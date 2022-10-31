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Ані армією, ані терором Росії не вдасться підкорити Україну, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 250 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"У цей час іще тривають відновлювальні роботи в тих регіонах, де сьогодні були влучання російських ракет. Робимо все можливе, щоб відновити енерго- і водопостачання. І відновимо.

Сьогодні дуже добре спрацювали наші Повітряні сили та всі, хто задіяний у захисті неба. Більшість обʼєктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет. Із них 45 збито.

Ми будемо й надалі посилювати нашу протиповітряну оборону. Але вже зараз на кожні десять влучань терористам доводиться витрачати мінімум учетверо більше ракет. Іще гірші показники в Росії щодо дронів, зокрема й тих, які поставили їй спільники з Ірану. І це бачить світ. Бачить, що колишня "друга армія світу" вже навіть не двадцять друга за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб вона взагалі пішла у другу сотню. І це буде.

Немає в російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити. Жити цивілізовано і дбати одне про одного. Ані армією, ані терором, ані будь-чим іще Росії не вдасться підкорити Україну", - сказав Зеленський.

Також читайте: Закликаю водіїв та пішоходів бути уважними у темну пору доби, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23876)


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Топ коментарі
+9
Таки да, хотів здати всю Україну та не вийшло. Здав лише південь і стратив.
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31.10.2022 23:03
+8
Тим більше з такими бойовими відосиками вопше шансів нема.
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31.10.2022 22:50
+6
...только Оманом
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31.10.2022 22:46
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...только Оманом
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31.10.2022 22:46 Відповісти
И разминирование чонгар,и кражей гуманитарки,а также:асфальтом,уклонениями, коррупцией,наркотой.....
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01.11.2022 07:26 Відповісти
Украина только сильнее и крепче становится преодолевая это все!
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31.10.2022 22:48 Відповісти
Тим більше з такими бойовими відосиками вопше шансів нема.
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31.10.2022 22:50 Відповісти
ось це краще на ніч подивитись...

Які часи, такий і хелловін...

https://t.me/hueviykharkov/86371
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31.10.2022 22:57 Відповісти
Таки да, хотів здати всю Україну та не вийшло. Здав лише південь і стратив.
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31.10.2022 23:03 Відповісти
бидло а бидло а ще про Мінськ що скажеш,а бидло хто там рвався формулу підпсуватии бидло,хто відводив війська,га бидло? чого мовчиш прокладка юзана?)))
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31.10.2022 23:52 Відповісти
Ти справді так вважаешь чи гроші відробляєшь таким коментарем?
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31.10.2022 23:06 Відповісти
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31.10.2022 23:31 Відповісти
Та писди писди... політично може й не вийде. Але якщо на теріторії України людей стане вдвічи меньше, а те що лишиться буде жити гірше негрів у Африці - це теж не аби яка, але перемога.
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31.10.2022 23:09 Відповісти
Путина власть превратила в тупое животное. Прагматизм Путина - для выгоды использует все средства и он уже не видит мир, какой он есть априори, он видит мир таким, какой он хочет его видеть. Абсолютная власть привела его к гедонизму его прагматизма, но мир не такой, какой он в его восприятии и у Путина - когнитивное искажение. Он столько зла совершил из за неправильного восприятия мира. Путин не может понять, что он сошел с ума. У Путина - истерия, маниакальный синдром, шизофрения... Путин страшно психически болен и ужасно то, что у него есть такая власть и ядерное оружие. Другое дело, что за Путиным пристально следят и его уничтожат по щелчку пальца, если он пойдет не по плану. А пока он главный инструмент, который уничтожает Россию.
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31.10.2022 23:10 Відповісти
Да нет!он уничтожает Украину!
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01.11.2022 07:33 Відповісти
Украину он делает сильнее! Украину в ответ на действия террористические Путина - больше вооружают. А то, что он сносит, так Западные страны после войны отстроят и сделают во много раз лучше, потому что они будут строить нового члена ЕС и НАТО. И лучшие архитекторы со всего Запада будут в Украине и лучшие компании строительные со всего Запада будут строить и они забивают уже участки. Великобритания хочет взять Киевскую область отстраивать. И там куча стран и каждый берет себе на отстройку области. Украина сложит пазл такой, что кто на Западе в чем силен, тот и будет главный в пазле за выбранную область. Например Германия и Швейцария и США сильны в медицине - они будут больше заниматься постройкой больниц, филиалы запускать своих фармацевтических компаний. Англия и США и Германия сильны в университетах и у Нидерландов еще университет есть занимающийся в области выращивании растений и такой тоже Украине нужно ибо аграрная отрасль в Украине большой участок экономики занимает и тем более численность людей на планете растет и все нужна еда и Украина будет кормилицей планеты. У Японии институты по робототехнике самые лучшие в мире и в Украине на айтитехнологии делают ставки и Силиконовые долины хотят строить и в Киеве и в Харькове и еще в нескольких городах и тоже тут с США силиконовой долиной нужно наладить в один агрегат все и чтобы совместные проекты были и с силиконовой долиной и с Японией и помимо институтов еще совместные проекты и обмен опытом и т.д. Украина становиться сильнее!
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01.11.2022 14:29 Відповісти
сипатый пбол, попраный даже дальнобойщиками...
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31.10.2022 23:17 Відповісти
Про ************* можно поподробнее?
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01.11.2022 03:14 Відповісти
С кожним днем вони лише нас злять все більше і більше ми вже ми готові вбивати кожного ращиста в повному слові цього розуміння.
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31.10.2022 23:38 Відповісти
Точно! росія проводить не тільки війну, а й терористичні атаки.
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31.10.2022 23:50 Відповісти
Цікаво ,як він буде і надалі посилювати "нашу ППО ". Виробляти,закупати чи знову просити....Він хоч розуміє,що іде за таким знищенням критичної інфраструктури?
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01.11.2022 00:02 Відповісти
Я все ніяк не розумію, кого ЗЄ в цьому запевняє.

Схоже, що себе.
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01.11.2022 00:13 Відповісти
Этот чел с банковой ежевечерними сеансами нарциссизма нарабатывает себе победу на второй срок и это у него к сожалению хорошо получается. Главный герой-любовник в долгоиграющем мыльном сериале, объект всестороннего лобызания для зрительниц средних и старших возрастных групп
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01.11.2022 00:36 Відповісти
Чмо бункерное поживи в Харькове или Николаеве или Никополе которые под обстрелом, и потом будешь вещать готовы ли люди этих городов ждать годами. Гнида наркоман а не президент !!!
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01.11.2022 01:16 Відповісти
Кто ПВО Киева отремонтировал?
Кто расформировал 40-ю танковую бригаду в Гостомеле?
Кто 1 февраля разминировал Чонгар?
Кто сорвал перевооружение и закупку высокоточного оружия и не только его?
Кто перевел Оборонпром на однодневную рабочую неделю?
Кто вел государственную политику Украины БЫТЬ НЕ ГОТОВЫМ к полноценному вторжению?
Кто БОНЕВТІК, потому что во Львове завернули?
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01.11.2022 07:32 Відповісти
надо подать петицию о запрете зеленскому выпускать видосики... народ все больше и больше его за эти видосики ненавидит...
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01.11.2022 08:54 Відповісти
 
 