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Іранці протестували на Майдані проти участі їхньої країни у війні з Україною. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Представники іранської громади засуджують дії влади Ірану, яка підтримує путінський диктаторський режим у війні проти України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції висловили солідарність з народом України. Вони наголосили, що засуджують військову допомогу Тегерана партнерам в Росії. І вимагають від іранської влади припинити підтримувати російського диктатора Путіна.

Протестувальники наголосили, що після 24 лютого могли поїхати з України до Європи. Але залишилися тут і допомагають боротися на різних фронтах за свободу України.

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Вони також висловили солідарність із жертвами політичних репресій в Ірані. Так побажали іранському народу перемогу у війні проти диктаторського режиму.

Автор фото та відео Олег Богачук

Іранці протестували на Майдані проти участі їхньої країни у війні з Україною 01
Іранці протестували на Майдані проти участі їхньої країни у війні з Україною 02
Іранці протестували на Майдані проти участі їхньої країни у війні з Україною 03
Іранці протестували на Майдані проти участі їхньої країни у війні з Україною 04
Іранці протестували на Майдані проти участі їхньої країни у війні з Україною 05
Іранці протестували на Майдані проти участі їхньої країни у війні з Україною 06
Іранці протестували на Майдані проти участі їхньої країни у війні з Україною 07
Іранці протестували на Майдані проти участі їхньої країни у війні з Україною 08
Іранці протестували на Майдані проти участі їхньої країни у війні з Україною 09
Іранці протестували на Майдані проти участі їхньої країни у війні з Україною 10
Іранці протестували на Майдані проти участі їхньої країни у війні з Україною 11

Автор: 

Іран (2045) протест (2398) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+21
молодці, дякую
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28.10.2022 14:31
+13
Нещодавно в Німеччині були величезні мітинги іранців, в тому числи проти участі їх країни в війні з Україною. В самому Ірані будт величезні і досить криваво придушені протести. Ви знаєте, іранці таки заслуговують поваги. На відміну від кацапів.
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28.10.2022 14:48
+11
Ці іранці молодці, по менталитету ближче до українців ніж араби, краще б в Ірані залишалася влада шаха. Думаю кремль таки зіграв свою роль у іранській революції коли релігійні фанатики прийшли до влади.
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28.10.2022 14:34
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молодці, дякую
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28.10.2022 14:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SNocyz1NRjA
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28.10.2022 14:44 Відповісти
А кацапня й далі скиглитиме, що вони нічіво ні могут сдєлать, навіть якщо потікали від свого омону світ за очі
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28.10.2022 14:34 Відповісти
Ці іранці молодці, по менталитету ближче до українців ніж араби, краще б в Ірані залишалася влада шаха. Думаю кремль таки зіграв свою роль у іранській революції коли релігійні фанатики прийшли до влади.
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28.10.2022 14:34 Відповісти
Полку БоНеВтіків прибуло чи це якийсь "камінг аут" по-іранські?
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28.10.2022 14:35 Відповісти
У США після Перл-Гарбора 7.12.1941 близько сотні тисяч японських емігрантів загнали у табори і втпустили лише після війни. Мали рацію.
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28.10.2022 14:36 Відповісти
Сначала прочитал только заголовок и ... окуел в Тегеране - Майдан. ?!
Иранцы молодцы конечно. Даже эти единицы. Даже в свободном Киеве.
В Мордоре и Беларуси даже одиночных пикетов уже давно нет ...
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28.10.2022 14:37 Відповісти
Да и в Иране неплохо так бастуют против власти. А вообще, интересно, что и на фарси есть слово майдан
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28.10.2022 14:40 Відповісти
Там по другому поводу бастуют. Выяснять реальное отношение иранцев к "поддержке путлера" там некому и не как.
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28.10.2022 14:44 Відповісти
Ага, но сам факт того, что они не сидят сложа руки, а бастуют - это уже намного лучше, чем северо-восточные дыры на карте . Да и не должны они пока выяснять своё мнение по поводу нас, ибо они самиэту кровавую теократию будут очень долго и нудно выковыривать
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28.10.2022 14:53 Відповісти
мало їх, дуже мало.
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28.10.2022 14:47 Відповісти
Нещодавно в Німеччині були величезні мітинги іранців, в тому числи проти участі їх країни в війні з Україною. В самому Ірані будт величезні і досить криваво придушені протести. Ви знаєте, іранці таки заслуговують поваги. На відміну від кацапів.
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28.10.2022 14:48 Відповісти
В Ірані чоловіки і жінки «рівні» лише в тортурах.
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28.10.2022 16:22 Відповісти
Как всегда в правительстве сидят упыри, а обычный народ страдает и страдают все вокруг из за этих упырей в правительстве.
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28.10.2022 18:19 Відповісти
 
 