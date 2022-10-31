"Мені, як єврею, важливо щоб усі зрозуміли, що тут відбувається. Росіяни блокують міста і тупо знищують", - боєць Роман "Подол" про війну і "денацифікацію". ВIДЕО

Український воїн, етнічний єврей Роман "Подол" розповів про "денацифікацію" від окупантів та про своє бачення російсько-української війни.

Воїна на передових позиціях поблизу Гусарівки випадково зустрів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"У жорстоких боях у березні-червні українські воїни, основні сили яких становила 93-я механізована бригада, розгромили російські війська у стратегічно важливому селі Гусарівка. Був там з підрозділом "Ренджа". Боєць Роман "Подол", єврей, який навіть воює виключно у кіпі, вражаюче розповів про мотивацію бити російських агресорів на фоні знищеної російської колони, раджу подивитись. Саме там було захоплено, наприклад РСЗВ "Солнцепьок" та заряджувальна машина до нього. Звільнення Гусарівки дало можливість вирішити стратегічне завдання - створити загрозу західному флангу ізюмського плацдарму. Ці позиції стали рубежем, звідки почався наступ українських військ у вересні", - пише в коментарі до відео Бутусов.

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