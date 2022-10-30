Щодня і без жодних перерв працюємо, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.
"Щодня і без жодних перерв працюємо, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави.
За підсумками цього тижня хочу відзначити воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 5-го окремого штурмового полку та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за хоробрість і стійкість під час утримання рубежів на Сіверському напрямку, а також бійців 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади за рішучість під час звільнення нашої території, за особливу енергійність. Дякую вам, воїни!
На відмінно проявили себе воїни-прикордонники Чопського загону, які зараз у складі Сил оборони України захищають нашу державу на Донеччині. Сьогодні вони зупинили жорсткі штурмові дії ворога – російську атаку відбито. До того ж зуміли поповнити наш обмінний фонд. Дякую, хлопці!
Мають результат і Повітряні сили: є сьогодні збитий російський ударний гвинтокрил і збитий російський військовий літак – Су-25.
Російські терористи продовжили обстріли на різних напрямках: Чернігівщина, Харківщина, Донбас, Дніпропетровщина, Запоріжжя й область, Миколаїв та область... Відповідаємо окупантам. Відчутно відповідаємо.
Дякую кожному й кожній, хто воює і працює заради нашої перемоги! Дякую всім, хто за цих обставин проявляє турботу про інших!"
Будь ласка, зачекайте...
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а найбільше старається інспектор Кірюша із секти гундяєвців, той що Тимошенко
https://telegra.ph/file/2b648583df79bda3335c2.jpg 🏛️Кстати, вы обратили внимание, как в последнее время разошлось Национальное антикорупционное бюро? Обыски у представителей правящей партии и заместителей министров. Объявление в розыск экс-главы Нацбанка. Обвинение против бывшего главы пограничного ведомства...
🇺🇸Причина такой активности проста. В США начался отчетный период по статьям расходования бюджета. В связи с этим американских чиновников сильно заинтересовал вопрос, а где поделись деньги выделенные Украине? И поскольку Офис президента и правительство спрашивать бессмысленно (в США об этом прекрасно знают), американцы действуют через антикоррупционные структуры, созданные в свое время при их же непосредственном участии.
😡Ряду руководителей НАБУ напомнили об их обязательствах. Причастным к НАБУ грантоедам по-доброму предложили заткнуться. И вуаля!
🤦🏼Теперь у окружения Зеленского дрожат поджилки. https://t.me/pecherhill/763 Еще летом к помощи Запада отношение было: "Бери! Лови! Хватай!" Мол Запад багатый, даст сколько нужно. Теперь приходит протрезвление. И страх.
😴Кстати, отчетный период начался пока только в США. Впереди отчетный период в странах ЕС. Грядет время удивительных историй.
Проміжні вибори до Конгресу США не обіцяють Україні нічого доброго. В разі республіканської більшості в Конгресі питання "Куди влада України витрачає свої гроші ?" стане основою для рішень "Скільки Україні давати ? " А ця зграя хронічних клептоманів не зупиниться, а потягне країну до чергового "миру", аби тільки втриматись при владі.