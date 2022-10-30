Щодня і без жодних перерв працюємо, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Щодня і без жодних перерв працюємо, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави.

За підсумками цього тижня хочу відзначити воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 5-го окремого штурмового полку та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за хоробрість і стійкість під час утримання рубежів на Сіверському напрямку, а також бійців 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади за рішучість під час звільнення нашої території, за особливу енергійність. Дякую вам, воїни!

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На відмінно проявили себе воїни-прикордонники Чопського загону, які зараз у складі Сил оборони України захищають нашу державу на Донеччині. Сьогодні вони зупинили жорсткі штурмові дії ворога – російську атаку відбито. До того ж зуміли поповнити наш обмінний фонд. Дякую, хлопці!

Мають результат і Повітряні сили: є сьогодні збитий російський ударний гвинтокрил і збитий російський військовий літак – Су-25.

Російські терористи продовжили обстріли на різних напрямках: Чернігівщина, Харківщина, Донбас, Дніпропетровщина, Запоріжжя й область, Миколаїв та область... Відповідаємо окупантам. Відчутно відповідаємо.

Дякую кожному й кожній, хто воює і працює заради нашої перемоги! Дякую всім, хто за цих обставин проявляє турботу про інших!"

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