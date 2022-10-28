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Результатом нашої боротьби неодмінно стає визволення України, як і 78 років тому, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 246 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Зло завжди починає однаково. Загарбники називають себе визволителями. Вторгнення своєї армії – самозахистом. Як і 80 років тому, український народ стає на оборону рідної землі. І ворожий план бліцкригу стає провалом.

Зло завжди діє однаково. Вбиває цивільне населення, запевняючи, що б’є лише по військових об’єктах. Влаштовує блокади й фільтраційні табори. І Сирець стає Оленівкою. Знищує міста й села. І Корюківка стає Бучею. Але рано чи пізно про воєнні злочини стає відомо. Реакція світу стає болючою. Політика умиротворення стає жорсткою протидією.

Зло завжди закінчує однаково. Окупант стає капітулянтом. Загарбник – утікачем. Військові злочинці стають підсудними, агресія – вироком. Руйнування стають репараціями. Ворожа техніка стає музейними експонатами. Подвиги дідусів стають перемогами онуків. Визволення України від нацистів у 247 день нашої боротьби стає символом: результатом нашої боротьби неодмінно стає визволення нашої України!

Так чи інакше, але наша земля завжди стає вільною. Спротив стає гордістю. Боротьба стає перемогою. А Україна стає єдиною!", - сказав Зеленський.

Також читайте: Росіяни не хочуть зупинятися. У них лише один план: окупувати всю Україну, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23845)


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Топ коментарі
+15
Кто-то напомните этому дебилy, шо 78 лет назад один оккупант изгнал другого оккупанта из Украины. И Украина оставалась под оккупацией до 1991 года.
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28.10.2022 00:51
+13
саме отакі ідіотичні промови наших лідерів штибу зеленського чи порошенка створюють в головах українців кашу.

в 44 році Україна не була ЗВІЛЬНЕНА від німців.

Україна просто змінила окупанта.

бо не може нести волю раб а совіцькі люди були рабами хоча і думали що в межах концтабору у них вільне та щасливе життя.
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28.10.2022 00:39
+13
Тобто це ЗЄ зараз вздрочнув на дєдовоївалов, як *****?

Совок з совка не витравити навіть, якщо він став валютником чи проституткою.
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28.10.2022 00:51
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Коли вже в нього кокс закінчиться, заманал свома відосіками
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28.10.2022 00:38 Відповісти
Він "на відосіках" і добре що є хоть щось що він вміє робити.
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28.10.2022 01:13 Відповісти
він на цьому прилетів для промови?
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28.10.2022 01:45 Відповісти
28 жовтня встановлена пам'ятна дата - День визволення України від фашистських загарбників. Вона ґрунтується на радянському міфологізованому наративі про Другу світову війну.

Пояснюємо, що не так із цією датою👇

🔻 По-перше, вона неточна.
Останні бої з нацистськими окупантами на території ******** України завершилися майже на місяць пізніше. 28 жовтня 1944 року радянські війська лише розпочали бої за місто Чоп. Боротьба на цій ділянці тривала до 25-26 листопада - саме тоді нацистські окупанти залишили територію України в її ******** кордонах. Але оскільки Закарпаття увійшло до складу УРСР, згідно з міждержавним договором, влітку 1945 року, в Радянському Союзі склалася традиція відзначати дату «визволення» України раніше.

🔻 По-друге і важливіше, що насправді вигнання нацистів не стало для України остаточним визволенням.
Українські землі залишалися під владою радянського тоталітарного режиму ще майже пів століття. Це супроводжувалося масовими злочинами - репресіями та депортаціями, зокрема сотень тисяч українців і поляків. З очищеного від німців Криму ще в 1944 році московський режим депортував місцевих греків, болгар, вірмен та цілий кримськотатарський народ.

У 1946-1947 роках внаслідок штучного масового голоду загинуло до мільйона мешканців України.
Задля придушення національно-визвольного руху на заході України були вбиті, ув'язнені, депортовані сотні тисяч людей. Зокрема, про операцію «Запад».

Утисків прав і переслідувань зазнали особи, які перебували на окупованій території, остарбайтери, полонені червоноармійці.
Тож вигнання нацистських поневолювачів не принесло Україні справжньої свободи.

🔻 По-третє, називати нацистських окупантів фашистами - це підхід, властивий радянській та ******** російській пропаганді. Саме радянська пропаганда почала використовувати назву «фашисти» на позначення усіх супротивників і до початку, і після Другої світової війни. Тоді як щодо Німеччини періоду правління Адольфа Гітлера коректно вживати термін «нацизм» чи «націонал-соціалізм».

Міф про визволення України також спростовує ролик (https://youtu.be/BlHnmIt8flo) із серії #ВійнаіМіф.

Джерело: видання Українського інституту національної пам'яті «Війна і міф. Невідома Друга світова».
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29.10.2022 00:13 Відповісти
саме отакі ідіотичні промови наших лідерів штибу зеленського чи порошенка створюють в головах українців кашу.

в 44 році Україна не була ЗВІЛЬНЕНА від німців.

Україна просто змінила окупанта.

бо не може нести волю раб а совіцькі люди були рабами хоча і думали що в межах концтабору у них вільне та щасливе життя.
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28.10.2022 00:39 Відповісти
можна подивитися де Порошенко був совкодрочером, як Зе?
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28.10.2022 00:54 Відповісти
Можете пошукати в уряді Азарова.
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28.10.2022 01:36 Відповісти
порошенко поклав квіти на могилу невідомого солдата.

ґуґліть - він таку *уйню робив щороку коли президентом був.
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28.10.2022 01:46 Відповісти
це зовсім різні речі, і різні України. Він займався державотворенням Украни, справами, але був вимушений рахуватися з совковим мисленням українців, якому, все ж програв на виборах 2019р. Зараз всі маски скинуто і українці можуть зазернути правді в очі, на своє рабське минули, зробити висновки. А що робить пан ЗЕ росповідаючі, що червоні московити не окуповували Україну і не нищили міліони?
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28.10.2022 02:12 Відповісти
"Він займався державотворенням Украни, справами, але був вимушений рахуватися з совковим мисленням українців" ... і тому клав квіточки на могилку нєізвеснава салдата. Це епічно А чого ж ви цю саму парадигму виправдання не застосовуєте до чинного? Може він теж до 24-го "був вимушений рахуватись з совковим мисленням українців" і хотів увідєть мір в глазах брацкава народа?
А де ЗЕ розповідає, що червоні московити не окуповували Україну?
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28.10.2022 02:23 Відповісти
Пан ЗЕ не тільки рахується, з совковим мисленням, але й розвиває його і є його носієм. Приклади "Какая разница, я никому ничего не должен, не лох, украдут амерекаци анализы, празновать 9мая". В цьому вся різниця. І навідь зараз він не розуміє, що, сьогодні Донецьк, точно так само окупований, як і вся Україна в 1944р.
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28.10.2022 02:32 Відповісти
Ти ба! А я все думав, що "він був вимушений рахуватися з совковим мисленням українців". Лол. Прошу Вас, налаштуйте в браузері перевірку орфографії, бо між "какая разніца, я нє лох" і незнанням власної мови не така вже і бальшая разніца.
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28.10.2022 02:55 Відповісти
виж розумний, знаєте, коли не має оргументів, переходять на особисте. Совок це ви.
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28.10.2022 03:00 Відповісти
Пані, я не переходив на особисте. Я Вам дав лише пораду, яка суттєво покращить сприйняття Ваших текстів опонентами, а отже, тільки поліпшить якість комунікації та сприятиме порозумінню. Що з цією порадою робити, вирішувати лише Вам. Я в "совку" народився, тому, частково так. Середовище з нас робить тих, ким ми є. Але я над цим працюю і раджу Вам.
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28.10.2022 03:22 Відповісти
Погоджуюсь, дякую за пораду.
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28.10.2022 03:25 Відповісти
Пан зе рахується з мисленням? Ви це перекладачем типу "бавовна" перекладали?
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28.10.2022 20:27 Відповісти
рахується з совковим мисленням українців, що вас бентежить? Як там у Польщі?
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28.10.2022 22:25 Відповісти
********* - це калька з російської, прямий переклад. Так як хлопок - бавовнв

У Польщі добре, дякую. І погода хороша.
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29.10.2022 11:29 Відповісти
От як би ти не знав де загинув твій дід у Другу світову десь під Дніпром, то на яку могилу ти покладав би квіти біля Дніпра ? Люди ви муйню відрізнити від справжнього дійства не взмозі.
На то і є могили невідомого соладата.
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28.10.2022 23:04 Відповісти
пане, вам самому з себе не смішно, нє?

зеленський кладе квіти армії окупантів це совок а порошенко кладе квіти армії окупантів це державотворення.

не натягуйте сову на глобус.

це два лайнюка що робили однакове лайно.
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28.10.2022 02:48 Відповісти
Я писав про інше. Ви самі щось вигадали, і на це відповіли. Доречі ми ж, вже знаємо про існування ІПСО, так ось, вони всі однакові - типова московська.
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28.10.2022 03:03 Відповісти
в росії в школі вчать що 2+2=4.

по вашому це іпсо бо типово московитське.

по моєму у вас вже шарики за ролики закотилися.

порошенко гальмував розвиток України коли клав квіти на пам'ятник окупантам і зеленський повторив його.

це ОДНАКОВЕ ГІВНО ОДНАКОВИХ ГІВНЮКІВ.
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28.10.2022 04:02 Відповісти
не погоджуюсь. Якщо б ви хотіли, чи могли, дивитися на на це, у контексту розвитку України, ви би знали, що різниця величезна. Як приклад, казати публічно, що москва нам друг 10р назад і зараз, зовсім інша ситуація, чи не так? Я особисто вважаю, що москва ніколи не була другом для українців, якщо що.
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28.10.2022 04:28 Відповісти
і 10 років тому і зараз були і є адекватні люди, які зло називали злом.

зеленським і порошенкам треба заробляти бабло кооперуючись зі злом тому вони не помічають його і не помічали б поки зло не скинуло маску.

саме тому порошенко понаприймав хабарників на роботу суддями а зеленський їх не чіпає бо вони цілком влаштовують порошенка і зеленського.

я вам торочу про те, що якщо людина має принципи то вона вже давно знає що росія то зло а якщо прізвище тієї людини порошенко чи зеленський то їй насрать що росія убиває українців, їй важливо чи заважатиме це обиратися на президента.

якщо заважатиме то буде виступати проти.

отже якщо покладання квітів на пам'ятник окупантам порошенку не заважало стати президентом то йому було насрать на таких як я кого вкурвлювало що він своїми квітами фактично допомогає ворогу.
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28.10.2022 04:50 Відповісти
так і ви клали квіти до пам'ятника окупантам
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29.10.2022 09:24 Відповісти
Ти прикдаєшся чи як? Більщість загинувших вояків в Другу Світову в Україні є Українцями.
Лайнюк у цій ситуації ти, бо як що ти з України, то повинен мати діда який загинув у Другій Світовій.
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28.10.2022 23:06 Відповісти
по перше.

не тикайте мені, я з вами ваших свиней не пас а ви зі мною в одному наметі не мерзли.

по друге.

українці воювали в лавах червоної армії і в лавах вермахту.

чому президент не покладає квіти на могили українців, що воювали в вермахті, то ж теж українці?

.

якщо у вас кеби не вистачає розбиратися у геополітиці то просіть допомоги тих, хто розбирається а не виставляйте свою тупість на люди.

ПАМ'ЯТНИКИ ОКУПАНТАМ ЦЕ ПАМ'ЯТНИКИ ОКУПАНТАМ І НЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ З ЯКОГО УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ ЇХ НАБИРАЛА В ОКУПАЦІЙНУ АРМІЮ.
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28.10.2022 23:15 Відповісти
Тобі кеби не вистачає не плутати могилу невідомого соладта з політикою.
Ти хоч з України геополітик обіжений. Лягай спати школота.
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28.10.2022 23:28 Відповісти
Моїх два діди служили в червоній армії.
Вони українці. Тобто окупанти ?
За Україну проти нацизму воювали українці. Їм і клали квіти.
Інша справа що кацапи привласнили перемогу собі, тому ці пам'ятники почали асоціювати з ними.
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29.10.2022 09:26 Відповісти
А ти сам за кого голосував?
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29.10.2022 09:20 Відповісти
Та ясно - або не ходив на вибори або за зелень галку ставив.
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29.10.2022 09:27 Відповісти
Це та сама меншовартісна херня.
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28.10.2022 03:08 Відповісти
То б то, мудрий нарід, після розпаду ссср вибирає комуняку кравчука, замість чорновола і їде попереднім совковим шляхом - а винен у цьому Порох. Ахренеть.
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28.10.2022 06:10 Відповісти
Гєпи, допи, труханови, авакяни та інші були при ліваку пороху
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28.10.2022 07:57 Відповісти
це з розряду аби щось ляпнуть на Пороха ?
1. Гепа - мер Харкова, обраний харковчанами, які обрали ЗЕ
2. Допа - депутат, якому надали недоторканність українські виборці, теж обирали опжз і слуг уродових.
3. Труханов - мер Одеси, обраний одеситами, які проголосували за ЗЕ.
4. Авакян -так само блазень коломойського, який допомагав встановити владу ЗЕ, він же знівелював реформу поліції і відробляв посаду фальсифікуючи справи проти патріотів.
Не бачу в чому провина Пороха.
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29.10.2022 09:32 Відповісти
"в 44 році Україна не була ЗВІЛЬНЕНА від німців."
Хіба? А в якому ж тоді році Україна була звільнена від німців?
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28.10.2022 01:42 Відповісти
Ким була звільнена і для кого?
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28.10.2022 02:00 Відповісти
Давайте спершу з'ясуємо чи була звільнена від німців в 44-му. Потім поговоримо про ким і від кого.
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28.10.2022 02:07 Відповісти
ви говорете про тереторії, я говорю про Україну. Не було вільної України в 1944р. Ми ж прагнемо вільної України? До чого аналогії пана ЗЕ тоді?
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28.10.2022 02:15 Відповісти
Ну от Ви там, вище, написали що ідіотичні промови президентів створюють кашу в голові українців. А що самі пишете? В 44-му Україну було звільнено від німців (нацистів). 28 жовтня - День звільнення України від нацистів. Не комуністів. А Ви чомусь пишете - "в 44 році Україна не була ЗВІЛЬНЕНА від німців." Звільнена повністю - не була, а від німців (нацистів) була. Чому ж ні? Не захотіли розібратись, зате швидко кинулись строчити гнівні пости. От саме це і є совковим мисленням.
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28.10.2022 02:41 Відповісти
Під "звільнена повністю" я маю на увазі не території, а звільнення від нацистів і комуняк в цілому.
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28.10.2022 02:47 Відповісти
Мене цікавить суть. Отже нїяких звільнень з 1920р по 1991р для України і з волі українського народу не було, так вас влаштовує? Мушу визнати тільки, що колобарантів, на початку, окупації червоними московитами, було в рази більше, ніж сьогодні, вле для цього були об'єктивні історичні причини.
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28.10.2022 02:51 Відповісти
Добре, давайте про суть. Чи усвідомлюєте Ви, що своїм твердженням про те, що звільнення від нацистів України не було, заперечуєте/знецінюєте боротьбу військ УПА проти нацистів та досягнення ними кінцевої мети?
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28.10.2022 03:07 Відповісти
УПА, без успіху, воювали, в кінцевому рузультаті, з усіма окупантами. Поляками, московитами, німцями. Історично, це має, результати, для вільної України. Це акт боротьби українців за незалежність. Чесно кажучи не розумію зв'язку між російським поглядом на 1944р і боротьбою УПА.
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28.10.2022 03:18 Відповісти
УПА без успіху воювали?! Хохо... Раджу ознайомитись з темою глибше.
Пояснюю зв'язок: кацапи кажуть, що вони звільнили Україну (УРСР) від нациків і всю Європу (хоч насправді пів). Українці кажуть, що звільняли не лише кацапи, а ще й воїни УПА, які УСПІШНО боролися як з одними, так і з іншими. Саме тому ми святкуємо 28 жовтня не звільнення України від всіх окупантів, а звільнення від нацистських окупантів. Це історія. Викидаючи деталі, Ви отримаєте те, що продукує кацапська пропаганда.
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28.10.2022 03:33 Відповісти
добре, я дивлюсь на світ по іншому. Як би ми всі не залежали від поглядів інших, то і не було б сенсу, щось комусь доводити. У нас нема майбутнього без змін поглядів. Просто москва нам більше не дає час на лагідні зміни. Погляди Зеленського, як президента надважливі. Я сьогодні бачу, що Зеленський не встигає, не кажучи про зміни на випередження. Думаю, сенс розмови вже втрачено. Доброї ночі.
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28.10.2022 04:13 Відповісти
Ще спрощу. Забудьте про УПА. Називаючи свято Днем визволення України від нацистських окупантів акцент робиться навмисно саме на нацистських. Це, ніби, тонко натякає, що були ще інші і що визволення повного не було.
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28.10.2022 03:42 Відповісти
Кацапи заявляють просто, Дєнь асвабаждєнія Украіни ат акупантав, забуваючи про себе.
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28.10.2022 03:44 Відповісти
перше.

в реченні УКРАЇНА НЕ БУЛА ЗВІЛЬНЕНА ВІД НІМЦІВ є дві умови а)звільнена б)від німців.

отже, якщо однієї з умов не було дотримано то не було досягнення мети, про яку каже усе речення.

як відомо звільнення не було, була зміна одного окупанта на иншого.

отже і звільнення не було.

а є*анатські свята будуть скасовані як призначені є*анатами що не вміють думать.

.

друге.

УПА програла.

проте залишила гарний спадок, яки нас вирізняє від білорусів.

і коли нам треба було ставати на герць то ми йшли на майдан чи починали нищити джавелінами танки окупанта БО МИ СТОЯЛИ НА ПЛЕЧАХ ИНШИХ.

білоруси на це не здатні бо у них нема на плечі кого стати.

тому білоруський полк калиновського міг виникнути тільки як структура збройних сил УКРАЇНИ де ключове слово УКРАЇНИ а не білолуський.

.

третє.

досить і двох.
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28.10.2022 07:42 Відповісти
В 44 змінилась окупація з німецької на російську.

Придурок щеневтік про це не чув, бо не чув.

Так, мабуть, зрозуміліше.
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28.10.2022 20:31 Відповісти
Придурок Киянин не чув, бо не слухав. Передивись відео. Він говорить про звільнення саме від нацистів. Що це за челедж блд такий? Кожне заходить і своїх комуняк сюди пхає? Ще раз, для тупих, щороку 28 жовтня відзначається день звільнення України від нацистських окупантів.
День звільнення від окупантів комуняцьких можете святкувати 24 серпня.
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28.10.2022 22:13 Відповісти
Сравнил Зе🤢🤢боротня и Гетьмана ‼️Если-бы не Порошенко ЗСУ не существовало поле вашего Кучмы и бандюкович
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28.10.2022 09:22 Відповісти
язиком дітовбивць не розмовляю, пішло в сраку, *уйло кадировське.
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28.10.2022 11:27 Відповісти
Молодець! Дуже сильна промова.
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28.10.2022 00:46 Відповісти
78 років назад Україна була окупована московитами. І тільки колобаранти, цьму раділи, як і зараз, вони це роблять на окупованих московитами тереторіях. Зе як був забитий совок-колобарант, так і залишився.
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28.10.2022 00:52 Відповісти
Як на меншовартісного совкодрочера.
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28.10.2022 03:10 Відповісти
Посміховисько, тупий недолугий неук.
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28.10.2022 00:49 Відповісти
як і більшість українців-тупі, які відмоляються від правди, що у всіх московських державах ми були зрадниками і жертвими , і всі розом раби.
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28.10.2022 00:58 Відповісти
Тобто це ЗЄ зараз вздрочнув на дєдовоївалов, як *****?

Совок з совка не витравити навіть, якщо він став валютником чи проституткою.
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28.10.2022 00:51 Відповісти
Кто-то напомните этому дебилy, шо 78 лет назад один оккупант изгнал другого оккупанта из Украины. И Украина оставалась под оккупацией до 1991 года.
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28.10.2022 00:51 Відповісти
Давай я краще тобі нагадаю, що окрім червоної армії проти нацизму воювала ще українська повстанська.
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28.10.2022 01:39 Відповісти
Как раз мне об этом напоминать не надо, мой дед попал в плен в начале 50-х.
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28.10.2022 01:44 Відповісти
Ну то навіщо ти пишеш, що один окупант вигнав іншого окупанта? В тих місцях, звідки я родом, в кожного другого діди та бабці були репресовані. Одні, чумою коричневою, другі - червоною. Моїм пощастило, та страху було, що по сьогодні про це пошепки розповідали.
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28.10.2022 01:52 Відповісти
ОК, некорректно выразился. Одна оккупация сменилась другой. Так будет верно?
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28.10.2022 01:53 Відповісти
Так. Дякую. Уточню попередній меседж - не по сьогодні, хоча дідо досі живий, дай Бог йому здоров'я. Скоріше до 2000-х. Десь при Ющі вперше почали розповідати в деталях.
Ну і щодо промови президента. Зверни увагу, 28 жовтня - День визволення України від саме нацистських загарбників. Він все вірно сказав. В Другу світову звільнили Україну від нацистів, через 80 років прийшли нові нацисти зі сходу. Не комуняки, хоча то речі тотожні. *****, що промова вивірена та точна. Все решта - бажання доїбатись.
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28.10.2022 02:05 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3376602/golova_minfinu_poperedyv_pro_ryzyky_dlya_derjbyudjetu_na_pochatku_nastupnogo_roku


https://biz.censor.net/news/3376606/verhovnyyi_sud_stav_na_bik_ukrnafty_u_sudoviyi_superechtsi_z_podatkivtsyamy_na_33_milyarda

А СУДЬИ КТО?
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28.10.2022 01:10 Відповісти
Такие же как и Львов и компания.
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28.10.2022 01:33 Відповісти
Міістер відосік задовбав вже.....пабедитель асфальта!
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28.10.2022 01:18 Відповісти
Видосик за видосиком...
Интересно, а хватает ли времени Зеле на управление государством и армией?
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28.10.2022 01:32 Відповісти
Для Зе видосики это все а управление государством он полагаеться на Ермака
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28.10.2022 08:23 Відповісти
Передайте цьому неголеному їпаньку, що ми зараз фактично воюємо з тою самою окупаційною армією, на яку він так екзальтовано подрочив у своїй тупій меншоввртісній совковій промові.
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28.10.2022 02:59 Відповісти
Де саме він екзальтовано подрочив? Час?
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28.10.2022 04:25 Відповісти
Там, де назвав радянську окупацію подвигами своїх дідусів.
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28.10.2022 14:28 Відповісти
Іщьо щатєльнєє *********** довкола величнішого совкодрочєра і шашличніка девятимайського, асвабадітєля не то від рашистів чи фашистів, акакаяразніца. Нє?
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28.10.2022 03:13 Відповісти
Хм..... Дивно.. А депортація татар в Криму 1944 року - це як?
PS. Хто йому пише ці недолугі тексти?
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28.10.2022 05:04 Відповісти
Стаття у https://www.newyorker.com/magazine/2022/10/24/inside-the-us-effort-to-arm-ukraine The New Yorker 24-Oct-2022

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28.10.2022 05:28 Відповісти
Вспомнилось название. Оченьстарый фильм. Назывался «Борец и клоун»
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28.10.2022 05:35 Відповісти
Спершу "розміновувач- миротворець",а тепер-"хероїчний-визволитель".
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28.10.2022 05:57 Відповісти
Мені цікаво чому ЗеК робить промови одноосібно? Вийди до народу, послухай запитання, оцінки, поради...
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28.10.2022 08:17 Відповісти
Потому что Зе боиться вопросов от народа
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28.10.2022 08:26 Відповісти
Каких "подвигов дедушек". Которые изнасиловали пол-Европы?
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28.10.2022 09:34 Відповісти
Будь прокляте циркове чмо навіки.
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28.10.2022 14:42 Відповісти
Порівняєш наприкінці президентства. Зараз - це маніпуляції, як і все, що ти викладаєш.
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28.10.2022 16:25 Відповісти
Ти прикидаєшся чи такий по життю.
Порівняй жертв Чікатіло в середині його "карєри" з жертвами в кінці його карєри.
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28.10.2022 18:50 Відповісти
Якщо вже почав порівнювати, то враховуй силу, яка була задіяна. Кілька тисяч росіян у 2014 році та кілька сотен тисяч у 2022 році. Чи будеш далі прикидатись, що такий по життю?
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28.10.2022 19:45 Відповісти
Я знаю яка сила була задіяна - кончена Зе сила яка розмінувала Чонгар, затопила Сагайдачний,
за день до вторгнення якогось хера заслала до Маріуполя війська, дала наказ до 21 лютого відвести всі війська від кордонів і Харкова, до цього ще 3 роки для армії ні хера не закуповувати окрім капусти, для тебе це новина наскільки я бачу.
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28.10.2022 22:20 Відповісти
Згадай краще як ти вбив Ярослава Журавля, а потмі патякай на теми війни
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28.10.2022 17:41 Відповісти
Це він сам збив бпла? Пианином, чи роялєм? Чи отим чим грає на клавишах. Стрелок, пилять.
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28.10.2022 18:32 Відповісти
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28.10.2022 21:35 Відповісти
Гарант дуркує, роздає медалі,
Тим, з ким на сцені дуркував разом,
Хто від війни сховався якнайдалі,
І в той же час ні слова про «Азов»…

Всі дружбани «заслужені», «народні»,
Набрались слуги звань і нагород!
Для них не діють заборони жодні,
На це все мовчки дивиться народ.

Про це, якби, гутарить не на часі,
Базар про це буде після війни…
Постануть слуги в іншій іпостасі -
Вони герої! Винні не вони!

29. 08. 2022 р.
ID: 958019

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29.10.2022 21:54 Відповісти
 
 