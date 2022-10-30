Немита ядерна бомба і ДЕСАТАНІЗАЦІЯ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

А ви вже помили ядеру бомбу? Якщо ні – тоді ми йдемо до вас!

Жартуємо, адже сьогодні вечір неділі, а отже – ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ ідуть до вас у будь-якому разі. І сьогодні Наталя Соколенко й Богдан Буткевич жартуватимуть про брудну бімбу, епічний маразм... ой, тобто виступ Володимиира Путіна і ще трошечки – про декомунікацію руками самих же росіян!

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