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Трофейний "ленд-ліз": захоплена у росіян техніка надходить захисникам України "в промислових масштабах". ВIДЕО

Нацгвардійці ремонтують та відправляють у бій численні захоплені та евакуйовані танки, БМП, бронетранспортери та тягачі російських окупантів.

Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об’єднання НГУ, інформує Цензор.НЕТ.

Переважна більшість техніки потрапила до рук захисників України в останні місяці. Її евакуювали в глибокий тил.

Після ремонту техніка відправляється на ті ділянки фронту, які тримають гвардійці підрозділів Східного оперативно-територіального об’єднання. Частина захопленої техніки стала донором запчастин.

Дивіться: Розвідники затрофеїли ворожий БТР-82А та полонили його екіпаж. ВIДЕО

Автор: 

техніка (1829) Національна гвардія (1542) трофеї (185)


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Топ коментарі
+11
В этом все Украинцы . из говна пулю сделают и по назначению отправят) Но Абрамсы все равно не помешали бы, представляете как лапти будут срать кирпичами при их только виде на фронте)
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29.10.2022 12:17
+8
с паршивой овцы хоть шерсти клок ))))
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29.10.2022 11:50
+7
я думаю, что экипаж просто всегда рядом, они не дураки сидеть в танке. недавно было видео захвата БТРа, там экипаж рядом под навесиком спал.
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29.10.2022 12:06
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с паршивой овцы хоть шерсти клок ))))
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29.10.2022 11:50 Відповісти
я думаю, что экипаж просто всегда рядом, они не дураки сидеть в танке. недавно было видео захвата БТРа, там экипаж рядом под навесиком спал.
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29.10.2022 12:06 Відповісти
А зачем хвостца миллионном и просить помощь в деньгах изображая инволида на паперти? Зачем сей час быть буротиноми с Вашим языком?
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29.10.2022 11:55 Відповісти
Шейте себе немножко на дому, зачем афишировать перед партнёрами что мы шем, Возврощаем что имели ДО, дододн)
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29.10.2022 12:00 Відповісти
Так їде, просто ми не знаємо.
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29.10.2022 12:07 Відповісти
США це не рашка, там усі бюджетні витрати відкриті. Ми, здебільшого, знаємо зміст усіх пакетів допомоги та позицію США "не допускати ескалацію конфлікту".
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29.10.2022 12:23 Відповісти
А почему не офешируют кузов номер на трофеях от куда?
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29.10.2022 12:08 Відповісти
Оформляем заказ МО России на поставку техники для ВСУ
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29.10.2022 12:09 Відповісти
Вот. И не надо за согласие с лбгт-демократами выпрашивать

Все в Божьих руках
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29.10.2022 12:16 Відповісти
В этом все Украинцы . из говна пулю сделают и по назначению отправят) Но Абрамсы все равно не помешали бы, представляете как лапти будут срать кирпичами при их только виде на фронте)
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29.10.2022 12:17 Відповісти
Втомто и дело для партнёров два тигра это пол армии а у нас фронт 978 км ) хоть три абромса хоть 20 хоть 50 хоть 100, подели 978000 на 100 равно +-1 единица на 100 км при условии их 100)
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29.10.2022 13:05 Відповісти
Запам'ятайте, якщо демократи візьмуть більшість у палаті, буде Україні , та усьому нормальному світові "жопа". Байденюк та його свора кінчають сша
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29.10.2022 12:27 Відповісти
Може не потрібно ТАК відверто все на відео показувать ???? Ну прям як діти, Цензор ‼️‼️
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29.10.2022 12:50 Відповісти
Зачем сливать рем? Хвавстовство это удел моссквы.
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29.10.2022 12:56 Відповісти
Ну, тай шо, шо рашисти робили багато зброї та модернізували - мудрий нарід голосував за асфальт, якого вже немає. Але їхні служки вже готуються до нової волни асфальту.
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29.10.2022 13:00 Відповісти
Войну против України можно победить только одним, тем же клином, анти, им ВГТРК вторят сафари и курорт. В Нам остояться два пути. Гронины или Кремль. Они выброли второе, значеть повторим.
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29.10.2022 13:20 Відповісти
 
 