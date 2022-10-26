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На Херсонщині артилеристи знищили високоточним снарядом ворожу САУ 2С7 "Піон". ВIДЕО безпілотника

У Херсонській області українські воїни знищили ворожу САУ 2С7 "Піон".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаку на російську техніку українські артилеристи здійснили високоточним зарядом. Момент влучного удару зафіксував БПЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 68,9 тис. осіб, 2628 танків, 1686 артсистем, 5351 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) артилерія (788)


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Топ коментарі
+38
високоточні ********** це круть! всі повинні бути саме такими!
це просто робить безглуздим весь рашистський террористичний процес проектування, розробки, виробництва тієї сау, виробництво ***********, підготовку екіпажу, її доставку на фронт, доставку ***********, розгортання на позиції, підготовка до обстрілів цивільного населення а тут бамц і все попереднє немає жодного сенсу
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26.10.2022 09:54
+30
Красноармеец со стиральной машиной: в Чехии «модифицировали» памятник советскому солдату:

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26.10.2022 10:30
+16
Гарна робота-виконавцям респект...
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26.10.2022 09:58
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високоточні ********** це круть! всі повинні бути саме такими!
це просто робить безглуздим весь рашистський террористичний процес проектування, розробки, виробництва тієї сау, виробництво ***********, підготовку екіпажу, її доставку на фронт, доставку ***********, розгортання на позиції, підготовка до обстрілів цивільного населення а тут бамц і все попереднє немає жодного сенсу
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26.10.2022 09:54 Відповісти
Але невисокоточні можна клепати мільонами без використання передових технологій.
росія може собі це дозволити.
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26.10.2022 10:24 Відповісти
та нехай клєпають, ми ж цьому (як видно по іраку) завадити не можемо!
коли до них дійде, що всі зусилля по виготовленню зброю завершуються одним нашим влучним пострілом, може до них дійде (але це неточно) що все це безглуздо
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26.10.2022 10:25 Відповісти
Ніколи не дійде. росія завжди тисне масою, і до останнього буде впевненою, що її ресурси для відновлення цієї маси безмежні. Поки що саме так. Не зважаючи на всі внутрішні і створені їй проблеми нестачі БК у неї якось не спостерігається. Кожного дня обстріли по всій лінії фронту.
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26.10.2022 10:28 Відповісти
Нічого в них не безмежне - це кацапстка пропаганда що у них безмежні ресурси.
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26.10.2022 10:32 Відповісти
Надра. Там в Сибіру та на Далекому Сході купа родовищ.
росія посідає перші місця за експортом багатьох видів викопних ресурсів.
У 2021 році росія експортувала майже 40 млн тон сталі.
Всі ці мільярди кубів газу і нафти для Європи - це потенційна вибухівка (з газу роблять аміачні сполуки, яки є основою для вибухівки).
І заводи на росії ніхто не бомбить.
Уявіть, скільки снарядів можна зробити з цього всього.
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26.10.2022 10:37 Відповісти
Не бзди ротом. Снаряди не гриби - так просто не ростуть.
А про мільйони вообще мовчи.
Снаряд це ВИРІБ що потребує годино-ресурсів - тобто затрат людської сили, електрики, сталі, вибухівки і бла бла.
В Україні теж є сталь, люди, електрика потужності.
Тому лише такі троліки як ти у снах бачать мільйони, а несправні то пшик...
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26.10.2022 11:49 Відповісти
У нас є сталь, люди, електрика. Але з кожною хвилею ракетних атак все менше.
Можна слухати Арестовича, де ми кожного дня от-то переможемо.
А можна тверезо оцінювати обстановку.
По факту росія - це безмежний поклад ресурсів, надійно прикритий ядерною парасолькою.
Абсолютно не чутливий до втрат, тому що твердо впевнений у своїй нескінченності.
І єдиний вихід - невпинно їбашити все, що звідти лізе.
І бути готовим, що це триватиме роками у надскладних умовах.
Як Ізраїль.
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26.10.2022 11:57 Відповісти
Ти був би правий, якби Україна була одна. Але, на щастя, з нами весь світ нормальних людей, порівняно з яким ваша Кацапія ніщо - мінімум мініморум і в абсолютних цифрах, а у відносних величинах на душу населення учасників Рамштайну вона прагне до мінус безкінечності.
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26.10.2022 12:20 Відповісти
Не слід недооцінювати ворога. Сміятись будемо після перемоги, поки що зовсім не до веселощів.
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26.10.2022 12:22 Відповісти
ПНХ, боте підкацапський!
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26.10.2022 12:26 Відповісти
Але завжди потім програвала. Друга світова не показник, Лендліз все зробив.
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26.10.2022 12:14 Відповісти
Разница огромная !!! За последние 3 месяца плотность огня меньше раза в 3 Так что не все так как они рисуют А у нас увеличилась и сдыхать свинособак стало больше
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26.10.2022 17:13 Відповісти
А ми їх будемо нищити точними ************.
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26.10.2022 10:29 Відповісти
Скільки у нас діючих виробництв точних ***********?
Ми живемо тільки на постачаннях з-за кордону. А там ці ********** коштують ну дуже дорого.
На відміну від російських некерованих снарядів, які там майже безкоштовні.
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26.10.2022 10:31 Відповісти
Эскалибур порядка 80тыс долларов, обычный 152мм - около тысячи. Эскалибур нужен один с 30 км и можно уезжать, обычных нужно с 10 км с полсотни - а это время и приличный вес/объём.

Вот и считайте.
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26.10.2022 11:06 Відповісти
Немає чого рахувати. При повноцінному переході промисловості на військові рейки вартість снаряду 152 мм може бути 100-200 доларів, а то й менше. Тому що русня працюватиме на заводах за баланду. А сировину їм купляти не треба, її у них вдосталь.
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26.10.2022 11:13 Відповісти
Ти був би правий, якби Україна була одна. Але, на щастя, з нами весь світ нормальних людей, порівняно з яким ваша Кацапія ніщо - мінімум мініморум і в абсолютних цифрах, а у відносних величинах на душу населення учасників Рамштайну вона прагне до мінус безкінечності.
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26.10.2022 12:21 Відповісти
Стволи гармат мають обмежений ресурс.... а нові стволи лапті зробити не можуть, бо вялічіє заважало розвивати технології.
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26.10.2022 12:25 Відповісти
Китай допоможе. Тихцем. Звідки хто знає, що там через кордон переправляється? За документами може бути конфетті, а за фактом - станки для лиття і свердлення стволів.
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26.10.2022 12:29 Відповісти
Когда они закончатся..
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26.10.2022 09:58 Відповісти
Гарна робота-виконавцям респект...
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26.10.2022 09:58 Відповісти
Красивое.
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26.10.2022 10:04 Відповісти
Нєфіг по українським лісосмугам ховатися!
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26.10.2022 10:05 Відповісти
Высокоточный снаряд с точностью до метра против снаряда Пеона с точностью 150 метров.
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26.10.2022 10:29 Відповісти
Красноармеец со стиральной машиной: в Чехии «модифицировали» памятник советскому солдату:

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26.10.2022 10:30 Відповісти
Точність вражаюча ! І видно що з першого разу - поруч жодної воронки
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26.10.2022 10:34 Відповісти
Сдохли за дворец Путина и яхту Сечина
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26.10.2022 11:17 Відповісти
ПАТЕРЬ НЕТ!Канашенкав(С).
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26.10.2022 11:22 Відповісти
Пион - это вам не хрен собачий!
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26.10.2022 11:34 Відповісти
Да, хрен собачий будет поменьше...
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26.10.2022 12:38 Відповісти
Коли підкацапники та скигляї пердять ротом про чи не безкінечні ресурси ПідоРашки і нужденність гашої Вітчизни, то вони б були правиі, якби Україна була одна. Але, на щастя, з нами весь світ нормальних людей, порівняно з яким ваша Кацапія ніщо - мінімум мініморум і в абсолютних цифрах, а у відносних величинах на душу населення учасників Рамштайну вона прагне до мінус безкінечності.
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26.10.2022 12:25 Відповісти
Высокоточка работает огого! статистика в "затишье" не дает соврать, десятки танков и арты в "затишье"
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26.10.2022 15:48 Відповісти
Я сило інтересуюсь, зелені абізяни були у нутра?
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26.10.2022 17:49 Відповісти
Одна це добре. Але їх там тисячі.
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26.10.2022 18:36 Відповісти
 
 