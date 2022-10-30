"Если хороший бой, то у нас снарядов не останется - с голой жопой поедем": російський окупант про ситуацію біля переправи через Дніпро, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський окупант поскаржився на ситуацію в Херсонській області. Він заявив, що боєприпасів та палива армії РФ катастрофічно не вистачає і вважає, що у разі масштабної битви з українськими військами на російським окупантам чекають величезні проблеми.

Відповідне перехоплення розмови опублікувало ГУР, передає Цензор.НЕТ.

"Мы еще на старом месте. Все уходят, а мы еще стоим. Когда отходили прошлый раз – попали под обстрел, после того сим-карту убрал и на связь вообще не выходил. Я никому не сказал, что по ходу обстрел был из-за меня. Сегодня опять, вон, одного утащили уже "200", медики не успели доехать", - розповідає російський окупант.

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"Не знаю, когда нас будут отводить. Все х**во у нас. У нас там справа прорвали оборону. Вся армия уходит. А мы, как дол***бы, стоим до сих пор. Все на нервах. Прикрываем отход. Их столько человек, через Днепр все сразу не переберутся. К 30 числу нас должны вообще вывести. И 9 дней будет адаптация к мирной жизни. Не знаю, нам сказали тут продержаться 10 дней, так вот 3 дня почти прошло. Не знаю, продержимся или не продержимся: боеприпасов х*й, только то, что в танках загружено. Топлива – х*й. Все тылы ушли уже. Вот если хороший бой, то у нас снарядов не останется, с голой ж*пой поедем", - скаржиться він