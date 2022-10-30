УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8307 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
2 710 36

Щодня і без жодних перерв працюємо, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Щодня і без жодних перерв працюємо, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави.

За підсумками цього тижня хочу відзначити воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 5-го окремого штурмового полку та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за хоробрість і стійкість під час утримання рубежів на Сіверському напрямку, а також бійців 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади за рішучість під час звільнення нашої території, за особливу енергійність. Дякую вам, воїни!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже складно сказати, хто такий або що таке "Путін", - Зеленський

На відмінно проявили себе воїни-прикордонники Чопського загону, які зараз у складі Сил оборони України захищають нашу державу на Донеччині. Сьогодні вони зупинили жорсткі штурмові дії ворога – російську атаку відбито. До того ж зуміли поповнити наш обмінний фонд. Дякую, хлопці!

Мають результат і Повітряні сили: є сьогодні збитий російський ударний гвинтокрил і збитий російський військовий літак – Су-25.

Російські терористи продовжили обстріли на різних напрямках: Чернігівщина, Харківщина, Донбас, Дніпропетровщина, Запоріжжя й область, Миколаїв та область... Відповідаємо окупантам. Відчутно відповідаємо.

Дякую кожному й кожній, хто воює і працює заради нашої перемоги! Дякую всім, хто за цих обставин проявляє турботу про інших!"

Також дивіться: Керівництво РФ шукатиме будь-яких нових можливостей, щоб продовжувати війну, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23876) звернення (604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
Дороги асфальтують, гуманітарку мародерять, бабло та відосики пилять - все для перемоги від ЗЄрмаків.
показати весь коментар
30.10.2022 23:05
+22
Він дякує хлопцям які кладуть свої життя щоб відвоювати те що він здав без бою.
показати весь коментар
30.10.2022 23:11
+19
Гнида косить під військового мачо, як тільки ця морда відчиняється мене починає нудити. За цією ширмою ховається московська агентура єрмаки, татарови, демченки, львови, а це що на фото тільки ширма що прикриває це кодло. 73% ідіотів проголосували по приколу і щоб поржать, от тепер поржемо нах всі, особливо смішно буде сходу ...
показати весь коментар
30.10.2022 23:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дороги асфальтують, гуманітарку мародерять, бабло та відосики пилять - все для перемоги від ЗЄрмаків.
показати весь коментар
30.10.2022 23:05 Відповісти
А у нашего президента французский маникюр. Интересно, когда успевает? Лучше бы побрился, мачо из него никакой.
показати весь коментар
30.10.2022 23:16 Відповісти
Манікюр відповідний.
показати весь коментар
30.10.2022 23:21 Відповісти
Ну читая англоязычные СМИ, образ у него много круче чма путина. Мохнорылость морды там одобряют. Смеялись только, когда он стоя руки растопыривал, как качек (синдром широкой спины). Называли фитнесс-тренером. Но он это исправил.
показати весь коментар
30.10.2022 23:23 Відповісти
У стриптизерів воно ще крутіше. Правда туди пігмеїв не беруть.
показати весь коментар
30.10.2022 23:37 Відповісти
Круче путлєра навіть кусок гвна.
показати весь коментар
31.10.2022 07:24 Відповісти
У дєрмачка мабуть такий же
показати весь коментар
31.10.2022 01:10 Відповісти
Зато чмо знатное.
показати весь коментар
31.10.2022 02:00 Відповісти
піднімайте вище, беруть гроші в борг у китайців, у тих самих, чий очільник сказав, що вони з рашкою до кінця і будуть підтримувати її в усіх її починаннях і в усіх галузях.
показати весь коментар
30.10.2022 23:37 Відповісти
Шмаркля,ты столько горя принес стране!!!
показати весь коментар
31.10.2022 08:38 Відповісти
Так працюет ртом без перерв,что тот у него даже во сне не закрывается,
показати весь коментар
30.10.2022 23:09 Відповісти
Він дякує хлопцям які кладуть свої життя щоб відвоювати те що він здав без бою.
показати весь коментар
30.10.2022 23:11 Відповісти
Какие ужоженные ногти......на руках)))
показати весь коментар
30.10.2022 23:12 Відповісти
"Ніх** сєбє ! Круто !"
показати весь коментар
30.10.2022 23:13 Відповісти
А чого би не круто? Промови за нього пишуть, даже т1 щоденн1. В в1йсков1й справ1 в1н повний 0, нею в1н теж не заморочуеться. Вс1м 1ншим 1 тим, шо перечислила ран1ше, оп1куеться Ермак. Ще як оп1куеться. Кр1м ман1кюра 1 ф1тнеса, у нього н1чого не залишилося. 73% ви задоволен1?
показати весь коментар
31.10.2022 08:48 Відповісти
Раньше он морду свою лупоглазую в экран просовывал, теперь свои волосатые грабли.
показати весь коментар
30.10.2022 23:20 Відповісти
"Щодня і без жодних перерв працюємо"
а найбільше старається інспектор Кірюша із секти гундяєвців, той що Тимошенко
показати весь коментар
30.10.2022 23:20 Відповісти
Гнида косить під військового мачо, як тільки ця морда відчиняється мене починає нудити. За цією ширмою ховається московська агентура єрмаки, татарови, демченки, львови, а це що на фото тільки ширма що прикриває це кодло. 73% ідіотів проголосували по приколу і щоб поржать, от тепер поржемо нах всі, особливо смішно буде сходу ...
показати весь коментар
30.10.2022 23:23 Відповісти
Скількі двигунів в цьому році настралісь для російської авіації?
показати весь коментар
30.10.2022 23:24 Відповісти
Холопці
показати весь коментар
31.10.2022 09:57 Відповісти
Печерский холм

https://telegra.ph/file/2b648583df79bda3335c2.jpg ​​ 🏛️Кстати, вы обратили внимание, как в последнее время разошлось Национальное антикорупционное бюро? Обыски у представителей правящей партии и заместителей министров. Объявление в розыск экс-главы Нацбанка. Обвинение против бывшего главы пограничного ведомства...

🇺🇸Причина такой активности проста. В США начался отчетный период по статьям расходования бюджета. В связи с этим американских чиновников сильно заинтересовал вопрос, а где поделись деньги выделенные Украине? И поскольку Офис президента и правительство спрашивать бессмысленно (в США об этом прекрасно знают), американцы действуют через антикоррупционные структуры, созданные в свое время при их же непосредственном участии.

😡Ряду руководителей НАБУ напомнили об их обязательствах. Причастным к НАБУ грантоедам по-доброму предложили заткнуться. И вуаля!

🤦🏼Теперь у окружения Зеленского дрожат поджилки. https://t.me/pecherhill/763 Еще летом к помощи Запада отношение было: "Бери! Лови! Хватай!" Мол Запад багатый, даст сколько нужно. Теперь приходит протрезвление. И страх.

😴Кстати, отчетный период начался пока только в США. Впереди отчетный период в странах ЕС. Грядет время удивительных историй.
показати весь коментар
30.10.2022 23:54 Відповісти
А **** толку с этих телодвижений? КПД какой? Объявили подозрение, провели обыск -ну, и что? Или должны взять с поличным, когда у Байдена кошелек тиснут?
показати весь коментар
31.10.2022 04:09 Відповісти
Одна вже працювала,нажаль мало посиділа. Є надія що Бочекав сяде надовго,ще й друзів прихвате.
показати весь коментар
31.10.2022 00:48 Відповісти
Ага..... например взял под личный контроль 100 лярдов на дороги, а на ВСУ - волонтёры соберут...
показати весь коментар
31.10.2022 01:33 Відповісти
Дивись, не надірвись...
показати весь коментар
31.10.2022 04:42 Відповісти
Повір шоколад смачніший за лайно з телевізора. Але мухи цього не розуміють.
показати весь коментар
31.10.2022 05:56 Відповісти
Иди в жопу, работник хренов. Ты уже наработал до 24 февраля так, что народ кровью умывается.
показати весь коментар
31.10.2022 06:06 Відповісти
Гидко дивитись, гидко слухать.
показати весь коментар
31.10.2022 06:23 Відповісти
Коли Байден давав згоду на узгодження $25 млрд. для України на 2023, в нього в теці лежав папір експертної групи по аналізу виконання бюджету України за 8 місяців. Там чітко сказано 25-30% власного бюджету України - тіньові схеми розкрадання.

Проміжні вибори до Конгресу США не обіцяють Україні нічого доброго. В разі республіканської більшості в Конгресі питання "Куди влада України витрачає свої гроші ?" стане основою для рішень "Скільки Україні давати ? " А ця зграя хронічних клептоманів не зупиниться, а потягне країну до чергового "миру", аби тільки втриматись при владі.
показати весь коментар
31.10.2022 06:41 Відповісти
Гибель народу без Слова Божия (с)
показати весь коментар
31.10.2022 07:39 Відповісти
Якщо хочеш спортити собі настрій на цілий день - послухай пізд...ж цього безтолкового мудака.
показати весь коментар
31.10.2022 06:58 Відповісти
Це повинно звучати так:""Щодня і без жодних перерв ЗСУ працює, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави. Джерело:
показати весь коментар
31.10.2022 10:04 Відповісти
 
 