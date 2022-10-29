Ексклюзивні кадри палаючих російських кораблів у Севастополі: Пошкоджено щонайменше 3 носії "Калібрів". ВIДЕО
Внаслідок нічних вибухів в окупованому Севастополі пошкоджено щонайменше 3 російських кораблі-носії "Калібрів"
Про це повідомили джерела в силових структурах, передає Цензор.НЕТ.
Серед них - фрегат "Адмірал Макаров". Існує велика ймовірність, що кілька кораблів не просто пошкоджені, а потоплені.
Зазначимо, ніхто з силовиків офіційно не підтверджує, що за вибухами можуть стояти українські спецслужби. Водночас на сторінках СБУ в соцмережах вранці 29 жовтня опубліковане фото спецпризначенця, який дивиться на годинник, із підписом "It's BAVOVNA o’clock!" ("Настав час бавовни").
Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито атаку безпілотників.
В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.
ОК "Південь" повідомляє, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО.
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Що для цього робити...
P.S. Треба було б ще добити виживших.
https://www.thedrive.com/the-war-zone/mystery-drone-boat-washes-up-near-home-of-russias-black-sea-fleet
Гарно палають кацапські судна.
Вероятно такие
https://www.thedrive.com/the-war-zone/mystery-drone-boat-washes-up-near-home-of-russias-black-sea-fleet
Камера также расположена
Коли ЗСУ отримають "довгу руку" в кількостях, необхідних для використання в умовах повномасштабної війни (не менше 200 шт) - дрони-камікадзе з дальністю до 1000 км та бойовою частиною 75 кг
1. росія втратить ексклюзивне право на удари по нашим містам без відповіді
2. військові цілі ворога на фронті, в прифронтовій зоні, в неглибокому та глибокому тилу противника - тепер стануть потенціально вразливі до атак дронів, це стосується всієї окупованої території з 2014 до 2022 р
Це сильно може змінити хід війни на нашу користь!!!
ці ж дроні в кількостях 2500+, якщо хоча б половина долетить - становлять небезпеку повної поразки російських військ!
Интересно что эту модель никто не знает даже
Кацапський нацик - блогер пише у своїй тєлєгі -
https://t.me/bulbe_de_trones Бульба престоловъ
За ваши Мински, Стамбулы, Абрамовичей и Зерновые сделки любой другой народ вас бы давно уже повесил. Охранители же радуются приостановке (не разрыву!) сделки, благодаря которой за полгода договорной невойны выбили всю кадровую армию РФ.
Благодарите судьбу за таких людей, новиопы.
Когда уничтожены крупнейшие корабли флота, а Британии уже впору войну объявлять, новиопы кокетливо приостанавливают сделку (хотя возможностей блокировать Одессу уже нет), а идиотики радуются.
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Пише , не унічтожен а - унічтожени . Тобто знищений не один корабель , їх декілька - крупнєйших ! Ну один відомо що це - крейсер маськва , а ще які .? Невже і Макаров сьогодні - пустив бульби . Хм .. Інтєрєсно дєвкі пляшут .. !!
На бескозырках так и написано.
Совершенно секретно.
Сейчас на Москву летят тысячи боевых гусей несущих на себе миллионы боевых комаров выращенных в секетных украинских биолабораториях специалистами НАТО.
Скелет генетичеки измененного насекомого состоит из тринитротолуола в смеси с обогащенным ураном, а вместо крови у них нитроглицерин.
СПАСАЙСЯ КТО МОЖЕТ!!!
це - не ми, нас там немає, а ви доведіть, гдє ваші даказатєльства...
Я так вважаю, що то кадіров почав свою війну проти рашистських адміралів - чим більше він заріже руських, тим більше на раші до нього буде уваженія. йде по стопам пуйла сучище!!!