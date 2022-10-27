"Заради перемоги та ЗСУ український народ зніме для армії останню сорочку", - капітан Салатенко. ВIДЕО

Капітан ЗСУ, депутат і ексголова Сумської обласної ради Семен Салатенко у великому інтерв’ю розповів про свою російсько-українську війну. ТРК ВІДІКОН

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розмову з офіцером опубліковано на сторінці сумської телерадіокомпанії "Відікон".

В розмові з журналістом Салетенко розповів про свою дорого до війська, про бої на Донбасі у складі полку "Дніпро-1", про повномасштабне вторгнення російських окупантів та запеклі бої з ними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": П'ять років тому героїчно загинув український воїн Юрій Татарчук (позивний Кум), рятуючи життя своїх товаришів, - Салатенко