Башта ворожого танка злітає на кількасот метрів після детонації боєкомплекту. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни знищили російський танк Т-80БВ на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищення ворожої бронемашини зафіксував безпілотник. На записі видно, як після детонації боєприпасів російський танк вибухає, а його башта на кілька сотень метрів злітає угору.

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