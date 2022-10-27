В Генштабі потролили ворожих вертольотчиків і привітали їх з днем армійської авіації: "Хай літають, ми будемо їх збивати". ВIДЕО

Українські військові знищили 250 російських вертольотів за час широкомасштабної війни з Росією

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов і потролив ворожих пілотів, привітавши їх з прийдешнім професійним святом.

"Хай літають, ми будемо їх збивати", - сказав Громов.

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