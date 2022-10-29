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Ексклюзивні кадри палаючих російських кораблів у Севастополі: Пошкоджено щонайменше 3 носії "Калібрів". ВIДЕО

Внаслідок нічних вибухів в окупованому Севастополі пошкоджено щонайменше 3 російських кораблі-носії "Калібрів"

Про це повідомили джерела в силових структурах, передає Цензор.НЕТ.

Серед них - фрегат "Адмірал Макаров". Існує велика ймовірність, що кілька кораблів не просто пошкоджені, а потоплені.

Зазначимо, ніхто з силовиків офіційно не підтверджує, що за вибухами можуть стояти українські спецслужби. Водночас на сторінках СБУ в соцмережах вранці 29 жовтня опубліковане фото спецпризначенця, який дивиться на годинник, із підписом "It's BAVOVNA o’clock!" ("Настав час бавовни").

Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито атаку безпілотників.

В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.

ОК "Південь" повідомляє, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи в Севастополі пошкодили щонайменше три російських кораблі-носії "Калібрів", - джерела в СБУ

Автор: 

Севастополь (554)


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Топ коментарі
+97
це просто бімба!!!
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29.10.2022 16:21
+96
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29.10.2022 16:24
+75
От до чого призводять нєрвнічаніЄ та курьЄніЄ...
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29.10.2022 16:20
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Домовились. Пусть дырки в погонах крутит для новых звезд))))
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29.10.2022 19:47 Відповісти
Сьогодні це мічман Єнот!
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29.10.2022 17:26 Відповісти
Не треба так швидко. Бо в нас немає генерал-фельдмаршала.
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29.10.2022 17:50 Відповісти
Дочекалась прелєстних енотиків
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29.10.2022 18:03 Відповісти
Нафто термінал у Новоросійску-Туапсе чекає папірос. ЗСУ дії !!!
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29.10.2022 17:13 Відповісти
Там як раз дуже поруч палац *****.... Треба аквадіскотеку увімкнути!
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29.10.2022 17:42 Відповісти
Світає, край неба в бухті орків палає, соловейко з Байрактаром сонце зустрічає.
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29.10.2022 17:18 Відповісти
та потопити би нахрін весь касапський чф!
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29.10.2022 17:20 Відповісти
та там, похже, уже не так много и осталось от него
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29.10.2022 20:09 Відповісти
Звіздьеж, це не ми! То все москальські мультики, аби звинцватити нас. А так у них все добре...
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29.10.2022 17:21 Відповісти
красівоє... вогнені шарики...
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29.10.2022 17:22 Відповісти
Бавовною задоволений. Хочу ще.

Що для цього робити...

P.S. Треба було б ще добити виживших.
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29.10.2022 17:28 Відповісти
тепер путін має можливість вдягати акваланг і діставати амфори з гальюнів дрєвнєроссійських судьон
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29.10.2022 17:29 Відповісти
свіжо засрані амфори.
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29.10.2022 17:37 Відповісти
"судна" із суден - оригінально.
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29.10.2022 22:15 Відповісти
А може козаки на " чайках "? Турків у свій час ганьбили ,а москалів зараз й поготів !
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29.10.2022 17:55 Відповісти
Після перших кадрів відео згадав про "Чайок"
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29.10.2022 20:00 Відповісти
Шумєл прібой, кіпєла морє, і чайкі сралі мнє на грудь )))
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29.10.2022 17:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3EOYMXHclJg
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29.10.2022 19:50 Відповісти
видео с дрона, особенно ночное, супер
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29.10.2022 18:07 Відповісти
Гарно русосвіней підсмажили. Сподіваюсь що окрім дронів потім ще прілетіли гарпуни з нептунами.
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29.10.2022 18:25 Відповісти
"Адмірал Макаров"-уууу- цигель цигель!
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29.10.2022 18:26 Відповісти
руссо туристо --- облико морале
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30.10.2022 05:25 Відповісти
Це завітали велики комахи із біолабораторії України, генномодифіковані
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29.10.2022 18:28 Відповісти
Интересный ракурс съёмки . . .
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29.10.2022 18:36 Відповісти
Декорабліцзація чорноморського хлоту рефе , йде за планом .😂.
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29.10.2022 18:43 Відповісти
На палубе матросы курили папиросы.
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29.10.2022 18:49 Відповісти
Похоже, что подводные английские дроны заработали.
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29.10.2022 18:53 Відповісти
цікаво що по дронам біля кораблів не стріляли, а лише по дрону що знімав кольровою камерою та ше й влучити не змогли)))
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29.10.2022 18:57 Відповісти
Его для этих целей и отправили)
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30.10.2022 14:40 Відповісти
Нихрена не понятно но очень интересно. И что ето за катер по которому стреляют?
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29.10.2022 18:58 Відповісти
Вот такой

https://www.thedrive.com/the-war-zone/mystery-drone-boat-washes-up-near-home-of-russias-black-sea-fleet
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29.10.2022 20:24 Відповісти
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29.10.2022 19:04 Відповісти
Смію порадити СБУ звернути увагу на такий момент. Саме перед сьогоднішньою атакою (чи за кілька днів до цього) свої підводні човни орки завели на підземну стоянку човнів у Балаклаві, яка пустувала ще з радянських часів. Надводні кораблі туди заштовхати неможливо, а підводні човни сховали. Чи не попередив орків їх крот у вищих ешелонах української влади про плани нашої скорої атаки на Севастопольську бухту? От в чому питання.
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29.10.2022 19:32 Відповісти
Там их реально давно не было, на моей памяти когда пришла раша туда ничего не заганяли...
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30.10.2022 22:27 Відповісти
Гори-гори ясно, щоб моя не погасло
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29.10.2022 19:09 Відповісти
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29.10.2022 19:23 Відповісти
Смотрел бы вечно. Красивое. Надо повторить
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29.10.2022 19:43 Відповісти
Адмирал пошёл куда Макар телят не водил.
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29.10.2022 19:44 Відповісти
чехи твиттерят, что адмирал повышен в должности до подводной лодки
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29.10.2022 19:50 Відповісти
рой дронов запустить ночью
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29.10.2022 19:52 Відповісти
Gari, Gari maia svezda
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29.10.2022 20:03 Відповісти
Кацапи в паниці почали катер обстрілювати з якого вели зйомку, цікаво
Гарно палають кацапські судна.
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29.10.2022 20:13 Відповісти
Съемка с дронов который атакуют

Вероятно такие

https://www.thedrive.com/the-war-zone/mystery-drone-boat-washes-up-near-home-of-russias-black-sea-fleet

Камера также расположена
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29.10.2022 20:20 Відповісти
Чудова Новина

Коли ЗСУ отримають "довгу руку" в кількостях, необхідних для використання в умовах повномасштабної війни (не менше 200 шт) - дрони-камікадзе з дальністю до 1000 км та бойовою частиною 75 кг

1. росія втратить ексклюзивне право на удари по нашим містам без відповіді
2. військові цілі ворога на фронті, в прифронтовій зоні, в неглибокому та глибокому тилу противника - тепер стануть потенціально вразливі до атак дронів, це стосується всієї окупованої території з 2014 до 2022 р

Це сильно може змінити хід війни на нашу користь!!!
ці ж дроні в кількостях 2500+, якщо хоча б половина долетить - становлять небезпеку повної поразки російських військ!
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29.10.2022 20:25 Відповісти
Нарешті!!! Це краще за будь яке ППО! Але з ним у парі ще краще!
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29.10.2022 20:25 Відповісти
Цікаво дивитись як в режимі реального часу топлять кацапські посудини.
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29.10.2022 20:28 Відповісти
Такой катер лучше ракеты получается

Интересно что эту модель никто не знает даже
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29.10.2022 20:30 Відповісти
Я впевнений, що це нато. Бо більше немає кому.
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29.10.2022 20:36 Відповісти
Нi, я бачив такий у одеському магазинi рибальского знаряддя 🤡
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30.10.2022 14:43 Відповісти
Ха. В Одесі давно можна було придбати будь що. Це відомо навіть з творів класиків. Може там і ядрьон-батон якийсь завалявся . Хто знає.
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30.10.2022 22:34 Відповісти
Опять курили? Ну ты ***** и даешь!
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29.10.2022 20:48 Відповісти
Slava Bavovni !
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29.10.2022 20:59 Відповісти
Я сомневаюсь что это было на самом деле связано с дронами, да и с ЗСУ тоже. Но давайте подождем недельки две чтобы со мной спорить.
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29.10.2022 21:32 Відповісти
я звичайно тільки за, але не побачив на відео, щоб дрон принаймі втикався у корпус корабля. А в кінці відео дрон явно підбили з повітря, де пролитіє літак аба гелікоптер і ніякого великого корабля не видно
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29.10.2022 21:34 Відповісти
не видел потому,что дрон взорвался раньше чем успел передать "картинку"
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29.10.2022 22:43 Відповісти
Дырки бывают не только в сыре
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29.10.2022 21:43 Відповісти
мало,Слава Солдатам Великой Ukrainy...
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29.10.2022 21:53 Відповісти
Інфи про сьогоднішню бавовну в Криму - малувато звісно ,, але де що попадається цікаве .
Кацапський нацик - блогер пише у своїй тєлєгі -
https://t.me/bulbe_de_trones Бульба престоловъ

За ваши Мински, Стамбулы, Абрамовичей и Зерновые сделки любой другой народ вас бы давно уже повесил. Охранители же радуются приостановке (не разрыву!) сделки, благодаря которой за полгода договорной невойны выбили всю кадровую армию РФ.
Благодарите судьбу за таких людей, новиопы.
Когда уничтожены крупнейшие корабли флота, а Британии уже впору войну объявлять, новиопы кокетливо приостанавливают сделку (хотя возможностей блокировать Одессу уже нет), а идиотики радуются.
-------------------------------------------------
Пише , не унічтожен а - унічтожени . Тобто знищений не один корабель , їх декілька - крупнєйших ! Ну один відомо що це - крейсер маськва , а ще які .? Невже і Макаров сьогодні - пустив бульби . Хм .. Інтєрєсно дєвкі пляшут .. !!
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29.10.2022 22:00 Відповісти
Ексклюзивні кадри! А де в хрена висококласні знімки з супутника притуляки??? Де *** той супутник?
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29.10.2022 22:22 Відповісти
...при атаке на Севастополь повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец».
На бескозырках так и написано.
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29.10.2022 22:51 Відповісти
Відверті і щирі хлопці, виходить, у них не тільки фрезерувальники нетрадиційної орієнтації...
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30.10.2022 00:06 Відповісти
Мало потрібно ще свято )
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29.10.2022 23:11 Відповісти
Що би робили зеленьські та іньшісівочоли без українського народу і українського солдата?
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30.10.2022 07:42 Відповісти
Это ты про двигатели к вертолётам? Иди расскажи сотне тысяч убитых, как .....
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30.10.2022 12:37 Відповісти
"Это просто праздник какой-то!" - Карабас-Барабас о Занялас-Боеприпас и о Баркас-Потопляс
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30.10.2022 01:45 Відповісти
Зазначимо, ніхто з силовиків офіційно не підтверджує, що за вибухами можуть стояти українські спецслужби... Та ні, це все - паління в недозволеному місці...
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30.10.2022 06:09 Відповісти
Сообщение ТАСС. Москвичи, ахтунг!
Совершенно секретно.
Сейчас на Москву летят тысячи боевых гусей несущих на себе миллионы боевых комаров выращенных в секетных украинских биолабораториях специалистами НАТО.
Скелет генетичеки измененного насекомого состоит из тринитротолуола в смеси с обогащенным ураном, а вместо крови у них нитроглицерин.
СПАСАЙСЯ КТО МОЖЕТ!!!
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30.10.2022 07:34 Відповісти
Навіщо росіяни самі себе обстрілюють?
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30.10.2022 11:20 Відповісти
ОК "Південь" повідомляє, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО Джерело:
це - не ми, нас там немає, а ви доведіть, гдє ваші даказатєльства...
Я так вважаю, що то кадіров почав свою війну проти рашистських адміралів - чим більше він заріже руських, тим більше на раші до нього буде уваженія. йде по стопам пуйла сучище!!!
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30.10.2022 13:06 Відповісти
та тю на вас... Вам же сказано, шо если вы не умеете запускать свою ППО, то кто вам - доктор...Будет бавовна.
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30.10.2022 19:15 Відповісти
Кадырка первого руського убил в 16 лет, оказывается может павтарить и не раз....
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30.10.2022 22:44 Відповісти
next stage
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30.10.2022 21:14 Відповісти
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