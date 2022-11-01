Аеророзвідка білоруського полку імені Калиновського ефективно коригує вогонь артилерії: "Брава, Буслік!". ВIДЕО

Аеророзвідка білоруського полку Збройних сил України імені Кастуся Калиновського вправно скоординувала вогонь артилерії та допомогла знищити групу окупантів та ворожу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксована робота білорусів-аеророзвідників, опублікований у соцмережах.

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