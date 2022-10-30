Немита ядерна бомба і ДЕСАТАНІЗАЦІЯ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
А ви вже помили ядеру бомбу? Якщо ні – тоді ми йдемо до вас!
Жартуємо, адже сьогодні вечір неділі, а отже – ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ ідуть до вас у будь-якому разі. І сьогодні Наталя Соколенко й Богдан Буткевич жартуватимуть про брудну бімбу, епічний маразм... ой, тобто виступ Володимиира Путіна і ще трошечки – про декомунікацію руками самих же росіян!
Топ коментарі
+12 ПравдаЛюбка
показати весь коментар30.10.2022 21:04
+10 ПравдаЛюбка
показати весь коментар30.10.2022 21:21
+9 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар30.10.2022 22:30
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https://www.youtube.com/watch?v=TXz7rriBVHE
https://www.youtube.com/watch?v=_H3sE3VpI74
- Та дуже просто - по запаху! Українці пахнуть салом,а кацапи - кислою капустою!
Обосцал свою ногу.
В бубне много силы чаяло,
Но говно весной растаяло.
Мягкий бубен из говна,
Не дал силы нихрена!
итить каптить)))