"Радбезу ООН нема чим зайнятися, крім обговорення пропаганди Росії?": Албанія висловилася щодо засідань, скликаних РФ. ВIДЕО
Росія відверто завантажує Раду безпеки ООН безглуздими пропагандистськими заявами, жодна з яких не виявляється правдою.
Про це заявив представник Албанії на останньому з таких засідань, присвяченому міфічним "бойовим комарам", повідомляє Цензор.НЕТ.
28 жовтня Росія скликала засідання Ради безпеки ООН у зв'язку, як вона заявила, із підготовкою України до застосування біологічної зброї. На засіданні представник Росії Василь Небензя, зокрема, стверджував, що у США нібито є якийсь запатентований "дрон для перенесення заражених небезпечним вірусом комарів".
Представник Албанії, який виступав в обговореннях, заявив, що це вже четверте або п'яте засідання Ради безпеки ООН, скликане на вимогу Росії, на якому жодне повідомлення ініціатора засідання не виявляється правдивим і результат цих засідань постійно виявляється "нікчемним".
"Я ставлю питання: що, Раді безпеки більше нема чим зайнятися?" - сказав дипломат.
Він також заявив, що Рада безпеки не може підігравати самозабутній пропаганді Росії, якою, як він сказав, сама Росія "впивається".
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Добре, що наше навеличніше "нє мьісліт стратегіческі" (за його ж зізнанням)
Албанія - мій герой!
Інше питання, що нарешті з'явилися нормальні люди, а не кацапські відсоси, які прямо і відкрито дають оцінку діям орків в ООН.
На хіба взагалі хтось там слухає цю маячню? Це може бути цікаво лише психіатрам. Чи комусь треба нафтодоларові вазілки відпрацьовувати?
Чи в цій канторі якісь специфічні правила на кшталт інструкції поведінки персоналу у дурці?
Не знаю кто это придумал, но это Топ =)
Пропоную прочитати книгу ❤️‼️🇺🇦⚔️✌️✊🇺🇦‼️❤️⚔️✌️👏👍👏
http://loveread.ec/view_global.php?id=53585 Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти | Автор книги - http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ion-Mihay-Pachepa Ион Михай Пачепа , http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ronald-Ryichlak Рональд Рычлак
З росією ніхто більше не рахується. Нарешті.
чЁ, билять, руссофоП ???
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small