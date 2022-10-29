Як Росія може бути серед інших у G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно виступив із зверненням до українців увечері 29 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Володимира Зеленського.

"Сьогодні з Росії прозвучала доволі передбачувана заява – заява про те, що вони остаточно зривають експортну зернову ініціативу.

Але насправді це не сьогоднішнє їхнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством.

Від вересня і по сьогодні у зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози очікують уже понад три тижні. Це абсолютно свідома блокада Росії. Це абсолютно прозорий намір Росії повернути загрозу масштабного голоду – для Африки, для Азії.

Сьогодні понад два мільйони тон продовольства стоїть у морі. Це означає, що для більш ніж семи мільйонів споживачів реально погіршився доступ до продовольства.

Усі партнери бачать цю штучну чергу із суден. Бачать, що робила Росія для зриву зернової ініціативи. Бачать, що навіть судна із зерном, які законтрактовані в межах Продовольчої програми ООН для найбідніших країн, не отримують гарантованої можливості проходу морським маршрутом.

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Росія робить усе, щоб мільйони африканців, мільйони мешканців Близького Сходу і Південної Азії опинилися в умовах штучного голоду або як мінімум жорсткої цінової кризи. Україна була і може бути й надалі одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки", - ідеться у зверненні.

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