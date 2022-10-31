УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9548 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
22 652 46

Башта ворожого танка злітає на кількасот метрів після детонації боєкомплекту. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни знищили російський танк Т-80БВ на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищення ворожої бронемашини зафіксував безпілотник. На записі видно, як після детонації боєприпасів російський танк вибухає, а його башта на кілька сотень метрів злітає угору.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ втрачає в середньому 10 танків на день, - Forbes

Автор: 

танк (2069) знищення (7262)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+35
От трёх ванек даже пепла не осталось. Как будто их и никогда не было.
показати весь коментар
31.10.2022 12:28
+30
Була одна велика армія - легенда.
Вона перетворилась на міф.
І була одна маленька армія - міф.
Вона стала ЛЕГЕНДОЮ.
показати весь коментар
31.10.2022 12:41
+27
Жаль шашлик для собачок згорів...
показати весь коментар
31.10.2022 12:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жаль шашлик для собачок згорів...
показати весь коментар
31.10.2022 12:28 Відповісти
Супер!!!
показати весь коментар
31.10.2022 12:28 Відповісти
Супер аттракцион для орко-ваньки "Полёт в башне"
показати весь коментар
31.10.2022 12:34 Відповісти
От трёх ванек даже пепла не осталось. Как будто их и никогда не было.
показати весь коментар
31.10.2022 12:28 Відповісти
Радниє будуть горювати- ладу не придбають- нєту тєла- нєту дєнєг.... усьо па рюззкі.
показати весь коментар
31.10.2022 12:41 Відповісти
Типичный самострел.
показати весь коментар
31.10.2022 13:05 Відповісти
Так можна і супутника збити ненароком.
показати весь коментар
31.10.2022 12:29 Відповісти
Це вони пристрілюються! Як тобі таке, Ілон Маск?
показати весь коментар
31.10.2022 18:43 Відповісти
кацапотанки из воздушно-космических сил.
показати весь коментар
31.10.2022 12:29 Відповісти
Третє місце в рейтингу вильоту башт в висоту--перше місце на 76 метрів.
показати весь коментар
31.10.2022 12:29 Відповісти
Схожу кацапо-танкістів тут змагання - хто вище підкине власну башту.
показати весь коментар
31.10.2022 12:29 Відповісти
Скрепненько оторвали ваньке - встаньку...🤔 Нуно повторить!😎
показати весь коментар
31.10.2022 12:30 Відповісти
Якщо "башта на кілька сотень метрів злітає угору", то розумію так, що про долю екіпажу питань не виникає...?
показати весь коментар
31.10.2022 12:30 Відповісти
Розішлись на атоми.
показати весь коментар
31.10.2022 12:34 Відповісти
Жалко. Все ж таки медалісти.
Триразові переможці танкового біатлону і в обов'язковій і довільній програмі.
показати весь коментар
31.10.2022 12:37 Відповісти
Та медальки може десь ще й знайдуться. Кілометрах в 10...
показати весь коментар
31.10.2022 15:53 Відповісти
що до командира та наводчика , так, мабуть навіть на ДНК тест , зі зразками будуть складнощі, а ось від мехвода може якась мазня і залишитись))
показати весь коментар
31.10.2022 13:39 Відповісти
Красота! Саме така красота і врятує світ... від кацапів, назавжди
показати весь коментар
31.10.2022 12:33 Відповісти
Один подранок спраува зверху хутко втік ПАДЛО. лАДНО БУДЕ КОМУ ПАЛЕНУ БАГНЮКУ У КОРОБКИ ВІД СІРНИКІВ ПОКЛАСТИ (НУ ЯКЩО БУДЕ ЩО КЛАСТИ)
показати весь коментар
31.10.2022 12:33 Відповісти
Була одна велика армія - легенда.
Вона перетворилась на міф.
І була одна маленька армія - міф.
Вона стала ЛЕГЕНДОЮ.
показати весь коментар
31.10.2022 12:41 Відповісти
Разложение орков на моллекулы
показати весь коментар
31.10.2022 12:42 Відповісти
Люблю такі відоси. Це просто космос, запуск в космос!
показати весь коментар
31.10.2022 12:43 Відповісти
***
на расеи заиграли особым смыслом ранее обычные выражения "одна нога здесь - другая там", "снесло башню", "потерять голову от счастья" и пр.
показати весь коментар
31.10.2022 12:43 Відповісти
Дякуємо ЗСУ за такі подарунки!
показати весь коментар
31.10.2022 12:43 Відповісти
"Патєрь нєт" , "джавєліни то всьо фєйк", "рюззкіє самиє сільниє, аналоГовнєт".
показати весь коментар
31.10.2022 12:43 Відповісти
Так ось чому ВКС!
показати весь коментар
31.10.2022 12:46 Відповісти
Так задумано. Завдання - поцілити в супутники Starlink.
показати весь коментар
31.10.2022 12:46 Відповісти
Метою було наблизитися до того супутника якомога ближче.
показати весь коментар
31.10.2022 13:06 Відповісти
самка без калины осталась....
показати весь коментар
31.10.2022 12:48 Відповісти
Прапавшиє бєз вєсті
показати весь коментар
31.10.2022 12:49 Відповісти
И башню сорвало и крышу снесло! Зачем в Украину их тащит, *уйло?
показати весь коментар
31.10.2022 12:58 Відповісти
екіпаж мабуть помер?))
показати весь коментар
31.10.2022 13:08 Відповісти
Та Коношенко вроде говорит шо не. Может просто легкая контузия и голвная боль. Но примут экстра аспирин и завтра можно опять в бой.
показати весь коментар
31.10.2022 14:25 Відповісти
Вміє ж кацапський Ваня веселитись 😆
показати весь коментар
31.10.2022 13:09 Відповісти
покурили не соблюдая тб...
показати весь коментар
31.10.2022 13:15 Відповісти
Башня полетела на родину с доброй весточкой для трёх семей: "Пишите заявление на получение бесплатной "лады".
показати весь коментар
31.10.2022 13:34 Відповісти
*** им а не ..ладу.. ---- пропали безвести . может в плену . может где то удрали и молодая не узнает какой у танкиста был конец
показати весь коментар
31.10.2022 16:16 Відповісти
Ваньки тренуються збивати супутники танками-камікадзе.
показати весь коментар
31.10.2022 13:40 Відповісти
А ціпком не пробували до корпусу прив'язати. Кажуть шо помогає.
показати весь коментар
31.10.2022 13:57 Відповісти
ЮЮЮхуууу або УУУИИИИ!!!
показати весь коментар
31.10.2022 14:05 Відповісти
Нізко пашла,відать,к даждю....
показати весь коментар
31.10.2022 16:03 Відповісти
как сказал илон маск рогозину ..БАТУТ РАБОТАЕТ..
показати весь коментар
31.10.2022 16:11 Відповісти
А чего они её не ловят ?
У них же осталось мало танков.
Разбрасываются добром ....
показати весь коментар
31.10.2022 16:50 Відповісти
Гарний праскорювач у башти,так можна і до стратосфери дістати.
показати весь коментар
31.10.2022 16:52 Відповісти
лучший новогодний феерверк!
показати весь коментар
31.10.2022 19:56 Відповісти
гарно
показати весь коментар
31.10.2022 23:54 Відповісти
 
 