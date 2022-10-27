В російському Омську п’ятеро поліцейських затримали бабусю за пікет з плакатом "Матери, остановите войну". ВIДЕО
В російському Омську п’ятеро поліцейських затримали бабусю за антивоєнний пікет.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, літня жінка стояла з плакатом "Матери, остановите войну" біля пам'ятника Богдану Хмельницкому. На затримання "небезпечного злочинця" приїхало два екіпажі поліції. Жінку проти волі запхали в патрульну машину і відвезли до відділку.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Біля Кремля затримали чоловіка з плакатом "Христос за мир". Також пікетувальників затримували в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. ФОТОрепортаж
Топ коментарі
+28 xander #505939
показати весь коментар27.10.2022 19:20
+14 Юрій Вінгорськи
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+13 Максим Гашинов
показати весь коментар27.10.2022 19:17
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-Вы бабуся?
-Да
-Пройдемте проверим нет ли у вас половых органов дедушки. А то ходят тут всякие
Прикол в том, что кацапы это овечье стадо и попытки их поднять против их оккупанта тщетны. Они ссат. Точка.
армія в декілька сотень тисяч мусорів воювати в Україні не будуть
це вже добре
бо кине ментів на нас, в раші почнеться переворот.
хоч і мало там свідомих, але їх достатньо для революції
дайте мені автомат, обучіть і я піду на війну
тільки не беріть молодих, не навчених
вона, **** ватна хоче нас вбивати.......
вона підтримує *******-маразматика
їй жалко їхню молодь та бабусю
а бабуся в свої 70 чи 80 років розумніша їх всіх...
А шо, рашисти це дно, наче, ще не долали...
Esli ee xorošo poslušatj, ona mentu skazala - oi, ne puHaj ty menia... (1:02 ?...)
Riuzzge-čeliustnye zvuka H ne proiznosiat.
https://youtu.be/9D4Jfc73Z8Q
Міру - мір.
Раші - война.
раша нє от міра сєго?