Підводні апарати - 6 метрів у довжину, там 500 тонн вибухівки, - Путін про підводні українські дрони. ВIДЕО

Російський президент Володимир Путін оприлюднив інформацію, що Україна має підводні апарати - шестиметрові дрони з 500 тоннами вибухівки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські медіа, таку заяву він зробив на пресконференції.

Коментуючи ситуацію із зерновим коридором у Чорному морі, Путін зазначив: "Нехай вони (ООН та Туреччина, - ред) проведуть роботу з Україною. І Україна має гарантувати, що загроз для цивільних суден та суден забезпечення Росії створюватися не буде. Послухайте, я не знаю, Міноборони давало це чи ні. Це ж не жарти. Он ті підводні апарати 6 метрів у довжину. По-моєму, 500 тон там вибухвіки. Якщо портапить там від корабля і зерна нічого не залишиться".