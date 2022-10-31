Ані армією, ані терором Росії не вдасться підкорити Україну, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 250 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"У цей час іще тривають відновлювальні роботи в тих регіонах, де сьогодні були влучання російських ракет. Робимо все можливе, щоб відновити енерго- і водопостачання. І відновимо.

Сьогодні дуже добре спрацювали наші Повітряні сили та всі, хто задіяний у захисті неба. Більшість обʼєктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет. Із них 45 збито.

Ми будемо й надалі посилювати нашу протиповітряну оборону. Але вже зараз на кожні десять влучань терористам доводиться витрачати мінімум учетверо більше ракет. Іще гірші показники в Росії щодо дронів, зокрема й тих, які поставили їй спільники з Ірану. І це бачить світ. Бачить, що колишня "друга армія світу" вже навіть не двадцять друга за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб вона взагалі пішла у другу сотню. І це буде.

Немає в російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити. Жити цивілізовано і дбати одне про одного. Ані армією, ані терором, ані будь-чим іще Росії не вдасться підкорити Україну", - сказав Зеленський.

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