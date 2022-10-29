Кораблі ЧФ РФ відбивають атаку БПЛА в акваторії Севастопольської бухти, - Развожаєв. ВIДЕО
Зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що лише упродовж ночі ППО працювала тричі.
Своєю чергою, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомляє про нібито атаку безпілотників.
"Кораблі ЧФ відбивають атаку БПЛА в акваторії Севастопольської бухти. У місті жодних об'єктів не вражено", - запевняє він, додаючи, що всі оперативні служби готові.
За даними телеграм-каналів, Севастопольську бухту тимчасово закрили для поромів та катерів після атаки безпілотників.
Топ коментарі
+21 Beloded Viktor
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+12 Olexa Pluzh
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Сообщается, что рашисты отбили «атаку дронов», после чего была приостановлена работа в Севастопольской бухте.
напали сами на себя ..