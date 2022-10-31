БТР з окупантами перекинувся під час втечі з позицій на херсонському напрямку. ВIДЕО
БТР російських окупантів злетів з дороги та перекинувся під час втечі загарбників з позицій на Херсонському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, всі окупанти, що були на броні, дістали травми або загинули. На записі не видно, що стало причиною перекидання БТРа. Видимих ознак бойового враження ворожої бронемашини немає. Можна припустити, що водії БТРа не справився з керуванням.
Топ коментарі
+62 Прощай немытая раССея
показати весь коментар31.10.2022 11:57
+48 vitaliymkua
показати весь коментар31.10.2022 11:56
+34 Прощай немытая раССея
показати весь коментар31.10.2022 12:02
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Ааааа аааааа ааааа
аааааааааааа горад падумал
ученья идут
аааааагромное небо одно на двоих
...А-аа, крокоділи, бегімоти. А-аа, абізяни, кашалоти...
1. Убежал с позиции.
2. Не справился с управлением.
Он еще и за поврежденную БТР выплачивать будет.
Вот ведь все-таки могут повторить...
..
А телефон випав у траву...продовжує зйомку...
Слава ЗСУ!!!