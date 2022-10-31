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"Толпа на толпу. Убивают прям жестко", - чергова масова бійка між контрактниками та мобілізованими у російській армії. ВIДЕО
Російські контрактники та мобілізовані до 74-ї ОМБр влаштували групову бійку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
Зазначається, що контрактники кантували новоприбулих на плац, били через пияцтво, та зв'язували скотчем за непокору.
Топ коментарі
+156 MrStepanovM
показати весь коментар31.10.2022 21:18
+69 sergio kholodov
показати весь коментар31.10.2022 21:18
+58 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар31.10.2022 21:19
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Они находятся в плену российской армии, где их подвергают истязаниям, унижениям и риску погибнуть.
Трудно поверить, что у этих мобилизованных проснется желание проявить себя в бою, скорее, у них проснется естественное желание выбраться из нечеловеческих условий, где они находятся в положении бесправных существ.
Прекрасную нацию, гуманизм , пушкина , щедрая душа , народ пьбедитель, носитель духовности , гуманизма и прочей великой *****.
Перше правило бойцовского клуба: бий своїх !
Друге правило бойцовского клуба: завжди бий своїх !
Третє правило бойцовского клуба: бий до смерті, коли він сказав стоп, виснажився чи відключився.
И не надо им мешать!