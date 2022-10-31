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Гранати з дрона розірвали обличчя російського солдата та поранили ще трьох окупантів. ВIДЕО 18+

Оператори дронів 30-ї ОМБр знищили чотирьох окупантів, скинувши гранати прямісінько в окопи на ворожих позиціях. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Відеозапис атаки українських воїнів опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережі. На записі видно влучне скидання двох гранат. Одна з них розірвала окупанту обличчя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 30-ї ОМБр знищили штурмову групу окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17419) знищення (7262) Бутусов Юрій (3595) дрони (4722)


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Топ коментарі
+63
щоб їм всім пащі свинособачі порозривало. не будуть їх роззявляти на Україну
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31.10.2022 10:05
+61
Не страшно, зашьют.
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31.10.2022 10:07
+38
Краще гинути та гнити у землі України, ніж наводити лад у себе на россії. Казкові довбоїоби!
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31.10.2022 10:07
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Ванюшка потерял лицо за дряхлую ***** Симонян.Очень,*****,символично
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31.10.2022 17:10 Відповісти
хороший кацап - мертвий кацап
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31.10.2022 17:27 Відповісти
Йому пасує. Хай скине фотку у ВК
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31.10.2022 20:44 Відповісти
Чета телу так грустно стало🤣
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01.11.2022 02:14 Відповісти
Якраз дуже рекомендував би відео: надзвичайно приємне та втішне для споглядання!
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13.12.2022 17:06 Відповісти
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