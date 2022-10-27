В окупованому Шахтарську на Донеччині знову масштабна пожежа, горить нафтобаза. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області знову виникла масштабна пожежа, горить нафтосховище.
Про це повідомляють пропагандисти з РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
За даними роспропаганди, ЗСУ нібито обстріляли з HIMARS нафтобазу, внаслідок чого постраждали 4 особи.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в окупованому Шахтарську Донецької області сильна пожежа в районі залізничного вокзалу.
Топ коментарі
+22 MrStepanovM
показати весь коментар27.10.2022 16:39
+16 Andry Moon
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+15 AbOriginal_UA
показати весь коментар27.10.2022 16:48
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У вас нет нефтебаз - мы ж вас 8 лет бомбили !?
И вообще, всё это - провокация с применением грязных ГСМ....