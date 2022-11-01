Мати окупанта розповідає про мобілізацію зеків: "Отпустили всю тюрьму. Наших пацанов. С Измаиловой тюрьмы человек 200 ушло". ВIДЕО
Російський окупант, що воює на східному напрямку розповів своїй матері про погане забезпечення його підрозділу та невдачі на фронті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, розмову загарбника та його матері було перехоплено Головним управлінням розвідки українського Міноборони. Мати окупанта намагається заспокоїти сина і каже, що до них вже направляється підмога - зеки з місцевих в'язниць. Один з них добре знайомий росіянину.
"Леша Шкодич там у тебя должен быть на передовой... Отпустили всю тюрьму. Наших пацанов... С Измаиловой тюрьмы человек 200 ушло", - розповідає жінка про "елітне" підкріплення.
Топ коментарі
+13 Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар01.11.2022 10:19
+10 Підлога Маккартні
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+10 Panda Freeav
показати весь коментар01.11.2022 10:03
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таких ни кормить ни лечить, когда Мокша потонет в своём говне, нет смысла