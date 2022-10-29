Трофейний "ленд-ліз": захоплена у росіян техніка надходить захисникам України "в промислових масштабах". ВIДЕО
Нацгвардійці ремонтують та відправляють у бій численні захоплені та евакуйовані танки, БМП, бронетранспортери та тягачі російських окупантів.
Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об’єднання НГУ, інформує Цензор.НЕТ.
Переважна більшість техніки потрапила до рук захисників України в останні місяці. Її евакуювали в глибокий тил.
Після ремонту техніка відправляється на ті ділянки фронту, які тримають гвардійці підрозділів Східного оперативно-територіального об’єднання. Частина захопленої техніки стала донором запчастин.
Топ коментарі
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показати весь коментар29.10.2022 12:17
+8 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар29.10.2022 11:50
+7 Андрей Лавриненко #413115
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