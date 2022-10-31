Підводні апарати - 6 метрів у довжину, там 500 тонн вибухівки, - Путін про підводні українські дрони. ВIДЕО
Російський президент Володимир Путін оприлюднив інформацію, що Україна має підводні апарати - шестиметрові дрони з 500 тоннами вибухівки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські медіа, таку заяву він зробив на пресконференції.
Коментуючи ситуацію із зерновим коридором у Чорному морі, Путін зазначив: "Нехай вони (ООН та Туреччина, - ред) проведуть роботу з Україною. І Україна має гарантувати, що загроз для цивільних суден та суден забезпечення Росії створюватися не буде. Послухайте, я не знаю, Міноборони давало це чи ні. Це ж не жарти. Он ті підводні апарати 6 метрів у довжину. По-моєму, 500 тон там вибухвіки. Якщо портапить там від корабля і зерна нічого не залишиться".
Топ коментарі
+60 CrossFirenko
показати весь коментар31.10.2022 23:02
+56 vitaliymkua
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+53 Nickol Sten
показати весь коментар31.10.2022 23:05
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" С судов, перевозящих зерно, запускают шестиметровые дроны с 500 тоннами взрывчатки" ,
попасть они должны так, чтобы " Если попадет, там от корабля и зерна ничего не останется".
Так если они должны взорвать сами себя - зачем дрон запускать?
Его можно подорвать не доставая из трюма!