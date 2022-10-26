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Окупанти, втікаючи від бійців ЗСУ, покинули новенькі кулемети ДШК та велику кількість набоїв до них. ВIДЕО

Втікаючи від українських воїнів, окупанти покинули кілька новеньких крупнокаліберних кулеметів та велику кількість набоїв до них.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з українських воїнів опублікував відеозапис з трофейною зброєю. Її кількість викликала у бійця щиру радість та захоплення.

Увага! Ненормативна лексика!

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зброя (7466) трофеї (185)


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Топ коментарі
+95
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26.10.2022 21:15
+36
Всі ці патрони повернути москалям. Прицільно.
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26.10.2022 21:18
+33
Москалі тікали аж лапті губили

А наші услід їм постріли били.
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26.10.2022 21:17
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26.10.2022 21:15 Відповісти
Не всі ваш гумор розуміють)
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26.10.2022 21:27 Відповісти
Кацапи не розуміють, це 100-відсотково.
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26.10.2022 21:34 Відповісти
А командуючий герасимов мабуть таки зрозумів би
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26.10.2022 22:05 Відповісти
У нього (герасимова) патерь нет !
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27.10.2022 14:53 Відповісти
Вона би в втопила Герасима.
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26.10.2022 21:36 Відповісти
Так наша Муму і зробила б.
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27.10.2022 00:34 Відповісти
ААЗАЗАЗАЗ
ТЕПЕР ВСІ РОЗУМІЮТЬ НАВІЩО ДАРУНКИ ЗАЛИШАЮТЬ????
ЩОБ, С**А НЕ ВСПІЛИ ЖОПУ ВІДІРВАТИ D
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26.10.2022 23:44 Відповісти
Тургенев Ахтунг! Злюкен собакирен! За яйцен клац-клац. Зубен зи дойч.
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26.10.2022 21:29 Відповісти
Ніхт. Добряйніше цуцирен рашке.
Страшніхен украінен кролен - пісюрен разом з яйкен обгризайт на разихтен. Зразен... По колінен...
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27.10.2022 00:41 Відповісти
впевненний, що тоді б вона не тільки втопила б гєрасіма, а ще й би перегризла горло барині
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26.10.2022 21:40 Відповісти
герасим был орком и не любил юмор.
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26.10.2022 21:45 Відповісти
то не герасим то анфис по книге угрюм гора
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26.10.2022 22:06 Відповісти
ugrium reka, ni?
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27.10.2022 04:18 Відповісти
у рибалки (рыбака🏑) !!!
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28.10.2022 16:22 Відповісти
Самая вдалая шутка 4 квартала этого года! Патрон взглядом провожает уплывающую фурагу утопленика. Осталось только дополнить из той той же литературы 19 века часть стишка классика, как дней через 10 на этом же месте---, тятя-тятя, наши сети, притащили мертвеца,, .
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26.10.2022 21:58 Відповісти
I just printed the poster of it and hung it in my office.
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26.10.2022 22:10 Відповісти
Hімці Рузьге швидко так втікали,
Же зброю в лісі полишали
Лишили з мотором ровери,
Нови манліхєр машингери
Від мєсєршміту бензобаки,
Жовнірськи сапоги і різні лахи (с)
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26.10.2022 21:16 Відповісти
Брати Гадюкіни - се істинні пророки є!!!!!
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26.10.2022 21:34 Відповісти
Москалі тікали аж лапті губили

А наші услід їм постріли били.
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26.10.2022 21:17 Відповісти
Гарно кажешь)
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26.10.2022 21:25 Відповісти
Це слова з пісні батько наш Бандера, Україна мати.
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26.10.2022 21:29 Відповісти
Фігня якась.
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26.10.2022 23:26 Відповісти
тогда удаляю...
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26.10.2022 23:41 Відповісти
мат звучит как музыка !!!!!
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26.10.2022 21:18 Відповісти
навпаки ... кому-як ...
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26.10.2022 23:04 Відповісти
Всі ці патрони повернути москалям. Прицільно.
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26.10.2022 21:18 Відповісти
Ні, тільки кулі з тих набоїв і відіслати їх крізь канал ствола тих залишених кулеметів.
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26.10.2022 21:35 Відповісти
Тяжеловато будет чмобикам с одним калашом на троих
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26.10.2022 21:19 Відповісти
Калаши русня скоро будет у персов покупать.
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26.10.2022 21:22 Відповісти
Неее, не калаши а карамультуки. От англичан остались с 18 столетия.
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27.10.2022 18:05 Відповісти
То раритеты, они стоя дорого, а иранский калаш один из самых дешевых.
Расейский солдат одет в китайскую униформу, беларускую обувку, вооружен иранским калашматом и кушает прошлогоднюю кукурузу с полей Украины. Мечта!
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27.10.2022 18:25 Відповісти
Якщо перти з собою важке залізяччя то утікатимеш не так швидко. ЗСУ можуть наздогнати...
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26.10.2022 21:20 Відповісти
ДШК в хорошем состоянии и с патронами для них гораздо лучше утесов. Так что есть теперь что на бронетехнику поставить!!!
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26.10.2022 21:20 Відповісти
А ще можна розмістити на турелі і полювати на іранські "мопеди". Поблизу фронту це не завадило б. Мінус- робота тільки в світлу частину доби.
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26.10.2022 21:36 Відповісти
Да, ДШК проектировали в том числе и как зенитный пулемет.
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26.10.2022 21:38 Відповісти
ніт, трасуючі допоможуть і в ночі.
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26.10.2022 23:46 Відповісти
Краще так, проти мопедів

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26.10.2022 22:27 Відповісти
Важкуваті лише - не поносиш! Але на ******** "тачанках" - "пікапах" вони будуть непогано працювать " Летючі загони новітніх "махновців" матимуть зброю і можливість догнать противника!
(Між іншим - тачанка це якраз і є "прототип" пікапа" Як "пікап" був розроблений виробниками спеціально як "легковий автомобіль для сільської місцевості з підвищеною прохідністю" - саме для цього були розроблені в 19 столітті й "тачанки" Зброю і туди й туди розмістили пізніше! )
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27.10.2022 03:29 Відповісти
Так наши и применили такие "тачанки" на харьковщине, это были Хаммеры с пулеметами Браунинг. Шайтан-арба для кацапов.
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27.10.2022 18:08 Відповісти
Російська версія ленлізу для ВСУ.
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26.10.2022 21:22 Відповісти
москалей оскорбляет каждое слово, которое вы только что сказали.
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26.10.2022 21:34 Відповісти
ПОКИДЬКИ
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26.10.2022 21:24 Відповісти
А де ненорматив? Суто констатація фактів!
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26.10.2022 21:24 Відповісти
шоб потролити,..шойгу..як виписав подяку,прямо в міноборони рф.. від ЗСУ
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26.10.2022 21:25 Відповісти
Черговий лендліз .
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26.10.2022 21:25 Відповісти
"Тікати з дшк на горбу така собі лотерея"... (ваня)
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26.10.2022 21:27 Відповісти
Важко уявити скільки важе ящик з треми
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26.10.2022 21:29 Відповісти
Йди, не будь боягузом, захищатимеш мене і наших дітей.
https://focus.ua/uk/*******-novosti/534592-v-ukraine-likvidirovali-29-letnego-rossiyanina-kotorogo-na-voynu-otpravila-zhena-foto
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26.10.2022 21:29 Відповісти
Нехай пулі з ДШК наздоганяють орків,та двухсотят їх!
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26.10.2022 21:30 Відповісти
Впечатляет.
Конструкция 1938 года и практически без изменений выпускается до сегодня.

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26.10.2022 21:30 Відповісти
Еще при союзе перестали выпускать. Заменили на утес, которой по убойности хуже, там даже патрон по энергетике меньше, хотя калибр одинаковый.
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26.10.2022 21:36 Відповісти
Взагалі то, на фото кулемет НСВ-12,7, виготовляємий з 1972 року.
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26.10.2022 22:20 Відповісти
С трубкой для плевания шариками из промокашки?
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27.10.2022 12:16 Відповісти
Обращение кацапов к путину на фоне своих мертвых товарищей https://twitter.com/i/status/1585299983108276226 ЄПІЧНЕ ВІДЕО
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26.10.2022 21:35 Відповісти
Классный подгон и, главное, вовремя,- хорошая мухобойка для иранских дронов, - ведомству шойги зачьод 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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26.10.2022 21:36 Відповісти
це подаруночки від "пульомьотной дівізіі гвардії якогось там ***" від смердючих вузькооких з далекого сходу параші - йой аж ціла дівізія припхалась... дебіли ну нє трахали би там собі кацапських самок....ан ні, тепер удобрюють українскі чорноземи....
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26.10.2022 21:37 Відповісти
Ленд-ліз від рашки.))))))))))
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26.10.2022 21:41 Відповісти
У дервишей-бородачей есть конкуренты в рашистском ВПК, поэтому подгон Украине без условий и без компенсаций.
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26.10.2022 21:43 Відповісти
свино-быдло
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26.10.2022 21:48 Відповісти
Чудово,Костянтин,чудово!!! Це гарні машинкі.
Такий сюрпрайз зробили нам кацапи рукожопі.
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26.10.2022 21:50 Відповісти
Я не Костянтин... всеодно чудово 🤔🧐😁
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26.10.2022 23:21 Відповісти
Нормально, Григорий! Отлично, Константин!

- М. Жванецкий -
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27.10.2022 09:34 Відповісти
Один раз кажуть що москалів випирають на війну без зброї.
Другий раз стверджують, що росіский лендліз самий потужний, наші мають багато покинутої зброї і ***********.
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27.10.2022 08:34 Відповісти
Между прочим ДШК применяется и для зенитных целей!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989) Афганская война (1979-1989) (как со стороны СА https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 ВС СССР , так и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD афганских партизан ). С помощью ДШК душманы сбили ряд советских самолётов и вертолётов (в частности, реактивные истребители-бомбардировщики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-17 Су-17 3 апреля 1986, 22 октября 1986, 19 июня 1987)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A8%D0%9A#cite_note-22 [22] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A8%D0%9A#cite_note-23 [23]
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27.10.2022 11:55 Відповісти
Пулеметов много не бывает, особенно когда воюешь с ордой.
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27.10.2022 12:18 Відповісти
 
 