"Мені, як єврею, важливо щоб усі зрозуміли, що тут відбувається. Росіяни блокують міста і тупо знищують", - боєць Роман "Подол" про війну і "денацифікацію". ВIДЕО
Український воїн, етнічний єврей Роман "Подол" розповів про "денацифікацію" від окупантів та про своє бачення російсько-української війни.
Воїна на передових позиціях поблизу Гусарівки випадково зустрів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"У жорстоких боях у березні-червні українські воїни, основні сили яких становила 93-я механізована бригада, розгромили російські війська у стратегічно важливому селі Гусарівка. Був там з підрозділом "Ренджа". Боєць Роман "Подол", єврей, який навіть воює виключно у кіпі, вражаюче розповів про мотивацію бити російських агресорів на фоні знищеної російської колони, раджу подивитись. Саме там було захоплено, наприклад РСЗВ "Солнцепьок" та заряджувальна машина до нього. Звільнення Гусарівки дало можливість вирішити стратегічне завдання - створити загрозу західному флангу ізюмського плацдарму. Ці позиції стали рубежем, звідки почався наступ українських військ у вересні", - пише в коментарі до відео Бутусов.
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Захід забороняє,а втайнє очікує: та коли ж....Україна візьме на себе цей крок...
Я ніколи не спекулював на національності Зеленського, але зараз таки зачеплю це питання: народ, а нам, здається, фальшивого єврея в президенти підсунули. Казали, що єврей, а виявилося, що кінчений тупий совок, промосковський в очі заглядувач та ще й припорошений антисемітизмом. Я вже збився з рахунку, скільки разів він та його кліка роблять усе можливе й неможливе, щоб нас на смерть пересварити з Ізраїлем (і не тільки).
Тепер про останнє. В ООН голосується резолюція про ядерні загрози на Близькому Сході. Йдеться виключно про Ізраїль та ймовірність того, що він володіє ядерними технологіями й, можливо, ядерною зброєю.
Отже, Ізраїль голосує проти цієї резолюції. США, Канада також проти. Більшість союзників України (Британія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Ромунія, нідерланди, Люксембург, Албанія, Німеччина, Франція, Бельгія, Австралія...) утримуються при голосуванні. А основна маса країн, звісно, "За" - Ізраїль не дуже ******* у багатьох частинах світу з різних причин. Але "За" резолюцію й проти Ізраїлю та США традиційно голосує Україна в такій "дружній" компанії, як московія, Білорусь, Іран, КНДР, Сирія, всі арабські сусіди й недруги Ізраїлю та багато різних країн, серед яких наших союзників абсолютна меншість, а противників - хоч греблю гати. То в мене питання: це Зеленського про таке голосування в москві, Тегерані чи Мінську попросили?https://t.me/Chornovil_official