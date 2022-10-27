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В окупованому Шахтарську на Донеччині знову масштабна пожежа, горить нафтобаза. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області знову виникла масштабна пожежа, горить нафтосховище.

Про це повідомляють пропагандисти з РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

За даними роспропаганди, ЗСУ нібито обстріляли з HIMARS нафтобазу, внаслідок чого постраждали 4 особи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в окупованому Шахтарську Донецької області сильна пожежа в районі залізничного вокзалу.

Також читайте: Російські війська обстріляли промислове підприємство у Краматорську

Автор: 

пожежа (4330) Донецька область (8467)


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Топ коментарі
+22
гори, гори ясно...что бы не погасло...
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27.10.2022 16:39
+16
Орки похвалилися що в перший раз не все згоріло, відосік навіть зняли.
Відкоректували...
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27.10.2022 16:43
+15
Сепары, хватит себя обстреливать и плодить фейки !
У вас нет нефтебаз - мы ж вас 8 лет бомбили !?
И вообще, всё это - провокация с применением грязных ГСМ....
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27.10.2022 16:48
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гори, гори ясно...что бы не погасло...
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27.10.2022 16:39 Відповісти
"..Интересно, что незадолго до второго прилета оккупационные информресурсы показали видео с места атаки и похвастались тем, что с первого раза у них еще остались невредимые цистерны. Таким образом, РосСМИ сами же выступили «наводчиками» украинского огня." )
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27.10.2022 19:26 Відповісти
так, в нас теж корисних ідіотів вистачає...
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27.10.2022 19:50 Відповісти
и все они из офиса ермака-зеленского или его советников
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28.10.2022 01:18 Відповісти
Так и не погаснет, водой тушить, идиоты)))
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28.10.2022 10:07 Відповісти
Супер !!! що згорить то не зігниє !!!
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27.10.2022 16:42 Відповісти
Орки похвалилися що в перший раз не все згоріло, відосік навіть зняли.
Відкоректували...
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27.10.2022 16:43 Відповісти
Давай пікчу про котиків з бавовною і хаймерсами!
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27.10.2022 16:44 Відповісти
Знайшов....
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27.10.2022 16:49 Відповісти
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27.10.2022 16:57 Відповісти
Сепары, хватит себя обстреливать и плодить фейки !
У вас нет нефтебаз - мы ж вас 8 лет бомбили !?
И вообще, всё это - провокация с применением грязных ГСМ....
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27.10.2022 16:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MbEvsYcQoi0
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27.10.2022 16:49 Відповісти
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27.10.2022 16:54 Відповісти
Шо опять?
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27.10.2022 16:52 Відповісти
Ну и отличненько.
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27.10.2022 16:53 Відповісти
Когда они уже накурятся...
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27.10.2022 16:55 Відповісти
Апять курілі в нЄпАложьЄном мЄстьЙЄ?
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27.10.2022 16:56 Відповісти
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27.10.2022 16:59 Відповісти
Как важно анализировать соц сети. Враги кстати тоже имеют пообъектних аналитиков.Имеют сканери сотовых сетей.Тщеславие погубило немало наших Захисникив
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27.10.2022 17:00 Відповісти
а ты откуда знаешь про "пообъектних аналитиков"? рабоатешь на них?
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28.10.2022 01:19 Відповісти
Мені нравіца як воно горить. Як люди суєтяца, пожарки приїжають. Вата в шоке, глаза аж вилязять у них. Ну а мені це по приколу.
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27.10.2022 17:22 Відповісти
То вся вода до дупи дверцята - поки все не згорить не погасне.
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27.10.2022 17:22 Відповісти
Та так,але друга *бочка*вціліє.
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27.10.2022 20:49 Відповісти
 
 