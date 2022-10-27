"#обаный в рот! Бл#дь!", - після вибуху поряд, англомовний кремлівський пропагандист різко перейшов на рідну мову. ВIДЕО
Під час зйомок сюжету кремлівський англомовний пропагандист з Russia Today різко перейшов на рідну мову у той момент, коли неподалік стався вибух.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис на якому зафіксований цей момент опублікований у соцмережах.
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+87 Nov
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+51 Ziu Zou
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+39 CrossFirenko
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вОнюшка из паРаша тудэй очень-на обосралсИ ))
Нічого , буде наука дурневі - бо дибіл .
В прямом смислє такий, як сам сказав
А роды, сквозь ноздрю." - размножение касаба... =)
Кроме орков.
Они матом не ругаются.
Они на ЁМ РАЗГОВАРИВАЮТ.
Згадав "радной изьік"🤭