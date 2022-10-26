Письменник Джордж Мартін висловився про ядерну загрозу від Росії: Я б хотів мати дракона, щоб полетіти на ньому у Кремль. ВIДЕО
Американський письменник Джордж Мартін, відомий циклом фентезійних романів "Пісня льоду й полум’я", висловився про загрозу ядерної війни з боку Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал ток-шоу The Late Show зі Стівеном Кольбером.
Ведучий передав письменнику питання аудиторії, що стосувалося перспектив фантастики, зокрема у передбаченні майбутнього. Джордж Мартін розмірковував про основні теми цього жанру літератури. Він нагадав, що у 1950-1960-х боялися ядерної загрози.
"Згодом ми припинили турбуватися про це. Ми почали турбуватися про зомбі-апокаліпсис. Але раптово ядерна війна виглядає все більше реалістичною", - зауважив письменник.
Він вказав, що у сучасних людей є вже й реальний досвід пандемії. І в цьому контексті, вважає Мартін, дуже важливо, щоб були оптимісти, які мають варіанти дій для збереження цивілізації за будь-яких жахливих ситуацій. Наприклад, зміни клімату або ядерної катастрофи.
"Що ми робитимемо, якщо Путін дійсно застосує ядерну зброю? Що б ми хотіли зробити? Я б хотів мати дракона, щоби полетіти на ньому у Кремль, але… Я не знаю…", - сказав він.
На цьому моменті пролунав сміх аудиторії, коли він вщух, Кольбер поцікавився, чи не втратив Мартін віру в силу наукової фантастики як варіанту бачення майбутнього. Письменник підтвердив це.
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УЯВИТЬ СКІЛЬКІ прекрасних творів вони напишуть про Україну і героїзм українців
кацапи тисячу раз проклянуть себе , що полізли в Україну
Будет им дракон