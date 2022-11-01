"Слава нації і п#зд#ць Російській Федерації", - український стронгмен Новіков після перемоги на змаганнях у США. ВIДЕО

Український стронгмен Олексій Новіков став переможцем турніру Rogue Invitational, який відбувся в американському Остіні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Змагання проходили у шести видах програми. Олексій виграв в одному з них – гантелі, а за сумою багатоборства він посів перше місце. Новіков на півтора бали випередив головного конкурента – американця Трея Мітчелла.

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