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Як Росія може бути серед інших у G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно виступив із зверненням до українців увечері 29 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Володимира Зеленського.

"Сьогодні з Росії прозвучала доволі передбачувана заява – заява про те, що вони остаточно зривають експортну зернову ініціативу.

Але насправді це не сьогоднішнє їхнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством.

Від вересня і по сьогодні у зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози очікують уже понад три тижні. Це абсолютно свідома блокада Росії. Це абсолютно прозорий намір Росії повернути загрозу масштабного голоду – для Африки, для Азії.

Сьогодні понад два мільйони тон продовольства стоїть у морі. Це означає, що для більш ніж семи мільйонів споживачів реально погіршився доступ до продовольства.

Усі партнери бачать цю штучну чергу із суден. Бачать, що робила Росія для зриву зернової ініціативи. Бачать, що навіть судна із зерном, які законтрактовані в межах Продовольчої програми ООН для найбідніших країн, не отримують гарантованої можливості проходу морським маршрутом.

Також читайте: "Росія припиняє участь у "зерновій угоді", - Міноборони РФ

Росія робить усе, щоб мільйони африканців, мільйони мешканців Близького Сходу і Південної Азії опинилися в умовах штучного голоду або як мінімум жорсткої цінової кризи. Україна була і може бути й надалі одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки", - ідеться у зверненні.

Також читайте: МЗС України про вихід РФ із "зернової угоди": Це втілення курсу Москви на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) зерно (3121) звернення (607) росія (65346)


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Топ коментарі
+18
В 2022 році премію Дарвіна за 2019 рік здобув український нарід!
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29.10.2022 21:58
+15
При Порошенку завозили з РФ дефіцитні деталі для ЗСУ, а при Зеленському - вивозили двигуни для ЗС РФ. "Какая разница", хто і на яку армію працював?!
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29.10.2022 22:13
+14
пишуть що свинорилі дали заявку на зібрання СБ ООН через те.....що жертва (Україна) яку вбивають, гвалтують, шматують кацапські виродки посміла чинити опір цим мясникам і розбомбила кацапські кораблі які пуляли калібрами по мирному українському населенню, по інфраструктурі....

наступною вимогою мабуть буде вимога щоб українські військові і населення стали в зручнішу позу бо бач московитам незручно в них стріляти.....

мабуть більшої дурні, абсурду і неповаги ця поважна установа і світ в цілому не бачив ... навіть гітлер такого не городив....
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29.10.2022 22:02
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"селедку" вже дали тільки не Зеленському, а дали ЗСУ тим дебілам які були на потоплених рашистських кораблях в українському Севастополі, чи не так? Ти мабуть теж регулярно смокчеш московську "селедочку" якою тебе пригощає твій московський куратор....
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29.10.2022 22:10 Відповісти
паша, не сори своими фантазиями про что тебе нравится смоктать
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29.10.2022 22:15 Відповісти
Вадя (правильно па масковски да?), фантазії це жу тебе - ти ж пишеш "что тебе нравится смоктать"... не я - все в тебе по Фрейду, ти просто не осознаєш, а насправді ти латентний п..... свое подсознаніє не обманиш вадюша ))))))
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29.10.2022 22:20 Відповісти
почитай свое - мабуть теж регулярно смокчеш московську "селедочку", фрейд в шоке...
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29.10.2022 22:24 Відповісти
почитай уважно телепню - я не стверджую, там є слово "мабуть" ....крім того я не вживаю слів "нравітся/ненарвітся" це ти їх вживаєш, ну але ти знову по Фрейду...вже другий раз... точно латентний...
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29.10.2022 22:32 Відповісти
тупейшая отмазка, мабуть против смокчеш и пр... ну ты по жизни тупой
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29.10.2022 22:34 Відповісти
вадя вадя раз два три - приготуй собі пакет )))))))
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29.10.2022 22:21 Відповісти
поблевать? на тебя можно гнида
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29.10.2022 22:23 Відповісти
гнида-гнида, доказательства про связь меня с коцапией естть? ну то и не воняй
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29.10.2022 22:36 Відповісти
Ірод російський судя з останніх його слів будує Залазниу завісу типу "Хто не зними той проти них"

Тому розмови, переговори, дипломатія і т.д. можна засунути в чорну діру
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29.10.2022 22:15 Відповісти
В москве-реке выловили труп лапина
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29.10.2022 21:57 Відповісти
дяра сипатая
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29.10.2022 21:58 Відповісти
А як сприяють програшу терору і шантажу продані кацапам вертольотні двигуни?
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29.10.2022 21:58 Відповісти
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29.10.2022 22:06 Відповісти
Якщо адвокат Богуслаєва сказав, значить це правда чистесенька як лісове джерельце. А що каже адвокат Януковича ви нє в курсє?
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29.10.2022 22:09 Відповісти
При Порошенку завозили з РФ дефіцитні деталі для ЗСУ, а при Зеленському - вивозили двигуни для ЗС РФ. "Какая разница", хто і на яку армію працював?!
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29.10.2022 22:13 Відповісти
А доречі ви не знаєте хто ця загадкова особа ,яка дала дозвіл зраднику Богуслаєву на поставку ворогу знарядь вбивства українців в 2021 році. Ні Притула ні Ананьв ні Мусійчкук також не знають. Ні Бігус ,ні Шабунін,ні Стерненко і згадки не мають. Що тварюки ,занімило?!?
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29.10.2022 22:22 Відповісти
Занімило? Використовуй або нормальний перекладач, або краще застрелся москальская ти щурятина.
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29.10.2022 22:26 Відповісти
Зелебоби,ви повинні завжди пам'ятати,що половина з вас-це колишні прихильники Януковича,вони нікуди не поділися. Невже ви думаєте,що Антимайдан в 19р.пішов обирати "Армію,Мову і Віру".Вони йшли на "Какую разницу" і "Мы должны говорить на одном языке,на котором мы сейчас говорим"
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29.10.2022 22:36 Відповісти
Згоден. Але треба ще перевірити чи почалось це з 2021:року і чи не відбувалось цих поставок раніше. Ну наприклад з 2019 року. Бо уявити, що раніше Мотор Січ співпрацювала з росією, то я просто не вірю! Такого бути не може!!!
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29.10.2022 22:28 Відповісти
🤢🤖 там , ФАКТЫ ДОКАЗЫВАЮТ,что 🤡🤢 лично крышевал ‼️
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30.10.2022 02:31 Відповісти
В 2022 році премію Дарвіна за 2019 рік здобув український нарід!
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29.10.2022 21:58 Відповісти
Що отримала кацапія завдяки тому що поставили свого агента на пост президента України*
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29.10.2022 22:04 Відповісти
тепер піднатужся і перелічи що отримав пуйло зараз - тільки не треба віщати про захоплені землі українські, бо ми їх повертаєм.
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29.10.2022 22:13 Відповісти
Які рішення зєлєнського, за 3 роки, для зміцнення обороноздатності ви можете назвати ?
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29.10.2022 22:20 Відповісти
***** підрахуй:
- не втік, не здався
- заняв оборону, зумів організувати військо
- дав волю військовим на чолі з Залужним вирішувати воєнні питання
- організував міжнародну підтримку
- дуже ефективно організував дипломатію
- зібрав потужну команду, яка ні на йоту не відступає від тезису "повернення ВСІХ українських земель" без жодних оговорок;
- чітко вибудував фінансові питання, гуманітарні питання
- вивів разом з командою на чисту воду кацапню на міжнародній арені, змусив орків приймати рішення які є відверто дебільними, цугцвангом...

можу продовжити....
мали би Порошенка - то давно би був вже Мінськ 3....все за 3 роки..правда більшість цих дій зроблено після 24.02.2022
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29.10.2022 22:27 Відповісти
брешешь ти павло як лавров в оон
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29.10.2022 22:30 Відповісти
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29.10.2022 22:34 Відповісти
гениально описывает тупость и гнилость зелоха
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29.10.2022 22:46 Відповісти
Не правда, що Зе нічого не робив для армії до 24 лютого. Він і після 24 нічого для армії не робить.
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29.10.2022 22:32 Відповісти
Паша,хватит врать
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29.10.2022 23:03 Відповісти
Павлик, ты это всерьёз перечисляешь? Что-то не пойму, это у тебя юмор такой - "от противного"? Действительно веришь в этот бред? Что это он "собрал " и " организовал" бы по своей воле, а не в силу давления на него?
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30.10.2022 01:03 Відповісти
Павлік, шо за Павлік....Ти шось переплутав, ти не в себе в бараці. Для тебе я Павло, вчися культури і поваги до старших і мудріших, кацапе!!!!
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02.11.2022 18:49 Відповісти
Яка ж то мудр1сть, боневт1ка записувати у нац. патр1оти та геро1 ! Розплющ оч1, Павлушко, бо до тверезого погляду на д1йсн1сть тоб1 ще далеко.
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05.11.2022 22:12 Відповісти
По- перше, н1який укра1нець Н!КОЛИ не напише " ШО " - зрозум1в, представник зеленого племен1 ? По- друге, я не маю необх1дност1 "уявляти себе" - бо людина е така, яка е. По-трете, бути людиною будь-яко1 нац11 - то не е особиста заслуга чи недол1к, це лише випадков1сть, де , коли, як ти з"явився на св1т. Головне - яким ти чолов1ком вир1с, як1 ц1нност1 спов1дуеш, про що мр1еш, що робиш, за що чи проти чого д1еш. Тоб1 особисто хочу порадити : у в1льний в1д пропаганди час зроби анал1з твое1 сов1ст1, якщо така ще в тоб1 залишилася.
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05.11.2022 23:07 Відповісти
Дегенерат🤢🤖🦠, какой ценой⁉️Ты лично ,не на передовой , твои дешовки из ОП Тимошенко машину сп#здил !
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30.10.2022 02:36 Відповісти
До речі, десь є інформація ДЕ саме у морі стоять 176 суден?

Думаю, не біля берегів раші точно. Тоді на якій підставі вони там стоять і не пливуть далі?

Іншими словами: що буде, коли капітан судна вирішить пливти далі до Босфору?
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29.10.2022 21:59 Відповісти
Якщо ті суда спробують затримувати капітан має подати сигнал сос що на них напали пірати,а НАТО може потопити піратів і врятувати кораблі Ну а якщо серйозно то чому не можна пливти в 12 мильній зоні Румунії та Болгарії а потім Туреччини? Яке право має русня там затримати судна?
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29.10.2022 22:54 Відповісти
ВАша продовольственная международная безпека утомила.Вы думаете почём у нас продукты???Кто знает что дальше будет....резервы нам надо делать......безпека))))
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29.10.2022 22:00 Відповісти
Бо таки як ти приймали до G-20
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29.10.2022 22:01 Відповісти
пишуть що свинорилі дали заявку на зібрання СБ ООН через те.....що жертва (Україна) яку вбивають, гвалтують, шматують кацапські виродки посміла чинити опір цим мясникам і розбомбила кацапські кораблі які пуляли калібрами по мирному українському населенню, по інфраструктурі....

наступною вимогою мабуть буде вимога щоб українські військові і населення стали в зручнішу позу бо бач московитам незручно в них стріляти.....

мабуть більшої дурні, абсурду і неповаги ця поважна установа і світ в цілому не бачив ... навіть гітлер такого не городив....
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29.10.2022 22:02 Відповісти
выхлоп - как от видео про дальнобойщиков, куча понтов ноль результата
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29.10.2022 22:04 Відповісти
Ну то нехац голодна Африка та Азія ******** мордор , а не заглядують *уйлу в очко!
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29.10.2022 22:06 Відповісти
он же сам топил за угоду....
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29.10.2022 22:10 Відповісти
по другому видео играет...

https://www.youtube.com/watch?v=ONXbRuE7dAk
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29.10.2022 22:11 Відповісти
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29.10.2022 22:12 Відповісти
Це ти про Зеленського? І коли він проводить прямі трансляції з ООН, з президентами інших країн, з послами, з чиновниками військових зарубіжних відомств....це мабуть теж по твоєму він з собою розмовляє... коли його фото друкують найвідоміші іноземні журнали - теж з собою...

ну тоді - учню нєбєнзі - розмовляй собі, розмовляй сам з собою....
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29.10.2022 22:16 Відповісти
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29.10.2022 22:23 Відповісти
я поражаюсь какие зе-боты тупые, до сих пор не могут отойти от концепции ника слово-слово, или им кремлевский софт так генерит...
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29.10.2022 22:29 Відповісти
Ні , це я про Зе клоуна.
Різницю відчуваш, чи занадто вумний для цього.
Посли іноземних держав вітають НАРОД УКРАЇНИ в лиці зеленського, а не зеленському лижуть дупу як ти вважаєш.
Тому хай і надалі розмовляє сам з собою, бо його відосіки вже захарили всю Україну, звісно окрім Зефілів.
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30.10.2022 14:13 Відповісти
Чесно кажучи не знаю чи впливає він або його відосики хоч на щось далі свого кабінету, досить пафосних речей, починай розбирати свій корупційний клубок доки тебе разом з усією Україною в нього не ткнули носом наші союзники.
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29.10.2022 22:16 Відповісти
розбирати клубок який починається з нього з дермаком, ага...
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29.10.2022 22:21 Відповісти
ыд
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29.10.2022 22:16 Відповісти
Тому що після другої світової всім на всіх насрати.Все інше в тому числі і ООН це циркова вистава
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29.10.2022 22:26 Відповісти
почему слово *********** пишут всегда с ошибками
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29.10.2022 22:30 Відповісти
Знову пішло скиглення про голод... Будьте чесними хоч перед собою: ніхто без українського зерна окрім української економіки не постраждає.
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29.10.2022 22:30 Відповісти
Выгнать Россию со всего и одновременно! Ни одной щели им! Железный занавес должен упасть прямо на длинный нос Путина! Пусть не высовывается даже со своим шакальем русским!
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29.10.2022 22:37 Відповісти
любой видеограф скажет что такой ракурс не способствует доверию, но до зели не доходит по причине врожденной тупости отягощенной мудачеством в запущенной форме
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29.10.2022 22:38 Відповісти
володя, похеру что там мир голодает, в Украине яйца, простые куриные яйца, самый дешевый источник белка стоят ***** тучу денег. Тут днюху можно праздновать кило гречки и десяток яиц. хватит видосики снимать, наркоман
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29.10.2022 23:05 Відповісти
Как страна-террорист может быть в G20?
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29.10.2022 23:20 Відповісти
Так на россию же наложено больше всего санкций.

Она уже в клубе изгоев: северная корея + россия + иран + венесуэлла.

Как эта страна может быть в G20?
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29.10.2022 23:24 Відповісти
Десь на тій же логіці що і вова - призедент.
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29.10.2022 23:34 Відповісти
и существует же тупое членистоногое, которое помогает снимать это видео... и расчитывает на вырученные бабки отдохнуть в геленжик...
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29.10.2022 23:49 Відповісти
...арестовать ***** там же,и в Гаагский МУС
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30.10.2022 07:19 Відповісти
Экспорт украинской пшеницы не настолько велик чтобы вызывать "голод на нескольких континентах". Кто вообще это придумал.
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30.10.2022 08:19 Відповісти
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30.10.2022 22:07 Відповісти
 
 