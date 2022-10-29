Як Росія може бути серед інших у G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський традиційно виступив із зверненням до українців увечері 29 жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Володимира Зеленського.
"Сьогодні з Росії прозвучала доволі передбачувана заява – заява про те, що вони остаточно зривають експортну зернову ініціативу.
Але насправді це не сьогоднішнє їхнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством.
Від вересня і по сьогодні у зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози очікують уже понад три тижні. Це абсолютно свідома блокада Росії. Це абсолютно прозорий намір Росії повернути загрозу масштабного голоду – для Африки, для Азії.
Сьогодні понад два мільйони тон продовольства стоїть у морі. Це означає, що для більш ніж семи мільйонів споживачів реально погіршився доступ до продовольства.
Усі партнери бачать цю штучну чергу із суден. Бачать, що робила Росія для зриву зернової ініціативи. Бачать, що навіть судна із зерном, які законтрактовані в межах Продовольчої програми ООН для найбідніших країн, не отримують гарантованої можливості проходу морським маршрутом.
Росія робить усе, щоб мільйони африканців, мільйони мешканців Близького Сходу і Південної Азії опинилися в умовах штучного голоду або як мінімум жорсткої цінової кризи. Україна була і може бути й надалі одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки", - ідеться у зверненні.
Будь ласка, зачекайте...
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Тому розмови, переговори, дипломатія і т.д. можна засунути в чорну діру
- не втік, не здався
- заняв оборону, зумів організувати військо
- дав волю військовим на чолі з Залужним вирішувати воєнні питання
- організував міжнародну підтримку
- дуже ефективно організував дипломатію
- зібрав потужну команду, яка ні на йоту не відступає від тезису "повернення ВСІХ українських земель" без жодних оговорок;
- чітко вибудував фінансові питання, гуманітарні питання
- вивів разом з командою на чисту воду кацапню на міжнародній арені, змусив орків приймати рішення які є відверто дебільними, цугцвангом...
можу продовжити....
мали би Порошенка - то давно би був вже Мінськ 3....все за 3 роки..правда більшість цих дій зроблено після 24.02.2022
Думаю, не біля берегів раші точно. Тоді на якій підставі вони там стоять і не пливуть далі?
Іншими словами: що буде, коли капітан судна вирішить пливти далі до Босфору?
наступною вимогою мабуть буде вимога щоб українські військові і населення стали в зручнішу позу бо бач московитам незручно в них стріляти.....
мабуть більшої дурні, абсурду і неповаги ця поважна установа і світ в цілому не бачив ... навіть гітлер такого не городив....
https://www.youtube.com/watch?v=ONXbRuE7dAk
ну тоді - учню нєбєнзі - розмовляй собі, розмовляй сам з собою....
Різницю відчуваш, чи занадто вумний для цього.
Посли іноземних держав вітають НАРОД УКРАЇНИ в лиці зеленського, а не зеленському лижуть дупу як ти вважаєш.
Тому хай і надалі розмовляє сам з собою, бо його відосіки вже захарили всю Україну, звісно окрім Зефілів.
Она уже в клубе изгоев: северная корея + россия + иран + венесуэлла.
Как эта страна может быть в G20?