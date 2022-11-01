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Мати окупанта розповідає про мобілізацію зеків: "Отпустили всю тюрьму. Наших пацанов. С Измаиловой тюрьмы человек 200 ушло". ВIДЕО

Російський окупант, що воює на східному напрямку розповів своїй матері про погане забезпечення його підрозділу та невдачі на фронті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розмову загарбника та його матері було перехоплено Головним управлінням розвідки українського Міноборони. Мати окупанта намагається заспокоїти сина і каже, що до них вже направляється підмога - зеки з місцевих в'язниць. Один з них добре знайомий росіянину.

"Леша Шкодич там у тебя должен быть на передовой... Отпустили всю тюрьму. Наших пацанов... С Измаиловой тюрьмы человек 200 ушло", - розповідає жінка про "елітне" підкріплення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські зеки в лавах армії РФ, які отримали зброю, регулярно залишають підрозділи і намагаються дезертувати, - Генштаб

Автор: 

розвідка (3865) зеки (62) Лиман (229) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+13
самки кацапов - это что-то: жадные, беспринципные, тупые и по-этому всегда уверенные в своей правоте..
таких ни кормить ни лечить, когда Мокша потонет в своём говне, нет смысла
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01.11.2022 10:19
+10
Ну тут ***** убивает двух зайцев: собирает пушечное мясо и разгружает пенетерциальную систему. Хотя вертухаи наверное не в восторге, ведь кого они теперь будут охранять, а это значит останутся без работы
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01.11.2022 10:03
+10
Памятник рузькому салдату.

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01.11.2022 10:03
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Ну тут ***** убивает двух зайцев: собирает пушечное мясо и разгружает пенетерциальную систему. Хотя вертухаи наверное не в восторге, ведь кого они теперь будут охранять, а это значит останутся без работы
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01.11.2022 10:03 Відповісти
не остануться.
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01.11.2022 10:07 Відповісти
Неее , поверьте, уж хто хто, а российские полицаи и вертухаи при нынешней российской власти уж точно без работы не останутся...
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01.11.2022 10:33 Відповісти
Всмысле кого?? Новых наловят, будто в роиси нужен повод для того чтобы сесть в тюрьму
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01.11.2022 10:33 Відповісти
Памятник рузькому салдату.

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01.11.2022 10:03 Відповісти
В мечтах - стройно идут руське витязи, обучены, экипированы в аналоговнет... А на деле - петухи зековские, насильники, мародеры, подонки
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01.11.2022 10:09 Відповісти
самки кацапов - это что-то: жадные, беспринципные, тупые и по-этому всегда уверенные в своей правоте..
таких ни кормить ни лечить, когда Мокша потонет в своём говне, нет смысла
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01.11.2022 10:19 Відповісти
мамку-вместо свына на зону...
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01.11.2022 10:19 Відповісти
Самка недолюдини. Ті всі зеки і не тільки повернуться до вас, в ваші міста і будуть п'яні, злі і жорстокі. Чекайт
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01.11.2022 10:19 Відповісти
Они уже 50 лет делают "Жигули" и что? Если бы не помощь "западных партнеров", этих тольятенских тазиков давно уже не существовало. Мы видели как почта россии внедряла квадрокоптеры для доставки посылок. Моральные уроды, коими являются московиты, априори не могут ничего толкового придумать. Там просто нет кому думать!!!
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01.11.2022 11:12 Відповісти
базар брянщина ...
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01.11.2022 10:24 Відповісти
В Москве к каким-то датам возлагают цветы к памятнику одного неизвестного солдата, делают вид сожаления, скорби, клянутся помнить. В это время на полях сражения в Украине, уже почти 75 тысяч убитых, еще сюда следует добавить раненых, покалеченных, уже позднее умерших в госпиталях, тех, кто в плену. В общем, это 200-250 тысяч. Если этих кацапов похоронить на расстоянии одного метра друг от друга это будет расстояние более 200 км, этими убитыми можно опоясать Москву с пригородами. И никакого сожаления, угрызения совести, Путин продолжает их посылать на верную смерть, уже даже и зеков послал на смерть.
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01.11.2022 10:32 Відповісти
зеки то не вояки, особливо "приблатнені". Розбіжаться хто куди
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01.11.2022 10:43 Відповісти
"Приблатнені" не поїдуть. Їм "западло" мати справу з державою. Їдуть "шнирі, чорти й опущені" яких примушують "приблатнені" замість себе але скоро й "блатних" пожене скажене ***** на забій.
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01.11.2022 11:11 Відповісти
Этот коментарий придолбанной мамаши с пулей в голове -- типичен для нынешнего состояния рашистской нации. Явно, что в голове у них не то, что Богом положено, а холодец. Вопрос: что делать с этим всем безобразием после победы УКРАИНСКОГО народа над орками? Я не кровожадный, но после услышанного...... Рашка -- це гидота!! Наскріз смердюча гидота!! Біосміття!!!
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01.11.2022 11:05 Відповісти
Бої дуже важкі. Гинуть Найкращі сини та доньки України. А з сторони Засрашки непотріб. Але ***** вже нічого не допоможе.
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01.11.2022 11:09 Відповісти
А ви помітили яка "культурна" розмова мами з сином через мат......? ..... кончені котрі надумали що вони "вялікая нація".
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01.11.2022 11:14 Відповісти
москалі це біосміття ...
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01.11.2022 11:17 Відповісти
Ну тепер мобіки бережіть ваші дупи, зеки вам допоможуть стати п*дарасами ( хоча ви ними і були завжди ((:
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01.11.2022 12:18 Відповісти
Тупое народонаселение уродов.
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01.11.2022 13:27 Відповісти
Лешку с передка собаки доедают, а тебя дырявого без сапог, начнут с зада доедать..
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01.11.2022 16:11 Відповісти
Не боісь мамка- і синка, і льошку оприходуємо... зате може ладу будеш мати
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02.11.2022 05:29 Відповісти
Нікого не здивувало те що таке "ізмаілова тюрьма"?Ізмаїл це місто в Одеській області.Хто кого куди випустив і з якої тюрьми?
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12.11.2022 09:22 Відповісти
 
 