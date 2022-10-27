Теракт в Оленівській колонії. Засуджений до розстрілу "азовець" Фрост. Частина 2. ВIДЕО

24-річний кулеметник "Азова" із позивним "Фрост" вижив у запеклих боях в Маріуполі, був засуджений окупантами до страти, але пережив полон і повернувся додому за обміном.

Інтерв’ю з Фростом опубліковане на YouTube-каналі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

В другій частині бесіди "азовець" розповідає, як схуд під час облоги Маріуполя й полону на 24 кг, як дізнався, що окупанти присудили йому смерть та що почув в колонії в Оленівці під час і після вибухів.

Першу частину бесіди Бутусова з Фростом можна подивитися за лінком.

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- Розкажи про полон. Все ж таки ти був незвичайний полонений. Тобі винесли вирок - смертна кара. Розкажи, як тобі повідомили, що ти приречений? Як тобі це сказали?

- Я давав свої свідчення просто слідчому, покази, які вони, скажемо так, ввічливо попросили мене дати. Я їм писав чисто формальне визнання, що я такий-то такий-то, зняв те і те, зробив те і те. А потім…

- Питали про твій кліп?

- Конечно. І це… Він там навіть популярніший, ніж у нас, мабуть. Нічого. Я просто запитав: окей, я вам зараз це написав, зізнавався, те, се, що мені за це світить? Вони говорять: "Вообще тебя приговорили к расстрелу"… Не знаю… Я на той на момент, хочете, вірте, хочете, ні - я ніяк на це не відреагував. Якби, знаходячись в полоні, ти думаєш, гадаєш собі, чим це може закінчитися. Я так сидів, думаю: що мені, в коліна їм падати і благати - не вбивайте мене? Я такий, говорю: ну, зашибись. Так просто відповів, і ми далі продовжили. Говорить: "Может, не расстреляют, может ПЖ (пожиттєве. - Ред.), может, 25 (років ув’язнення. - Ред.), ну, это мы еще решим". Якось так вони відповідали, тому, насправді, важко сказати, що вони там збирались, що не збирались. Вони постійно щось по-різному казали. То ПЖ (пожиттєве. - Ред.), то 25, то 10 (років ув’язнення. - Ред.), то розстріл. Тому, може, вони спеціально так тиснулися, а може, в натурі щось збиралися, але все перегралося не в їхню сторону. Не знаю. Якось так… Задавали навіть питання, одна журналістка приїжджала, задавала питання такі смішні, типу, шо ти вибереш: 10 років або розстріл? Я на неї так подивився. Цікаво, думаю. Хотілось відповісти в жарті, звісно, що розстріл. Я ж уже пожив, якби, 24 роки, уже пора. Ні, ну, якось так. Відповів, звісно, що да, краще 10 років. Вона така: что, готов 10 лет сидеть? - А що, є якийсь вибір? Не знаю, давайте, буду 10 лет стоять.

- Ти був там у будинку в Оленівці під час того, як вибух знищив будинок?

- Ні, я не був в тій будівлі. Я сидів на ДІЗО. Це був інший кінець колонії. Це не так багато… там метрів 500 від нас. Ми в той вечір сиділи на ДІЗО.

- ДІЗО - це що?

- Дисциплінарний ізолятор. Ми сиділи на тому ДІЗО ввечері, просто щось там розмовляли, спілкувалися… Справа в тому, що нам говорили по домовленостям, що там має бути демілітаризована зона, 15 км навколо Оленівки. Але вони постійно ставили свою арту буквально прямо під саму колонію. Якщо я кажу прямо під стіни, це буквально прямо під стіни. Вони в упор стріляли з-під стін. І в такий спосіб провокували, може, вогонь на себе. Там реально наші відпрацьовували, і там над нами прямо чутно було: вшух-вшух, з визгом розліталися снаряди. Але ті снаряди, яким ми, ті приходи, яким ми раділи. І, в принципі, наші нас не зачіпляли. Ми навіть бачили, як вони підбили їхню САУшку, яка там стояла десь недалеко від нас. В той вечір вони підставили "Гради" прямо під колонію і працювали з "Градів". І під звуки "Градів", саме під звуки "Градів" сталися три вибухи. Один, другий, третій. І дуже гучних. Ми розуміли, що це десь на території колонії. Після цих вибухів одразу все затихло. Уже ніхто не стріляв. Було чутно якісь крики, наче з пекла. А потім на ДІЗО до нас завели тих поранених, яких… там же тих, що важкі, відвезли в Донецьк, тих, що легкі, - завезли на ДІЗО. Допомогу їм якби оказували таку, в плані, перев’язку, могли рану обробити, але от, наприклад, парню зламало ногу. Йому ніхто ні шину, нічого не накладував. У нього нога в іншу сторону зрослася, він так і ходить. На ранок одного бійця, не буду озвучувати, хто це, з нашої камери, який азовець, йому прийшли, говорять: хочешь ручки-ножки своих пособирать? Взагалі, забрали на опознаніє трупів. Він, коли повернувся, розказав наступне. Він коли прийшов, там да, де трупи, реально там видно, що там дірки від "прильотів". Говорить, що повсюди валялись уламки від снарядів. Уламки були мідні. Тобто, чи 120, чи 150-мм снаряди. Але мідні були. І ФСІНовці (співробітники російської Федеральної служби виконання покарань. - Ред.) ходили і цю мідь збирали. Вони збирали ці уламки в пакет і кудись унесли. А потім приїхали журналісти з ФСБшниками і принесли з собою пакети з алюмінієм. І вони почали там розкидувати цей алюміній. Причому вони при ньому це роблять і підходять: "Ну что вам, как вам? Видите, им на вас пох#ер, они по вам же химерсами #башат американскими. Вы, азовцы, и у себя в Украине нах#р никому не нужны". При тому, що вони при ньому від цих хімерсів розкидають уламки. Потім знімали там якісь сюжети. Я їх не бачив, не дивився. Наскільки я знаю, вони там розказали, що наші хімерсами по нашому ж бараку (вдарили. - Ред.), якось так.

- Як пройшов обмін?

- Ми ж взагалі не знали, що відбувається. Ми взагалі думали, що буде якийсь етап. Ми не знали, хто їде, хто що. Просто ми бачимо, ми на ДІЗО бачимо, що з бараків забирають дуже багато людей. Забрали пару людей з ДІЗО. Уже година часу пройшла, і тут моє прізвище оголошують в ДІЗО: дуже швидко давай збирайся, бігом, всі речі, все, пішов звідси. Мене відвели туди, останнього, там уже всі пообшуковані були. Мене окремо вони обшукали. У мене речей, по суті, все, що на мені одягнуто. У мене нічого не було. Приїхали КАМази. Нас по прізвищам, по черзі викликали. Ти підходиш. Тобі надягають пакет на очі, зав’язують його скотчем, замотують стяжками руки і штабелями, як сардини якісь, знаєте, як… ти розсуваєш ноги, отак сідаєш, і тобі в ноги наступного, наступного, наступного. Так нас мозаїчкою склали всіх. У тебе зажаті ноги. Ти собі все уже відсидів. Ти не можеш поворухнутися. Дуже боляче. Дихати нічим. Тому що нас потім ще ті, хто позаду був, нас закидали нашими ж речами, баулами, рюкзаками закидали. Ми чули, що ми дуже довго їдемо. Ми виїхали о п’ятій годині вечора. Ми заїжджали, я так розумію, в Донецьк, в СІЗО ще парнів забирали, ще в якісь місця, і потім поїхали на Таганрог. Ми так собі думали, що це Таганрог був, бо я уже трошки цю штуку підвернув, якби темно, все одно ніхто не бачить. Дивлюсь, що взльотка стоїть, світло є навколо. Значить, тут війни нема. Це по-любому не Україна і не лінія фронту. Значить, ми десь в Таганрозі. І теж думаємо: блін, чи обмін чи що це, в Москву? Потім прилітає літак. Нас всіх в літак закидають, саджають там. Ми починаємо обговорювати, а хто щось чув. Хтось уже починає чутки, що якісь домовленості з цим президентом Туреччини. І ми такі уже, все, ми летимо в Туреччину, обмін. Щось ми дуже довго летимо. До речі, мій перший політ на літаку був. Взагалі я думав, що весною в Італію полечу. Ні, я полетів на обмін в Росію.

- Професійний солдат. Перший політ в житті - це виключно на обмін. Вражає, взагалі.

- Ми прилітаємо кудись. Відкривається трап. Ми зав’язані всі. І заходить крижане повітря. Ми розуміємо, що ми не в Туреччині. Ну, хлопці, говорю, ми або в Москві, або в Сибіру. Ну, ми так зрозуміли, що ми або в Москві, або під Москвою, бо там хтось підгледів, теж казали, що там багато літаків величезних, що взагалі великий аеропорт. Когось з літака вивели, когось завели. Вивели, я так розумію, Волину. Волина ж потім полетів в Туреччину. А Волина весь цей час на Оленівці з нами сидів. А завели нам Тавра і Гендальфа. Ми там ще пару годин постояли. Я уже опущу подробиці, що ми їхали два дні, те що там не питали, не годували, навіть в туалет не відпускали. Там уже почалися проблеми з цим. Опустім це. І потім ми уже летимо далі. Проходить півтори години. Ми такі, о, ми летіли менше. Значить, ми уже десь поруч. Я такий говорю, о, пацани, ми, по ходу, уже в "Жулянах", зараз сідати будемо. Щось там підглянули, що дівчата на другому поверсі дивляться в ілюмінатор і посміхаються. Ми такі: точно, ми в Києві, ми в "Жулянах". Тут говорить: ребята, ми в Біллрусі. Ми такі: й#б, куди еще, ну какая Беларусь? І остаточно ми зрозуміли, що це буде обмін, коли ФСБшники, чи хто це там був, між собою: "Ну, що там? Граница подъехала". Ну, ми розуміємо, що прикордонники. Нас зараз будуть міняти. Нас подали всіх спокійно в автобус. Білоруси були максимально тактичні, лояльні. Їм за це дуже дякую. І все. Нас привезли на територію. Ми ще не розуміємо, де ми, що ми. За швайкою сидить людина і говорить: так, цей на виїхати, той на виїхати. Я такий сиджу… У мене, чесно, я не думав ні про воду, ні про туалет, ні про їжу. Я думав, коли мені вже знімуть цю фігню. Уже час пройшов, у мене тут сліди такі були від стяжек, отут на голові, ми всі ту метку носили з собою. Слід був кривавий від скотчу. Я говорю, можна хоча б цю пов’язку чи поміняти, чи зрізати, я не знаю. Він говорить, українською мовою: так, знімайте її нах#й. Я такий: боже, ми вдома. І мені так нормально намотали, що вони не могли її ножем відрізати одразу. Відрізали скотч. Я виходжу, блін, реально, таке щастя. Я пам’ятаю, що нас пошикували, ми пішли на свою територію. Я пам’ятаю, що пацани за звичкою: опущена голова, руки за спину. Я їм по рукам б’ю: пацани, розслабтесь, ми вдома. І там той хлопець говорить: так, відставити, голову вверх, спину вирівняли, руки розслабте. Все, ми прийшли, це був кайф, реально. Я не думав, що нас так зустрінуть. Нас просто оточили такою гіпертурботою, гуперувагою. Одразу: ось вам, парні, покушать, ось вам телефон подзвонити, ось ми вам всі раді. Всі нас вони фоткають, знімають. Було реально круто і офігенно. Я думаю, що їхніх полонених не так зустрічали.

- Ти думав, як тебе будуть зустрічати, як ти собі це уявляв?

- Чесно кажучи, якось так і уявляв.

- Як тепер, коли ти заходиш кудись в місті, тебе впізнають?

- Да. Да, буває. Буває, впізнають. Навіть на днях ми з другом обідали в одному ресторані, "Японський привіт" називається. Дуже смачно там пообідали. Там ресторан недешевий, я скажу. І ми просимо рахунок. А нам говорять, що ви сьогодні без рахунку. Я питаю: а чому так? Говорять, що це найменше, що ми можемо для вас зробити. "Дуже дякую". "Це вам дякую". Блін, і реально якось так навіть трошки аж незручно, типу, блін… прийшли тут, поїли, не заплатили. Но, блін, приємно, що люди впізнають, отак відносяться.

- Війна за незалежність, яка, як ти сказав, створила націю.

- Так. Реально, країна, нехай такою ціною, але змінилася на краще. Ми не цінували ту незалежність, яка нам дісталася у 91-му році просто так. Її ніхто не цінував. Зараз, я думаю, після всього, що сталося, всі зрозуміли, яка у цього ціна.

- Дякую, друже, тобі за твій подвиг. Дякую тобі за те відео, яке ти залишив. Бо у нас це зараз один із основних документів, яке залишилися у нас на відео, на фото - це саме те, що ти зробив. І дякую тобі за цю розповідь, яка, думаю, кожного не може залишити байлужим. Це дуже зворушливі слова. Все це було недаремно. Дякую тобі.

- Дякую.

- Друже Фрост. "Азов". Маріуполь.