У Маріуполі фіксують збільшення руху техніки російських окупантів: їдуть у бік Мангуша, - Андрющенко. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі спостерігають збільшення руху техніки загарбників у бік Мангуша, їдуть танки та жива сила.

Про це в телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо збільшений рух техніки по Маріуполю та Маріупольському району.

Через центр міста на виїзд на Магуш танки на тягачах та жива сила вантажівками. Всі з позначкою V. Від сьогодні рух техніки окупантів супроводжується встановленням мобільних блок-постів та оперативних заходів з "зачистки" - вибіркової перевірки документів та телефонів.

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Близько 8-30 ранку з с. Юр’ївка 6 камазів з мобілізованими на полігон біля хутору Бабах-Тарама. На полігон прибуло два гвинтокрила з військовим керівництвом для показухи перевірки.

Заборона руху вантажівок через Кримській міст призвела до транспортного колапсу в місті. 20-тітонні та 40-тонні вантажівки не соромлячись через все місто. Через пріоритет раптового проїзду військових окупантів кількість аварій стрімко зросла", - розповів він.