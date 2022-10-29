Трофейний "ленд-ліз": захоплена у росіян техніка надходить захисникам України "в промислових масштабах". ВIДЕО

Нацгвардійці ремонтують та відправляють у бій численні захоплені та евакуйовані танки, БМП, бронетранспортери та тягачі російських окупантів.

Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об’єднання НГУ, інформує Цензор.НЕТ.

Переважна більшість техніки потрапила до рук захисників України в останні місяці. Її евакуювали в глибокий тил.

Після ремонту техніка відправляється на ті ділянки фронту, які тримають гвардійці підрозділів Східного оперативно-територіального об’єднання. Частина захопленої техніки стала донором запчастин.

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