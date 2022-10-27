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В Генштабі потролили ворожих вертольотчиків і привітали їх з днем армійської авіації: "Хай літають, ми будемо їх збивати". ВIДЕО

Українські військові знищили 250 російських вертольотів за час широкомасштабної війни з Росією

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов і потролив ворожих пілотів, привітавши їх з прийдешнім професійним святом.

"Хай літають, ми будемо їх збивати", - сказав Громов.

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Автор: 

авіація (4125) знищення (7243) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+23
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27.10.2022 19:25
+21
Летіть у пекло кацапи
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27.10.2022 19:00
+7
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27.10.2022 19:42
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Летіть у пекло кацапи
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27.10.2022 19:00 Відповісти
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27.10.2022 19:25 Відповісти
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27.10.2022 20:12 Відповісти
Ражденньій ползать - лєті соколом! В сірковий туман пекла, вслід за кораблем! І най легкою буде тобі дорога! Зі святом ВКС (Вяліко-Какашко-Скрєпних)!

Як порада: щоб не потряпляти втомленими на концерт кабьіздоха - падайте і утилізуйтесь вдома, на московії
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27.10.2022 19:25 Відповісти
Дорогой ценой, рискуя жизнью, военные вытаскивают страну из пропасти, куда привели деятели из шапито 95.
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27.10.2022 19:30 Відповісти
підписуюся під кожним словом
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28.10.2022 11:14 Відповісти
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27.10.2022 19:42 Відповісти
Кацапи, ви навіть не уявляєте, НАСКІЛЬКИ ви ниці та примітивні, НАСКІЛЬКИ ви відстаєте від нас в усьому: в інтелекті, в духовному розвитку, у поглядах на життя тощо.
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28.10.2022 11:13 Відповісти
 
 