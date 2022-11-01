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Аеророзвідка білоруського полку імені Калиновського ефективно коригує вогонь артилерії: "Брава, Буслік!". ВIДЕО

Аеророзвідка білоруського полку Збройних сил України імені Кастуся Калиновського вправно скоординувала вогонь артилерії та допомогла знищити групу окупантів та ворожу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксована робота білорусів-аеророзвідників, опублікований у соцмережах.

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Автор: 

Білорусь (7932) розвідка (3865) ЗСУ (7552)


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Топ коментарі
+9
Дзякуй хлопцы! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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01.11.2022 13:13
+8
https://racurs.ua/ua/n176357-zsu-znyschyly-bazu-kadyrivciv-poblyzu-volnovahy-foto.html ЗСУ знищили базу «кадирівців» поблизу Волновахи (ФОТО)
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01.11.2022 12:59
+7
"Оркохранилище"))👍
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01.11.2022 13:36
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https://racurs.ua/ua/n176357-zsu-znyschyly-bazu-kadyrivciv-poblyzu-volnovahy-foto.html ЗСУ знищили базу «кадирівців» поблизу Волновахи (ФОТО)
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01.11.2022 12:59 Відповісти
Овдовевшие овцы получили похоронки?
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01.11.2022 13:56 Відповісти
получат серого волка)))
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01.11.2022 14:39 Відповісти
Дзякуй хлопцы! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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01.11.2022 13:13 Відповісти
Такий бусел і без вога.
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01.11.2022 13:14 Відповісти
"Оркохранилище"))👍
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01.11.2022 13:36 Відповісти
tse klasna muzyka, continue! 🎵👍
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01.11.2022 13:58 Відповісти
Класні хлопці. Ви наші герої. Дякуємо Вам. Щастя Вам і вашим близьким.
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01.11.2022 14:22 Відповісти
Оркосховище - влучне слово
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01.11.2022 15:02 Відповісти
Ще не згинули литвини, заганяють москалів в землю! Живе Беларусь! Слава Україні!
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01.11.2022 15:12 Відповісти
Котики наші, дякуємо.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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01.11.2022 18:22 Відповісти
 
 