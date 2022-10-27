"#обаный в рот! Бл#дь!", - після вибуху поряд, англомовний кремлівський пропагандист різко перейшов на рідну мову. ВIДЕО

Під час зйомок сюжету кремлівський англомовний пропагандист з Russia Today різко перейшов на рідну мову у той момент, коли неподалік стався вибух.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис на якому зафіксований цей момент опублікований у соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

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