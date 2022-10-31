"Толпа на толпу. Убивают прям жестко", - чергова масова бійка між контрактниками та мобілізованими у російській армії. ВIДЕО

Російські контрактники та мобілізовані до 74-ї ОМБр влаштували групову бійку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

Зазначається, що контрактники кантували новоприбулих на плац, били через пияцтво, та зв'язували скотчем за непокору.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чмобіки-казахи з армії РФ б’ють чмобіка-росіянина: "Еще раз свой рот откроешь против казахов...". ВIДЕО