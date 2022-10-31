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Одна з російських ракет на Миколаївщині повернулася до місця запуску, - ОВА. ВIДЕО

Одна з російських ракет, яка залетіла до зони Миколаївщини, повернулася до місця запуску.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"(Лише) Одна з ракет рф має критичне та логічне мислення. Зваживши всі аргументи і вирішивши не чинити військового злочину, ракета вирішила повернутися до "рідної гавані", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ракетного удару по Чугуївському району на Харківщині, - Синєгубов

Автор: 

обстріл (28546) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+44
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31.10.2022 10:20
+32
какая хорошая ракета! ))) лети домой, лети....удачного приземления в родное гнездо!! )))
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31.10.2022 10:20
+27
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31.10.2022 10:40
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31.10.2022 10:20 Відповісти
какая хорошая ракета! ))) лети домой, лети....удачного приземления в родное гнездо!! )))
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31.10.2022 10:20 Відповісти
щас парашники скажут, что это ракета выпущенная с территории Украины по запорожской аэс, развернулась в полёте и начала лететь к обьекту с парашной стороны. один парашный чувак даже показывал представителю мэгатэ все направления, по которым ракеты разворачиваются )))
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31.10.2022 10:25 Відповісти
Ее боевые комары перепрограммировали.
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31.10.2022 10:36 Відповісти
)) влёт!
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31.10.2022 10:53 Відповісти
ракета-бумеранг
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31.10.2022 10:21 Відповісти
вообще не хочу улетать на Украину.. тут так душевно было, по домашнему..
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31.10.2022 10:22 Відповісти
Захотела домой, ностальгія однако
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31.10.2022 10:33 Відповісти
Теперь будут знать, что Земля круглая.
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31.10.2022 10:35 Відповісти
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31.10.2022 10:40 Відповісти
Побачив мамку без макіяжу.
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31.10.2022 10:44 Відповісти
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31.10.2022 11:04 Відповісти
Це я, коли тікав з роботи раніше і випадково наскочив на шефа......
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31.10.2022 11:35 Відповісти
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31.10.2022 15:19 Відповісти
Ось і вскрилась плоскоземельна консерва)))
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31.10.2022 10:43 Відповісти
Рєактівний бумєранг.
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31.10.2022 10:44 Відповісти
и еще о карме !! ))))

///
у Псковській області рф вибухом пошкоджено назавжди два вертольоти Ка-52

За даними росЗМІ, вертольоти знаходилися на території військового аеродрому, який розташований недалеко від російсько-латвійського кордону.
Учора ввечері військовослужбовці почули кілька потужних вибухів, а потім побачили розкидані уламки двох гелікоптерів. Причину вибухів не встановлено, але у русні мінус 2 пташки.
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31.10.2022 11:01 Відповісти
"Бандерівці" ? Чи "лісові брати"? Там жи Латвія під боком!
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31.10.2022 11:03 Відповісти
брати))) їм набридло дивитися на оте лайно біля кордону))) але тссссс...настамнет і братівтамнет ))))
знову кацапёз***ы покурили)))
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31.10.2022 11:05 Відповісти
На півночі Молдови впала російська ракета Очікуємо на реакцію молдован
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31.10.2022 11:19 Відповісти
Взвинтят цены на мамалыгу?
Жду созыва Совбеза ООН. Это реально случай для ************* от всех стран.
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31.10.2022 15:22 Відповісти
УЖЕ! Заходить моя на кухню і сміється - молдавани заявили що ніякої ракети над територією Молдови не пролітало, а уламки її (збитої українцями) не були виявлені молдовською ППО з-за малого розміру для виявлення РЛС
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31.10.2022 15:25 Відповісти
А с чего Ким взял, что это след от ракеты, а не от самолёта, к примеру? Развелось хайпожёров...
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31.10.2022 11:12 Відповісти
Та скорей всего это от самолета и есть... Очень часто такое вижу на бериславском направлении...
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31.10.2022 20:17 Відповісти
Як би це було тестуванням якоїсь новітньої програми хакерів.
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31.10.2022 11:14 Відповісти
Нова кацапська розробка "Калібр-Бумеранг"
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31.10.2022 11:32 Відповісти
Цей інверсійний слід в небі не є гарантованим свідченням про те, що "ракета повернулася до місця запуску".
По-перше, це може бути слід від літака.
По-друге, якщо це й насправді слід від ракети, то ця тракеторія може говорити в тому числі й про те, що оператори ракет програмують траекторію цих ракет так, аби обійти українську ППО. Умовно кажучи, якщо великий населений пункт прикритий з якогось боку системою ППО, то ракета летить спочатку незаселеними територіями, облітає цей населений пункт, круто розгортається і заходить з того напрямку, де немає ППО. Не треба недооцінювати ворога. Слід бути пильними.
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31.10.2022 11:54 Відповісти
до додому до *****...
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31.10.2022 14:25 Відповісти
The rare case of missile Alzheimer's.
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31.10.2022 14:48 Відповісти
Розумна ракета. Дамой нарасєюшку,нах...
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31.10.2022 15:26 Відповісти
ракета бандеровка!
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31.10.2022 16:24 Відповісти
Жест доброї волі?
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31.10.2022 17:15 Відповісти
 
 