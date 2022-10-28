Іранці протестували на Майдані проти участі їхньої країни у війні з Україною. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Представники іранської громади засуджують дії влади Ірану, яка підтримує путінський диктаторський режим у війні проти України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції висловили солідарність з народом України. Вони наголосили, що засуджують військову допомогу Тегерана партнерам в Росії. І вимагають від іранської влади припинити підтримувати російського диктатора Путіна.

Протестувальники наголосили, що після 24 лютого могли поїхати з України до Європи. Але залишилися тут і допомагають боротися на різних фронтах за свободу України.

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Вони також висловили солідарність із жертвами політичних репресій в Ірані. Так побажали іранському народу перемогу у війні проти диктаторського режиму.

Автор фото та відео Олег Богачук





















