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"Радбезу ООН нема чим зайнятися, крім обговорення пропаганди Росії?": Албанія висловилася щодо засідань, скликаних РФ. ВIДЕО

Росія відверто завантажує Раду безпеки ООН безглуздими пропагандистськими заявами, жодна з яких не виявляється правдою.

 Про це заявив представник Албанії на останньому з таких засідань, присвяченому міфічним "бойовим комарам", повідомляє Цензор.НЕТ.

28 жовтня Росія скликала засідання Ради безпеки ООН у зв'язку, як вона заявила, із підготовкою України до застосування біологічної зброї. На засіданні представник Росії Василь Небензя, зокрема, стверджував, що у США нібито є якийсь запатентований "дрон для перенесення заражених небезпечним вірусом комарів".

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Представник Албанії, який виступав в обговореннях, заявив, що це вже четверте або п'яте засідання Ради безпеки ООН, скликане на вимогу Росії, на якому жодне повідомлення ініціатора засідання не виявляється правдивим і результат цих засідань постійно виявляється "нікчемним".

"Я ставлю питання: що, Раді безпеки більше нема чим зайнятися?" - сказав дипломат.

Він також заявив, що Рада безпеки не може підігравати самозабутній пропаганді Росії, якою, як він сказав, сама Росія "впивається".

Автор: 

Албанія (107) ООН (3353) пропаганда (2802) росія (65244) Радбез ООН (852) Небензя Василь (50)


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Топ коментарі
+122
Албанії респект, назвала речі своїми іменами.
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30.10.2022 19:53
+111
вже навіть малесенька Албанія опускає рашку. оце досягнення *****)
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30.10.2022 19:53
+81
У албанца бомбануло от бреда что несут кацапы
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30.10.2022 19:53
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вже навіть малесенька Албанія опускає рашку. оце досягнення *****)
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30.10.2022 19:53 Відповісти
Найвеличніший стратєх! Чи стєрх?....
Добре, що наше навеличніше "нє мьісліт стратегіческі" (за його ж зізнанням)
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30.10.2022 20:00 Відповісти
а Німеччина та Франція мовчки слухають.
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30.10.2022 20:26 Відповісти
Ну так і Україна мовчки слухає, і ще й підголосовує то на користь Китаю то проти Ізраїлю. Чого про це ніхто не каже?
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30.10.2022 21:20 Відповісти
Треба албанську мафію підключити. Може ********* з пакетом на голові в канаві знайдуть
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30.10.2022 20:48 Відповісти
Албанії респект, назвала речі своїми іменами.
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30.10.2022 19:53 Відповісти
Жаль , что остальные уши развесили и все никак не выкинут рашистовпреступников -террористов
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30.10.2022 20:36 Відповісти
У албанца бомбануло от бреда что несут кацапы
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30.10.2022 19:53 Відповісти
Лечите там все дружно касапов... а ещё лучше - сразу усыпите..
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30.10.2022 19:55 Відповісти
Та ніхто вже не вірить рашистам. Просто деякі роблять вигляд, а такі як Албанія прямолінійні.
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30.10.2022 19:56 Відповісти
хоть в когось та здоровий глузд..І це ,на всьо оте збіговисько ,під назвою --ООН..
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30.10.2022 19:56 Відповісти
враха власними діями опускає саму себе на дно такої зловонної ями, перетворюється на якусь пародії на країну з коміксів про шашликістанських террористів, з якої, навіть уявити складно, як воно вилазити буде
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30.10.2022 19:57 Відповісти
А не треба вилазити, просто притрусити. А потім Зеля закатає в асфальт
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30.10.2022 20:21 Відповісти
Ліпше б дав команду албанській мафії на постачати до москви героїн. І не пропускати инших
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30.10.2022 19:58 Відповісти
думаєш албанська мафія підпорядковується уряду, тим більше дипломатичному корпусу Албанії?
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30.10.2022 20:44 Відповісти
А ліпше навпаки- хай везуть туди вагонами . Хай виздихають від передозу
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31.10.2022 07:27 Відповісти
Чесно, я вже думала не знайдеться адекватів, щоб сказати « та ви подуріли тут всі чи що !»
Албанія - мій герой!
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30.10.2022 19:59 Відповісти
Після нас, англосакси - то ворог номер 2 для скажених оленів з оркостану. Ми разом з брітами комарів вирощуємо, а от крихітка Албанія показала всі, що в неї є ого які тойго )))
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30.10.2022 21:06 Відповісти
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31.10.2022 12:06 Відповісти
Нехай вилазе як хоче, то не є проблеми здорових людей.
Інше питання, що нарешті з'явилися нормальні люди, а не кацапські відсоси, які прямо і відкрито дають оцінку діям орків в ООН.
На хіба взагалі хтось там слухає цю маячню? Це може бути цікаво лише психіатрам. Чи комусь треба нафтодоларові вазілки відпрацьовувати?
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30.10.2022 20:00 Відповісти
Реакція здорового мозку на збочений словесний пронос.
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30.10.2022 20:00 Відповісти
Нарешті адекватна реакція і тут само-собою виникає питання а що за люди представляють в ООН інші країни???
Чи в цій канторі якісь специфічні правила на кшталт інструкції поведінки персоналу у дурці?
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31.10.2022 10:02 Відповісти
У Албании прямо в гербе заложен когнитивный диссонанс. Двухголовый орел - заимствован от Византии. Над орлом - шлем Георгия Скандербега. Георгий Кастриоти Скандербег является национальным героем Албании. В XV веке именно Георгий вёл политику объединения албанских земель. Активно противостоял Османской Империи. В 1443 году албанскими старшинами был провозглашён вождём албанцев. Он отрёкся от ислама. В настоящее время основная религия в Албании - Ислам суннитского толка.
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30.10.2022 20:02 Відповісти
угу и династий великих визирей в Турции в 17м веке опять таки албанцы знаменитый Мустафа которого под Веной разгромили в 1686м как раз албанец этнический из этой династии
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30.10.2022 20:08 Відповісти
Саме смішне це те що дійсно не має чим зайнятися, крім обговорення пропаганди свиноросів. ООН це нікчемна організація яка досих пір не наважилась виключити россію з составу радбеза. Кому вона взагалі потрібна якщо тількі ядерні гандони світу такі як россія рішають викключно ті питання які їм потрібні а на все інше сруть своїм вето?
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30.10.2022 20:02 Відповісти
ПРОСНУЛИСЯ
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30.10.2022 20:02 Відповісти
Чергові слова. Та хоч щось...
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30.10.2022 20:03 Відповісти
ну когда ж уже здоровый организм (ООН) избавиться от этого чиря (срусня) на ж*пе ???
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30.10.2022 20:03 Відповісти
Нажаль є певні сумніви, що до стану здоров'я цього організму, за останні років 15-30 радбез не прийняв жодного рішення, яке б не дублювалось зазделегідь якимись державними огранами влади країн що входять до складу радбезу,тобто "масло маслянное", розумієте? Державу повинні спонукати до дій рішення радбезу ООН ,а не навпаки.... Чирій тільки так виглядає, насправді це ракова пухлина,що дала вже метастази, та якщо ставити метою збереження организму (ООН) ,то треба не пухлину з жопи різати, а усю жопу(радбез) цілком .....
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31.10.2022 13:15 Відповісти
Хоч у когось в ООН є яйця!
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30.10.2022 20:03 Відповісти
Размазали кацапов как соплю по забору)
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30.10.2022 20:06 Відповісти
Албанія - велика країна, на те що маленька плюгава угорщина
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30.10.2022 20:08 Відповісти
сша, європа і рашка цей оон давн перетворили на ганчірку для підлоги.
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30.10.2022 20:11 Відповісти
Албанців треба запросити до України .
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30.10.2022 20:15 Відповісти
нах вони тут потрібні, від них взагалі нічого не залежить і зброї вони не мають.
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30.10.2022 20:27 Відповісти
Все залежить від спільних зусиль.
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30.10.2022 21:36 Відповісти
Ніхто не вірить московитам і вони це знають, вони використовують ООН для своїх промов, а не промов України та інших держав про їх злочини в Україні. Наші в цей час завіряють по "єдиному каналу" "єдиними новичнами", що все в порядку.
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30.10.2022 20:15 Відповісти
та походу уже не одной только Албании надоело наблюдать за этим международным самоудовлетворением на публике кацапов-импотентов
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30.10.2022 20:20 Відповісти
Непонятно, куда смотрит Гринпис? Это же их епархия - комары, животные, рашисты...
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30.10.2022 20:20 Відповісти
заглянути в очі комарам і спитати
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30.10.2022 20:29 Відповісти
Пора вже визнавати Косово окремою країною. Всі застереження стосовно аналогічного визнання ордло і Криму всім світом - зняті: ніхто не визнає їх незалежними, лише тільки окупованими.
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30.10.2022 20:38 Відповісти
"величайший" плешивый геополитик хотел на равных разговаривать с США, а тут Албания жопу вытирает Небедзей и Ко =) Представляю как пердаки ватных патриотов полыхали в Собвезе ООН.
Не знаю кто это придумал, но это Топ =)
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30.10.2022 20:41 Відповісти
А колись глузливо казали щодо албанців. Прошу вибачення!
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30.10.2022 20:50 Відповісти
Це потрібно казати не тільки Албанії а всім іншим в очі рашистам щоб вони вже заткнулися.
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30.10.2022 21:03 Відповісти
Что бы не слушать весь этот флуд выгоняйте парашу из организации.
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30.10.2022 21:07 Відповісти
Брехня та дезинформація, це споконвічна практика московіі!!
Пропоную прочитати книгу ❤️‼️🇺🇦⚔️✌️✊🇺🇦‼️❤️⚔️✌️👏👍👏
http://loveread.ec/view_global.php?id=53585 Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти | Автор книги - http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ion-Mihay-Pachepa Ион Михай Пачепа , http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ronald-Ryichlak Рональд Рычлак
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30.10.2022 21:17 Відповісти
це і без книжок відомо,ми в цій реальності живем
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30.10.2022 23:21 Відповісти
какая возмутительная русофобия со стороны Албании
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30.10.2022 21:25 Відповісти
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30.10.2022 22:30 Відповісти
Ruzke kurwy
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30.10.2022 21:34 Відповісти
Албанія на сьогодні це здорвий глузд ООН
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30.10.2022 22:05 Відповісти
те що робить росія в оон своїми скликаннями, аби озвучити чергову дурню, і тягнути час, називається спамом. А за спам хиба не відправляють в бан?
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30.10.2022 23:34 Відповісти
https://t.me/zsuwar/23800 Київ, Анкара й ООН узгодили рух 14 суден у Чорному морі в понеділок у межах "чорноморської ініціативи", рф також про це повідомили , - Координаційний центр.

З росією ніхто більше не рахується. Нарешті.
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30.10.2022 23:35 Відповісти
Щось мені підказує, що, якщо аквафреші щось там захотят замутити, Туреччина візьме той коридор під охорону своїми кораблями.
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31.10.2022 07:44 Відповісти
Если уж Албания намекает,что ООН-это чёрт знает что,то я уже не знаю...🤷
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30.10.2022 23:37 Відповісти
Албанці , а ви круті і сміливі , за що дякуємо Вам 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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31.10.2022 00:24 Відповісти
Напевно представник Албанії розуміє кацапський язик Зрозумів яку небензю меле в ООН раша
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31.10.2022 05:32 Відповісти
.

чЁ, билять, руссофоП ???



https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small
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31.10.2022 07:40 Відповісти
Так оон тільки цим і займається: створює видимість "бурної діяльності".
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31.10.2022 08:36 Відповісти
... гнать сцаной тряпкой кремлевских из Лиги Наций...
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31.10.2022 08:50 Відповісти
 
 