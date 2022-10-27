УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13682 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
39 843 42

"#обаный в рот! Бл#дь!", - після вибуху поряд, англомовний кремлівський пропагандист різко перейшов на рідну мову. ВIДЕО

Під час зйомок сюжету кремлівський англомовний пропагандист з Russia Today різко перейшов на рідну мову у той момент, коли неподалік стався вибух.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис на якому зафіксований цей момент опублікований у соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська мова має зникнути з нашої території взагалі як елемент ворожої пропаганди, - Данілов. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2802) російська мова (307)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+87
Штирлиц никогда не был так близок к провалу
показати весь коментар
27.10.2022 17:43
+51
наклал полные ретузы )))
показати весь коментар
27.10.2022 17:43
+39
Це радистка кет спалилась при родах. А кацап загадивши скрепами штаники.
показати весь коментар
27.10.2022 17:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Штирлиц никогда не был так близок к провалу
показати весь коментар
27.10.2022 17:43 Відповісти
наклал полные ретузы )))
показати весь коментар
27.10.2022 17:43 Відповісти
Це радистка кет спалилась при родах. А кацап загадивши скрепами штаники.
показати весь коментар
27.10.2022 17:43 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2022 17:43 Відповісти
усрался на радном язикє...
показати весь коментар
27.10.2022 21:23 Відповісти


вОнюшка из паРаша тудэй очень-на обосралсИ ))
показати весь коментар
27.10.2022 17:44 Відповісти
Поверте в таких ситуациях не только на родной переходят, а еще и ссутся
показати весь коментар
27.10.2022 17:44 Відповісти
свинособака згадала скрєпи
показати весь коментар
27.10.2022 17:44 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2022 18:56 Відповісти
Это пока-что только момент зачатия ...
показати весь коментар
27.10.2022 22:24 Відповісти
Вот ужас то какой, теперь английский уже не вспомнит никогда... а-я-яй))
показати весь коментар
27.10.2022 17:45 Відповісти
А якщо Орбану і Берлусконі прищимити яхалі дверима, то туж перейдуть на кацапську?
показати весь коментар
27.10.2022 19:06 Відповісти
Звісно!
показати весь коментар
27.10.2022 21:06 Відповісти
Отака фігня, кацапи, а ви думали ЗСУ з вами гратись буде ))
показати весь коментар
27.10.2022 17:45 Відповісти
Ох і ******-кацапська !??
Нічого , буде наука дурневі - бо дибіл .
показати весь коментар
27.10.2022 17:45 Відповісти
девушку можно вывезти из рашки, а вот рашку из девушки ...
показати весь коментар
27.10.2022 17:45 Відповісти
Згідно данних місцевої влади ****** В РОТ *****!!!!
показати весь коментар
27.10.2022 17:47 Відповісти
Да, він такий.

В прямом смислє такий, як сам сказав
показати весь коментар
27.10.2022 17:48 Відповісти
В принципе и так видно,что рожа костромская.
показати весь коментар
27.10.2022 17:52 Відповісти
пропегендіст зробив короткий але правдивий висновок
показати весь коментар
27.10.2022 17:52 Відповісти
***** "#обаный в рот! бл#дь!"...
показати весь коментар
27.10.2022 17:55 Відповісти
нет более подлого и коварного существа, чем кацап ...
показати весь коментар
27.10.2022 17:56 Відповісти
mnogie ob etom povtoriajutsia, no každyj raz eta fraza dušu sogrevaet...
показати весь коментар
28.10.2022 02:25 Відповісти
Что у англоязычного кацапа на уме, то у русскоговорящего на языке - и ёпаный он не только в рот, и он не только бл*дь...
показати весь коментар
27.10.2022 17:59 Відповісти
"Зачатие в рот приходится,
А роды, сквозь ноздрю." - размножение касаба... =)
показати весь коментар
27.10.2022 18:01 Відповісти
Крім російських матюків ми інші слова скоро забудемо.
показати весь коментар
27.10.2022 18:03 Відповісти
аааахахах. сила привычки... ибио мать
показати весь коментар
27.10.2022 18:04 Відповісти
Все мы не святые и все ругаемся матом.
Кроме орков.
Они матом не ругаются.
Они на ЁМ РАЗГОВАРИВАЮТ.

показати весь коментар
27.10.2022 18:05 Відповісти
Здається, все ж таки, матюкнувся оператор
показати весь коментар
27.10.2022 18:11 Відповісти
Наверно тоже англоговорящий как и корреспондент.
показати весь коментар
27.10.2022 18:57 Відповісти
надеюсь следующая прилетит ему как раз в тот самый его рот.
показати весь коментар
27.10.2022 18:35 Відповісти
ні, то він англійською сказав "твій кролик написав"
показати весь коментар
27.10.2022 18:41 Відповісти
А на каких фронтах еще один англомовный? (гришка глиномес) ?
показати весь коментар
27.10.2022 18:51 Відповісти
скрєпно
показати весь коментар
27.10.2022 19:18 Відповісти
Герої, мать вашу! Пришліть Красовського, він нічого не боїться...
показати весь коментар
27.10.2022 19:27 Відповісти
Очень скрепно.
показати весь коментар
27.10.2022 21:02 Відповісти
Який він нафіг «англомовний»!?!? З одного вимова слова «authorities" лізе смердячаПенза.
показати весь коментар
27.10.2022 23:55 Відповісти
Бггг. Самий короткий репортаж, який мені доводилось бачити
показати весь коментар
28.10.2022 08:52 Відповісти
Ось що бавовна животворяща робить!
Згадав "радной изьік"🤭
показати весь коментар
28.10.2022 12:43 Відповісти
 
 