Ексклюзивні кадри палаючих російських кораблів у Севастополі: Пошкоджено щонайменше 3 носії "Калібрів". ВIДЕО

Внаслідок нічних вибухів в окупованому Севастополі пошкоджено щонайменше 3 російських кораблі-носії "Калібрів"

Про це повідомили джерела в силових структурах, передає Цензор.НЕТ.

Серед них - фрегат "Адмірал Макаров". Існує велика ймовірність, що кілька кораблів не просто пошкоджені, а потоплені.

Зазначимо, ніхто з силовиків офіційно не підтверджує, що за вибухами можуть стояти українські спецслужби. Водночас на сторінках СБУ в соцмережах вранці 29 жовтня опубліковане фото спецпризначенця, який дивиться на годинник, із підписом "It's BAVOVNA o’clock!" ("Настав час бавовни").

Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито атаку безпілотників.

В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.

ОК "Південь" повідомляє, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО.

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