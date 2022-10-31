Гранати з дрона розірвали обличчя російського солдата та поранили ще трьох окупантів. ВIДЕО 18+
Оператори дронів 30-ї ОМБр знищили чотирьох окупантів, скинувши гранати прямісінько в окопи на ворожих позиціях. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Відеозапис атаки українських воїнів опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережі. На записі видно влучне скидання двох гранат. Одна з них розірвала окупанту обличчя.
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