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В російському Омську п’ятеро поліцейських затримали бабусю за пікет з плакатом "Матери, остановите войну". ВIДЕО

В російському Омську п’ятеро поліцейських затримали бабусю за антивоєнний пікет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, літня жінка стояла з плакатом "Матери, остановите войну" біля пам'ятника Богдану Хмельницкому. На затримання "небезпечного злочинця" приїхало два екіпажі поліції. Жінку проти волі запхали в патрульну машину і відвезли до відділку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Біля Кремля затримали чоловіка з плакатом "Христос за мир". Також пікетувальників затримували в Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. ФОТОрепортаж

Автор: 

затримання (4339) пікет (322) росія (65191)


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Топ коментарі
+28
З чого поржать? У бабці сміливості виявилось більше ніж у тих лобуряків, які тисячами штурмували кордон з Грузією. А з мусорами все як і писав Арсен Борисич
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27.10.2022 19:20
+14
шокіру.ть слова молодої жінки
дайте мені автомат, обучіть і я піду на війну
тільки не беріть молодих, не навчених
вона, **** ватна хоче нас вбивати.......
вона підтримує *******-маразматика
їй жалко їхню молодь та бабусю
а бабуся в свої 70 чи 80 років розумніша їх всіх...
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27.10.2022 19:26
+13
Кому і над чим "паржать"?
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27.10.2022 19:17
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Тетка молодец, но тексты у нее из 50-х годов прошлого века.
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27.10.2022 19:14 Відповісти
І шо, вони тому не актуальні?
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27.10.2022 19:18 Відповісти
Видимо вы возрастной, поэтому вам в струю. А меня наоборот бесит. Как говорится на вкус и цвет товарисчей нет. Или вы собираетесь навязывать свое мнение?)))
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27.10.2022 19:28 Відповісти
Обычная ситуация в кацапии:
-Вы бабуся?
-Да
-Пройдемте проверим нет ли у вас половых органов дедушки. А то ходят тут всякие

Прикол в том, что кацапы это овечье стадо и попытки их поднять против их оккупанта тщетны. Они ссат. Точка.
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27.10.2022 19:44 Відповісти
Согласен, даже акции протеста комедийные, нет чувства настоящего противостояния.
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27.10.2022 19:53 Відповісти
Oni teper obsirajutca i vanajut ruSSnjoi...
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27.10.2022 20:27 Відповісти
Читаю твою дурню і дивуюсь. Ти мабуть з тих який чекає коли вимруть батьки. А вона сказала своєю мовою зрозумілою для себе.
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28.10.2022 00:44 Відповісти
Видимо у тебя наследственная глупость и поэтому имени своего ты стесняешься) Это правильно - когда говоришь гадости, как ты приходится скрывать свое и родительское имя.
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28.10.2022 01:16 Відповісти
Новость из разряда - чиста паржать?
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27.10.2022 19:15 Відповісти
Кому і над чим "паржать"?
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27.10.2022 19:17 Відповісти
Лично мне над всем паржать, что происходит на бензоколонке. Так пойдет?
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27.10.2022 19:21 Відповісти
Для дебіла не важливо, над чим "паржать". Так, кацапчику?
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27.10.2022 19:29 Відповісти
Так, кацвпчику
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27.10.2022 19:33 Відповісти
З чого поржать? У бабці сміливості виявилось більше ніж у тих лобуряків, які тисячами штурмували кордон з Грузією. А з мусорами все як і писав Арсен Борисич
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27.10.2022 19:20 Відповісти
Та хто ж спорит. Харошая рюзьге
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27.10.2022 19:22 Відповісти
арсен борисович так писав, поки до влади не вліз, а як вліз, виявилося, о здивування! що він сам сміття.
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27.10.2022 19:29 Відповісти
Бабушка насри им в бобик за всех нас.
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27.10.2022 20:13 Відповісти
Лапотнікі-раби раждьонниє рабамі в рабствє...
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27.10.2022 19:16 Відповісти
поки ***** боїтьс своїх людей,
армія в декілька сотень тисяч мусорів воювати в Україні не будуть
це вже добре
бо кине ментів на нас, в раші почнеться переворот.
хоч і мало там свідомих, але їх достатньо для революції
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27.10.2022 19:19 Відповісти
Если бы чечены ваньку киздили они бы даже не приехали.
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27.10.2022 19:23 Відповісти
так це ж баба Марина з Жмерінки... от що вона там робить? заслана агентура під прикриттям
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27.10.2022 19:23 Відповісти
єта цеерушніца
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27.10.2022 19:38 Відповісти
Та там одні добвойоби.
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27.10.2022 19:25 Відповісти
шокіру.ть слова молодої жінки
дайте мені автомат, обучіть і я піду на війну
тільки не беріть молодих, не навчених
вона, **** ватна хоче нас вбивати.......
вона підтримує *******-маразматика
їй жалко їхню молодь та бабусю
а бабуся в свої 70 чи 80 років розумніша їх всіх...
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27.10.2022 19:26 Відповісти
Если бы у этой бабушки был половой орган дедушки, её бы ещё и чмобилизовали.
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27.10.2022 19:30 Відповісти
Гловним обвинуваченням буде те, що це відбувалося біля пам'ятника БОГДАНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ!
А шо, рашисти це дно, наче, ще не долали...
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27.10.2022 19:35 Відповісти
А хто знімав? на рашці лізуть самі в автозаки роблячи селфі..Самі можете переконатись--одного бьють ,десять знімають на телефон.
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27.10.2022 19:37 Відповісти
бабуся українка - кацапи на таке не здатні
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27.10.2022 19:44 Відповісти
Absoliutno.
Esli ee xorošo poslušatj, ona mentu skazala - oi, ne puHaj ty menia... (1:02 ?...)
Riuzzge-čeliustnye zvuka H ne proiznosiat.
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28.10.2022 03:42 Відповісти
Потім бабку кинуть на зону за те що шатає ОПГ Озеро, далі її завербує Вагнєр і відправить спасати рускагаварящіх в Україну.
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27.10.2022 19:44 Відповісти
бабуся українка - кацапи на таке не здатні
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27.10.2022 19:46 Відповісти
Мдаа , п'ятеро поліцейських на одну бабку...
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27.10.2022 19:54 Відповісти
Šče stranno, čto na babusiu ukrainku toljko 5, a ne 45 musorov zaslali.
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28.10.2022 03:44 Відповісти
виродки кацапські - оце так волочити бабусю... то шоп вам пусто було!
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27.10.2022 19:55 Відповісти
Это и показывает фашистское государство, где нет войне преступление.
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27.10.2022 20:00 Відповісти
Рашисты опущенные это про вас.
https://youtu.be/9D4Jfc73Z8Q
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27.10.2022 20:02 Відповісти
країна гулаг я не здивований
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27.10.2022 20:02 Відповісти
Пока мусора впятером старушку ловят - работяга Вася Жопов ,отец 3 детенышей орков из Мухосранска,сейчас в холодном окопе под Сватово из фуфайки вшей выковыривает,.
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27.10.2022 20:09 Відповісти
И черный пакет к груди прижимает.
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27.10.2022 20:20 Відповісти
До речі, ви помітили, що на вулиці жодного чоловіка? Це не жарт, вони справді ховаються по домівках від повєсток!
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27.10.2022 20:47 Відповісти
хотят лі руцкіє вайни, знаєт паліция страни
Міру - мір.
Раші - война.
раша нє от міра сєго?
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27.10.2022 20:52 Відповісти
Мусора- гнилые зомби
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27.10.2022 21:14 Відповісти
Грёбаный позор.
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27.10.2022 21:14 Відповісти
Ключова фраза в кінці відео: "мєня там удалі..."
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27.10.2022 21:22 Відповісти
Менти у своєму репертуарі, от козлине плем'я
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27.10.2022 21:33 Відповісти
__Дагестанские женщины дали бы пиз.юлей мусорам .А свино-дамы в коКошниках пооХали и повозмущались...__
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27.10.2022 21:56 Відповісти
Бабуля покрепче всего болота оказалась!
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27.10.2022 22:12 Відповісти
Такие ролики надо в ООН показывать. И не только в ООН. По всем ведущим каналам Евросоюза и США.
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28.10.2022 09:48 Відповісти
робіть розсилки - покажуть ...реально )
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28.10.2022 10:14 Відповісти
 
 