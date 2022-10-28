УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11909 відвідувачів онлайн
Новини Відео
18 178 94

Заступник глави ОП Тимошенко їздить на Chevrolet, який передали як гуманітарну допомогу, - Bihus.Info. ВIДЕО

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко використовує в якості службового автомобіль, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Позашляховик Chevrolet Tahoe журналісти зауважили на відео з поїздок по регіонах, які Тимошенко викладає в соцмережах. Воно почало з’являтися в кадрах із Тимошенко навесні. Саме тоді американська компанія General Motors відповіла на заклик української влади і передала Міністерству інфраструктури України 50 нових Chevrolet Tahoe, які мали б використовуватися для гуманітарних цілей та вивозити людей з зони бойових дій.

В подальшому ці автомобілі були розподілені між різними установами. Щонайменше один позашляховик опинився в користуванні Державного управління справами, яке, в свою чергу, опікується Офісом Президента України. Так Chevrolet Tahoe, який мав би використовуватися для гуманітарних цілей, став службовим автомобілем Кирила Тимошенка.

Дивіться: Син голови Красноградської РДА мажор Войтенко запевняє, що на "Майбаху" їздив у Монако за гуманітаркою. ФОТО

"Дивіться, я дійсно їжджу на Шевроле Тахо, це автомобіль Державного управління справами, це не моя особиста автівка чи ще когось. Це на балансі держави, Державного управління справами, яке забезпечує автівками і Офіс Президента," - прокоментував Тимошенко у розмові з Bihus.Info.

За його словами, більше ніж 100 автомобілів, які вже перебувають на балансі автобази ДУС, серед яких і кількарічні Toyota Camry та Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter, недостатньо, тож передане General Motors авто було їм потрібне.

"На ньому вже наїздили близько 40 000 кілометрів, їжджу разом зі співробітниками Офісу, регіонального департаменту, тому що ми намагаємося якомога швидше їхати на деокуповані території, щоб проконтролювати що там відбувається," – заявив Тимошенко.

Також читайте: Адвоката, який продавав передані для армії автомобілі, викрито на Буковині

Проблеми в тому, що авто, яке Україна просила в General Motors для одних цілей, використовується зовсім для інших на фоні суттєвого дефіциту транспортних засобів у військових, Тимошенко, за його ж словами, не бачить.

"Ці Шевроле Тахо неброньовані, тому я не бачу сенсу в тому, щоб їх передавати саме на фронт, це трохи інша автівка," – заявив заступник керівника Офісу Президента.

Автор: 

авто (6185) гуманітарна допомога (994) Бігус Денис (197) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2025)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+58
мародеры, с.ка. конченые
показати весь коментар
28.10.2022 12:52
+45
Чомусь я не здивований.
Там ще днями Литва нові броньовані Тойоти підігнала, то скоро пересяде на нову тачанку.
Слідкуйте за руками...
показати весь коментар
28.10.2022 12:53
+36
За його словами, більше 100 автомобілів, які вже перебувають на балансі автобази ДУС, серед яких і кількарічні Toyota Camry та Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter, недостатньо, тож передане General Motors авто було їм потрібне.

А НА ЖИГУЛЯХ ИЛИ СЛАВУТЕ НЕХОЧЕШЬ ПОКАТАТЬСЯ ******* ТИМОШОНКА?
показати весь коментар
28.10.2022 12:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зробити йому небо в сіточку.

Скільки можна вже.
показати весь коментар
28.10.2022 12:51 Відповісти
"Зробити", - це інфінітив, - дієслово в неозначеній формі,- означає дію невизначену в часі, та не вказує на виконавця діїї🤔 Хто конкретно має оте "зробити" і коли🧐 Ваші пропозиції, щодо часу та виконавців з організації отого "неба в сіточку", конкретизуйте, будь-ласка, а так це пусте зтрушування повітря
показати весь коментар
28.10.2022 12:59 Відповісти
Зараз час такий що оте може зробити багато хто. Починаючи із самої влади, партнерів, опозиції та закінчуючи самим озлобленим народом.
показати весь коментар
28.10.2022 13:02 Відповісти
"Багато хто", кажете... хто зна 🤔
показати весь коментар
28.10.2022 13:05 Відповісти
saniolli

Кирило Тимошенко привласнив позашляховик, який General Motors передали Україні для гуманітарних цілей. Тобто Офіс Президента не лише не допомагає - він ******* у фронта. У людей ******* гуманітарку, у військових - позашляховики. ОПУ наживається на війні.
показати весь коментар
28.10.2022 13:32 Відповісти
хтось від зелупи очікуав іншого??
показати весь коментар
28.10.2022 13:46 Відповісти
більше того ці зализані гидотно-вичурні ненажерливо-бридкі вилупки вважають, що вони так багацько працюють на державу замість себе дорогеньких що якщо вони трішечки щось потягнуть з держави держава не помітить ба навіть більше, вона і не повинна цього помічати адже люди реально працюють, да.... . подібні зауваження з боку суспільства вони можуть прийняти навіть за образу і недооцінку їх "титанічних" заслуг і поки зеленський при владі, між іншим, він мислить точно так як і вони він так давно не відпочивав з сімєю на лагідному пісочку в теплих краях і змушений "титанічно" відосити, себто працювати 24\7 на когось там, в даному випадку на державу, мусимо цих "трудяг" терпіти до кінця війни, а там вже розберемось.
показати весь коментар
28.10.2022 14:35 Відповісти
ЗЕДЕРМАЧЬЕ и ВАШЕ ОП - оборотни МРАЗИ , хуже Путлера "Сиротки " ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ВАГОНАМИ , КОНТЕЙНЕРАМИ ТЫРИТЕ, ПРОДАЁТЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ УБИЙСТВА НАРОДА ,доверившего Вам свою судьбу‼️Говорите одно , а сами схемы и договорняки с оккупантами проворачиваете -НЕЛЮДИ 🤑🤑🤑🤑
показати весь коментар
28.10.2022 13:49 Відповісти
Рсстрелять к херам собачьим...
показати весь коментар
28.10.2022 14:02 Відповісти
Ну с этим Шевроле понятно, а кому из жОП, остальные 49 шевролетов уже принадлежат?..
показати весь коментар
28.10.2022 14:04 Відповісти
Кирило Тимошенко - еще один карлик, присосавшийся к Украине. Обратите внимание, бородка как у его шефа, пытается гундосить, как шеф, любит снимать видосики как он. Явно занимается добычей бабла. В его деятельности ничего другого нет, одни понты. 73%, довольны своим выбором?
показати весь коментар
28.10.2022 15:24 Відповісти
мародеры, с.ка. конченые
показати весь коментар
28.10.2022 12:52 Відповісти
це кцпський наратив.
на фронт йдуть не вмирати, а вбивати ворогів. доб'ємо кцпів - візьмемось за малоросійських мародерів. а ти можеш далі нити та підмахувати кцпський пропаганді. Майбутнє України буде таким, яким ми його зробимо.
показати весь коментар
28.10.2022 13:07 Відповісти
Боюсь ты не прав. Одни уже зробили це майбутне, которое сейчас. Зрабили разам. Зрабили в 2019м. И кто им помешает зрабить это после победы?
показати весь коментар
28.10.2022 13:18 Відповісти
Nu dlia ZEbilov netu budushcheva , tut vi pravi .
показати весь коментар
28.10.2022 13:10 Відповісти
Чого? В них майбутнє вже...(
показати весь коментар
28.10.2022 13:12 Відповісти
у самурая украинцев нет цели - иначе за 30 лет уже все кто должен висели бы и сидели бы в местах им предназначенных (логикой), ввп рос, все шло бы в правильном направлении и т.д. и т.п. - есть только путь. причем, благодаря сверхусилиям Хйла - кажется путь однозначный, но пока еще очень либеральный. хотя и усилия еще не закончены.
показати весь коментар
28.10.2022 13:25 Відповісти
Чомусь я не здивований.
Там ще днями Литва нові броньовані Тойоти підігнала, то скоро пересяде на нову тачанку.
Слідкуйте за руками...
показати весь коментар
28.10.2022 12:53 Відповісти
Вот вам еще "подарки" от сук урода в ленту

​​🏛️Над премьером Денисом Шмыгалем дружно посмеялись когда он сказал что без западной помощи украинцы рискуют остаться без зарплат и пенсий. А напрасно. Нам вот не о пенсиях известно, а о том, что в ряде боевых бригад ВСУ личный состав предупредили о возможных задержках с выплатами зарплат и попросили отнестись с пониманием. Официальная версия, из-за обстрелов пострадали финансовые управления бригад. Наши источники сообщают, что все банальнее. В казне просто нет денег.

Сбываются наши прогнозы. Взявшись платить солдатам на передовой по 100 тысяч в месяц, Офис президента даже мысли не допускал что война может продлиться больше полугода. Теперь зарплаты военным легли на бюджет неподъемным бременем. Не платить солдатам не выйдет, это сразу похоронит рейтинг власти. Включить печатный станок, значит так же закопать рейтинг. А союзники с финансовой помощью не спешат. Союзники советуют искать внутренние резервы.

Мы опускаем внутренние резервы в виде денег испаряющихся на таможне и продолжающихся махинаций вокруг "Большого строительства". Есть проблема намного более серьезная. Украинский бизнес сейчас массово уклоняется от уплаты налогов.

В ход идет все, все возможные схемы уклонения от налогов. Бизнес просто не желает платить. За крупным бизнесом не отстают предприниматели-ФЛП, которым единый социальный платеж разрешили не платить, и которые просто подают в налоговую декларации на нулевые суммы. А процент от нуля, как известно, равняется нулю.

При чем, эти же предприниматели жертвуют десятки тысяч долларов волонтерам на поддержку армии. В чем дело?

Дело в том, что бизнес просто ненавидит главного "экономиста" правящей партии, главу комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева. "Азарчик" (с намеком на схожесть Гетманцева в методах на премьера Азарова) это еще не самое обидное прозвище Гетманцева. Кстати, симпатии к Азарову Гетманцев не раз высказывал вслух.
Пока правила для бизнеса пишет Гетманцев, бизнес убежден, сколько не заплати в бюджет - украдут. А раз так, лучше отдать деньги волонтерам, там они точно дойдут по назначению.

Чтобы сбить негативный фон, создаваемый Гетманцевым, еще в 2021 г. заместителем Ермака по экономическим вопросам был назначен Ростислав Шурма. Подавали его тогда как либерала. Реальность же такова, что иначе как "вором" в среде бизнеса Шурму никто не называет. Ему не верят.

Результат, бизнес налоги платить не желает. И этот вопрос становится все более острым. Бизнес нужно сломать через колено, либо как-то с ним договориться. Гетманцев и Шурма требуют как раз "через колено". Однако даже Ермак понимает, учитывая что бизнес это донор практически всех волонтеров, попытки ломать через колено закончатся массовым недовольством и, возможно, бунтом. На радость оппозиции.

Ситуация требует замены Гетманцева и Шурмы на личностей более приемлемых для бизнеса. Проблема в том, что таких кадров Ермак не имеет. Менять не на кого.

А денег нет.
показати весь коментар
28.10.2022 13:23 Відповісти
Може це двіиник .
показати весь коментар
28.10.2022 12:53 Відповісти
Нет. Он просто "тихонечко в лес уйдёт".
показати весь коментар
28.10.2022 12:56 Відповісти
ПАДЛО. ЗДОХНИ.
показати весь коментар
28.10.2022 12:55 Відповісти
Как говорит боневтик - какая разница
показати весь коментар
28.10.2022 12:55 Відповісти
Как думаете после победы Украины они покаятся и перестанут красть? Я думаю нет.
показати весь коментар
28.10.2022 12:55 Відповісти
С такой аморальной,наглой гнилью у власти победы может и не быть...
показати весь коментар
28.10.2022 13:00 Відповісти
За такое честно говоря уже морду надо бить. Немножко зае...али своими мутками-шмутками, пока народ донатиками на войну собирается
показати весь коментар
28.10.2022 12:55 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2022 12:56 Відповісти
За його словами, більше 100 автомобілів, які вже перебувають на балансі автобази ДУС, серед яких і кількарічні Toyota Camry та Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter, недостатньо, тож передане General Motors авто було їм потрібне.

А НА ЖИГУЛЯХ ИЛИ СЛАВУТЕ НЕХОЧЕШЬ ПОКАТАТЬСЯ ******* ТИМОШОНКА?
показати весь коментар
28.10.2022 12:57 Відповісти
Люстрацій, привладним гнидам, з піснями та сміттєвими баками уже небуде!
Тільки, виключно, через екологічно чисті ДЕРЕВА!!
Слава Захисникам України !!!
Смерть рашистам ***** та їх гнидам, що наживаються на горі і стражданні Українців!!
‼️🇺🇦⚔️❤️✌️👏👍✊🇺🇦🇩🇪🇫🇮🇸🇪🇪🇪🇬🇧🇨🇿🇳🇴🇮🇩🇺🇸🇦🇿🇹🇷🇪🇺🇱🇹🇯🇵🇨🇦😡😡😡‼️‼️
показати весь коментар
28.10.2022 12:57 Відповісти
👍👍👍👍🇮🇩🇮🇩 і Монако теж зі своім батальйоном!!!! чи малась на увазі Індонезія???? 🤔🤔
показати весь коментар
28.10.2022 14:13 Відповісти
Зебілоїди, то шо там про баригу чутно? Що там з марадьорамі, про бізнес на крові, і просто пєрєстать стрєлять? Д.Б.!
показати весь коментар
28.10.2022 12:57 Відповісти
Так тимошонка і використовує позашляховик в гуманітарних цілях. Он скільки гуманітарки вже розпиляли, а яка райдужна перспектива ще відкривається! Не дарма мера Чернігова і інших міст на зустрічі за кордон з іноземними інвесторами не випускають. Як і раніше у владі бариги, зрадники та корупціонери.
показати весь коментар
28.10.2022 12:58 Відповісти
Гумки на всіх все одно не вистачить... Тай навіщо якійсь бабці Ленд Крузер??? А якщо тобі колесо а мені крило а комусь кермо - то також маячня. А так хоч одна людина нормально поживе.
показати весь коментар
28.10.2022 13:02 Відповісти
Та да, в Сумській області у якості "західної гуманітарки" пенсіонерам почали видавати лише рис та звичайний горох.

Дивно, звідки в них горох, якщо у якості їжі для людей його використовують лише на пострадянському просторі.

І де поділись м'ясні та рибні консерви, які пенсіонерам давали у перші місяці, ХЗ...
показати весь коментар
28.10.2022 13:09 Відповісти
Це вже «баригі на крові», чи ще нє?
показати весь коментар
28.10.2022 12:58 Відповісти
це простий парінь з народу прохання не плутати із проклятим барігою
показати весь коментар
28.10.2022 13:03 Відповісти
у цих чортів сумління за визначенням немає
показати весь коментар
28.10.2022 13:00 Відповісти
Українці! Ось такі корумповані мерзоти і руйнують імідж України за кордоном! Що думають звичайні люди у тій самій Франції, коли обслуговують українських багатіїв в отелях, гаражах, ресторанах і.т.д.!? Вони думають, що «ось на що ідуть наші податки»!!! Те саме думають українці по цілому світі, коли збирають кошти і речі на допомогу своїм рідним українцям - «а куди попадуть мої гроші?», «кому попаде набір інструментів?» і.т.д. Керівництво України просто повинно негайно прийняти якісь міри із розкраданням гуманітарної допомоги! Не випускайте хоча б ваших чиновників на південь Франції! Там також є наші прості люди, котрі виїхали в 90-х і щиро стараються допомогти але коли бачать дорогі авта з українськими номерами, готелі, в яких зупиняються ваші звичайні чиновники-їх просто це курвить!!!!
показати весь коментар
28.10.2022 13:00 Відповісти
Ти мабудь тількі недавно знайшов сайт з новинами в інтернеті. Гуманітарну допомогу і розкрадають люди з керівництва, про що і йдеться мова у цій статті.
показати весь коментар
28.10.2022 17:18 Відповісти
зелені під..си
показати весь коментар
28.10.2022 13:01 Відповісти
зелені мразі
показати весь коментар
28.10.2022 13:03 Відповісти
Гнидою виявився корило тимошенко, чого і варто було очікувати від "95 кварталу на Банковій.
показати весь коментар
28.10.2022 13:05 Відповісти
Контрольная фраза Тимошенко: "Не вижу в этом проблемы...". И вы думаете это позиция только Тимошенко? Да они там ВСЕ такие! Вы думаете, что проблема в этом Шевроле Тахо?
Да кто, *****, вообще такой этот Тимошенко?, Откуда оно всплыло? Сколько у него миллионов и как он их заработал? Какая от него сейчас польза воюющей стране? Сколько из своих миллионов оно перечислило на ВСУ? И т.д. и т.п.
А самое страшное, что все эти вопросы мы слышим только на форумах Цензор. нет. У власти позиция традиционная: Идите нахер. Не ваше дело.
показати весь коментар
28.10.2022 13:05 Відповісти
Заробив???
показати весь коментар
28.10.2022 13:23 Відповісти
Ну да, замечание уместное. Они же там все "заработали честным трудом". Начиная с, прости господи, президента, который $ миллионер "своим трудом", а вот налоговых деклараций "95 квартала" в глаза никто не видел. Думаю сейчас, это самый секретный документ в стране. Если он вообще существует. А то ведь война - документы пропадают ...
показати весь коментар
28.10.2022 13:32 Відповісти
Влада мародерів...
показати весь коментар
28.10.2022 13:05 Відповісти
Вот вы тут обижаете все молодого человека, а будь вы на его месте, то не сели бы за руль новенькой Chevrolet Tahoе? Так отож
показати весь коментар
28.10.2022 13:06 Відповісти
Це вам не «барига на крові» Порошенко який передав після 24 лютого більше 50 млн $ про якого казали що він 5 років наживався на війні, це справжні зелені мародери 🤬
показати весь коментар
28.10.2022 13:06 Відповісти
Це вже мародерство, чи ще ні?
показати весь коментар
28.10.2022 13:06 Відповісти
"позакривали ..здаки! Неначасі критикувати владу!" (С)
показати весь коментар
28.10.2022 13:10 Відповісти
Гуманитарку во время войны растаскивают, понятно? На всех этажах. Когда сюда заедет бабло на восстановление, тут такое пи/дец вокруг него начнётся, что Евросоюз и Штаты о/уеют больше, чем от самой войны.
показати весь коментар
28.10.2022 13:10 Відповісти
Якийсь недомірок з квадратною головою. Ц нього ще й обличчя якогось пупса, на яке приліпили оцю дебільну борідку. Коротше кажучи, комплекс коротуна. Таким завжди потрібно компенсувати свою недорозвиненість великими речами.
показати весь коментар
28.10.2022 13:11 Відповісти
якого пупса??)))))) у нього саме пархате "обличчя" серед всьоі ОПи, воно навіть більш пархате, за ЗЕцыцька!!!! ви не дивіться на прізвища, вони іх міняють як трусєля!!!! трухІН, гетьМАНцев і т. д....... 😡😡😡😡
показати весь коментар
28.10.2022 14:10 Відповісти
Та це зрозуміло. Я з цим і не сперечаюся навіть. Кого ще вони могли туди понабирати???
показати весь коментар
28.10.2022 19:22 Відповісти
*****
показати весь коментар
28.10.2022 13:12 Відповісти
Крыса
показати весь коментар
28.10.2022 13:17 Відповісти
Твари зеленые, когда вам уже поперек горла станет? Самое противное,что вечером появиться очередной патриотичный видосик от Зе для лохов
показати весь коментар
28.10.2022 13:23 Відповісти
Цікаво, для кого воно знімає ті відосіки, якщо лохі дивляться в темних кімнатах на коври?
показати весь коментар
28.10.2022 14:30 Відповісти
сподівваюсь пристрелять тварину, там всі зелені слуги заслуговують на розстріл
показати весь коментар
28.10.2022 13:27 Відповісти
зільона влада - відро без дна !!!
показати весь коментар
28.10.2022 13:29 Відповісти
Ні совісті, ні честі, ні розуму. І цих неадекватних щурів з ранку до ночі піарять в єдиних новинах.
показати весь коментар
28.10.2022 13:30 Відповісти
Оте "тєло" мало грошей накрало що тако нахабно скомуніздило гуманітарне авто! Пора народу братися за тих "слуг народу", і запитати кому вони служать!!! (Заяви на кшалт -"не на часі залиште при собі)
показати весь коментар
28.10.2022 13:30 Відповісти
Зараз почнеться: "Та ви шо??? Це ж не на часі!! Ви шо не бачите, шо відбувається??? Ось закінчимо війну і тоді..."

Отак і живуть... Як то кажуть, дурень думкою багатіє...
показати весь коментар
28.10.2022 14:07 Відповісти
зільона влада - відро без дна !!!
показати весь коментар
28.10.2022 13:30 Відповісти
Якби оце було моїб (боронь боже) другом чи родичем - вже отримав би ***** і сам погнав тачку на фронт.
показати весь коментар
28.10.2022 13:31 Відповісти
Може виборці Зе ще забажають, щоб в ВР, в ОПУ, на їхніх дачах, чи маєтках світло почали відмикати як усім? Чи може температуру в приміщеннях знизили до 16 градусів, як рекомендують простим українцям економити? Зовсім ох-іїли! Не для цього вони до влади зубами й брехнею шлях прокладали, щоб жити на зарплатню!
показати весь коментар
28.10.2022 13:32 Відповісти
"Слуги" народу та гуманітарна допомога:

показати весь коментар
28.10.2022 13:34 Відповісти
на фронте ездят и на квадроциклах и на моциках и на хренпойми чём.. .а они не то шо не бронированные... они ваще без крыши и дверей... так что нефиг прикрывать своё жлобство и казнокрадство во время войны непригодностью этого нового авто для фронта...
показати весь коментар
28.10.2022 13:37 Відповісти
якраз для фронта, авто - ДУЖЕ придатне!! на авто такого класу, або на крузаках, можна іздити по полях, навіть розораних, та ямах і т. д. на ДУЖЕ пристойних швидкостях (до 90 - 100км/г, в залежності від водія), а це - ДУЖЕ важливе для фронту!!!! а пархаті, можуть і на камрях кататись, СУКИ!!!! 😡😡😡😡
показати весь коментар
28.10.2022 14:37 Відповісти
так и я о том же!!!
для фронта передавались и не жлобской суке решать отдать... или себе оставить покататься !!!
показати весь коментар
28.10.2022 14:45 Відповісти
По законам военного времени посадить мародёра тимошенко за мародерство на 10 лет с конфискацией собственности !!!
показати весь коментар
28.10.2022 13:46 Відповісти
Новоє літсо від ЗЕ.
показати весь коментар
28.10.2022 13:46 Відповісти
Йому можна, він "обраний".
показати весь коментар
28.10.2022 13:46 Відповісти
Мародера тимошенко отправить на переднюю линию фронта вместе со всеми его родственниками, имущество конфисковать !!!
показати весь коментар
28.10.2022 13:48 Відповісти
А народ і далі хай збирає хоч на якесісь авто, неважно на що вистачить грошей на броньоване чи ні, а ці мародери ніяк не нажеруться, все хочеться надурняк, чи то гуманітарка чи авто, ці скоти розуміють, що йде війна і не можна вийти на протести.
показати весь коментар
28.10.2022 13:53 Відповісти
А "народ" продовжує проклинати Порошенка, Яценюка, Кличка...(сам чув).
показати весь коментар
28.10.2022 14:03 Відповісти
Просто ***** ****.Ты передай военным по на значению и хлопцы разберутся что с ней делать.Хули там гадать, если зам правления приватбанка в отпуск ездит на служебном авто за границу да еще во время войны!прото ***** конченные.............................................................................
показати весь коментар
28.10.2022 14:00 Відповісти
Пусть ездит на чем хочет, если работает на оборону Украины!
показати весь коментар
28.10.2022 14:01 Відповісти
цей тимошенко метр двадцять росту та тридцять кілограм живого вєсу , для нього навіть Деу Матіз величезна машина
показати весь коментар
28.10.2022 14:08 Відповісти
Харош накидувать. Таким людям ця машина потрібна.
От треба Зеленському передати терміновий наказ для Залужного, визиває він Тимошенка давай, мовляв, швиденько - діло життя та смерті. А той,- а у мене машини нема, поїду на метро. Уявляєте що буде?
В першу чергу автомобілі мають бути у ОП, голови, заступників, радників, а вже потім, якщо щось лишилось, то передати ЗСУ.
показати весь коментар
28.10.2022 14:35 Відповісти
Ще ніхто не зрозумів, чому так?
Бо він-"національний ЗЕрой", а свій автопарк передав для потреб ЗСУ
показати весь коментар
28.10.2022 14:48 Відповісти
Зе ВЛАДА ЦЕ КЛУБ ЛЮДЕЙ БЕЗ МОРАЛІ І СУМЛІННЯ, ЦЕ ПО СУТІ ДІТИ ЯНУКОВОЩА.
показати весь коментар
28.10.2022 14:48 Відповісти
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1585963733775286272 4 мин

Це-мародерство,а також,нецільове використан гуманіт допомоги.Тобто,цей мародер,ще й намагається виправдатися та залишити автівку собі?!А хіба він не був присутн на нараді по ППО ,де всі підтримали пропозицію ,ЗАБРАТИ пікапи з-під дуп комбатів ТрО,на яких вони Києвом їздять?
показати весь коментар
28.10.2022 15:02 Відповісти
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1585950329379917825

Цікаво,а ту броньовану Тойоту -200,передану охороною амбасади США до ГУР,на якій було затримано екс-заступника міністра МВС Гогілашвілі,на БП "Долина",для екс-очільника Василя Бурби,вже повернули Бурбі чи амбасаді?ПоДчерк,як писала тут людина,однаковий-мародьорський.
Злі язики кажуть,що заст очільника ОПУ,ХЄРувім Тимошенко, їздить на переданому Україні(не ОПє,не ХЄРувіму) компанією Дженерал Моторз,для вивозу із зоди БД ,громадян та гуманітарних місій,позашляховику Шевроле-Тахо.Мародьорити-так мародьорити на всьому!-лозунг Зе-оточення.
показати весь коментар
28.10.2022 15:17 Відповісти
Он думает. Єто уже смешно. В то время когда волонтери со всей Европи железо тянут ребятам на передок (сплошь бронированое🤨). Его надо сюда чтоб не думал а прочуствовал.
показати весь коментар
28.10.2022 15:28 Відповісти
Всех на таврии пересадить)
показати весь коментар
28.10.2022 15:37 Відповісти
Вони ще й гуманітарку на сотні мільйонів розкрадають. Одні життя віддають, а це лайно барижить.
показати весь коментар
28.10.2022 17:15 Відповісти
Наверняка ,, пользуется ,, и деньгами фондов и гумпомощью. Вспомните его ,, подвиги,, ,послушайте интервью этого дебила и внимательно посмотрите на его наглую тупую рожу.
показати весь коментар
28.10.2022 18:07 Відповісти
Как вы залюбили, мародёры
показати весь коментар
28.10.2022 23:18 Відповісти
Просто кінчені Зе-ублюдки!!!

Бійі на гнилих старих убитих корчах, а ці напомажені покидбкь на нових ТАХО з гуманітарки????

Коли ж вже визбихнуть ці тварі дИржаної влади???
показати весь коментар
30.10.2022 16:07 Відповісти
 
 