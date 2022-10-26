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Письменник Джордж Мартін висловився про ядерну загрозу від Росії: Я б хотів мати дракона, щоб полетіти на ньому у Кремль. ВIДЕО

Американський письменник Джордж Мартін, відомий циклом фентезійних романів "Пісня льоду й полум’я", висловився про загрозу ядерної війни з боку Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал ток-шоу The Late Show зі Стівеном Кольбером.

Ведучий передав письменнику питання аудиторії, що стосувалося перспектив фантастики, зокрема у передбаченні майбутнього. Джордж Мартін розмірковував про основні теми цього жанру літератури. Він нагадав, що у 1950-1960-х боялися ядерної загрози.

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"Згодом ми припинили турбуватися про це. Ми почали турбуватися про зомбі-апокаліпсис. Але раптово ядерна війна виглядає все більше реалістичною", - зауважив письменник.

Він вказав, що у сучасних людей є вже й реальний досвід пандемії. І в цьому контексті, вважає Мартін, дуже важливо, щоб були оптимісти, які мають варіанти дій для збереження цивілізації за будь-яких жахливих ситуацій. Наприклад, зміни клімату або ядерної катастрофи.

"Що ми робитимемо, якщо Путін дійсно застосує ядерну зброю? Що б ми хотіли зробити? Я б хотів мати дракона, щоби полетіти на ньому у Кремль, але… Я не знаю…", - сказав він.

На цьому моменті пролунав сміх аудиторії, коли він вщух, Кольбер поцікавився, чи не втратив Мартін віру в силу наукової фантастики як варіанту бачення майбутнього. Письменник підтвердив це.

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Автор: 

письменник (83) путін володимир (23821) росія (65191) США (22840) шоу (56) ядерна безпека (565)


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‼️‼️‼️Треба відомих письменників запросити до України
УЯВИТЬ СКІЛЬКІ прекрасних творів вони напишуть про Україну і героїзм українців

кацапи тисячу раз проклянуть себе , що полізли в Україну
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26.10.2022 21:47 Відповісти
В ті роки боялись ядерної війни, тому у старих будинках і є бомбосховища з запасним виходом.
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26.10.2022 21:47 Відповісти
Ну так переговори и купите пару F16 или что получше.
Будет им дракон
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26.10.2022 21:57 Відповісти
Есть и получше драконы у США, было бы желание. F-35, MQ-9 Reaper, MQ-1C Grey Eagle...
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27.10.2022 00:02 Відповісти
Що ми робитимемо, якщо Путін дійсно застосує ядерну зброю? Джерело: Может соило об этом подумать когда снимали санкции с Северного Потока ?
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26.10.2022 22:36 Відповісти
по ходу игра престолов в раше табу
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26.10.2022 22:47 Відповісти
Взагалі, то фантасти по суті є оракулами...є версія, що драконами називали ракети попередньої цивілізації.
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26.10.2022 22:58 Відповісти
Був тут в нас один фантаст, на Марс мріяв полетіти... Я про що: не відпускайте Мартіна на маскву.
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26.10.2022 23:30 Відповісти
А дракон по имени ТОМАГАВК не подойдёт?
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27.10.2022 12:07 Відповісти
 
 