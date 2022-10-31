Башта ворожого танка злітає на кількасот метрів після детонації боєкомплекту. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни знищили російський танк Т-80БВ на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищення ворожої бронемашини зафіксував безпілотник. На записі видно, як після детонації боєприпасів російський танк вибухає, а його башта на кілька сотень метрів злітає угору.
Топ коментарі
+35 Саша Пончик
показати весь коментар31.10.2022 12:28
+30 аспм мпри
показати весь коментар31.10.2022 12:41
+27 Злий Грицько
показати весь коментар31.10.2022 12:28
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Триразові переможці танкового біатлону і в обов'язковій і довільній програмі.
Вона перетворилась на міф.
І була одна маленька армія - міф.
Вона стала ЛЕГЕНДОЮ.
на расеи заиграли особым смыслом ранее обычные выражения "одна нога здесь - другая там", "снесло башню", "потерять голову от счастья" и пр.
У них же осталось мало танков.
Разбрасываются добром ....