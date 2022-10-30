"Rusni pizda!" - австралійське телебачення розповіло про девіз та роботу аеророзвідки 129-ї бригади ТРО. ВIДЕО

На австралійському телебаченні вийшов сюжет про роботу аеророзвідки 129-ї бригади тероборони.

На це звернув увагу у фейсбуці військовослужбовець, колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ.

"RUSNI PIZDA". Тепер це знають і в Австралії. Дякую Aвстралійському новинному каналу ABC за цей репортаж! Дякую Люфтваффе за результативну роботу! Разом до перемоги!" - зазначає він.

Він також опублікував сам сюжет.

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