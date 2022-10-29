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Кораблі ЧФ РФ відбивають атаку БПЛА в акваторії Севастопольської бухти, - Развожаєв. ВIДЕО

Зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що лише упродовж ночі ППО працювала тричі.

Своєю чергою, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомляє про нібито атаку безпілотників.

"Кораблі ЧФ відбивають атаку БПЛА в акваторії Севастопольської бухти. У місті жодних об'єктів не вражено", - запевняє він, додаючи, що всі оперативні служби готові.

За даними телеграм-каналів, Севастопольську бухту тимчасово закрили для поромів та катерів після атаки безпілотників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Севастополі було чути вибухи. Развожаєв повідомив про роботу ППО і нібито збиття безпілотника в районі Бельбеку

Автор: 

безпілотник (4203) вибух (4482) Крим (14175) Севастополь (554) Чорноморський флот рф (624)


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Топ коментарі
+21
А затопить флот чтоб украм не досталось - слабо???
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29.10.2022 09:37
+14
Мабуть, відбили вдало.
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29.10.2022 08:54
+12
ложь, пізд@жь і постановка - скрєпа.ру
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29.10.2022 08:25
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ложь, пізд@жь і постановка - скрєпа.ру
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29.10.2022 08:25 Відповісти
ухх, пошли 17. 18. 19.
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29.10.2022 11:40 Відповісти
какой я провидец а?
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29.10.2022 15:21 Відповісти
севастополю булки разминают ...........))))))
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29.10.2022 18:38 Відповісти
Утро в Севастополе началось с 💣

Сообщается, что рашисты отбили «атаку дронов», после чего была приостановлена работа в Севастопольской бухте.
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29.10.2022 08:26 Відповісти
Мабуть, відбили вдало.
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29.10.2022 08:54 Відповісти
По методу їхнього мудака, кинувшого в наших гранату, а вона від дерева відлетіла до нього в окоп.
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29.10.2022 09:14 Відповісти
Осталось уточнить, чьи это были беспилотники.
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29.10.2022 08:35 Відповісти
Іранські заблудилися.
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29.10.2022 09:15 Відповісти
Очко гремит
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29.10.2022 08:35 Відповісти
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29.10.2022 08:53 Відповісти
сʼєбастопіль атакує поки що армія дронів! до атаки армії клонів залишилося кілька годин
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29.10.2022 09:50 Відповісти
Ватостополь відчуває на собі що таке війна.
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29.10.2022 09:20 Відповісти
лоханкі чфхлс можуть відбити лише собі куприк об дно
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29.10.2022 09:21 Відповісти
брехня - наші потопили половину б а інша б втікла
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29.10.2022 09:26 Відповісти
То ж каміння з неба летіло!
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29.10.2022 09:36 Відповісти
А затопить флот чтоб украм не досталось - слабо???
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29.10.2022 09:37 Відповісти
Мають досвід 1918року
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29.10.2022 10:59 Відповісти
Я так понимаю, что эффект чисто психологический? Типа, мы вас достанем везде? Ну, такое..
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29.10.2022 10:06 Відповісти
прожарка кораблей которые несут Калибры и обстреливают нашу территорию постоянно - это не только психологический эффект, но и практический. Плюс демонстрация того, что в принципе при большом желании и упорстве мы можем потопить любой корабль ЧФ рф. Тупо любой и тупо в любой точке. Это меняет расклад сил.
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31.10.2022 03:28 Відповісти
По лексике безошибочно узнаются крымнашисты.
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29.10.2022 10:38 Відповісти
Іран напав на Севастопіль?
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29.10.2022 10:45 Відповісти
Королевство берег слонячих копытов чунга бонго синий небосвод напало боевыми слонопотанами..все в крестиках негры и с польши
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29.10.2022 11:01 Відповісти
опять режим хунты крыма бендер напал на жителей домбасса ватостополя..одно огорчение хлеба нет а естьпеченье..
напали сами на себя ..
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29.10.2022 10:59 Відповісти
ми ще навіть непочинали...
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29.10.2022 11:34 Відповісти
я думаю 3 посудини "отбили стаю дронов"
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29.10.2022 11:41 Відповісти
"Друг, оставь покурить, а в ответ тишина..."
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29.10.2022 11:50 Відповісти
Знімають тільки кацапи, видно по промовам літературним
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30.10.2022 22:14 Відповісти
вони завжди ********* подивитись як палять, чи поневолюють, чи страчують їх співвітчизників. це скрєпа така, нам не дуже зрозуміла. Така собі трохи азіатчина трохи совєтчина. Гулагі та інші розваги.
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31.10.2022 03:30 Відповісти
 
 