Іранці протестували на Майдані проти участі їхньої країни у війні з Україною. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Представники іранської громади засуджують дії влади Ірану, яка підтримує путінський диктаторський режим у війні проти України.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Учасники акції висловили солідарність з народом України. Вони наголосили, що засуджують військову допомогу Тегерана партнерам в Росії. І вимагають від іранської влади припинити підтримувати російського диктатора Путіна.
Протестувальники наголосили, що після 24 лютого могли поїхати з України до Європи. Але залишилися тут і допомагають боротися на різних фронтах за свободу України.
Вони також висловили солідарність із жертвами політичних репресій в Ірані. Так побажали іранському народу перемогу у війні проти диктаторського режиму.
Автор фото та відео Олег Богачук
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