Мешканці прикордонних районів Молдови чули вибухи під час обстрілу Новодністровської ГЕС на Буковині. ВIДЕО
За кілька кілометрів від Молдови було завдано ракетного удару по Новодністровській ГЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відео знято з території Молдови. Очевидці повідомляють про щонайменше 5 вибухів, які відчули в багатоповерхівках Молдови.
Топ коментарі
+22 Прощай немытая раССея
показати весь коментар31.10.2022 11:09
+18 Александр Алекс #466493
показати весь коментар31.10.2022 11:07
+6 Роман Кокоровець
показати весь коментар31.10.2022 11:11
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Та ситуацію на полі бою це не змінить.
Здохніть *****, кацапи!
Багато і зараз сидять в деяких містах на півдні і на Донбасі . І все чекають.