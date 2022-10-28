Під завалами зруйнованого у вересні будинку у Святогірську знайшли тіло загиблої жінки. ФОТО

27 жовтня рятувальники Слов’янського гарнізону проводили роботи з розбору завалу частково зруйнованого внаслідок обстрілу, п’ятиповерхового житлового будинку в місті Святогірськ Краматорського району. Обстріл відбувся орієнтовно 25 вересня 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

"В обід на місці розбору завалу було знайдено тіло жінки (анкетні дані встановлюються). Всього з початку робіт виявлено тіло 1 загиблої особи", - йдеться в повідомленні.

28 жовтня рятувальники продовжили роботи з розборів завалу зруйнованого внаслідок обстрілу приватного житлового будинку. Під завалом, за попередньою інформацією, знаходиться тіло однієї загиблої особи.

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