В окупованому Шахтарську на Донеччині знову масштабна пожежа, горить нафтобаза. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області знову виникла масштабна пожежа, горить нафтосховище.

Про це повідомляють пропагандисти з РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

За даними роспропаганди, ЗСУ нібито обстріляли з HIMARS нафтобазу, внаслідок чого постраждали 4 особи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в окупованому Шахтарську Донецької області сильна пожежа в районі залізничного вокзалу.

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