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Немита ядерна бомба і ДЕСАТАНІЗАЦІЯ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

А ви вже помили ядеру бомбу? Якщо ні – тоді ми йдемо до вас!

 Жартуємо, адже сьогодні вечір неділі, а отже – ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ ідуть до вас у будь-якому разі. І сьогодні Наталя Соколенко й Богдан Буткевич жартуватимуть про брудну бімбу, епічний маразм... ой, тобто виступ Володимиира Путіна і ще трошечки – про декомунікацію руками самих же росіян!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кремлі обговорювали ядерний удар по Німеччині перед нападом на Україну, - Spiegel

Автор: 

ядерна зброя (1154) Соколенко Наталія (50) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+12
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30.10.2022 21:04
+10
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30.10.2022 21:21
+9
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30.10.2022 22:30
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легенда про брудну бомбу
https://www.youtube.com/watch?v=TXz7rriBVHE
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30.10.2022 21:03 Відповісти
Наступним кроком після десатанизації буде *************
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31.10.2022 01:20 Відповісти
ПЗРК для збиття іранських дронів!
https://www.youtube.com/watch?v=_H3sE3VpI74
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30.10.2022 21:04 Відповісти
- Куме! А як саме українські бойові комарі будуть відрізнять українців од кацапів?

- Та дуже просто - по запаху! Українці пахнуть салом,а кацапи - кислою капустою!
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30.10.2022 21:20 Відповісти
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30.10.2022 21:04 Відповісти
Це повинно бути смішно? Хто тоді клоун?
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30.10.2022 21:56 Відповісти
Нет, это очень печально, на самом деле.
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30.10.2022 22:48 Відповісти
Шамано-собачник шойгу,
Обосцал свою ногу.
В бубне много силы чаяло,
Но говно весной растаяло.
Мягкий бубен из говна,
Не дал силы нихрена!
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30.10.2022 21:19 Відповісти
Наша пчілка!.
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30.10.2022 21:20 Відповісти
глазам не верю...в самом деле??? )))
итить каптить)))
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30.10.2022 21:23 Відповісти
Смотришь на ее каблуки и вспоминаешь классику « они не имеют хлеба , так почему не едят пирожных?»
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30.10.2022 22:32 Відповісти
Без коляски?
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30.10.2022 22:38 Відповісти
...коса й каблучища - в бойовому положенні, й спина не болить
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30.10.2022 23:39 Відповісти
И всё-таки она - дура . Я про каблуки в таких ситуациях
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31.10.2022 00:32 Відповісти
On the frontline in high heels? Hmm.
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31.10.2022 05:33 Відповісти
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30.10.2022 21:21 Відповісти
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30.10.2022 21:35 Відповісти
Військові-аноніми????😀😀
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30.10.2022 23:00 Відповісти
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30.10.2022 22:30 Відповісти
 
 