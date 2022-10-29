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"Мы пили из лужи уже. Я неделю уже в туалет даже не хожу потому, что нечем": російський окупант жаліється рідним на відсутність води та їжі, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський окупант, який зараз перебуває на території України, пожалівся своїм рідним, що йому немає чого пити та їсти.

Відповідне перехоплення розмови опублікувало ГУР, передає Цензор.НЕТ.

Так, на запитання матері "Як справи?" окупант відповів, що не дуже добре.

"В ж… короче вообще, с автоматами против танков. Это вообще безумие, наш этот... командиры все в говно пьяные ходят... Они сразу убегают, связи с ними нету и все. У них все есть, мы же видим. А у нас ничего нет. Мы пили уже из лужи, я от неделю уже в туалет даже не хожу, потому что нечем даже. Страшно, страшно, капец", - сказал оккупант і попросив матір нікому не говорити про їхню розмову, бо вже були випадки, що після скарг російських військових відправляли до в’язниці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Николаевское направление все собирается и уходит нах#й в Россию, говорят, заходить будем через Белоруссию", - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський окупант розповів матері, що в одному їхньому загоні було 100 осіб - вижило лише двоє.

"Тут такое бл...ство происходит. Воюй как хочешь - 20 человек против 2 тыс.", - каже окупант.

Автор: 

армія рф (17509) розвідка (3866) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+24
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29.10.2022 23:08
+23
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29.10.2022 23:04
+21
Ожидание - костюм "Ратник" / Реальность - костюм "Ватник"
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29.10.2022 23:07
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29.10.2022 23:04 Відповісти
Що, очко вже затягло павутиною?
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29.10.2022 23:05 Відповісти
Ожидание - костюм "Ратник" / Реальность - костюм "Ватник"
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29.10.2022 23:07 Відповісти
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29.10.2022 23:28 Відповісти
атаку заменить на 0,5 и жопой
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29.10.2022 23:47 Відповісти
Любой рюзький аника-воин мечтает пить из лужи или переносного унитаза.
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29.10.2022 23:08 Відповісти
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29.10.2022 23:08 Відповісти
Ну і як козлятами стали чи як завжди цапами відбувайлами
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29.10.2022 23:10 Відповісти
Пий з пісюара, страдалец
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29.10.2022 23:11 Відповісти
"Мы выходили под дождь и пили воду из луж..."
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29.10.2022 23:13 Відповісти
"Мы пили из лужи уже" - то ти, кацапьонок, ще шікуеш.
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29.10.2022 23:15 Відповісти
не пей из лужи, коцапчеком станешь останешься
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29.10.2022 23:17 Відповісти
Я бы подумал что это СБУ ипсо записывает, если бы не многочисленные видео с пленными кацапскими бомжами
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29.10.2022 23:19 Відповісти
СБУ не позволила бы себе такую ложь: "20 против 2 тыс."
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29.10.2022 23:30 Відповісти

у ***** очередная фишка против Javelin
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29.10.2022 23:28 Відповісти
найфайніший анало гавнет ever seen...
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29.10.2022 23:38 Відповісти
Не зрозумів. Вони сподіваються, що джавелін піде на тепло в двох метрах від танку чи що?
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29.10.2022 23:42 Відповісти
а цього ніхто не розуміє, мо мехвода досмажують?
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29.10.2022 23:46 Відповісти
м'ясо под грилем
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29.10.2022 23:50 Відповісти
какой мангал с коптилкой ) хотеть )
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29.10.2022 23:49 Відповісти
То білоруська розробка
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30.10.2022 07:17 Відповісти
‼️‼️З Москви-ріки 29 жовтня дістали тіло російського генерала Олександра Лапіна.

Він командував угрупованням загарбницьких військ "Центр".
 Почалося 😡
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29.10.2022 23:29 Відповісти
Опровержение уже есть от автора этого фейка. Шутка у него была такая...
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29.10.2022 23:32 Відповісти
Не шутка, а целенаправленная деза. Прекрасно он знал, какой будет резонанс. И ничего смешного в сообщении нет. Выглядит как обычное информационное сообщение.
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30.10.2022 12:41 Відповісти
Я согласна: абсолютно ничего смешного там не было и просто невозможно было к этому отнестись, как к какой-то шутке. Просто я не знаю, кто такой этот публицист Сергей Талк, что из себя представляет этот "шутник" и как к нему относиться лично, потому не могу с уверенностью утверждать, что это - целенаправленная деза. Но очень на это похоже.
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30.10.2022 12:57 Відповісти
Ознакомилась: расеянин. Подробнее нет смысла...
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30.10.2022 13:01 Відповісти
Оооо, цей щасливчик походу десь між Бахмутом та Авдіївкою, у саме пекло потрапив.... Мамашці похоронна прийде, буде перед зомбоящиком під Скабєєєву українців проклинати
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29.10.2022 23:39 Відповісти
В Україні створено дагестанський добровольчий батальйон
В наступному році у відрядження поїдуть )
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29.10.2022 23:42 Відповісти
Сараку.... Нехай дякує що ще дихає... Гнида... Шоб тебе ще ведмеді топтали до цього всього... Безплатно... 😅
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29.10.2022 23:43 Відповісти
Сухой пост очень полезен.
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30.10.2022 00:51 Відповісти
сдавайся ..асвабадитель.. гребаный --- может поменяют. расскажеш шойге и ***** как тебя тварь ..горячо.. УКРАИНА принимала . даже водички дала из лужи попить
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30.10.2022 05:40 Відповісти
як людей, жаль...але ж ви нелюди, жріть гавно
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30.10.2022 06:31 Відповісти
Сухое гранулированное удобрение из рашистов дюже полезнее для чернозема, чем жидкое
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30.10.2022 08:47 Відповісти
Фейк! раісія самая багатая і сільная армія в міре...
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30.10.2022 09:44 Відповісти
у него была возможность разорвать контракт до недавнего времени
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30.10.2022 10:01 Відповісти
І вже традиційно, із вторгненням в чужу країну, із вбивстами і мордуванням українців, із їхнім недомірком в кремлі - в них проблем нема. Їм 20 проти 2000 і відсутність забезпечення не подобається. А от якби 2000 проти 20 і все б було, то уся ця мразота воювала б із задоволенням
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30.10.2022 10:13 Відповісти
Happy Halloween, russian occupants, Happy Halloween! Slava Ukraina!
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30.10.2022 11:37 Відповісти
20 проти 2000?
Він себе вважає одним з "панфіловцов", чи в страху очі великі?
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30.10.2022 11:43 Відповісти
Доля кацапа іншої бути і не може і як що він живим повернеться в свої медвежі *беня, то буде про це розказувати як про геройство, а іншим кацапам буде по фіг, бо це доля кацапа 😁
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31.10.2022 14:30 Відповісти
 
 