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Новини Відео Війна
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"Мені, як єврею, важливо щоб усі зрозуміли, що тут відбувається. Росіяни блокують міста і тупо знищують", - боєць Роман "Подол" про війну і "денацифікацію". ВIДЕО

Український воїн, етнічний єврей Роман "Подол" розповів про "денацифікацію" від окупантів та про своє бачення російсько-української війни.

Воїна на передових позиціях поблизу Гусарівки випадково зустрів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов

"У жорстоких боях у березні-червні українські воїни, основні сили яких становила 93-я механізована бригада, розгромили російські війська у стратегічно важливому селі Гусарівка. Був там з підрозділом "Ренджа". Боєць Роман "Подол", єврей, який навіть воює виключно у кіпі, вражаюче розповів про мотивацію бити російських агресорів на фоні знищеної російської колони, раджу подивитись. Саме там було захоплено, наприклад РСЗВ "Солнцепьок" та заряджувальна машина до нього. Звільнення Гусарівки дало можливість вирішити стратегічне завдання - створити загрозу західному флангу ізюмського плацдарму. Ці позиції стали рубежем, звідки почався наступ українських військ у вересні", - пише в коментарі до відео Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я український єврей, а оце бурятський танкіст, що приїхав мене денацифікувати", - український боєць біля убитих ворогів. ВIДЕО

Автор: 

євреї (124) Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3595)


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Топ коментарі
+18
Не почнемо знищувати кацапську інфрастуктуру і склади-так і будемо щоденно чекати прильотів.Треба войну перенести на теріторію рашки.
Захід забороняє,а втайнє очікує: та коли ж....Україна візьме на себе цей крок...
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31.10.2022 13:50
+16
Перший Жидобандерівський курень це сила. Так тримати
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31.10.2022 14:11
+5
касаби не перевіряють обрізання коли вбивають..
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31.10.2022 13:50
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касаби не перевіряють обрізання коли вбивають..
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31.10.2022 13:50 Відповісти
Як щоб перевіряли:

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31.10.2022 15:37 Відповісти
Не почнемо знищувати кацапську інфрастуктуру і склади-так і будемо щоденно чекати прильотів.Треба войну перенести на теріторію рашки.
Захід забороняє,а втайнє очікує: та коли ж....Україна візьме на себе цей крок...
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31.10.2022 13:50 Відповісти
Перший Жидобандерівський курень це сила. Так тримати
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31.10.2022 14:11 Відповісти
Мне интересно,сколько евреев живет за пределами Израиля. Для расширения познания. Хорошо бы услышать израильские оценочные суждения.
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31.10.2022 14:41 Відповісти
Євреї діляться на євреїв сефаридів. Вони проживають в західній Європі та США та євреїв ашкеназі- територія колишнього СССР.Сефариди з великою любовю відносяться до своїх братів ашкеназі, називаючи їх єврейським бидлом
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31.10.2022 16:31 Відповісти
Сильно сказано конечно. Есть и иное мнение, мое например. "" А мне как не еврею ясно ещё со времён Батурина, Глухова, 1917-1919гг, голодомора, 1947-1949гг, Чернобыля, 2014-2022гг твари всегда рядом с нами! И только Яо все решит!!! Спросить опять у евреев, но в Израиле что--- прав Я или не очень?
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31.10.2022 15:20 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл 🇺🇦

Я ніколи не спекулював на національності Зеленського, але зараз таки зачеплю це питання: народ, а нам, здається, фальшивого єврея в президенти підсунули. Казали, що єврей, а виявилося, що кінчений тупий совок, промосковський в очі заглядувач та ще й припорошений антисемітизмом. Я вже збився з рахунку, скільки разів він та його кліка роблять усе можливе й неможливе, щоб нас на смерть пересварити з Ізраїлем (і не тільки).
Тепер про останнє. В ООН голосується резолюція про ядерні загрози на Близькому Сході. Йдеться виключно про Ізраїль та ймовірність того, що він володіє ядерними технологіями й, можливо, ядерною зброєю.
Отже, Ізраїль голосує проти цієї резолюції. США, Канада також проти. Більшість союзників України (Британія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Ромунія, нідерланди, Люксембург, Албанія, Німеччина, Франція, Бельгія, Австралія...) утримуються при голосуванні. А основна маса країн, звісно, "За" - Ізраїль не дуже ******* у багатьох частинах світу з різних причин. Але "За" резолюцію й проти Ізраїлю та США традиційно голосує Україна в такій "дружній" компанії, як московія, Білорусь, Іран, КНДР, Сирія, всі арабські сусіди й недруги Ізраїлю та багато різних країн, серед яких наших союзників абсолютна меншість, а противників - хоч греблю гати. То в мене питання: це Зеленського про таке голосування в москві, Тегерані чи Мінську попросили?https://t.me/Chornovil_official
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31.10.2022 17:27 Відповісти
тарас чорновіл-зрадник і риговска морда
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31.10.2022 17:39 Відповісти
перш за все він зрадник свого батька. Позоріще ще з часів помаранчевої революції.
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01.11.2022 09:50 Відповісти
Зрадив помаранчеву революцію, перш за все, Ющенко та його "любі друзі": зробили все, щоб не зробити нічого. Тарас тому і покинув табір "помаранчевих", що дізнався, що Ющенко знав, що на Вячеслава Чорновола готується замах, але не сказав цього синові. Пройшло досить часу, поки з'ясувалось, що Ющенко тоді не міг нічого зробити, щоб врятувати Вячеслава Чорновола. Зрадником батька Тараса не вважаю. Помилки, навіть дуже важкі бувають у кожного. Головне- визнати їх і працювати далі заради того, що обстоював батько: справедливість, незалезність України.
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01.11.2022 11:59 Відповісти
Риговські морди зараз на всю катушку "рулять" Україною : в судах, в парламенті, в ОП, у всіх шпарках, де тільки можна поживитися державним коштом. Навіть гуманітарною допомогою призначеною для ВСУ і постраждалих від війни не гребують. Тарас Чорновіл їх викриває, працює на користь України. Як кажуть, по ділах їх судіть, а не чіпляйте ярлики.
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01.11.2022 12:10 Відповісти
рефлексирующий думающий парень.
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01.11.2022 03:38 Відповісти
чорновіл тарас -зрадник і підар
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01.11.2022 19:30 Відповісти
 
 