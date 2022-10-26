На Херсонщині артилеристи знищили високоточним снарядом ворожу САУ 2С7 "Піон". ВIДЕО безпілотника
У Херсонській області українські воїни знищили ворожу САУ 2С7 "Піон".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаку на російську техніку українські артилеристи здійснили високоточним зарядом. Момент влучного удару зафіксував БПЛА.
Топ коментарі
+38 Борменталь Незабаром
показати весь коментар26.10.2022 09:54
+30 Anders Steiberg
показати весь коментар26.10.2022 10:30
+16 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар26.10.2022 09:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це просто робить безглуздим весь рашистський террористичний процес проектування, розробки, виробництва тієї сау, виробництво ***********, підготовку екіпажу, її доставку на фронт, доставку ***********, розгортання на позиції, підготовка до обстрілів цивільного населення а тут бамц і все попереднє немає жодного сенсу
росія може собі це дозволити.
коли до них дійде, що всі зусилля по виготовленню зброю завершуються одним нашим влучним пострілом, може до них дійде (але це неточно) що все це безглуздо
росія посідає перші місця за експортом багатьох видів викопних ресурсів.
У 2021 році росія експортувала майже 40 млн тон сталі.
Всі ці мільярди кубів газу і нафти для Європи - це потенційна вибухівка (з газу роблять аміачні сполуки, яки є основою для вибухівки).
І заводи на росії ніхто не бомбить.
Уявіть, скільки снарядів можна зробити з цього всього.
А про мільйони вообще мовчи.
Снаряд це ВИРІБ що потребує годино-ресурсів - тобто затрат людської сили, електрики, сталі, вибухівки і бла бла.
В Україні теж є сталь, люди, електрика потужності.
Тому лише такі троліки як ти у снах бачать мільйони, а несправні то пшик...
Можна слухати Арестовича, де ми кожного дня от-то переможемо.
А можна тверезо оцінювати обстановку.
По факту росія - це безмежний поклад ресурсів, надійно прикритий ядерною парасолькою.
Абсолютно не чутливий до втрат, тому що твердо впевнений у своїй нескінченності.
І єдиний вихід - невпинно їбашити все, що звідти лізе.
І бути готовим, що це триватиме роками у надскладних умовах.
Як Ізраїль.
Ми живемо тільки на постачаннях з-за кордону. А там ці ********** коштують ну дуже дорого.
На відміну від російських некерованих снарядів, які там майже безкоштовні.
Вот и считайте.