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Білоруська пропаганда відповіла ЗСУ на заклик не воювати проти України: "Не нагнітайте та не провокуйте". ВIДЕО

Білоруські пропагандисти відповіли ЗСУ, які закликали білорусів не воювати проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РБ.

"Білоруси відповідають тим, хто не зрозумів. А може не хотів розуміти. "Якщо ви не хочете війни - її не буде! Не провокуйте нас, не намагайтеся залякувати, не нагнітайте і буде так, як ви хочете. Ми війни не хочемо і нікому не погрожуємо. Але на виклики та провокації відповімо без зволікання!" - йдеться в повідомленні.

Так, у відео пропаганди РБ згадують про "дідів-прадідів, які "пішки дійшли до Берліна, погасили печі концтаборів і перемогли фашистів", а також кажуть про "братні народи". Військові Білорусі також закликали "не нагнітати" ситуацію та "не провокувати".

Нагадаємо, раніше ЗСУ звернулися до білорусів із закликом не воювати проти України.

Збройні сили наголосили, що Україна ніколи не погрожувала Білорусі та з 24 лютого жодного разу не відповіла на удари по Україні та вторгнення на її землю з території Білорусі. ЗСУ закликали громадян Білорусі не виконувати накази керівництва щодо вступу у війну проти України та не ділити з Росією відповідальність за воєнні злочини.

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Автор: 

Білорусь (7931) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+54
Офицерской совести и близко нет! Говорят про провокации и при этом молчат про обстрелы Украины с территории Белоруссии. Так кто после этого провокатор?
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26.10.2022 15:28
+49
Даремно Україна зверталася до цих дебілів за власною ініціативою. Сприйняли як слабкість. Їх треба п*здити за запуски ракет з їхньої території, а не закликати не нападати. Важко Україні дається розуміння державної незалежності і гідности.
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26.10.2022 15:28
+41
Білоруські пропагандисти - підтявкувачі російських.
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26.10.2022 15:26
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Ахренеть!
они ещё и целкой прикидываться!

Мы не мы, мы не хотим, то все вы...

А с чьей территории на Украину летят ракеты?
А с чьей территории наступал агрессор на Киев?!!!

Из Белорусии. Так кто «провоцирует» и « нагнетает»?

и ещё. Почему обращение белоруссов сделано не на белорусском языке?
или украинском языке?

Почему на русском???

понятно почему. Потому что там не только русские слова, но и «русская музыка».
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26.10.2022 17:46 Відповісти
а прицільно стріляти по нашій енергосистемі, нехай навіть чужою зброєю та касапами-операторами - це не провокація. блд пистюки-брехуни безсовісні пропагандони в погонах
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26.10.2022 18:03 Відповісти
Важко спілкуватися з тими, у кого завєти лєніна в голові.
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26.10.2022 18:20 Відповісти
бульбаши... МЫ НЕ БЫЛИ И НИКОГДА НЕ БУДЕМ БРАТСКИМИ НАРОДАМИ... сейчас вы уже ссытесь, а через чес будете сраться... как расийские элитные кантемировские и таманские дивизии... вы - вонючее говно, которое будет уничтожено за пару дней... вся ваша элита - эта парадные шмони... ростом высок, но сырлив...
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26.10.2022 18:22 Відповісти
.......і це після 8 міс безкарних обстрілів з Білорусії України,після заходу з Бульборуссії до нас російської Орди,після участі сябрів в окупації України (Київ і Херсон обл)...Думаю,замараний по самі пейси бульбобітумом і вагнерівцями віртузний членограй-піаніст змовчить і сябри ще сміливіше запускатимуть Шахеди по нас. Це )(уйня,що ми сидимо без світла,тепла,під сяброобстрілами,кажуть,у печерському бункері стабілізаційних відключень тепла і світла немає, суцільна Хайфа!
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26.10.2022 18:27 Відповісти
********. Как и их картфельный бацька.
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26.10.2022 18:50 Відповісти
картопляні дегенерати щось там скулять, вони не варті наших героїв, але при зустрічі будуть ходити під себе від страху, продажні ушльопки
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26.10.2022 19:18 Відповісти
Бульбофюреські шістки вийшли і "тіпа"відповіли...Це все навколо престольна мішура,вони дуже сильно перевищують свої можливості,тому так зверхньо відповідають...Дідів на палках своїх згадали, і не один не знає білоруської мови,"всьо па макшанські" Ну що робитиЮми їх попередили,а далі буде...
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26.10.2022 19:23 Відповісти
Гавнюки бульбофашистские....
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26.10.2022 19:38 Відповісти
шлюхи куйловские, живут на подачки 👎👎👎
подстилки, грязь московии
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26.10.2022 19:43 Відповісти
Навіщо я це подивилася? Відчуття огиди... хочу помитися...
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26.10.2022 23:01 Відповісти
Лука верещит от страха - он за то что поддержал путлера и дал свою территорию для весенней атаки на Украину ждет и заслуженно грандиозных пис----лей и очкует непадетски.
И правильно делает что очкует. Заслужил
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26.10.2022 23:12 Відповісти
Ми вас пропагандонів раком будемо ставити і голови крутити на 180 градусів.
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27.10.2022 00:24 Відповісти
Коли ми переможемо , будуть скрізь кричати що ми брати . А поки що надуваються , погрожують.
І нам треба все пам'ятати хто у нас брат. Як сказав Христос - той хто тобі допоміг в важку хвилину той і брат .
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27.10.2022 06:51 Відповісти
вся бульбашія нап'ялена на стрижень, і воно постійно цей штуцер (****) рухає, маючи в сраці (нас не залякаєш) на замовлення з часом почуємо спів Лучані Повороті, (брати українці не винаваті ми, нас змусили) ...
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27.10.2022 14:43 Відповісти
А чого ви звертаєтесь до українців на свинособачій мові? А тому, що ви такі ж самі москалі. Білоруси воюють на стороні України в полку ім. Каліновського
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12.02.2023 16:50 Відповісти
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