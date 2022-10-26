Білоруська пропаганда відповіла ЗСУ на заклик не воювати проти України: "Не нагнітайте та не провокуйте". ВIДЕО

Білоруські пропагандисти відповіли ЗСУ, які закликали білорусів не воювати проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РБ.

"Білоруси відповідають тим, хто не зрозумів. А може не хотів розуміти. "Якщо ви не хочете війни - її не буде! Не провокуйте нас, не намагайтеся залякувати, не нагнітайте і буде так, як ви хочете. Ми війни не хочемо і нікому не погрожуємо. Але на виклики та провокації відповімо без зволікання!" - йдеться в повідомленні.

Так, у відео пропаганди РБ згадують про "дідів-прадідів, які "пішки дійшли до Берліна, погасили печі концтаборів і перемогли фашистів", а також кажуть про "братні народи". Військові Білорусі також закликали "не нагнітати" ситуацію та "не провокувати".

Нагадаємо, раніше ЗСУ звернулися до білорусів із закликом не воювати проти України.

Збройні сили наголосили, що Україна ніколи не погрожувала Білорусі та з 24 лютого жодного разу не відповіла на удари по Україні та вторгнення на її землю з території Білорусі. ЗСУ закликали громадян Білорусі не виконувати накази керівництва щодо вступу у війну проти України та не ділити з Росією відповідальність за воєнні злочини.

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