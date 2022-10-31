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Підводні апарати - 6 метрів у довжину, там 500 тонн вибухівки, - Путін про підводні українські дрони. ВIДЕО

Російський президент Володимир Путін оприлюднив інформацію, що Україна має підводні апарати - шестиметрові дрони з 500 тоннами вибухівки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські медіа, таку заяву він зробив на пресконференції. 

Коментуючи ситуацію із зерновим коридором у Чорному морі, Путін зазначив: "Нехай вони (ООН та Туреччина, - ред) проведуть роботу з Україною. І Україна має гарантувати, що загроз для цивільних суден та суден забезпечення Росії створюватися не буде. Послухайте, я не знаю, Міноборони давало це чи ні. Це ж не жарти. Он ті підводні апарати 6 метрів у довжину. По-моєму, 500 тон там вибухвіки. Якщо портапить там від корабля і зерна нічого не залишиться".

Автор: 

зерно (3121) путін володимир (23838) Чорне море (1669) дрони (4722)


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Топ коментарі
+60
Ох і обісрався ж від новин про атаку дронів по ЧФ! Напевне охорони не вистачило чемодани підносити.
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31.10.2022 23:02
+56
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31.10.2022 23:04
+53
И КТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ ЧТО ОН ЗДОРОВЫЙ?
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31.10.2022 23:05
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500 тонн взрывчатки... и это говорит херло... да оно уже давно сошло с ума... в общем выход один - надо как можно быстрее уничтожить общемировое зло расию... и чем быстрее, тем лучше...
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01.11.2022 08:53 Відповісти
***** вонючий.
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01.11.2022 09:29 Відповісти
Якось не везе Росії на флагмани. Якщо і так далі підуть діла, то замість флагмана буде якийсь гумовий човен, або рятувальний круг
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01.11.2022 09:33 Відповісти
у деда явно деменция... в 6 метрах 500 тонн... ****** насос =)))
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01.11.2022 09:46 Відповісти
у страха глаза велики. но бойся кацапское *******.за все ответишь за все.таких как ******* даже в ад не пускают.
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01.11.2022 09:57 Відповісти
Эй, минуточку!
" С судов, перевозящих зерно, запускают шестиметровые дроны с 500 тоннами взрывчатки" ,
попасть они должны так, чтобы " Если попадет, там от корабля и зерна ничего не останется".
Так если они должны взорвать сами себя - зачем дрон запускать?
Его можно подорвать не доставая из трюма!
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01.11.2022 10:06 Відповісти
три портсигара, три куртки замшової, три магнітофона, собаки шестиметрові ...
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01.11.2022 10:44 Відповісти
пару 0 добавьте.... чтобы соответствовать этому бреду. )
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01.11.2022 15:13 Відповісти
Коли так страшно, забирай залишки свого чорноморського флоту та вали на море Лаптєвих... Пішли геть, огидні тварюки, з Українських земель і морів...
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01.11.2022 12:06 Відповісти
Аби ж це було правдою... 500 тон вибухівки в раз потопило би всі довбані корита ЧФ
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01.11.2022 12:25 Відповісти
ідіот.. пятьсот тон знищилиб пів крима.
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01.11.2022 13:22 Відповісти
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01.11.2022 16:43 Відповісти
В очкє у ліліпутіна підводний український апарат не дає йому спокою 😆
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01.11.2022 22:10 Відповісти
Шановне товариство! Буквально недавно ЗМІ опублікували коментарій піськова, про те, що в кацапії закінчився етап часткової мобілізації і в кремлі довго шукали відповідь на те потрібен указ кремлівського педофіла на її закінчення чи ні. Так от прийшли до висновку, що указа ***** не потрібно. То у мене особисто виникає думка, що кремлівського педофіла в кацапії вже не має, він просто під прикриттям втік, а нам та й всьому світу показують парад двійників. Справжнього треба шукати або в Сирії , або в Венісуелі, а може й де іще небудь на планеті Земля, де не ступала нога цивілізаційної людини. Тим більше те , що часткова мобілізація закінчена, мобілізовано як вони кажуть 300 тис. голів, а з 1 листопада 2022 року починається осінній призив да військ ерефії та планується призвати іще, як мінімум 120-150 тис. голів гарматного м`яса. Ну от якось так відбувається.
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02.11.2022 08:05 Відповісти
А в ето врем'я столицю Московії переносять в Засратов,напевно готуються до атаки клонів,тьху, дронів!
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03.11.2022 05:46 Відповісти
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