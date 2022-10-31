Мешканці прикордонних районів Молдови чули вибухи під час обстрілу Новодністровської ГЕС на Буковині. ВIДЕО

За кілька кілометрів від Молдови було завдано ракетного удару по Новодністровській ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео знято з території Молдови. Очевидці повідомляють про щонайменше 5 вибухів, які відчули в багатоповерхівках Молдови.

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