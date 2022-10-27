"Заради перемоги та ЗСУ український народ зніме для армії останню сорочку", - капітан Салатенко. ВIДЕО
Капітан ЗСУ, депутат і ексголова Сумської обласної ради Семен Салатенко у великому інтерв’ю розповів про свою російсько-українську війну. ТРК ВІДІКОН
Як повідомляє Цензор.НЕТ, розмову з офіцером опубліковано на сторінці сумської телерадіокомпанії "Відікон".
В розмові з журналістом Салетенко розповів про свою дорого до війська, про бої на Донбасі у складі полку "Дніпро-1", про повномасштабне вторгнення російських окупантів та запеклі бої з ними.
Топ коментарі
+41 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар27.10.2022 18:02
+20 Александр Чуднивец #474549
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+20 Алекс Мышкевич
показати весь коментар27.10.2022 18:03
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Бо якщо нас не захистить ЗСУ, то ту сорочку разом із шкірою знімуть кати рашисти
Україна переможе!
Шмигаль та Резніков старанно замовчують це!!
Стефанчуку-Зеленському теж якось неловко дивитися Українцям в очі!!!
https://showbiz.24tv.ua/yevgen-koshoviy-prokomentuvav-nagorodi-vid-zelenskogo-heyt-cherez_n2167124
Слава Захисникам України!
‼️❤️🇺🇦⚔️😡👏✌️✊👍🇺🇸🇬🇧😠🇪🇺‼️❤️🇺🇦⚔️
http://loveread.ec/view_global.php?id=53585 Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти | Автор книги - http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ion-Mihay-Pachepa Ион Михай Пачепа , http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ronald-Ryichlak Рональд Рычлак