Білоруська пропаганда відповіла ЗСУ на заклик не воювати проти України: "Не нагнітайте та не провокуйте". ВIДЕО
Білоруські пропагандисти відповіли ЗСУ, які закликали білорусів не воювати проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РБ.
"Білоруси відповідають тим, хто не зрозумів. А може не хотів розуміти. "Якщо ви не хочете війни - її не буде! Не провокуйте нас, не намагайтеся залякувати, не нагнітайте і буде так, як ви хочете. Ми війни не хочемо і нікому не погрожуємо. Але на виклики та провокації відповімо без зволікання!" - йдеться в повідомленні.
Так, у відео пропаганди РБ згадують про "дідів-прадідів, які "пішки дійшли до Берліна, погасили печі концтаборів і перемогли фашистів", а також кажуть про "братні народи". Військові Білорусі також закликали "не нагнітати" ситуацію та "не провокувати".
Нагадаємо, раніше ЗСУ звернулися до білорусів із закликом не воювати проти України.
Збройні сили наголосили, що Україна ніколи не погрожувала Білорусі та з 24 лютого жодного разу не відповіла на удари по Україні та вторгнення на її землю з території Білорусі. ЗСУ закликали громадян Білорусі не виконувати накази керівництва щодо вступу у війну проти України та не ділити з Росією відповідальність за воєнні злочини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
они ещё и целкой прикидываться!
Мы не мы, мы не хотим, то все вы...
А с чьей территории на Украину летят ракеты?
А с чьей территории наступал агрессор на Киев?!!!
Из Белорусии. Так кто «провоцирует» и « нагнетает»?
и ещё. Почему обращение белоруссов сделано не на белорусском языке?
или украинском языке?
Почему на русском???
понятно почему. Потому что там не только русские слова, но и «русская музыка».
подстилки, грязь московии
И правильно делает что очкует. Заслужил
І нам треба все пам'ятати хто у нас брат. Як сказав Христос - той хто тобі допоміг в важку хвилину той і брат .