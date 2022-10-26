Окупанти, втікаючи від бійців ЗСУ, покинули новенькі кулемети ДШК та велику кількість набоїв до них. ВIДЕО

Втікаючи від українських воїнів, окупанти покинули кілька новеньких крупнокаліберних кулеметів та велику кількість набоїв до них.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з українських воїнів опублікував відеозапис з трофейною зброєю. Її кількість викликала у бійця щиру радість та захоплення.

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