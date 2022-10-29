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У росіян підгорає від інтерв’ю в.о. глави СБУ Малюка на фоні "Мамая з черепами": Іде полювання на відьом. Очманіли зовсім. ВIДЕО

Російські пропагандисти на своїх токшоу продовжують вигадувати нові "страшилки". Тепер вони запевняють, що в Україні нібито йде "нове полювання на відьом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Росіяни активно цитують заяви в.о. глави СБУ Василя Малюка.

"Малюк розповів, що на інфраструктурних об'єктах постійно шукають потенційних зрадників. Не лише тих, хто працює на Росію, але і тих, хто може почати працювати. Ввижаються Малюку і агенти Кремля у рясах...СБУ тероризує священників канонічної православної церкви. 33 священники вже у статусі підозрюваного. Очманіли зовсім", - каже ведучий токшок на РосТБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ перевіряє працівників об’єктів критичної інфраструктури, щоб виявити агентів РФ

Вони також критикують інтерв'ю Малюка на фоні картини із козаком Мамаєм на купі черепів.

"Розказує, що росіянам може запропонувати лише таку перспективу", - додає пропагандист.

Автор: 

пропаганда (2808) росія (65346) СБУ (12847) священник (159) Малюк Василь (99)


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Топ коментарі
+51
"Всеукраїнське сафарі" - полювання на кацапів.
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29.10.2022 11:03
+36
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29.10.2022 11:12
+33
"агенти кремля у рясах" - все вірно
а під рясою товаріщ маузєр
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29.10.2022 11:05
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"Всеукраїнське сафарі" - полювання на кацапів.
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29.10.2022 11:03 Відповісти
Так! Треба відновлювати традиції!
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29.10.2022 11:09 Відповісти
Схвалено Всевишнім, згвалтованими й вбитими українцями.
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29.10.2022 11:38 Відповісти
"агенти кремля у рясах" - все вірно
а під рясою товаріщ маузєр
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29.10.2022 11:05 Відповісти
Чим попи РПЦ від священників інших церков відрізняються?
- Покроєм ряси... У них зсередини на плечах погони пристібуються, а під правою полою - кобура "маузера" чи "ТТ"
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29.10.2022 11:44 Відповісти
Я так розумію.
Якщо ти пішов служити Господу, то відкинув усе мирське. Тепер у тебе інші цінності та інші ідеали. А якщо ти і в рясі з хрестом і "стопіцот" орденків, медалек і значків все одно чіпляєшна на собі , то ти не священик, а примітивний браток з "раёона"

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29.10.2022 12:12 Відповісти
Та я на вокзалі з одного МПЦ-шника "стібався" - щось почав бухтіть про "планку" нагород на моєму кітелі Так я йому розказав про "православні ордени", якими їхній "Кірюха" нагороджує не тільки "мирян", але й священників Спитався, як це співставимо з "гріхом гордині" Щось пробував "дзявкать", так я йому швидко "рот заткнув" - сказав, що ми по тих самих підручниках мистецтво риторики вчили і полемізувать я теж вмію (мені риторику читав колишній викладач ВПШ - коли я вчився у юрвузі, а йому - такий самий викладач - тільки в рясі!)
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29.10.2022 12:38 Відповісти
І що йому не сподобалося? Козак чи черепи расєян?
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29.10.2022 11:07 Відповісти
Букет бавовни на столі голови СБУ - дуже символічно.
Кацапйо так палюбіло ту рослинку.
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29.10.2022 11:08 Відповісти
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29.10.2022 11:09 Відповісти
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29.10.2022 11:12 Відповісти
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29.10.2022 11:15 Відповісти
это говорят те кто постоянно делают "фильтрации" сопровождающиеся пытками и убийствами
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29.10.2022 11:08 Відповісти
А Ваня баканов їх чомусь влаштовував. Малюк козацьке прізвище, у мене був сослуживець з луганщини
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29.10.2022 11:09 Відповісти
Нам тоже нужна такая передача на телемарафете, иначе зебилов на фронт хер заманишь!!!
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29.10.2022 11:09 Відповісти
А яка скабєєву різниця,кого шукає СБУ на інфраструктурних об'єктах України. Та хоч рептілоїдів. Ну чому кацапи такі імбецили?🤦
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29.10.2022 11:10 Відповісти
Подивимось на ті новини під час спецоперації китайських братів по визволенню історичних земель сибіру від московитських загарбників
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29.10.2022 11:11 Відповісти
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29.10.2022 11:12 Відповісти
тобі за "голосування по приколу" доплачують, кремлеботе? Це результат кількагодинного перебування у воді по коліно, зараз якраз дощі пішли,такщо сходи отримай 11фублів.
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29.10.2022 14:57 Відповісти
Як правильно виростити та виховати бойових комарів без лабораторій, в домашніх умовах.
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29.10.2022 11:13 Відповісти
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29.10.2022 11:14 Відповісти
гальмо ппц, скільки ж дублів знімає помийня що оце роздуплилося.....
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29.10.2022 11:14 Відповісти
КаZапы, узбагойтесь , охота не на всех ведьм, тока на мертвеТЧукiв. Зезрадниками займемся после победы... И зарубите на носу, шо для пуще прежнего, после войны устроим минимум пятилетнюю военную диктатуру , чтобы наверняка, даже сказки про сруцкий миг зацiпило блеать...
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29.10.2022 11:17 Відповісти
А пропагандону наче б то не відомо, що українська філія гундяєвської секти - найбільш розгалужена мережа агентів Московії в Україні.
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29.10.2022 11:24 Відповісти
Полювання почнеться коли шибенеці стануть в дефіциті, але це не при зесрані відбудеться
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29.10.2022 11:25 Відповісти
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29.10.2022 11:26 Відповісти
Між рядками можна прочитати: кацам це не подобається,агентура сипеться...це схоже на скавучання затиснутих між дверей....
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29.10.2022 11:32 Відповісти
Идет охота на волков ваньков, идет охота...
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29.10.2022 11:33 Відповісти
У Криму на полігоні застрелили російську пропагандистку, яка очолювала сімферопольський підрозділ "Росія сьогодні".

Бабаєва працювала в президентському пулі Путіна, була головним редактором пропагандистського сайту "Газета.ру".
У 2004-2006 роках очолювала представництво РІА Новини у Великій Британії, а у 2008-2012 роках була шеф-редактором корпункту агентства в США. Також вона працювала заступником головного редактора газети "Московські новини", шеф-редактором журналу "Профіль".

https://antikor.com.ua/articles/584898-v_krymu_na_poligone_zastrelili_rossijskuju_propagandistku
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29.10.2022 11:36 Відповісти
сцикливих кацапів плющить від звичайного українського тролінгу
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29.10.2022 11:37 Відповісти
Нє, ну ві совсєм. Оні жє всє бєлиє і пухнастіє
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29.10.2022 11:50 Відповісти
На дотичну тему (бо не все так гладко):
https://t.me/tZEinform/21643 tZEinform :
Указом Зеленського (№741/2022) новим начальником департаменту захисту національної державності Служби безпеки України став Роман Семенченко.
Це колишній Кадр Януковича (і дермака). Він списку осіб, які підлягають люстрації і на них розповсюджується заборона обіймати державні посади протягом 10 років відповідно до критеріїв Закону "Про очищення влади". Пов'язаний з групою Коломойского.
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29.10.2022 12:13 Відповісти
Раз кацапы визжат, значит СБУ попало в самый пятак. На сатанистах рпц держится не одна агентурная сеть в Украине и других странах. Давно пора было взяться за эту псевдорелигиозную ячейку.
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29.10.2022 12:38 Відповісти
А в чем Малюк не прав? А пердаки ************ пускай подгорают и рвуться.
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29.10.2022 12:39 Відповісти
Как-то вяленько, без огонька и задора вещает этот муж скабеевой, что-то они там уж совсем форму теряют.
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29.10.2022 13:11 Відповісти
Всі святині - Лаври в Україні належать гундяєву! Це як взагалі? Все одно, щр Єрусалимські синагоги належали б хезболі...
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29.10.2022 13:11 Відповісти
Нехай у россіян підгорае - всі мольфарські сили на боці українців
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29.10.2022 13:11 Відповісти
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29.10.2022 13:18 Відповісти
Мєлі,ємеля,твоя неделя.
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29.10.2022 14:03 Відповісти
Яке мерзенне іпало у трахаря скотобєєвої.

Парашних пропагандонів починає накривати від того, що усі їхні агенти незабаром підуть за рузкім карабльом.
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29.10.2022 15:18 Відповісти
"Інтерв'ю расійским прапагандістам он дайот на фонє" говорочка по Фройду
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29.10.2022 15:33 Відповісти
 
 