"Радбезу ООН нема чим зайнятися, крім обговорення пропаганди Росії?": Албанія висловилася щодо засідань, скликаних РФ. ВIДЕО

Росія відверто завантажує Раду безпеки ООН безглуздими пропагандистськими заявами, жодна з яких не виявляється правдою.

Про це заявив представник Албанії на останньому з таких засідань, присвяченому міфічним "бойовим комарам", повідомляє Цензор.НЕТ.

28 жовтня Росія скликала засідання Ради безпеки ООН у зв'язку, як вона заявила, із підготовкою України до застосування біологічної зброї. На засіданні представник Росії Василь Небензя, зокрема, стверджував, що у США нібито є якийсь запатентований "дрон для перенесення заражених небезпечним вірусом комарів".

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Представник Албанії, який виступав в обговореннях, заявив, що це вже четверте або п'яте засідання Ради безпеки ООН, скликане на вимогу Росії, на якому жодне повідомлення ініціатора засідання не виявляється правдивим і результат цих засідань постійно виявляється "нікчемним".

"Я ставлю питання: що, Раді безпеки більше нема чим зайнятися?" - сказав дипломат.

Він також заявив, що Рада безпеки не може підігравати самозабутній пропаганді Росії, якою, як він сказав, сама Росія "впивається".