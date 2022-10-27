В російському Омську п’ятеро поліцейських затримали бабусю за пікет з плакатом "Матери, остановите войну". ВIДЕО

В російському Омську п’ятеро поліцейських затримали бабусю за антивоєнний пікет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, літня жінка стояла з плакатом "Матери, остановите войну" біля пам'ятника Богдану Хмельницкому. На затримання "небезпечного злочинця" приїхало два екіпажі поліції. Жінку проти волі запхали в патрульну машину і відвезли до відділку.

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