Заступник глави ОП Тимошенко їздить на Chevrolet, який передали як гуманітарну допомогу, - Bihus.Info. ВIДЕО

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко використовує в якості службового автомобіль, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Позашляховик Chevrolet Tahoe журналісти зауважили на відео з поїздок по регіонах, які Тимошенко викладає в соцмережах. Воно почало з’являтися в кадрах із Тимошенко навесні. Саме тоді американська компанія General Motors відповіла на заклик української влади і передала Міністерству інфраструктури України 50 нових Chevrolet Tahoe, які мали б використовуватися для гуманітарних цілей та вивозити людей з зони бойових дій.

В подальшому ці автомобілі були розподілені між різними установами. Щонайменше один позашляховик опинився в користуванні Державного управління справами, яке, в свою чергу, опікується Офісом Президента України. Так Chevrolet Tahoe, який мав би використовуватися для гуманітарних цілей, став службовим автомобілем Кирила Тимошенка.

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"Дивіться, я дійсно їжджу на Шевроле Тахо, це автомобіль Державного управління справами, це не моя особиста автівка чи ще когось. Це на балансі держави, Державного управління справами, яке забезпечує автівками і Офіс Президента," - прокоментував Тимошенко у розмові з Bihus.Info.

За його словами, більше ніж 100 автомобілів, які вже перебувають на балансі автобази ДУС, серед яких і кількарічні Toyota Camry та Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter, недостатньо, тож передане General Motors авто було їм потрібне.

"На ньому вже наїздили близько 40 000 кілометрів, їжджу разом зі співробітниками Офісу, регіонального департаменту, тому що ми намагаємося якомога швидше їхати на деокуповані території, щоб проконтролювати що там відбувається," – заявив Тимошенко.

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Проблеми в тому, що авто, яке Україна просила в General Motors для одних цілей, використовується зовсім для інших на фоні суттєвого дефіциту транспортних засобів у військових, Тимошенко, за його ж словами, не бачить.

"Ці Шевроле Тахо неброньовані, тому я не бачу сенсу в тому, щоб їх передавати саме на фронт, це трохи інша автівка," – заявив заступник керівника Офісу Президента.