Одна з російських ракет на Миколаївщині повернулася до місця запуску, - ОВА. ВIДЕО
Одна з російських ракет, яка залетіла до зони Миколаївщини, повернулася до місця запуску.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"(Лише) Одна з ракет рф має критичне та логічне мислення. Зваживши всі аргументи і вирішивши не чинити військового злочину, ракета вирішила повернутися до "рідної гавані", - йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+44 Ksenia VB
показати весь коментар31.10.2022 10:20
+32 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар31.10.2022 10:20
+27 MausMike
показати весь коментар31.10.2022 10:40
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у Псковській області рф вибухом пошкоджено назавжди два вертольоти Ка-52
За даними росЗМІ, вертольоти знаходилися на території військового аеродрому, який розташований недалеко від російсько-латвійського кордону.
Учора ввечері військовослужбовці почули кілька потужних вибухів, а потім побачили розкидані уламки двох гелікоптерів. Причину вибухів не встановлено, але у русні мінус 2 пташки.
знову кацапёз***ы покурили)))
Жду созыва Совбеза ООН. Это реально случай для ************* от всех стран.
По-перше, це може бути слід від літака.
По-друге, якщо це й насправді слід від ракети, то ця тракеторія може говорити в тому числі й про те, що оператори ракет програмують траекторію цих ракет так, аби обійти українську ППО. Умовно кажучи, якщо великий населений пункт прикритий з якогось боку системою ППО, то ракета летить спочатку незаселеними територіями, облітає цей населений пункт, круто розгортається і заходить з того напрямку, де немає ППО. Не треба недооцінювати ворога. Слід бути пильними.