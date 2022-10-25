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Сьогодні був активний дипломатичний день, заходи для України на всіх рівнях, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України за підсумками 244 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у нас був дуже активний дипломатичний день, заходи для України на всіх рівнях – найвищому, урядовому, парламентському.

Уранці звернувся до учасників Берлінської конференції, присвяченої відбудові й модернізації нашої країни. Очікуємо конкретних рішень. Час не зупинити, і зима близько.

У Хорватії почала роботу Кримська платформа – на парламентському рівні. Ми обов’язково звільнимо Крим, ми повернемо цю частину нашої держави не тільки до загальноукраїнського простору, але й до загальноєвропейського. Сьогодні це вкотре підтвердили. І я вдячний усім нашим партнерам – а це майже 50 держав і міжнародних організацій, – які допомагають саме у парламентському форматі.

Провів дуже змістовні переговори з президентом Німеччини, який прибув в Україну. Президент Штайнмаєр сьогодні відвідав Чернігівщину – райони, які були в окупації. Його там застала повітряна тривога. І, власне, російський ракетний терор, застосування ворогом іранських дронів – це те, що було однією з основних тем на наших переговорах.

Говорив з новим прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Вірю, що партнерство між нашими державами і вже традиційне британське лідерство у захисті демократії та свободи і надалі будуть лише посилюватись", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832)


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Пишуть (оперативноЗСУ), що щось влучило у окупантські склади *********** на Кінбурнській косі.
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25.10.2022 23:04 Відповісти
"Хлопок" завезли - чмобікам білі шкарпетки в'яжуть
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25.10.2022 23:08 Відповісти
Злые языки пишут, что Куйло запросило через Штангенциркуля минимум 2-недельное прекращение огня, чтобы подтянуть резервы, и именно это Штангель привёз в Киев, а не ириски.
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25.10.2022 23:09 Відповісти
злые зрадойобские языки надо отрезать как головы кацапам
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25.10.2022 23:12 Відповісти
Лучше отрезать тем, кто готов обсуждать со Штангенциркулем капитуляцию Украины.
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26.10.2022 08:39 Відповісти
У пасажира ЗСУ всьо ОК.
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25.10.2022 23:17 Відповісти
 
 