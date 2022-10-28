УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11909 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
2 449 3

Під завалами зруйнованого у вересні будинку у Святогірську знайшли тіло загиблої жінки. ФОТО

27 жовтня рятувальники Слов’янського гарнізону проводили роботи з розбору завалу частково зруйнованого внаслідок обстрілу, п’ятиповерхового житлового будинку в місті Святогірськ Краматорського району. Обстріл відбувся орієнтовно 25 вересня 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Головного управління ДСНС України у Донецькій області

"В обід на місці розбору завалу було знайдено тіло жінки (анкетні дані встановлюються). Всього з початку робіт виявлено тіло 1 загиблої особи", - йдеться в повідомленні. 

28 жовтня рятувальники продовжили роботи з розборів завалу зруйнованого внаслідок обстрілу приватного житлового будинку. Під завалом, за попередньою інформацією, знаходиться тіло однієї загиблої особи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пожежу, спричинену нічними обстрілами об’єктів інфраструктури Київщини, ліквідовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Під завалами зруйнованого у вересні будинку у Святогірську знайшли тіло загиблої жінки 01
Під завалами зруйнованого у вересні будинку у Святогірську знайшли тіло загиблої жінки 02

Під завалами зруйнованого у вересні будинку у Святогірську знайшли тіло загиблої жінки 03

Автор: 

обстріл (28657) смерть (6757) Донецька область (8558) ДСНС (5121)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на жаль, максимум 25% - що це була проукраїнська жінка.. це особливо болить, бо урОдженець цього краю..і ВСЕ вже втратив у цьому краю і нічого ТАМ вже не тримає, хіба що окрім могил....
показати весь коментар
28.10.2022 13:11 Відповісти
В такому близькому сусідстві до логова кацапських козлобородих, і проукраїнська? Бери не більше 5%.
показати весь коментар
28.10.2022 13:27 Відповісти
А сколько же ещё когда нибудь выяснится? Долго будем выхаркивать мы эту войну.
показати весь коментар
28.10.2022 15:28 Відповісти
 
 