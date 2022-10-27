Ми пройдемо цю темряву гідно, зберігаючи світло у своєму серці, - Зеленський. ВIДЕО

Україна пройде крізь темряву, яку Росія намагається влаштувати ударами по енергетиці, – мужньо, гідно, зі світлом у серці.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Головне – зберегти світло у серці, і у кожного воно своє. Для когось – це батько на фронті, для когось – товариш, для когось – любий, люба поруч", – зазначив президент.

Зеленський висловив упевненість, що для нас всіх Україна – це головне світло, заради неї переможемо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія знищує все. Ракетами та дронами зруйновано понад третину енергетичної галузі України, - Зеленський. ВIДЕО