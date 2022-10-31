БТР з окупантами перекинувся під час втечі з позицій на херсонському напрямку. ВIДЕО

БТР російських окупантів злетів з дороги та перекинувся під час втечі загарбників з позицій на Херсонському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, всі окупанти, що були на броні, дістали травми або загинули. На записі не видно, що стало причиною перекидання БТРа. Видимих ознак бойового враження ворожої бронемашини немає. Можна припустити, що водії БТРа не справився з керуванням.

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