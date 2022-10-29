"Мы пили из лужи уже. Я неделю уже в туалет даже не хожу потому, что нечем": російський окупант жаліється рідним на відсутність води та їжі, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський окупант, який зараз перебуває на території України, пожалівся своїм рідним, що йому немає чого пити та їсти.

Відповідне перехоплення розмови опублікувало ГУР, передає Цензор.НЕТ.

Так, на запитання матері "Як справи?" окупант відповів, що не дуже добре.

"В ж… короче вообще, с автоматами против танков. Это вообще безумие, наш этот... командиры все в говно пьяные ходят... Они сразу убегают, связи с ними нету и все. У них все есть, мы же видим. А у нас ничего нет. Мы пили уже из лужи, я от неделю уже в туалет даже не хожу, потому что нечем даже. Страшно, страшно, капец", - сказал оккупант і попросив матір нікому не говорити про їхню розмову, бо вже були випадки, що після скарг російських військових відправляли до в’язниці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Николаевское направление все собирается и уходит нах#й в Россию, говорят, заходить будем через Белоруссию", - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський окупант розповів матері, що в одному їхньому загоні було 100 осіб - вижило лише двоє.

"Тут такое бл...ство происходит. Воюй как хочешь - 20 человек против 2 тыс.", - каже окупант.