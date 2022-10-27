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"Заради перемоги та ЗСУ український народ зніме для армії останню сорочку", - капітан Салатенко. ВIДЕО

Капітан ЗСУ, депутат і ексголова Сумської обласної ради Семен Салатенко у великому інтерв’ю розповів про свою російсько-українську війну. ТРК ВІДІКОН

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розмову з офіцером опубліковано на сторінці сумської телерадіокомпанії "Відікон".

В розмові з журналістом Салетенко розповів про свою дорого до війська, про бої на Донбасі у складі полку "Дніпро-1", про повномасштабне вторгнення російських окупантів та запеклі бої з ними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": П'ять років тому героїчно загинув український воїн Юрій Татарчук (позивний Кум), рятуючи життя своїх товаришів, - Салатенко

Автор: 

Салатенко (10)


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Топ коментарі
+41
Украинский народ снимет, тут даже нет темы для обсуждения. Только вот эта сорочка может вместо ЗСУ оказаться в сундуках всяких дерьмаков.
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27.10.2022 18:02
+20
Важливо не плутати український народ з слугами народу...
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27.10.2022 18:02
+20
Знімемо і віддамо, наші Воїни нехай не турбуються!
Бо якщо нас не захистить ЗСУ, то ту сорочку разом із шкірою знімуть кати рашисти
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27.10.2022 18:03
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Украинский народ снимет, тут даже нет темы для обсуждения. Только вот эта сорочка может вместо ЗСУ оказаться в сундуках всяких дерьмаков.
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27.10.2022 18:02 Відповісти
нажаль дуже часто саме так і відбувається...
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27.10.2022 18:04 Відповісти
Воно то так, але можна донатити людям, які заслуговують на довіру та мають прямий контакт з підрозділами, так щоб до розподілу допомоги чиновниками справа не дійшла. Стерненко та Гончаренко, наприклад,перевірені люди, яким можна довіряти.
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27.10.2022 18:36 Відповісти
Сестры Перемоги, Повернись живим. Мы с 2014 только туда, и всех сочувствующих туда направляем.
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27.10.2022 18:39 Відповісти
Важливо не плутати український народ з слугами народу...
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27.10.2022 18:02 Відповісти
Мабуть, Слуги разом з фірташем каламойським готують до застосування в тилу батальни з БЗДІЖенців Монако та Відень, Берлін разом з ескадрою яхт на Півдні Франції !! Хорошковський генерала не дарма від Ющенка отримав, багатоходовочка….
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27.10.2022 18:35 Відповісти
знімемо і не сумнівайтеся,думаю усі розуміють,якщо ми програємо то усі дружно поїдимо в Сибір валити ліс Кітайцям,тільки ось сорочок то якраз вже майже не залишилось
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27.10.2022 18:03 Відповісти
Знімемо і віддамо, наші Воїни нехай не турбуються!
Бо якщо нас не захистить ЗСУ, то ту сорочку разом із шкірою знімуть кати рашисти
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27.10.2022 18:03 Відповісти
И народ снимет и с народа снимут ради своих " зарплат " .
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27.10.2022 18:04 Відповісти
Зніме,якщо зелені вилупки не здеруть її з народу раніше.
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27.10.2022 18:04 Відповісти
Віддати сорочку корупціонерам і вмерти з голоду? В Україні неконтролюємий грошовий потік. Навпаки треба народу одягати цю сорочку при війні а всяких покидків у правліні трусити...Так ні, він каже щоб народ роздягався...
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27.10.2022 18:06 Відповісти
Ага, 73% невідомо чим потрусили і маємо чуму зелену на всі наші голови..
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27.10.2022 18:10 Відповісти
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27.10.2022 18:10 Відповісти
Народ при цих цінах і так ледве виживає, але при тому ще й скидається скільки може.
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27.10.2022 18:12 Відповісти
Мочіть орків, хлопці!
Україна переможе!
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27.10.2022 18:13 Відповісти
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27.10.2022 18:16 Відповісти
Жодного з квартальних гнид до війська «чомусь» не призвали Центри комплектування!!!
Шмигаль та Резніков старанно замовчують це!!
Стефанчуку-Зеленському теж якось неловко дивитися Українцям в очі!!!
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27.10.2022 18:27 Відповісти
Нагадаємо, з нагоди Дня Незалежності президент Володимир Зеленський https://24tv.ua/zelenskiy-nagorodiv-pritulu-vereshhuk-koshovogo-danilka-inshih_n2146182 нагородив Євгена Кошового та Олександра Пікалова орденом "За заслуги" III ступеня.
https://showbiz.24tv.ua/yevgen-koshoviy-prokomentuvav-nagorodi-vid-zelenskogo-heyt-cherez_n2167124
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28.10.2022 19:03 Відповісти
невже на сраці портрет зеленського намалював..орденоносец херов.
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29.10.2022 01:12 Відповісти
So it should be!
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27.10.2022 18:18 Відповісти
За Україну потрібно не УМИРАТИ, а УБИВАТИ рашистІв ***** та гнид, які наживаються на горі Українців !!!
Слава Захисникам України!
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27.10.2022 18:23 Відповісти
Зачем мне мильен, если в случае прихода рашистов останусь и без мильена, и без дома, и скорее всего без жизни? Так не лучше ли поддержать наших защитников!Надеюсь это все понимают
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27.10.2022 18:25 Відповісти
З москаля зніму, точно, не пошкодую. А у нас тут МО гроші має стільки, що незнає куди дівати так, що аж нещодавно закупило альпіністською спорядження (взагалі це що, тема нагальна?!) на ДЕСЯТКИ мільйонів гривень!! Це ж які пришелепки там сидять коли кожен день волонтери зшибають на дроны і тепловізори?!
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27.10.2022 18:47 Відповісти
А що зніме з себе неголений хом'як, якого по п'ятдесят разів на день транслюють на гівномарафоні?..
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27.10.2022 18:57 Відповісти
Що за зйомка. То одна рука перебинтована, то інша. Все інше справедливо. Слава Україні!
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27.10.2022 19:05 Відповісти
Одна. Ліва. Просто з різних ракурсів знімали
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28.10.2022 19:21 Відповісти
Я ТАК РОЗУМІЮ ЩО ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ТАКИ ЗНЕСЕ Зе К ХРЄНАМ СОБАЧИМ.
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28.10.2022 00:25 Відповісти
Хто вже зняв. В декого її ще до війни зняли, а пузатим і війна не завада ті сорочки далі здирати.
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28.10.2022 00:53 Відповісти
народ то зніме а вот прислуга зелена ті рубашки загоняе на ліво і право.
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29.10.2022 01:10 Відповісти
Рубашки давно уже сняли.
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29.10.2022 11:31 Відповісти
Ха, народ то да! А вот всі інші? Вже кажуть, що захищає Україну робоча - крестьянская армія. А вот купеческа - парламентська армія все ще в ступорі. " Не по поняттям" допомогати холопам, свої не зрозуміють.
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29.10.2022 19:29 Відповісти
Дезинформація це і є зброя рашистів з часів ще совка!!
‼️❤️🇺🇦⚔️😡👏✌️✊👍🇺🇸🇬🇧😠🇪🇺‼️❤️🇺🇦⚔️
http://loveread.ec/view_global.php?id=53585 Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти | Автор книги - http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ion-Mihay-Pachepa Ион Михай Пачепа , http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ronald-Ryichlak Рональд Рычлак
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29.10.2022 21:44 Відповісти
 
 