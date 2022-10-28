Заступник глави ОП Тимошенко їздить на Chevrolet, який передали як гуманітарну допомогу, - Bihus.Info. ВIДЕО
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко використовує в якості службового автомобіль, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій.
Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.
Позашляховик Chevrolet Tahoe журналісти зауважили на відео з поїздок по регіонах, які Тимошенко викладає в соцмережах. Воно почало з’являтися в кадрах із Тимошенко навесні. Саме тоді американська компанія General Motors відповіла на заклик української влади і передала Міністерству інфраструктури України 50 нових Chevrolet Tahoe, які мали б використовуватися для гуманітарних цілей та вивозити людей з зони бойових дій.
В подальшому ці автомобілі були розподілені між різними установами. Щонайменше один позашляховик опинився в користуванні Державного управління справами, яке, в свою чергу, опікується Офісом Президента України. Так Chevrolet Tahoe, який мав би використовуватися для гуманітарних цілей, став службовим автомобілем Кирила Тимошенка.
"Дивіться, я дійсно їжджу на Шевроле Тахо, це автомобіль Державного управління справами, це не моя особиста автівка чи ще когось. Це на балансі держави, Державного управління справами, яке забезпечує автівками і Офіс Президента," - прокоментував Тимошенко у розмові з Bihus.Info.
За його словами, більше ніж 100 автомобілів, які вже перебувають на балансі автобази ДУС, серед яких і кількарічні Toyota Camry та Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter, недостатньо, тож передане General Motors авто було їм потрібне.
"На ньому вже наїздили близько 40 000 кілометрів, їжджу разом зі співробітниками Офісу, регіонального департаменту, тому що ми намагаємося якомога швидше їхати на деокуповані території, щоб проконтролювати що там відбувається," – заявив Тимошенко.
Проблеми в тому, що авто, яке Україна просила в General Motors для одних цілей, використовується зовсім для інших на фоні суттєвого дефіциту транспортних засобів у військових, Тимошенко, за його ж словами, не бачить.
"Ці Шевроле Тахо неброньовані, тому я не бачу сенсу в тому, щоб їх передавати саме на фронт, це трохи інша автівка," – заявив заступник керівника Офісу Президента.
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Скільки можна вже.
Кирило Тимошенко привласнив позашляховик, який General Motors передали Україні для гуманітарних цілей. Тобто Офіс Президента не лише не допомагає - він ******* у фронта. У людей ******* гуманітарку, у військових - позашляховики. ОПУ наживається на війні.
на фронт йдуть не вмирати, а вбивати ворогів. доб'ємо кцпів - візьмемось за малоросійських мародерів. а ти можеш далі нити та підмахувати кцпський пропаганді. Майбутнє України буде таким, яким ми його зробимо.
самураяукраинцев нет цели - иначе за 30 лет уже все кто должен висели бы и сидели бы в местах им предназначенных (логикой), ввп рос, все шло бы в правильном направлении и т.д. и т.п. - есть только путь. причем, благодаря сверхусилиям Хйла - кажется путь однозначный, но пока еще очень либеральный. хотя и усилия еще не закончены.
Там ще днями Литва нові броньовані Тойоти підігнала, то скоро пересяде на нову тачанку.
Слідкуйте за руками...
🏛️Над премьером Денисом Шмыгалем дружно посмеялись когда он сказал что без западной помощи украинцы рискуют остаться без зарплат и пенсий. А напрасно. Нам вот не о пенсиях известно, а о том, что в ряде боевых бригад ВСУ личный состав предупредили о возможных задержках с выплатами зарплат и попросили отнестись с пониманием. Официальная версия, из-за обстрелов пострадали финансовые управления бригад. Наши источники сообщают, что все банальнее. В казне просто нет денег.
Сбываются наши прогнозы. Взявшись платить солдатам на передовой по 100 тысяч в месяц, Офис президента даже мысли не допускал что война может продлиться больше полугода. Теперь зарплаты военным легли на бюджет неподъемным бременем. Не платить солдатам не выйдет, это сразу похоронит рейтинг власти. Включить печатный станок, значит так же закопать рейтинг. А союзники с финансовой помощью не спешат. Союзники советуют искать внутренние резервы.
Мы опускаем внутренние резервы в виде денег испаряющихся на таможне и продолжающихся махинаций вокруг "Большого строительства". Есть проблема намного более серьезная. Украинский бизнес сейчас массово уклоняется от уплаты налогов.
В ход идет все, все возможные схемы уклонения от налогов. Бизнес просто не желает платить. За крупным бизнесом не отстают предприниматели-ФЛП, которым единый социальный платеж разрешили не платить, и которые просто подают в налоговую декларации на нулевые суммы. А процент от нуля, как известно, равняется нулю.
При чем, эти же предприниматели жертвуют десятки тысяч долларов волонтерам на поддержку армии. В чем дело?
Дело в том, что бизнес просто ненавидит главного "экономиста" правящей партии, главу комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева. "Азарчик" (с намеком на схожесть Гетманцева в методах на премьера Азарова) это еще не самое обидное прозвище Гетманцева. Кстати, симпатии к Азарову Гетманцев не раз высказывал вслух.
Пока правила для бизнеса пишет Гетманцев, бизнес убежден, сколько не заплати в бюджет - украдут. А раз так, лучше отдать деньги волонтерам, там они точно дойдут по назначению.
Чтобы сбить негативный фон, создаваемый Гетманцевым, еще в 2021 г. заместителем Ермака по экономическим вопросам был назначен Ростислав Шурма. Подавали его тогда как либерала. Реальность же такова, что иначе как "вором" в среде бизнеса Шурму никто не называет. Ему не верят.
Результат, бизнес налоги платить не желает. И этот вопрос становится все более острым. Бизнес нужно сломать через колено, либо как-то с ним договориться. Гетманцев и Шурма требуют как раз "через колено". Однако даже Ермак понимает, учитывая что бизнес это донор практически всех волонтеров, попытки ломать через колено закончатся массовым недовольством и, возможно, бунтом. На радость оппозиции.
Ситуация требует замены Гетманцева и Шурмы на личностей более приемлемых для бизнеса. Проблема в том, что таких кадров Ермак не имеет. Менять не на кого.
А денег нет.
А НА ЖИГУЛЯХ ИЛИ СЛАВУТЕ НЕХОЧЕШЬ ПОКАТАТЬСЯ ******* ТИМОШОНКА?
Тільки, виключно, через екологічно чисті ДЕРЕВА!!
Слава Захисникам України !!!
Смерть рашистам ***** та їх гнидам, що наживаються на горі і стражданні Українців!!
‼️🇺🇦⚔️❤️✌️👏👍✊🇺🇦🇩🇪🇫🇮🇸🇪🇪🇪🇬🇧🇨🇿🇳🇴🇮🇩🇺🇸🇦🇿🇹🇷🇪🇺🇱🇹🇯🇵🇨🇦😡😡😡‼️‼️
Дивно, звідки в них горох, якщо у якості їжі для людей його використовують лише на пострадянському просторі.
І де поділись м'ясні та рибні консерви, які пенсіонерам давали у перші місяці, ХЗ...
Да кто, *****, вообще такой этот Тимошенко?, Откуда оно всплыло? Сколько у него миллионов и как он их заработал? Какая от него сейчас польза воюющей стране? Сколько из своих миллионов оно перечислило на ВСУ? И т.д. и т.п.
А самое страшное, что все эти вопросы мы слышим только на форумах Цензор. нет. У власти позиция традиционная: Идите нахер. Не ваше дело.
Отак і живуть... Як то кажуть, дурень думкою багатіє...
для фронта передавались и не жлобской суке решать отдать... или себе оставить покататься !!!
От треба Зеленському передати терміновий наказ для Залужного, визиває він Тимошенка давай, мовляв, швиденько - діло життя та смерті. А той,- а у мене машини нема, поїду на метро. Уявляєте що буде?
В першу чергу автомобілі мають бути у ОП, голови, заступників, радників, а вже потім, якщо щось лишилось, то передати ЗСУ.
Бо він-"національний ЗЕрой", а свій автопарк передав для потреб ЗСУ
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1585963733775286272 4 мин
Це-мародерство,а також,нецільове використан гуманіт допомоги.Тобто,цей мародер,ще й намагається виправдатися та залишити автівку собі?!А хіба він не був присутн на нараді по ППО ,де всі підтримали пропозицію ,ЗАБРАТИ пікапи з-під дуп комбатів ТрО,на яких вони Києвом їздять?
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1585950329379917825
Цікаво,а ту броньовану Тойоту -200,передану охороною амбасади США до ГУР,на якій було затримано екс-заступника міністра МВС Гогілашвілі,на БП "Долина",для екс-очільника Василя Бурби,вже повернули Бурбі чи амбасаді?ПоДчерк,як писала тут людина,однаковий-мародьорський.
Злі язики кажуть,що заст очільника ОПУ,ХЄРувім Тимошенко, їздить на переданому Україні(не ОПє,не ХЄРувіму) компанією Дженерал Моторз,для вивозу із зоди БД ,громадян та гуманітарних місій,позашляховику Шевроле-Тахо.Мародьорити-так мародьорити на всьому!-лозунг Зе-оточення.
Бійі на гнилих старих убитих корчах, а ці напомажені покидбкь на нових ТАХО з гуманітарки????
Коли ж вже визбихнуть ці тварі дИржаної влади???