У росіян підгорає від інтерв’ю в.о. глави СБУ Малюка на фоні "Мамая з черепами": Іде полювання на відьом. Очманіли зовсім. ВIДЕО

Російські пропагандисти на своїх токшоу продовжують вигадувати нові "страшилки". Тепер вони запевняють, що в Україні нібито йде "нове полювання на відьом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Росіяни активно цитують заяви в.о. глави СБУ Василя Малюка.

"Малюк розповів, що на інфраструктурних об'єктах постійно шукають потенційних зрадників. Не лише тих, хто працює на Росію, але і тих, хто може почати працювати. Ввижаються Малюку і агенти Кремля у рясах...СБУ тероризує священників канонічної православної церкви. 33 священники вже у статусі підозрюваного. Очманіли зовсім", - каже ведучий токшок на РосТБ.

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Вони також критикують інтерв'ю Малюка на фоні картини із козаком Мамаєм на купі черепів.

"Розказує, що росіянам може запропонувати лише таку перспективу", - додає пропагандист.