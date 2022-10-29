У росіян підгорає від інтерв’ю в.о. глави СБУ Малюка на фоні "Мамая з черепами": Іде полювання на відьом. Очманіли зовсім. ВIДЕО
Російські пропагандисти на своїх токшоу продовжують вигадувати нові "страшилки". Тепер вони запевняють, що в Україні нібито йде "нове полювання на відьом".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Росіяни активно цитують заяви в.о. глави СБУ Василя Малюка.
"Малюк розповів, що на інфраструктурних об'єктах постійно шукають потенційних зрадників. Не лише тих, хто працює на Росію, але і тих, хто може почати працювати. Ввижаються Малюку і агенти Кремля у рясах...СБУ тероризує священників канонічної православної церкви. 33 священники вже у статусі підозрюваного. Очманіли зовсім", - каже ведучий токшок на РосТБ.
Вони також критикують інтерв'ю Малюка на фоні картини із козаком Мамаєм на купі черепів.
"Розказує, що росіянам може запропонувати лише таку перспективу", - додає пропагандист.
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а під рясою товаріщ маузєр
- Покроєм ряси... У них зсередини на плечах погони пристібуються, а під правою полою - кобура "маузера" чи "ТТ"
Якщо ти пішов служити Господу, то відкинув усе мирське. Тепер у тебе інші цінності та інші ідеали. А якщо ти і в рясі з хрестом і "стопіцот" орденків, медалек і значків все одно чіпляєшна на собі , то ти не священик, а примітивний браток з "раёона"
Кацапйо так палюбіло ту рослинку.
волковваньков, идет охота...
Бабаєва працювала в президентському пулі Путіна, була головним редактором пропагандистського сайту "Газета.ру".
У 2004-2006 роках очолювала представництво РІА Новини у Великій Британії, а у 2008-2012 роках була шеф-редактором корпункту агентства в США. Також вона працювала заступником головного редактора газети "Московські новини", шеф-редактором журналу "Профіль".
https://antikor.com.ua/articles/584898-v_krymu_na_poligone_zastrelili_rossijskuju_propagandistku
https://t.me/tZEinform/21643 tZEinform :
Указом Зеленського (№741/2022) новим начальником департаменту захисту національної державності Служби безпеки України став Роман Семенченко.
Це колишній Кадр Януковича (і дермака). Він списку осіб, які підлягають люстрації і на них розповсюджується заборона обіймати державні посади протягом 10 років відповідно до критеріїв Закону "Про очищення влади". Пов'язаний з групою Коломойского.
Парашних пропагандонів починає накривати від того, що усі їхні агенти незабаром підуть за рузкім карабльом.