Кораблі ЧФ РФ відбивають атаку БПЛА в акваторії Севастопольської бухти, - Развожаєв. ВIДЕО

Зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що лише упродовж ночі ППО працювала тричі.

Своєю чергою, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомляє про нібито атаку безпілотників.

"Кораблі ЧФ відбивають атаку БПЛА в акваторії Севастопольської бухти. У місті жодних об'єктів не вражено", - запевняє він, додаючи, що всі оперативні служби готові.

За даними телеграм-каналів, Севастопольську бухту тимчасово закрили для поромів та катерів після атаки безпілотників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Севастополі було чути вибухи. Развожаєв повідомив про роботу ППО і нібито збиття безпілотника в районі Бельбеку