає, і їх як раз не вбивали і не різали, бо вони для русскіх "социально близкий елемент" мабуть, хоча потім скоріш за все все одно повбивали би їх, щоб не залишилося нікого, хто пам"ятає про Україну, на всяк випадок, але хиба вони будуть про то думати.
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25.10.2022 20:15 Відповісти
Клепок у людей немає.як вже живете в рукотворній жопі від рф то нащо ж покійників проводжати.от і пішли за компанію втроє,як ще сина не взяли дивуюся
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25.10.2022 17:19 Відповісти
Яким йолопом потрібно бути, щоб залишити свою дитину і вагітну дружину у Бахмуті під постійними обстрілами...
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25.10.2022 17:19 Відповісти
Я теж відразу так подумала. Але ми не маємо права судити цих людей, вони мають право бути на своїй землі, а от рашистська погані ні.
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25.10.2022 17:53 Відповісти
дык вроде победные реляции, Крым до конца года и т.п. - может и наслушались.
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25.10.2022 19:55 Відповісти
це вже все неважливо, тепер тільки вислювлювати жаль, та молитися за хлопця.
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25.10.2022 20:17 Відповісти
Хлопця доправили до родичів - можливо, вони розумніші за батьків...
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26.10.2022 01:08 Відповісти
Нехай буде тричі проклятий КОЖЕН мацкаль від малого до старого!!
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25.10.2022 17:22 Відповісти
амінь
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25.10.2022 17:36 Відповісти
Нещасна дитина...
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25.10.2022 17:28 Відповісти
Які безвідповідальні батьки.
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25.10.2022 17:40 Відповісти
Чому? Пішли на похорон, хто ж знав, що прилетить...
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25.10.2022 21:27 Відповісти
Бо не виїхали, маючи малих дітей.
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25.10.2022 21:42 Відповісти
Є різні життєві ситуації, світ навколо нас не буває білим і чорним...
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25.10.2022 22:24 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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25.10.2022 17:45 Відповісти
в буче,после оккупации,на общей сходке за приход рпц мп проголосовало 1800 человек,единогласно.............
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25.10.2022 18:02 Відповісти
параша должна гореть в аду! Но будем откровенны, родители бросив ребенка шли не на похороны, а за чаркой.
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25.10.2022 19:05 Відповісти
У вас, узкоязичних, можливо, ходять за чаркою, але нормальні люди йдуть на похорон лише щоб поховати небощика...
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25.10.2022 21:31 Відповісти
По себе судите? Это в параше, самки готовы всех сыновей и не только, отправить на убой ради тарантасов, шуб и пр. херни...... родственные узы у лишнехромосомных отсутствуют, а у нормальных людей принято провожать близких в последний путь даже в военное время!!! И вместо того, чтобы хаять родителей стоило бы НИКОГДА не забывать ИЗ-ЗА КОГО случилась эта трагедия и тысячи других подобных!!!
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11.02.2023 15:42 Відповісти
Russian FASCISTS must pay!
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25.10.2022 19:18 Відповісти
Я так розумію хлопчика врятувала сусідка, але герої служать у поліції. Бляха, після такої кількості зрадників з числа поліцейських, краще цим слугам народу бути скромнішими і забути про піар.
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26.10.2022 00:08 Відповісти
Есть ли у ребёнка родственники? Хочу оформить опекунство
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11.02.2023 15:50 Відповісти
 
 