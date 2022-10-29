Наслідки обстрілу Запорізької області 28 жовтня. Є поранені. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби росіяни з реактивних систем залпового вогню і важкої артилерії домівки мешканців Гуляйпільщини. Під ворожим вогнем опинилися населені пункти Пологівського та Василівського районів.

Про це повідомляє Нацполіція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

"З кожним днем у Гуляйполі вулиці приватного сектору зазнають усе жахливіших руйнувань. Побиті дахи, пошкоджені фасади будівель, потрощена дворова територія, а подекуди – купи будівельного сміття замість будинків. У багатоповерхівках вибиті шибки, пошкоджені вікна та балкони. Не кращою є й ситуація на Оріхівщині – там зруйноване житло місцевих мешканців та пошкоджені автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Під ворожим вогнем постійно перебувають жителі села Приморського Василівського району. Загарбники пошкодили декілька будинків і господарчих будівель. Зазнали поранень двоє цивільних.

"За фактом воєнних злочинів поліцейські передали зібрали матеріали до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни", - повідомили в поліції.

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