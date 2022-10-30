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"Rusni pizda!" - австралійське телебачення розповіло про девіз та роботу аеророзвідки 129-ї бригади ТРО. ВIДЕО

На австралійському телебаченні вийшов сюжет про роботу аеророзвідки 129-ї бригади тероборони.

На це звернув увагу у фейсбуці військовослужбовець, колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ.

"RUSNI PIZDA". Тепер це знають і в Австралії. Дякую Aвстралійському новинному каналу ABC за цей репортаж! Дякую Люфтваффе за результативну роботу! Разом до перемоги!" - зазначає він.

Він також опублікував сам сюжет.

Також читайте: 129 бригада ТРО отримала бойовий прапор. ФОТО

Автор: 

Австралія (431) Колесник (25) тероборона (386)


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Топ коментарі
+62
и еще один прикольній сюжетец !!!
///
Русня так бежит с Херсонщины, что аж летят.
Смотреть до конца.

https://www.youtube.com/watch?v=uhmPlS7gJFg&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ

Да на какое НАТО они там нападать собрались?
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30.10.2022 13:30
+61

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30.10.2022 13:25
+46
Мне нравится этот австралийский язык.
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30.10.2022 13:25
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30.10.2022 13:25 Відповісти
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30.10.2022 14:42 Відповісти
Мне нравится этот австралийский язык.
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30.10.2022 13:25 Відповісти
и еще один прикольній сюжетец !!!
///
Русня так бежит с Херсонщины, что аж летят.
Смотреть до конца.

https://www.youtube.com/watch?v=uhmPlS7gJFg&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ

Да на какое НАТО они там нападать собрались?
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30.10.2022 13:30 Відповісти
досмотрел до ихнего конца - порадовался...!)))
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30.10.2022 13:38 Відповісти
схоже цьому кацапу, камазом придавило копита
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30.10.2022 15:08 Відповісти
Файно)
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30.10.2022 13:40 Відповісти
ААаааа! Аааа! АААААА! АБЫРВАЛГ! - наконец то дикционно чётко смог произнести воин второй армии мира угрожающей всему НАТО!
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30.10.2022 13:50 Відповісти
Невдала втеча: українські воїни показали, як знищили ворожий танкhttps://www.youtube.com/watch?v=UcQPZIG9U6E
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30.10.2022 13:54 Відповісти
По-ходу попав на це;
https://youtu.be/TA_E6EXWTG0
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30.10.2022 14:24 Відповісти
оно же (легче открывать))
https://www.youtube.com/watch?v=TA_E6EXWTG0&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ https://www.youtube.com/watch?v=TA_E6EXWTG0&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ

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30.10.2022 14:27 Відповісти
Оце відповідь тим, нетерплячим,хто запитує,коли будуть звільняти Херсон...
Відео супер!!!
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30.10.2022 14:27 Відповісти
внуки убегали
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30.10.2022 14:28 Відповісти
Убегали, но что то пошло не так. Тому хрену похоже яйца прищемило и не только.
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30.10.2022 20:21 Відповісти
та не...скорее копыта... если б яйки голос стал бы другим)))))
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30.10.2022 20:22 Відповісти
Так они все свое существование проводят во всех половых отверстиях *****. Им не привыкать
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30.10.2022 13:31 Відповісти
Бойові комахи напали на « гордість росіян» і знищіли його
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30.10.2022 13:38 Відповісти
А шо буде коли летучі кажани нападуть на росіян

може їх до мацкви відправити на завдання ?
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30.10.2022 13:40 Відповісти
А ще гуси не починали
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30.10.2022 13:45 Відповісти
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30.10.2022 13:53 Відповісти
Комаринская
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30.10.2022 13:41 Відповісти
откуда взялся прикол с боевыми комарами? я пропустил....
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30.10.2022 13:54 Відповісти
Небензя в ООН виступив , що США завозят в Україну бойових комарів . Особисто слухала цю заяву 🤣🤣🤣
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30.10.2022 13:57 Відповісти
Еще весной рф обвинила Украину в планах распылить с помощью беспилотников зараженных вирусами комаров. Якобы для этого на беспилотниках предусмотрены специальные устройства
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30.10.2022 14:02 Відповісти
Ой, ошиблась адресатом /для Женя-Женя/
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30.10.2022 14:04 Відповісти
Ось тут е фрагмент виступу Небенз в ООН про комарів https://youtu.be/TEG9yaIx4gs https://youtu.be/TEG9yaIx4gs

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30.10.2022 14:05 Відповісти
нет времени смотреть, но я вам верю)) поверить не могу, что это было сказано на полном серьезе... а что в ООН, не упис*лись от смеха?
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30.10.2022 14:07 Відповісти
Ні. Всі сиділи і з серйозними обличчями слухали ту небендзю.
Лише потім Великобританія виступила з заявою, що росія скликає Радбез ООН за надуманими і приводами.
І Албанія виступила з більш різкою заявою: ""Радбезу ООН нема чим зайнятися, крім обговорення пропаганди Росії?": Албанія висловилася щодо засідань, скликаних РФ." ВIДЕО Джерело:
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31.10.2022 08:15 Відповісти
т.е. россия порола эту чушь про боевых комаров, и никто даже не заржал??
мир утратил даже чувство юмора....
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31.10.2022 20:58 Відповісти
Згідно дипломатичного протоколу сміятися не можна. Тому сиділи і слухали, стримуючи сміх.
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31.10.2022 22:02 Відповісти
перевод русне ***** в самом конце видио. тут даже и перевода не нужно. итак ******** всатой задроченой рустне *****
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30.10.2022 13:41 Відповісти
Жаль что отак-же нельзя зажмурить Олежку Татарова и Андрейку Портнова, и валодзю бляпидоразе и елдака со жиротрестом, кароче одного шморгаля оставить шобы *******
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30.10.2022 13:44 Відповісти
австралобандерівці
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30.10.2022 13:43 Відповісти


Жителей Белгорода шокировала необычная находка на мусорке. Там обнаружили целый склад цинковых гробов, в которых доставляют погибших российских оккупантов.

Горожане уже пожаловались в полицию на ритуальщиков, сообщает Telegram-канал https://t.me/bazabazon/14187 Baza .

Гробы выбрасывали возле гаражей вместе с иконами и пакетами.

«Дело в том, что тела погибших военнослужащих доставляются в цинковых гробах, а уже для похорон их родственники покупают другие - деревянные. Ритуальщики решили не заморачиваться с ненужными цинковыми гробами и тупо выкинули их в обычную мусорку.
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30.10.2022 13:46 Відповісти
"Rusni *****!"
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30.10.2022 13:49 Відповісти
Гарне гасло! И не поспоришь)
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30.10.2022 13:54 Відповісти
Круто, але я не прихильниця матюків
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30.10.2022 13:55 Відповісти
а де матюк побачили?
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30.10.2022 14:39 Відповісти
Там де ви не побачили.
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30.10.2022 15:18 Відповісти
ще раз переглянув - немає ніяких матюків.
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30.10.2022 15:26 Відповісти
Окацапєли ви
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30.10.2022 15:36 Відповісти
Я тоже не нашел дурных слов... там написано рус - нет, мир - да.
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30.10.2022 17:55 Відповісти
та ладно, піс англійською не так пишеться
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30.10.2022 20:07 Відповісти
Очень интересно и как же пишется "мир" по-английски?
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31.10.2022 08:45 Відповісти
Мабуть так - piz, da ?
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31.10.2022 08:46 Відповісти
А чем вам, як неприхильницi матюків "peace" не понравилось?
Понял, вы - за соблюдение орфографии! Уважаю! Наш человек!
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31.10.2022 08:56 Відповісти
Воистину п#зда!
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30.10.2022 14:09 Відповісти
Хаха)
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30.10.2022 14:13 Відповісти
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30.10.2022 15:21 Відповісти
☺️🤗
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30.10.2022 19:34 Відповісти
В прошлом году 10 апреля умерла моя мама...,перед смертью мы с ней долго беседовали о жизни и т.д.,запомнил ее последние слова....
Сынусю...людожери кремля нападуть зовсім скоро...,бережи діточок та онуків своїх...,сжала мои руки так,что в глазах потемнело ...,и затихла...
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30.10.2022 15:37 Відповісти
Ne grustite. Naši mamy blagoslavliajut nas s nebes. Kožnyj milyj denj.
Zavtra (uže segodnia) v Denj Vsex Sviatyx postavim svečki na mogilax blizkix.
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01.11.2022 01:15 Відповісти
типа омирикосы того острова поянли слова--типа рашен пусикет
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30.10.2022 15:42 Відповісти
качество норм снято на сименс..с полифонией
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30.10.2022 15:45 Відповісти
Прикольный выше перевод ,мол, rusni ***** - РУС-НЕТ . МИР-ДА
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30.10.2022 17:52 Відповісти
тайсон куйни не скажет
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30.10.2022 19:39 Відповісти
И ещё "Luftwaffe" на рукаве. Зачёт
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30.10.2022 20:14 Відповісти
Слава Солдатам Великой Ukrainy
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31.10.2022 08:55 Відповісти
 
 