Окупанти, втікаючи від бійців ЗСУ, покинули новенькі кулемети ДШК та велику кількість набоїв до них. ВIДЕО
Втікаючи від українських воїнів, окупанти покинули кілька новеньких крупнокаліберних кулеметів та велику кількість набоїв до них.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з українських воїнів опублікував відеозапис з трофейною зброєю. Її кількість викликала у бійця щиру радість та захоплення.
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Топ коментарі
+95 Харьков Сумской
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+36 Volodymyr Babynyuk
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ТЕПЕР ВСІ РОЗУМІЮТЬ НАВІЩО ДАРУНКИ ЗАЛИШАЮТЬ????
ЩОБ, С**А НЕ ВСПІЛИ ЖОПУ ВІДІРВАТИ D
Страшніхен украінен кролен - пісюрен разом з яйкен обгризайт на разихтен. Зразен... По колінен...
HімціРузьге швидко так втікали,
Же зброю в лісі полишали
Лишили з мотором ровери,
Нови манліхєр машингери
Від мєсєршміту бензобаки,
Жовнірськи сапоги і різні лахи (с)
А наші услід їм постріли били.
Расейский солдат одет в китайскую униформу, беларускую обувку, вооружен иранским калашматом и кушает прошлогоднюю кукурузу с полей Украины. Мечта!
(Між іншим - тачанка це якраз і є "прототип" пікапа" Як "пікап" був розроблений виробниками спеціально як "легковий автомобіль для сільської місцевості з підвищеною прохідністю" - саме для цього були розроблені в 19 столітті й "тачанки" Зброю і туди й туди розмістили пізніше! )
https://focus.ua/uk/*******-novosti/534592-v-ukraine-likvidirovali-29-letnego-rossiyanina-kotorogo-na-voynu-otpravila-zhena-foto
Конструкция 1938 года и практически без изменений выпускается до сегодня.
Такий сюрпрайз зробили нам кацапи рукожопі.
- М. Жванецкий -
Другий раз стверджують, що росіский лендліз самий потужний, наші мають багато покинутої зброї і ***********.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989) Афганская война (1979-1989) (как со стороны СА https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 ВС СССР , так и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD афганских партизан ). С помощью ДШК душманы сбили ряд советских самолётов и вертолётов (в частности, реактивные истребители-бомбардировщики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-17 Су-17 3 апреля 1986, 22 октября 1986, 19 июня 1987)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A8%D0%9A#cite_note-22 [22] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A8%D0%9A#cite_note-23 [23]