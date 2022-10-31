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БТР з окупантами перекинувся під час втечі з позицій на херсонському напрямку. ВIДЕО

БТР російських окупантів злетів з дороги та перекинувся під час втечі загарбників з позицій на Херсонському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, всі окупанти, що були на броні, дістали травми або загинули. На записі не видно, що стало причиною перекидання БТРа. Видимих ознак бойового враження ворожої бронемашини немає. Можна припустити, що водії БТРа не справився з керуванням.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гранати з дрона розірвали обличчя російського солдата та поранили ще трьох окупантів. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17419) знищення (7262) Бутусов Юрій (3595) Херсонська область (5768)


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Топ коментарі
+62
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31.10.2022 11:57
+48
Кінець епічний!
Ааааа аааааа ааааа
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31.10.2022 11:56
+34
Думаю, что водитель не пострадал сильно и его нельзя наказывать, а надо срочно посадить за руль следующего БТРа...
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31.10.2022 12:02
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Кінець епічний!
Ааааа аааааа ааааа
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31.10.2022 11:56 Відповісти
аааааааааааа горад падумал,
аааааааааааа горад падумал
ученья идут
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31.10.2022 12:03 Відповісти
Аааааагромное небо, ,ааааагромное небо
аааааагромное небо одно на двоих
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31.10.2022 12:10 Відповісти
Нє.
...А-аа, крокоділи, бегімоти. А-аа, абізяни, кашалоти...
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31.10.2022 12:53 Відповісти
Аааааадін нарот.
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31.10.2022 12:55 Відповісти
А в конце "и зеленый попугай" Похоже это про нашего боевого зеленого
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31.10.2022 15:07 Відповісти
Одно яйцо на двоих.
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31.10.2022 13:38 Відповісти
То він краденою стіралкою переживав.
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31.10.2022 12:17 Відповісти
аааааааааааабочину поймааааааааал!!!
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31.10.2022 12:24 Відповісти
Переглянув відео п'ять разів, однак так і не зрозумів чого воно так заскиглило? Чи то у кацапів такий оргазм?
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31.10.2022 12:51 Відповісти
то емоції бтр-а, якщо від кацапа- тільки б статеві органи згадувались...
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31.10.2022 23:56 Відповісти
То кацап від удовольствія так кричав?
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31.10.2022 11:56 Відповісти
Та ні, то він пісню того рашиста Ваньки Охлобистіна репетував - Гойда-гойда, ааааа, ааааа, ааааа!
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31.10.2022 13:17 Відповісти
Ааааааа... Зрозумів... Та хто ж їх пойме тих кацапів
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31.10.2022 13:25 Відповісти
І який рузький не любить бистрої їзди.
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31.10.2022 13:37 Відповісти
Дєйствітьєльно...
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31.10.2022 13:46 Відповісти
Аж чвякнуло ))
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31.10.2022 11:57 Відповісти
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31.10.2022 11:57 Відповісти
71820
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31.10.2022 12:03 Відповісти
То просто картинки невспіваємо нові робити
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31.10.2022 13:47 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1586997022808326147
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31.10.2022 12:12 Відповісти
Яка грамотна кацапня: литеру Ааааааааа вивчило
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31.10.2022 11:57 Відповісти
Ааааааа, ааааа, ааааа. Козряри смердючі
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31.10.2022 11:59 Відповісти
То карма, якщо не розірвало снарядом то буде відбивна від свого бтр
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31.10.2022 12:01 Відповісти
Москалі тікали - аж лапті губили... Що ж, все як у пісні. Слава ЗСУ! Слава нації! Смерть ворогам!
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31.10.2022 12:01 Відповісти
Думаю, что водитель не пострадал сильно и его нельзя наказывать, а надо срочно посадить за руль следующего БТРа...
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31.10.2022 12:02 Відповісти
Как это - нельзя наказывать водителя?
1. Убежал с позиции.
2. Не справился с управлением.

Он еще и за поврежденную БТР выплачивать будет.
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31.10.2022 12:05 Відповісти
Надо дать ему еще один шанс...
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31.10.2022 12:15 Відповісти
І ще не забути дозаправити водія бояришніком.
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31.10.2022 12:05 Відповісти
Там або від ваги не витримали колеса, або водію першому прилетіла плюха.
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31.10.2022 12:06 Відповісти
А як і покарають - тюрма-вагнер-Україна-водій БТР
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31.10.2022 12:24 Відповісти
а як репетує руzzішшвайне... АААААААААААААААААААААААААА... здохни....
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31.10.2022 12:03 Відповісти
зате на гуском язигє!
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31.10.2022 12:19 Відповісти
Унитазы все побились!
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31.10.2022 12:03 Відповісти
Якиись же хер виклав .
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31.10.2022 12:03 Відповісти
Виклали наші з камери хера.
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31.10.2022 12:05 Відповісти
Шо ааа, *****.
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31.10.2022 12:04 Відповісти
Епічне відео, вимагаю продовження!
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31.10.2022 12:04 Відповісти
Воділу нагородити!. Хлопці до успіху їхали. Нє подфартіло!
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31.10.2022 12:06 Відповісти
Славно покувиркалися лаптєногі.
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31.10.2022 12:06 Відповісти
Почему видео +18. Это же прекрасно дети наши Украинские должны видеть как вторая армия обсирается.
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31.10.2022 12:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=noBQvFPrH4M https://www.youtube.com/watch?v=noBQvFPrH4M


Вот ведь все-таки могут повторить...
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31.10.2022 12:10 Відповісти
Браво! Чуть не упИсался
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31.10.2022 20:18 Відповісти
a ccapy pod tim rolikom na trube komentirujut ne ponimaja šo eto pro nix... *****************.
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01.11.2022 03:39 Відповісти
Ну , дай Бог шоб не в останній раз ... .

..
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31.10.2022 12:14 Відповісти
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31.10.2022 12:19 Відповісти
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31.10.2022 12:22 Відповісти
Мені спочатку відео паніка кацапні сподобалась. Не зрозуміло тільки, чому вони так істерично метушились і верещали, тобто "суєтілісь і візжалі".
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31.10.2022 12:22 Відповісти
свинособаки *******.............................................
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31.10.2022 12:27 Відповісти
Групповой кацапо-оргазм: АААААААААААААААААААА
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31.10.2022 12:37 Відповісти
Його бтром причавило....видно,кінцівки...
А телефон випав у траву...продовжує зйомку...
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31.10.2022 12:40 Відповісти
ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ

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31.10.2022 13:02 Відповісти
И АКАЮТ ЕЩЁ СУКИ !)
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31.10.2022 13:03 Відповісти
Нагибнулись, катились кубарем, вверх тормашками, кувырком. А теперь все кругом лежат - кто-то в целости, кто - куском.
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31.10.2022 13:10 Відповісти
От вміє Ваня веселитися 🤣
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31.10.2022 13:35 Відповісти
Наша земелька, бандерівська. Треба ще мати щось у голові мати щоб по ній їхати.
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31.10.2022 13:44 Відповісти
то палкой мину то обезьяна за кермом.********.
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31.10.2022 13:47 Відповісти
То не БТР а броньована машина.. Выстрел..чи Рысь.
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31.10.2022 14:03 Відповісти
А результат один и тот же 😂
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31.10.2022 14:33 Відповісти
Результат прекраснейший) скулеж орка прекрасен)
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31.10.2022 14:39 Відповісти
Куда спешили-то?..
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31.10.2022 14:59 Відповісти
Как куда? на концерт к Кобздону. Там знаете, какая очередь сейчас?!!! Недавно только за сутки 950 билетов продали (бизнес - есть бизнес)!
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31.10.2022 20:23 Відповісти
Яка чудова картинка. А от сиділи б дома у своєму засратому мухосранську,жерли б бояришнік та одеколон,дивись,і живі були б. Дякуйте *****,довбо###**** кацапські.
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31.10.2022 15:35 Відповісти
Якаааааа арія! Мої аплодисменти!!
Слава ЗСУ!!!
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31.10.2022 16:00 Відповісти
У кацапа слетела пилотка и пошла разбалансировка. Закон хаоса был нарушен.
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31.10.2022 16:18 Відповісти
А? А-а-а... Але, може, я не єксПерт, то може їхнє АУ? може є русськознавці?
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31.10.2022 18:26 Відповісти
Vodka
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31.10.2022 20:31 Відповісти
Чудовий тріллєрю))))
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31.10.2022 22:27 Відповісти
 
 