Результатом нашої боротьби неодмінно стає визволення України, як і 78 років тому, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 246 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Зло завжди починає однаково. Загарбники називають себе визволителями. Вторгнення своєї армії – самозахистом. Як і 80 років тому, український народ стає на оборону рідної землі. І ворожий план бліцкригу стає провалом.
Зло завжди діє однаково. Вбиває цивільне населення, запевняючи, що б’є лише по військових об’єктах. Влаштовує блокади й фільтраційні табори. І Сирець стає Оленівкою. Знищує міста й села. І Корюківка стає Бучею. Але рано чи пізно про воєнні злочини стає відомо. Реакція світу стає болючою. Політика умиротворення стає жорсткою протидією.
Зло завжди закінчує однаково. Окупант стає капітулянтом. Загарбник – утікачем. Військові злочинці стають підсудними, агресія – вироком. Руйнування стають репараціями. Ворожа техніка стає музейними експонатами. Подвиги дідусів стають перемогами онуків. Визволення України від нацистів у 247 день нашої боротьби стає символом: результатом нашої боротьби неодмінно стає визволення нашої України!
Так чи інакше, але наша земля завжди стає вільною. Спротив стає гордістю. Боротьба стає перемогою. А Україна стає єдиною!", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Пояснюємо, що не так із цією датою👇
🔻 По-перше, вона неточна.
Останні бої з нацистськими окупантами на території ******** України завершилися майже на місяць пізніше. 28 жовтня 1944 року радянські війська лише розпочали бої за місто Чоп. Боротьба на цій ділянці тривала до 25-26 листопада - саме тоді нацистські окупанти залишили територію України в її ******** кордонах. Але оскільки Закарпаття увійшло до складу УРСР, згідно з міждержавним договором, влітку 1945 року, в Радянському Союзі склалася традиція відзначати дату «визволення» України раніше.
🔻 По-друге і важливіше, що насправді вигнання нацистів не стало для України остаточним визволенням.
Українські землі залишалися під владою радянського тоталітарного режиму ще майже пів століття. Це супроводжувалося масовими злочинами - репресіями та депортаціями, зокрема сотень тисяч українців і поляків. З очищеного від німців Криму ще в 1944 році московський режим депортував місцевих греків, болгар, вірмен та цілий кримськотатарський народ.
У 1946-1947 роках внаслідок штучного масового голоду загинуло до мільйона мешканців України.
Задля придушення національно-визвольного руху на заході України були вбиті, ув'язнені, депортовані сотні тисяч людей. Зокрема, про операцію «Запад».
Утисків прав і переслідувань зазнали особи, які перебували на окупованій території, остарбайтери, полонені червоноармійці.
Тож вигнання нацистських поневолювачів не принесло Україні справжньої свободи.
🔻 По-третє, називати нацистських окупантів фашистами - це підхід, властивий радянській та ******** російській пропаганді. Саме радянська пропаганда почала використовувати назву «фашисти» на позначення усіх супротивників і до початку, і після Другої світової війни. Тоді як щодо Німеччини періоду правління Адольфа Гітлера коректно вживати термін «нацизм» чи «націонал-соціалізм».
Міф про визволення України також спростовує ролик (https://youtu.be/BlHnmIt8flo) із серії #ВійнаіМіф.
Джерело: видання Українського інституту національної пам'яті «Війна і міф. Невідома Друга світова».
в 44 році Україна не була ЗВІЛЬНЕНА від німців.
Україна просто змінила окупанта.
бо не може нести волю раб а совіцькі люди були рабами хоча і думали що в межах концтабору у них вільне та щасливе життя.
ґуґліть - він таку *уйню робив щороку коли президентом був.
А де ЗЕ розповідає, що червоні московити не окуповували Україну?
У Польщі добре, дякую. І погода хороша.
На то і є могили невідомого соладата.
зеленський кладе квіти армії окупантів це совок а порошенко кладе квіти армії окупантів це державотворення.
не натягуйте сову на глобус.
це два лайнюка що робили однакове лайно.
по вашому це іпсо бо типово московитське.
по моєму у вас вже шарики за ролики закотилися.
порошенко гальмував розвиток України коли клав квіти на пам'ятник окупантам і зеленський повторив його.
це ОДНАКОВЕ ГІВНО ОДНАКОВИХ ГІВНЮКІВ.
зеленським і порошенкам треба заробляти бабло кооперуючись зі злом тому вони не помічають його і не помічали б поки зло не скинуло маску.
саме тому порошенко понаприймав хабарників на роботу суддями а зеленський їх не чіпає бо вони цілком влаштовують порошенка і зеленського.
я вам торочу про те, що якщо людина має принципи то вона вже давно знає що росія то зло а якщо прізвище тієї людини порошенко чи зеленський то їй насрать що росія убиває українців, їй важливо чи заважатиме це обиратися на президента.
якщо заважатиме то буде виступати проти.
отже якщо покладання квітів на пам'ятник окупантам порошенку не заважало стати президентом то йому було насрать на таких як я кого вкурвлювало що він своїми квітами фактично допомогає ворогу.
Лайнюк у цій ситуації ти, бо як що ти з України, то повинен мати діда який загинув у Другій Світовій.
не тикайте мені, я з вами ваших свиней не пас а ви зі мною в одному наметі не мерзли.
по друге.
українці воювали в лавах червоної армії і в лавах вермахту.
чому президент не покладає квіти на могили українців, що воювали в вермахті, то ж теж українці?
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якщо у вас кеби не вистачає розбиратися у геополітиці то просіть допомоги тих, хто розбирається а не виставляйте свою тупість на люди.
ПАМ'ЯТНИКИ ОКУПАНТАМ ЦЕ ПАМ'ЯТНИКИ ОКУПАНТАМ І НЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ З ЯКОГО УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ ЇХ НАБИРАЛА В ОКУПАЦІЙНУ АРМІЮ.
Ти хоч з України геополітик обіжений. Лягай спати школота.
Вони українці. Тобто окупанти ?
За Україну проти нацизму воювали українці. Їм і клали квіти.
Інша справа що кацапи привласнили перемогу собі, тому ці пам'ятники почали асоціювати з ними.
1. Гепа - мер Харкова, обраний харковчанами, які обрали ЗЕ
2. Допа - депутат, якому надали недоторканність українські виборці, теж обирали опжз і слуг уродових.
3. Труханов - мер Одеси, обраний одеситами, які проголосували за ЗЕ.
4. Авакян -так само блазень коломойського, який допомагав встановити владу ЗЕ, він же знівелював реформу поліції і відробляв посаду фальсифікуючи справи проти патріотів.
Не бачу в чому провина Пороха.
Хіба? А в якому ж тоді році Україна була звільнена від німців?
Пояснюю зв'язок: кацапи кажуть, що вони звільнили Україну (УРСР) від нациків і всю Європу (хоч насправді пів). Українці кажуть, що звільняли не лише кацапи, а ще й воїни УПА, які УСПІШНО боролися як з одними, так і з іншими. Саме тому ми святкуємо 28 жовтня не звільнення України від всіх окупантів, а звільнення від нацистських окупантів. Це історія. Викидаючи деталі, Ви отримаєте те, що продукує кацапська пропаганда.
в реченні УКРАЇНА НЕ БУЛА ЗВІЛЬНЕНА ВІД НІМЦІВ є дві умови а)звільнена б)від німців.
отже, якщо однієї з умов не було дотримано то не було досягнення мети, про яку каже усе речення.
як відомо звільнення не було, була зміна одного окупанта на иншого.
отже і звільнення не було.
а є*анатські свята будуть скасовані як призначені є*анатами що не вміють думать.
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друге.
УПА програла.
проте залишила гарний спадок, яки нас вирізняє від білорусів.
і коли нам треба було ставати на герць то ми йшли на майдан чи починали нищити джавелінами танки окупанта БО МИ СТОЯЛИ НА ПЛЕЧАХ ИНШИХ.
білоруси на це не здатні бо у них нема на плечі кого стати.
тому білоруський полк калиновського міг виникнути тільки як структура збройних сил УКРАЇНИ де ключове слово УКРАЇНИ а не білолуський.
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третє.
досить і двох.
Придурок щеневтік про це не чув, бо не чув.
Так, мабуть, зрозуміліше.
День звільнення від окупантів комуняцьких можете святкувати 24 серпня.
Совок з совка не витравити навіть, якщо він став валютником чи проституткою.
Ну і щодо промови президента. Зверни увагу, 28 жовтня - День визволення України від саме нацистських загарбників. Він все вірно сказав. В Другу світову звільнили Україну від нацистів, через 80 років прийшли нові нацисти зі сходу. Не комуняки, хоча то речі тотожні. *****, що промова вивірена та точна. Все решта - бажання доїбатись.
https://biz.censor.net/news/3376606/verhovnyyi_sud_stav_na_bik_ukrnafty_u_sudoviyi_superechtsi_z_podatkivtsyamy_na_33_milyarda
А СУДЬИ КТО?
Интересно, а хватает ли времени Зеле на управление государством и армией?
PS. Хто йому пише ці недолугі тексти?
Порівняй жертв Чікатіло в середині його "карєри" з жертвами в кінці його карєри.
за день до вторгнення якогось хера заслала до Маріуполя війська, дала наказ до 21 лютого відвести всі війська від кордонів і Харкова, до цього ще 3 роки для армії ні хера не закуповувати окрім капусти, для тебе це новина наскільки я бачу.
Тим, з ким на сцені дуркував разом,
Хто від війни сховався якнайдалі,
І в той же час ні слова про «Азов»…
Всі дружбани «заслужені», «народні»,
Набрались слуги звань і нагород!
Для них не діють заборони жодні,
На це все мовчки дивиться народ.
Про це, якби, гутарить не на часі,
Базар про це буде після війни…
Постануть слуги в іншій іпостасі -
Вони герої! Винні не вони!
29. 08. 2022 р.
ID: 958019