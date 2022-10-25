Поліція врятувала з Бахмута 8-річного хлопчика: його тато і вагітна мама загинули внаслідок обстрілу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники поліції врятували 8-річного хлопчика, який сам залишився в Бахмуті в районі, куди практично немає доступу, батьки дитини загинули під час артилерійського обстрілу.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Як зазначається, 8-річний Богдан залишився сам під обстрілами в районі, куди практично немає доступу. Його родину відібрали росіяни: тато й мама загинули на вулиці під час артилерійського удару. Жінка була на 7 місяці вагітності. Правоохоронцям вдалося забрали дитину з-під вогню. Зараз Богдан перебуває у безпечному місці, по нього вже їдуть рідні.

"До поліції надійшла інформація про те, що в Бахмуті потребує екстреної евакуації дитина. Район, де мешкав хлопчик, – під постійними ударами росіян, а шляхи до нього зруйновані, дістатися туди майже неможливо. Попри це, було організовано рятувальний рейс. До складу екіпажу увійшли начальник відділу превенції, парамедики, працівник служби у справах дітей", – розповіли у Нацполіції.

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А також зазначили, що частину дороги довелося долати пішки, залишивши броньоване авто. Співробітники поліції розшукали дитину, яку прихистила сусідка. Як виявилося, декілька днів тому батьки залишили сина під опікою знайомої та вирушили на похорон до свого родича. У цей момент поряд вибухнув снаряд – подружжя загинуло від осколкових поранень.

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