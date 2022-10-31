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Мешканці прикордонних районів Молдови чули вибухи під час обстрілу Новодністровської ГЕС на Буковині. ВIДЕО

За кілька кілометрів від Молдови було завдано ракетного удару по Новодністровській ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео знято з території Молдови. Очевидці повідомляють про щонайменше 5 вибухів, які відчули в багатоповерхівках Молдови.

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Автор: 

Буковина (849) Молдова (2071) обстріл (28546)


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Топ коментарі
+22
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31.10.2022 11:09
+18
Кацапи сьогодні вдарили по трансформаторних станціях кількох великих ГЕС. Далі будуть по АЕС

Та ситуацію на полі бою це не змінить.

Здохніть *****, кацапи!
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31.10.2022 11:07
+6
погано що в Молдову не залетіло , там теж багато хто чекає рузькій мир .
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31.10.2022 11:11
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Кацапи сьогодні вдарили по трансформаторних станціях кількох великих ГЕС. Далі будуть по АЕС

Та ситуацію на полі бою це не змінить.

Здохніть *****, кацапи!
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31.10.2022 11:07 Відповісти
Тільки по цій ГЕС було 5 прильотів, а наші вішають лапшу, що збили 44 ракети з 50.
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31.10.2022 11:07 Відповісти
А куди ще багато придетіло? Все одно більшість збили, можливо і помились на пару штук, пізніще очевидно оновлееу інфу дадут
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31.10.2022 11:24 Відповісти
Запоріжжя, Київ, Харьків, Дніпро, як мінімум. Прильотів чимало.
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31.10.2022 15:08 Відповісти
где сказано про 5 прилетов? в статье говорится про пять взрывов. Думаешь молдавашки смогут отличить на звук прилет от работы ПВО? да и наши тупни часто думают что прилет это если к ним в район что-то залелело, а не поражение цели.
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31.10.2022 14:53 Відповісти
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31.10.2022 11:09 Відповісти
погано що в Молдову не залетіло , там теж багато хто чекає рузькій мир .
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31.10.2022 11:11 Відповісти
Так одна залетіла і впала там
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31.10.2022 11:23 Відповісти
Саме цікаве, що ті хто чекає на руський мір, будуть лише сильніше кричати путін ввєді войска!!.
Багато і зараз сидять в деяких містах на півдні і на Донбасі . І все чекають.
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31.10.2022 11:25 Відповісти
але на частину прийшло прозріння ! для когось в могилі ...
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31.10.2022 11:30 Відповісти
прозріння? сумніваюсь ,радше підгорання
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31.10.2022 12:27 Відповісти
Залетіло, дивись нижче.
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31.10.2022 12:27 Відповісти
Кацапія вдарила по Молдові! Село Наславча найпівничнійший населений пункт Молдови. Його видно зліва, трохи далі попало по улюбленому наславчаними пляжу Калібром. Напрямок фото з півдня на північ.
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31.10.2022 12:26 Відповісти
 
 