Одна з російських ракет на Миколаївщині повернулася до місця запуску, - ОВА. ВIДЕО

Одна з російських ракет, яка залетіла до зони Миколаївщини, повернулася до місця запуску.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"(Лише) Одна з ракет рф має критичне та логічне мислення. Зваживши всі аргументи і вирішивши не чинити військового злочину, ракета вирішила повернутися до "рідної гавані", - йдеться в повідомленні.

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