Письменник Джордж Мартін висловився про ядерну загрозу від Росії: Я б хотів мати дракона, щоб полетіти на ньому у Кремль. ВIДЕО

Американський письменник Джордж Мартін, відомий циклом фентезійних романів "Пісня льоду й полум’я", висловився про загрозу ядерної війни з боку Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал ток-шоу The Late Show зі Стівеном Кольбером.

Ведучий передав письменнику питання аудиторії, що стосувалося перспектив фантастики, зокрема у передбаченні майбутнього. Джордж Мартін розмірковував про основні теми цього жанру літератури. Він нагадав, що у 1950-1960-х боялися ядерної загрози.

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"Згодом ми припинили турбуватися про це. Ми почали турбуватися про зомбі-апокаліпсис. Але раптово ядерна війна виглядає все більше реалістичною", - зауважив письменник.

Він вказав, що у сучасних людей є вже й реальний досвід пандемії. І в цьому контексті, вважає Мартін, дуже важливо, щоб були оптимісти, які мають варіанти дій для збереження цивілізації за будь-яких жахливих ситуацій. Наприклад, зміни клімату або ядерної катастрофи.

"Що ми робитимемо, якщо Путін дійсно застосує ядерну зброю? Що б ми хотіли зробити? Я б хотів мати дракона, щоби полетіти на ньому у Кремль, але… Я не знаю…", - сказав він.

На цьому моменті пролунав сміх аудиторії, коли він вщух, Кольбер поцікавився, чи не втратив Мартін віру в силу наукової фантастики як варіанту бачення майбутнього. Письменник підтвердив це.

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