Зеленський про переговори з РФ: Єдиним можливим фіналом цинічної тактики РФ стане поразка і справедливе покарання. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вважає, що єдиним фіналом тактики РФ стане поразка.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Що несе "рускій мір" українцям? Ракети С-300 в житлові будинки, гуртожитки, університети. Біль, страждання й розруху. Ось такі ви нам пропонуєте перемовини? Терористи. Єдиним можливим фіналом вашої цинічної тактики стане поразка і справедливе покарання за всі злочини", - наголосив президент.

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