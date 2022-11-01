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"Перед смертю Саша попросив медика передати, що кохає мене". Пам’яті Героя Олександра Махова. ВIДЕО

Після повномасштабного вторгнення Росії військовий журналіст Олександр Махов одразу пішов до війська. У складі 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України вів бойові дії на Ізюмському напрямку. Сили противника переважали. Олександр Махов загинув 4 травня 2022 року в селі Довгеньке під Ізюмом на Харківщині.

Історія військкора та десантника Олександра Махова і журналістки Анастасії Блищик у сюжеті, що опублікований на каналі Бутусов плюс.

За місяць до своєї смерті, записавши відео, з кільцем від гранати замість обручки, він встиг зробити пропозицію своїй коханій Анастасії Блищик. Втративши нареченого, дівчина вирішила покинути журналістику і також підписати контракт, піти захищати саме Ізюм, той район, де загинув її Саша. Анастасія хоче продовжити його справу, а після перемоги підняти український прапор над рідним містом Олександра Махова - Луганськом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бутусов про атаку на кораблі ЧФ РФ у Севастопольській бухті: До такого масштабу російський флот виявився абсолютно не готовим. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3595)


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01.11.2022 11:20 Відповісти
Кращі уходять. Відомстим за все !!!
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01.11.2022 11:22 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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01.11.2022 12:15 Відповісти
 
 