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Зеленський про переговори з РФ: Єдиним можливим фіналом цинічної тактики РФ стане поразка і справедливе покарання. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вважає, що єдиним фіналом тактики РФ стане поразка.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Що несе "рускій мір" українцям? Ракети С-300 в житлові будинки, гуртожитки, університети. Біль, страждання й розруху. Ось такі ви нам пропонуєте перемовини? Терористи. Єдиним можливим фіналом вашої цинічної тактики стане поразка і справедливе покарання за всі злочини", - наголосив президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23876) переговори з Росією (1092)


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Топ коментарі
+10
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01.11.2022 11:50
+6
Щось ця тема з переговорами і постійними новими "червоними лініями, після яких переговори от уже точно стовідсотково неможливі" вже трохи задовбала... Вони неможливі у принципі. Чого про них повсякчас говорити?..
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01.11.2022 11:45
+6
А я думаю, что финалом может стать то, что энергетическая система рухнет и будем мы греться зимой асфальтом. Зато дороги хорошие, хоть более и без освещения
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01.11.2022 11:47
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Щось ця тема з переговорами і постійними новими "червоними лініями, після яких переговори от уже точно стовідсотково неможливі" вже трохи задовбала... Вони неможливі у принципі. Чого про них повсякчас говорити?..
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01.11.2022 11:45 Відповісти
А я думаю, что финалом может стать то, что энергетическая система рухнет и будем мы греться зимой асфальтом. Зато дороги хорошие, хоть более и без освещения
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01.11.2022 11:47 Відповісти
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01.11.2022 11:50 Відповісти
Юрка не трогайте, пліз, це наш Юрко.
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01.11.2022 12:12 Відповісти
???? Він щось не так сказав?...
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01.11.2022 12:23 Відповісти
Воно то так,тіке буде зовсім не так.А буде що буде! Тобі б романи писати "Зелениий спротив"
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01.11.2022 11:52 Відповісти
Зельоний! Переговарюйся, заглядай, стій. А ЗСУ в цей час най ібашать в усі дири кацапії, а ти улибайся, грай на роялі. Ти ж всьо такі еврей.
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01.11.2022 12:09 Відповісти
У нього одна мрія-це перемовини з Путлером.
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01.11.2022 12:26 Відповісти
русские - унтермешевские враги цивилизации. подлежат уничтожению.
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01.11.2022 12:30 Відповісти
 
 