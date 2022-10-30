УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9621 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
12 838 24

У Маріуполі фіксують збільшення руху техніки російських окупантів: їдуть у бік Мангуша, - Андрющенко. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі спостерігають збільшення руху техніки загарбників у бік Мангуша, їдуть танки та жива сила.

Про це в телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо збільшений рух техніки по Маріуполю та Маріупольському району.

Через центр міста на виїзд на Магуш танки на тягачах та жива сила вантажівками. Всі з позначкою V. Від сьогодні рух техніки окупантів супроводжується встановленням мобільних блок-постів та оперативних заходів з "зачистки" - вибіркової перевірки документів та телефонів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі російські окупанти хочуть мобілізувати 10 тисяч чоловіків, - міськрада

Близько 8-30 ранку з с. Юр’ївка 6 камазів з мобілізованими на полігон біля хутору Бабах-Тарама. На полігон прибуло два гвинтокрила з військовим керівництвом для показухи перевірки.

Заборона руху вантажівок через Кримській міст призвела до транспортного колапсу в місті. 20-тітонні та 40-тонні вантажівки не соромлячись через все місто. Через пріоритет раптового проїзду військових окупантів кількість аварій стрімко зросла", - розповів він.

У Маріуполі фіксують збільшення руху техніки російських окупантів: їдуть у бік Мангуша, - Андрющенко 01

Автор: 

армія рф (17419) Маріуполь (3231) Андрющенко Петро (694)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Генштаб сообщил, что 29 октября Вооруженные силы ликвидировали 950 российских оккупантов.
показати весь коментар
30.10.2022 20:12
+6
Предупреждаю....Ховать нікого не будем...Хай кращє свинки нахаваюцця...
показати весь коментар
30.10.2022 20:16
+6
орки пишуть, що якусь важливу Павлівку взяли під Вугледаром, там мабуть і полегли.
показати весь коментар
30.10.2022 20:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Генштаб сообщил, что 29 октября Вооруженные силы ликвидировали 950 российских оккупантов.
показати весь коментар
30.10.2022 20:12 Відповісти
орки пишуть, що якусь важливу Павлівку взяли під Вугледаром, там мабуть і полегли.
показати весь коментар
30.10.2022 20:21 Відповісти
откуда дровишки про Павлівку...?
может тебе свиноцабаки и фото скинули...?
показати весь коментар
30.10.2022 20:44 Відповісти
Не всю Павлівку - околицю
показати весь коментар
30.10.2022 20:53 Відповісти
откуда взята информация...?\вопрос был в этом...\
показати весь коментар
30.10.2022 21:43 Відповісти
Я в телеграмі бачив, на одному з наших авторськи каналів, але слідкую давно, доволі достовірний.
показати весь коментар
30.10.2022 22:03 Відповісти
інфа з проросійського телеграм-каналу. Назву сказати?
показати весь коментар
30.10.2022 22:59 Відповісти
тогда понятно - не стоит сюда с помоек таскать фуйню всякую...
показати весь коментар
30.10.2022 23:06 Відповісти
Лаптерогий, сам сгинешь с фейком или помочь?У нас "якихось" сел немає. Це в твоїй кацапіі.
показати весь коментар
31.10.2022 00:19 Відповісти
Предупреждаю....Ховать нікого не будем...Хай кращє свинки нахаваюцця...
показати весь коментар
30.10.2022 20:16 Відповісти
Згребти рештки, залити бетоном і зробити колектор, нехай вічно маринуються в лайні.
показати весь коментар
30.10.2022 20:38 Відповісти
та жива сила-тимчасово жива
показати весь коментар
30.10.2022 20:24 Відповісти
Ось вся ця техніка, йде з херсонщини. І йде в сторону Донецька...Як вже було з під Києва втікли і направили на донецький напрямок.
показати весь коментар
30.10.2022 20:24 Відповісти
Згадаєте мої слова. Будуть перемовини. Буде здана Донецька область, і залишиться сухопутний коридор в Крим .... Все повернеться на круги до оманських договорняків ...
показати весь коментар
30.10.2022 21:54 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2022 22:04 Відповісти
Донецька область буде звільнена., коридор як мінімум буде перебитий.Все повернеться на *********** єпоху.
показати весь коментар
31.10.2022 00:23 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2022 20:26 Відповісти
посунули досвідчених на підкріплення на нові рубежі у Гопрі та Новій Каховці. А в Маріупіль нових чмобів у Таганрогу вже формують.
показати весь коментар
30.10.2022 20:30 Відповісти
Касапы дипилы по кругу гоняют...
показати весь коментар
30.10.2022 20:31 Відповісти
А що сі стало?!
показати весь коментар
30.10.2022 20:35 Відповісти
Бульбораша винайшла для захисту танка від ракет з інфрачервоним наведенням щось. У хвості возять вугілля, що горить. Ідіотам гриля виявилося замало. .
показати весь коментар
30.10.2022 21:10 Відповісти
як є гриль, то має бути і вугля... мясо на місці... зараз ВСУ шампури привезе... і будуть мати що їсти лисички-собачки...
показати весь коментар
31.10.2022 08:26 Відповісти
На фото похоже на "Bravo" напротив центрального рынка. Ниже заправка и райотдел Центрального (Жовтневого) района.
На видео похоже на спуск на "Стрелку" возле порта. Похоже на Нахимова.
показати весь коментар
31.10.2022 09:40 Відповісти
 
 